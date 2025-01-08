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Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу призначене для автоматизації маркетингових завдань, оптимізації робочих процесів і вимірювання ефективності маркетингових кампаній. Ці інструменти пропонують централізовану базу даних для зберігання маркетингової інформації та взаємодії, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані та своєчасні враження для клієнтів або потенційних клієнтів. Завдяки функціям автоматизації в різних маркетингових аспектах, таких як електронна пошта, соціальні мережі, формування потенційних клієнтів, пряма поштова розсилка та цифрова реклама, ці платформи підвищують ефективність маркетингу. Одним з найважливіших аспектів інструментів автоматизації маркетингу є їх аналітичні можливості, які дозволяють користувачам оцінювати успіх кампаній у різних сегментах і каналах. Ці функції вимірюють вплив кампаній на ключові показники ефективності (KPI) і рентабельність інвестицій (ROI), а також їхній внесок у загальний дохід компанії.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх на клієнтів і утримуйте їх довше.
Simplero
simplero.com
Simplero допомагає тренерам і розробникам знань будувати бізнес і життя, які вони люблять, спрощуючи стек програмного забезпечення до однієї веселої та легкої у використанні платформи, щоб вони могли розвивати значущі стосунки зі своїми клієнтами. Від створення курсів, створення веб-сайтів і надсилання електронних листів до продажу продуктів, керування партнерськими програмами та автоматизації. За допомогою Simplero ви можете вести свій онлайн-бізнес в одному місці, а не всюди. Simplero дає лідерам можливість створювати спільноти, які змінюють світ. - Чудова підтримка - Створення веб-сайтів і цільових сторінок - Управління партнерами - Маркетинг електронною поштою та автоматизація - Платежі та підписки - Курси та спільноти - Статистика клієнтів
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud дозволяє більш ніж 23 000 компаній електронної комерції економити час, зусилля та гроші на найважливішому процесі: доставці. Підключайтеся до своїх улюблених перевізників і ефективно доставляйте по всьому світу. Перевищте очікування клієнтів за допомогою фірмових повідомлень відстеження, сторінок відстеження та повністю порталу самообслуговування повернення. Підготуйте свій магазин до міжнародного зростання за допомогою масштабованої платформи доставки Sendcloud.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — це провідне на ринку рішення для обміну повідомленнями та взаємодії з клієнтами, яке пропонує push-повідомлення електронною поштою, мобільними та веб-сайтами, обмін повідомленнями в програмі та SMS. Його потужна багатоканальна платформа дозволяє понад 1 мільйону компаній доставляти понад 12 мільярдів повідомлень щодня. Завдяки чудовій архітектурі OneSignal розроблено для масштабування вашого бізнесу та доставки повідомлень швидше та надійніше, ніж конкуренти. Завдяки відкритому API, розширеній документації, безкоштовним обліковим записам та інтуїтивно зрозумілим інструментам автоматизації, персоналізації та аналітики він допомагає компаніям будь-якого розміру забезпечити безперебійний обмін повідомленнями для створення значущих зв’язків із клієнтами.
