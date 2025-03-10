Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Cervinodata

cervinodata.com

Маркетинг Cervino вважає, що маркетологи та агенції можуть значно покращити свої результати, як тільки вони поєднують почуття кишечника з правильними номерами. Cervinodata робить дуже просто представити дані про ефективність вашої кампанії в Klipfolio, Google Data Studio та інших. Безкоштовний план доступний. З онлайн -агенціями Cervinodata та онлайн -командами заощаджують до одного дня на тиждень на підготовці даних та звітності. Cervinodata об'єднує всі ваші дані про продуктивність реклами + Google Analytics разом в одній центральній базі даних та постійно оновлює її. Cervinodata обіцяє: 1. Більше несподіваних перебоїв надання даних. Більше немає неповних даних 2. Ступіння часу реагування та вирішення проблем на ринку 3. Дуже прості у використанні розширені функції Команди переїжджають до Cervinodata з 3 причин: 1. Перемістіть з аркушів Google до центральної бази даних >> для великих обсягів, >> для отримання додаткового контролю даних >>, щоб отримати більше розуміння клієнтів, рекламної платформи та країни/бренду >>, щоб отримати більше уявлень про ефективність роботи кампанії проти бюджету та цілей 2. Платіть менше >> Команди переходять з плати за відсотком від витраченої реклами до плати за кількістю синхронізованих рахунків 3. Отримайте кращу послугу та якість >> Команди вимагають великої підтримки клієнтів. Cervinodata пропонує видатну підтримку клієнтів та супер швидкий час реагування. >> Команди потребують точних, повних даних. Для цього побудований його двигун Cervinodata.