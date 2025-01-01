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Програмне забезпечення для маркетингової аналітики
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Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам персоналізувати комунікацію з клієнтами через електронну пошту, SMS та інші канали.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

Looker

Looker

looker.com

Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - це платформа для звітності про маркетинг, що дозволяє агентствам інтегрувати та контролювати дані з різних маркетингових каналів у зручному форматі.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Funnel

Funnel

funnel.io

Funnel – центр маркетингових даних, що дозволяє збирати, зберігати та організувати дані з понад 500 платформ без кодування.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа управління ефективністю продуктів, яка допомагає ритейлерам аналізувати продуктивність товарів для покращення рішень.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає управляти кампаніями, залучати клієнтів і аналізувати їхню поведінку.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph - платформа для автоматизації збору та візуалізації маркетингових даних з різних каналів в одному місці, спрощуючи звітність і аналіз.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei - це додаток для швидкого створення звітів та інформаційних панелей з різних платформ цифрового маркетингу.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis - це інструмент для звітності в digital-маркетингу, який інтегрується з понад 30 джерелами даних та дозволяє створювати інформаційні панелі без коду.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - платформа для аналітики маркетингу, яка допомагає візуалізувати дані з соціальних медіа та реклами, полегшуючи прийняття рішень для маркетологів.

Databox

Databox

databox.com

Databox - це платформа для аналітики бізнесу, яка об'єднує дані з різних джерел і дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі та моніторити продуктивність.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

Dataslayer - інструмент для автоматизації збору та аналізу маркетингових даних з різних джерел у Google Sheets та інші платформи.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala AI — онлайн-інструмент для моніторингу, що аналізує мільйони каналів і згадок, надаючи важливі дані для ухвалення бізнес-рішень.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - програмне забезпечення для управління запуском, яке дозволяє керувати контактами, подіями, показами мод та електронними кампаніями.

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

EasyInsights об'єднує витрати на рекламу, аналітику додатків, конверсії сайтів та дані CRM для оцінки маркетингової ефективності.

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

Засіб для звітності в електронному маркетингу, що надсилає аналітику та звіти безпосередньо на електронну пошту клієнтів.

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer - це платформа управління даними про клієнтів, яка покращує маркетинг, продажі та обслуговування клієнтів через інтеграцію та аналіз даних.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish — це простий спосіб створення та запуску реклами в Facebook та Instagram, спеціально для малих і середніх підприємств.

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

Маркетингова еволюція допомагає об'єднати маркетингові програми, відстежувати ефективність кампаній і впроваджувати дані для покращення результатів.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Supermetrics автоматизує перенесення маркетингових даних з різних платформ у звітні та аналітичні інструменти, спрощуючи процес звітності.

Oviond

Oviond

oviond.com

Oviond - платформа для автоматизації звітності та аналітики цифрового маркетингу, що інтегрує різні джерела даних та полегшує управління кампаніями.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

GAannotations автоматизує анотації в Google Analytics, дозволяючи додавати ручні або масові анотації через API, CSV та автоматизацію.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful - це інструмент для автоматизації звітності та візуалізації статусу проектів, що інтегрується з популярними платформами управління, такими як Jira та Trello.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

Newzoo

Newzoo

newzoo.com

Newzoo - платформа для аналітики ігор, яка відстежує дані про гравців, доходи та перегляди понад 10000 ігор на різних пристроях.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend - це інфраструктура для сповіщень, що дозволяє управляти транзакційними сповіщеннями через єдиний API на різних каналах.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra - це платформа для аналізу мандрівки клієнтів, яка дозволяє бізнесам відстежувати та аналізувати взаємодію з користувачами на різних каналах.

Reeport

Reeport

reeport.io

Reeport допомагає створювати та обмінюватись звітами у форматах Excel, Power Point, PDF і інших, спрощуючи процес звітування для різних сферах.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — це автоматизована платформа для візуалізації даних, яка допомагає знаходити і зрозуміти інсайти в складних даних.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

Octoboard - це додаток для маркетингових агентств, який автоматизує звіти, створює клієнтські портали та інтегрує дані з більш ніж 50 платформ.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.

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