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу, яка допомагає зростаючим брендам електронної комерції стимулювати повторні покупки та лояльність до бренду. Drip надає понад 30 000 маркетологів електронної комерції потужними інструментами для розуміння та реклами своїм клієнтам. Ви перетворите всі свої дані про клієнтів у динамічні сегменти в Drip і залучите клієнтів за допомогою одноразових автоматизованих маркетингових кампаній. Використовуйте автоматизацію Drip, електронні листи та повідомлення на місці, щоб клієнти поверталися за новими покупками. Зекономте кошти, маючи красиво оформлені електронні листи та розширені спливаючі вікна на одній платформі. Спробуйте Drip протягом 14 днів і дізнайтеся, чому ваші улюблені бренди електронної комерції переходять на Drip.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх потреб залучення, і Data Pipelines, платформу даних клієнтів, яка об’єднує весь стек технологій. Customer.io пропонує виграшний рецепт ефективного залучення клієнтів шляхом поєднання даних у реальному часі та персоналізованих повідомлень. Створений для масштабу, Customer.io використовують понад 5500 компаній, які надсилають понад 29 мільярдів повідомлень на рік. Customer.io, заснована в 2012 році, є глобально розповсюдженою дистанційною компанією, яка визнана однією з найбільш швидкозростаючих приватних компаній у списку 2022 Inc. 5000.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаблони електронної пошти, а також відзначена нагородами цілодобова 7/365 підтримка клієнтів у реальному часі дозволяють брендам будь-якого розміру продавати більше — і все це без надмірних витрат. Приєднуйтеся до понад 100 000 брендів електронної комерції, які використовують Omnisend для розвитку свого бізнесу на автопілоті, перетворюючи своїх клієнтів за допомогою швидких у створенні, високорелевантних електронних листів і текстових повідомлень. - Надсилайте інформаційні бюлетені та цільові кампанії. Створюйте красиві, доступні для покупки електронні листи за лічені хвилини за допомогою нашого конструктора електронної пошти з перетягуванням і скиданням і різноманітних готових шаблонів електронної пошти. Додавайте коди купонів, автоматично вибирайте та вставляйте продукти та автоматично повторно надсилайте кампанії тим, хто не відкриває – і все це без виснажливої ручної роботи! - Стимулюйте продажі на автопілоті за допомогою автоматизації електронної комерції. Виграйте (поверніть) програші за допомогою попередньо створених робочих процесів для залишення кошика, вітальних серій, трансакційних електронних листів тощо. Запустіть готові автоматизовані засоби, що приносять прибуток, за лічені хвилини або легко створюйте власні робочі процеси за допомогою нашого редактора автоматизації без кодування, перетягування та скидання. - Покращуйте націлювання за допомогою надійної сегментації. Сегментуйте своїх клієнтів на основі їхньої поведінки при покупці, а також інших властивостей, щоб покращити конверсії за допомогою добре націлених персоналізованих електронних листів і текстових повідомлень. Створіть сегменти для цінних клієнтів, для покупців певних категорій/продуктів або тих, кого потрібно повторно залучити, і персоналізуйте свої повідомлення. - Поєднайте електронну пошту з SMS і іншими каналами. Додайте SMS і push-повідомлення безпосередньо поруч із вашими електронними листами, використовуючи ту саму платформу, і забезпечте постійну багатоканальну взаємодію з клієнтами. Економте час і кошти – більше не потрібно платити за окрему електронну пошту, SMS і push-програми! - Створюйте свої списки електронної пошти та SMS. Збирайте нових підписників за допомогою наших зручних для мобільних пристроїв, повністю настроюваних форм. Виберіть зі спливаючих вікон, вікон реєстрації, цільових сторінок або колеса фортуни, щоб безперешкодно збирати повідомлення електронної пошти та/або SMS. Залучайте своїх відвідувачів за допомогою форм із наміром виходу та покращуйте залучення спливаючих вікон за допомогою параметрів націлювання форм, доступних у Omnisend. - Підтримка 24/7 Ми надаємо вам зіркову підтримку та корисні поради в будь-який час, коли вам це потрібно. Ми доступні 24/7. Почніть використовувати Omnisend безкоштовно, оновіть будь-коли! Omnisend запрошує фрілансерів і агентства приєднатися до партнерської програми Omnisend. Ця програма створена, щоб допомогти фрілансерам і агентствам прискорити свій розвиток, залучити більше клієнтів і отримати найкращу в галузі частку доходу від рекомендованих і керованих облікових записів. Переходь за посиланням та приєднуйся до програми: https://www.omnisend.com/partners/
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi (раніше Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota і Varsity Tutors, покращили взаємодію з сотнями мільйонів клієнтів через Regal, провідну до $5 млрд доходу. Regal.io базується в Нью-Йорку та має 83 мільйони доларів від провідних інвесторів, зокрема Emergence Capital, Founder Collective і Homebrew.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub — найпростіша у світі програма для керування соціальними мережами. Створюйте та плануйте дописи й рекламу на Facebook швидше, ніж будь-коли, лише кількома кліками. Плануйте весь свій вміст у найпростішому інтерфейсі, з яким ви коли-небудь могли працювати. Працюйте разом, як команда, завдяки потужним функціям співпраці та отримайте просте розуміння Analytics, яка з першого погляду покаже вам, що працює. Плануйте, плануйте, рекламуйте та аналізуйте дописи в соціальних мережах лише кількома клацаннями миші, заощаджуючи години часу щодня. Єдине питання: що ти збираєшся робити з усім цим додатковим часом?
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркетологи використовують платформу Insider для забезпечення узгодженого та захоплюючого досвіду в Інтернеті, додатках, Web Push, електронній пошті, SMS, WhatsApp Commerce тощо. Нещодавно отримавши статус єдинорога, Insider також отримав привітання від NASDAQ за те, що він став одним із єдинорогів у світі B2B SaaS, заснованих жінками. Нещодавно CrunchBase назвав співзасновницю та генерального директора Insider Ханде Сілінгір однією з найкращих жінок-керівників за межами США. Одна третина компаній зі списку Fortune 500 і провідних брендів у сфері роздрібної торгівлі, автомобілебудування та подорожей обирають Insider, щоб забезпечити персоналізований досвід на основі штучного інтелекту, який перевищує очікування клієнтів. Insider довіряють понад 1200 компаній у всьому світі, зокрема Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon і CNN.
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування, нагадування клієнтам і керування ними. Відстежуйте свою взаємодію з клієнтами, ведучи нотатки та переглядаючи історію платежів клієнтів на зручній інформаційній панелі.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport — це бізнес-програмне забезпечення без коду, яке дає змогу систематизувати та масштабувати сервісні підприємства. Ontraport керує та автоматизує весь цикл купівлі, що призводить до швидшого зростання, звільняючи власників бізнесу та команди для надання більшої цінності клієнтам. Повний набір функцій маркетингу, продажів і бізнес-операцій Ontraport включає CRM, автоматизацію, платежі, канал продажів, веб-додатки, відстеження, електронну пошту та SMS, цільові сторінки та сайти членства. Постачальники послуг усіх типів, включаючи консультантів і агентства, тренерів і консультантів, а також особисті та професійні постачальники послуг, довіряють Ontraport досягти більшого зростання з меншими зусиллями. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.ontraport.com.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
Activepieces
activepieces.com
Activepieces — це безкодовий конструктор автоматизації робочого процесу, який дозволяє автоматизувати відділ вашої організації від маркетингу до продажів і операцій. Наприклад, ви можете отримувати сповіщення Slack про платежі на Stripe.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
CamBuildr
cambuildr.com
Підвищення обізнаності, залучення однодумців, залучення прихильників: створення руху ніколи не було таким простим. І все одно це важко — керувати безліччю різних інструментів і програм, синхронізувати дані на всіх платформах, залишаючись сумісним із GDPR. Ось чому ми створили Cambuildr, перше комплексне рішення для цифрових механізмів, виготовлене в Європі.
Mautic
mautic.org
Mautic — це програмне забезпечення для керування міжканальними кампаніями з відкритим вихідним кодом, розроблене для того, щоб дозволити користувачам створювати електронну пошту, підтримувати кампанії, персоналізувати повідомлення, виконувати A/B-тестування та вимірювати результати. Продукт із відкритим кодом підтримується спільнотою.
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed — це альтернатива з відкритим кодом таким платформам, як Klaviyo та Customer.io. Це самостійна платформа для залучення клієнтів, яка пропонує спрощений інтерфейс для створення шаблонів повідомлень, сегментів клієнтів і шляхів клієнтів для автоматизації маркетингового охоплення. Dittofeed має розгортання в 1 клік, опцію самостійного розміщення з ліцензією MIT, а також пропозицію, розміщену в хмарі.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щоб легко керувати пошуковими роботами. - Доповніть профіль вашого контакта його деталями, включаючи професійні та особисті адреси електронної пошти, номери телефонів, профілі LinkedIn і Twitter, щоб отримати цінну інформацію про ваших потенційних клієнтів. - Створіть багатоканальний пошук потенційних клієнтів, щоб ефективно взаємодіяти з потенційними клієнтами через кілька точок взаємодії. - Автоматично синхронізуйте взаємодію у вашій CRM (включаючи власну інтеграцію з HubSpot і Pipedrive або з Zapier), щоб ваші продажі та маркетингові зусилля були організованими та спрощеними. Використання La Growth Machine може заощадити час ваших відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу та підвищити продуктивність завдяки спрощенню пошуку потенційних клієнтів і управлінських зусиль. Не вірите нам? Підпишіться на безкоштовну пробну версію LaGrowthMachine сьогодні та переконайтеся в перевагах самі!
Iterable
iterable.com
Iterable — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об’єднує дані про клієнтів у режимі реального часу та здатність створювати досвід для активації клієнтів через канали за рекордно короткий час. Ми допомагаємо брендам забезпечувати приємні враження за допомогою гармонізованих, індивідуальних і динамічних комунікацій у масштабі. Завдяки інтелектуальним рішенням персоналізації на основі штучного інтелекту Iterable, можливостям індивідуального динамічного вмісту Catalog і найкращому у своєму класі набору багатоканальних інструментів персоналізації Iterable допомагає брендам змінити досвід своїх клієнтів. Зробивши Iterable центром вашого сучасного стека зростання, ви зможете створити бездоганний досвід для своїх клієнтів через електронну пошту, SMS, мобільні push-повідомлення, веб-push, сповіщення в програмі, соціальні мережі тощо. Дізнайтеся більше на Iterable.com.
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
Dashly
dashly.io
Dashly – це маркетингова платформа для спілкування. Це допомагає понад 700 компаніям SaaS і EdTech збільшити конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на особисту розмову. Переведіть це на інший рівень за допомогою планування дзвінків і відеодзвінків. Завдяки проактивному обміну повідомленнями, чат-боту та спливаючим вікнам ви можете отримати більше потенційних клієнтів і оцінити їх. Ліди збираються в eCRM і сегментуються – так ви починаєте маркетинг електронною поштою. Керуйте як ручним, так і ініційованим зв’язком – вони доступні за допомогою повідомлень у чаті, спливаючих вікон і електронних листів. Особливості: - Захоплення потенційних клієнтів за допомогою чат-бота, створеного в простому у використанні Chatbot Builder; - Зберігайте та керуйте ними в eCRM; - Відстежуйте дії відвідувачів; - Робіть найкращі пропозиції за допомогою спливаючого вікна; - Інтеграція з улюбленими сервісами; - Мати всі повідомлення відвідувачів в одній панелі адміністратора; - Відповідайте своїм відвідувачам у чаті для ідеальної підтримки; - Збільшення конверсій за допомогою тригерних електронних листів; - Проаналізуйте свою ефективність, створюючи воронки.
Markate
markate.com
Markate.com: потужні інструменти CRM, керування робочими місцями та автоматизації маркетингу для постачальників домашніх послуг Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу. * Ваш бізнес, ваш шлях із Markate Markate співпрацює з вами, працюючи разом для досягнення ваших бізнес-цілей. * Оптимізуйте свої операції для підвищення ефективності Створено для скорочення паперової роботи, автоматизації процесів і звільнення вашого часу. * Доступні гнучкі рішення відповідно до ваших потреб Створено для розширення можливостей малого бізнесу, допомагаючи їм працювати ефективніше, мінімізуючи витрати. * Максимізуйте час, ресурси та прибуток Він тут, щоб спростити ваші операції, щоб ви могли зосередитися на тому, що дійсно рухає ваш бізнес вперед. * Зберігайте клієнтів на все життя Оснащений маркетинговими інструментами, призначеними для збільшення утримання клієнтів, що є ключовим аспектом вашого успішного бізнесу.
Braze
braze.com
Braze — це провідна платформа для залучення клієнтів, яка підтримує тривалі зв’язки між споживачами та улюбленими ними брендами. Braze дозволяє будь-якому маркетологу збирати та вживати заходів щодо будь-якої кількості даних із будь-якого джерела, щоб вони могли творчо взаємодіяти з клієнтами в режимі реального часу, через канали з однієї платформи. Від міжканального обміну повідомленнями та оркестровки подорожей до експериментів і оптимізації на основі Al, Braze дозволяє компаніям будувати та підтримувати абсолютно привабливі відносини зі своїми клієнтами, які сприяють зростанню та лояльності. Компанію було визнано найкращою технологічною компанією для роботи в США у 2024 році, найкращим робочим місцем для жінок у Великобританії 2023 року за версією «Чудове місце для роботи», а Gartner® назвала її лідером у магічному квадранті™ 2023 для центрів багатоканального маркетингу та у The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q1 2023. Штаб-квартира Braze розташована в Нью-Йорку з понад 10 офісами в Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Дізнайтесь більше на braze.com.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape Software забезпечує простір для співпраці, щоб ваші команди залишалися злагодженими та ефективними в усьому, що вони роблять, будь то оптимізація каналу продажів, залучення більшої кількості потенційних клієнтів за допомогою маркетингових послідовностей і цифрової реклами, підтримка стосунків із клієнтами, безперебійне спілкування чи відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із Shape вже сьогодні.
VipeCloud
vipecloud.com
Програмне забезпечення для розвитку з освіжаючим людським дотиком. CRM, маркетинг електронною поштою, публікації в соціальних мережах, текстові повідомлення, відеоелектронна пошта, інтеграція та багато іншого. Що краще вас підтримають, то швидше ви розвиватимете свій бізнес.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
Kizen
kizen.com
Kizen допомагає керівникам підприємств надати своїм командам безпрецедентну автономію, ефективність і гнучкість. Інтегруйте свій поточний технологічний набір або забезпечте всі ваші дані, продажі, маркетинг, HR та операційні ініціативи, використовуючи Kizen як серце вашого підприємства. НЕБЕЗПЕЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОДАЖІВ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ. Швидше укладайте більше угод завдяки запропонованим наступним найкращим діям, прогнозним прогнозам і сповіщенням про низьку ефективність. АВТОМАТИЧНІ ПОДОРОЖІ 1-ДО-1, КЕРОВАНІ ШІ. Гіперавтоматизовані шляхи клієнта, які навчаються з кожної точки даних у вашому бізнесі. ВИЗНАТИ ТА НАЙМИ ЗІРКОВИХ ТАЛАНТІВ НА ШВИДКОСТІ WARP. Адміністрування кадрів за допомогою штучного інтелекту дозволяє швидко наймати, автоматизувати та адаптувати робочі процеси та утримувати ваших MVP. ІТ-ПІДТРИМКА, ОПЕРАЦІЯ ДАНИХ ТА СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ, ПРИСКОРЕНА ШІ. Уніфіковані централізовані дані та інтерфейс без коду дозволяють запустити за кілька годин, на що раніше потрібні були тижні. ЗБІРШУЙТЕ МАКСИМАЛЬНИЙ ДОСВІД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Оптимізуйте робочі процеси та керуйте, автоматизуйте та підтримуйте ініціативи в режимі реального часу за допомогою єдиної програми без коду.