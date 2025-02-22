Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
Funnel
funnel.io
Funnel — це провідний центр маркетингових даних, розроблений, щоб допомогти маркетинговим командам контролювати свою ефективність. Функція Funnel займається нудними справами та важкою роботою, тож ви можете зосередитися на пікантних моментах: дізнатися, як можна покращити ваш маркетинг. За допомогою Funnel ви можете підключати дані з будь-якої маркетингової платформи, зберігати, упорядковувати та ділитися ними з будь-яким інструментом візуалізації чи сховищем даних – і все це без написання жодного рядка коду. Центр маркетингових даних, який є єдиним джерелом правди для вашої маркетингової ефективності. Підключіть усі ваші маркетингові дані Funnel дозволяє збирати дані з понад 500 маркетингових і торгових платформ за кілька кліків. Наше швидке, надійне та надійне рішення, яке не потребує обслуговування, дозволяє легко масштабувати роботу між командами, регіонами чи брендами. Зберігайте свої дані Funnel пропонує центральне сховище для всіх ваших вихідних даних разом із будь-якими спеціальними полями, які ви створюєте. І все це відповідає найсуворішим стандартам управління, безпеки та контролю. Ваші дані завжди актуальні, повні, точні та готові для звітування та аналізу. Упорядкуйте свої дані За допомогою попередньо створених і налаштованих правил ви можете легко й автоматично підготувати дані для аналізу. Застосовуйте кардинальні перетворення, не впливаючи на базові дані, надаючи вам неперевершену аналітичну гнучкість. Поділіться будь-де без особливих зусиль Переконайтеся, що ваші маркетингові дані досягнуть будь-якого пункту призначення, інструмента звітності чи сховища даних. Це включає ваші інструменти для звітності, створення інформаційних панелей, аналізу тощо. Зберігаючи повний контроль із центрального центру маркетингових даних. Наша місія — допомогти таким маркетологам, як ви, стати більш орієнтованими на дані. Funnel допомагає більш ніж 1000 клієнтам розвивати свій бізнес, у тому числі цифровим лідерам, таким як Home Depot, Havas Media і Samsung. Зареєструйтесь у Funnel і почніть вже сьогодні!
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інших всі канали на одному екрані. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Спробуйте зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу. --- Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди Перегляньте на одному екрані основні показники: Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інші канали. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Проведіть простий тест зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу.
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші дані, які ви можете мати на своїх інформаційних панелях. І, перш за все, ми відомі своєю приголомшливою підтримкою клієнтів. Ви не залишитеся наодинці з інструментом і кількома статтями довідкового центру (хоча, якщо ви віддаєте перевагу цьому, це теж нормально!). Якщо вам потрібен відданий член нашої команди, який гарантує, що ви готові до роботи в найкоротші терміни, і завжди готовий відповісти на запитання, коли вам потрібно, це саме те, що ви отримаєте!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish — це найпростіший спосіб створити та запустити рекламу у Facebook та Instagram. Ми створили його спеціально для малих і середніх підприємств, яким важко знайти час або навички для цифрового маркетингу. Otterfish робить так, що кожен у вашій команді може запускати високоефективну рекламу! Програмне забезпечення пропонує такі функції, як створення реклами, публікація, тестування аудиторії, відстеження продуктивності тощо. Доступний безкоштовний план, спробуйте його сьогодні.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальних мереж і рекламної аналітики, які полегшують повсякденне життя маркетологів. Ось як клієнти Vaizle використовують цей інструмент для підвищення продуктивності та прибуткового масштабування маркетингових операцій: 1. Отримайте швидку практичну інформацію з маркетингових даних 2. Візуалізуйте маркетингові дані з кількох каналів на одній живій інформаційній панелі 3. Заощаджуйте час, використовуючи з’єднувачі даних для автоматичного оновлення маркетингу звіти 4. Створюйте маркетингові звіти з білими мітками для керівництва та клієнтів 5. Ефективно масштабуйте маркетингові операції, підтримуючи систему стримувань і противаг Аналітика соціальних медіа та конектори даних: 1. Мета: Facebook та Instagram 2. YouTube 3. Рекламні платформи LinkedIn Аналітика та конектори даних: 1. Метареклама 2. Google Ads 3. Реклама LinkedIn 4. Веб-аналітика та конектори даних Amazon Ads: 1. Google Analytics 2. Пошук Google Console Analytics 3. Shopify Analytics
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні структури роздрібної торгівлі (закупівлі, закупівлі, мерчандайзинг, маркетинг і дистрибуція) по-різному сприймають продукти та використовують різні показники для керування своєю діяльністю. Ми спостерігаємо найбільше протистояння між маркетингом та рештою організації, оскільки важко розбити маркетингові зусилля на рівень SKU, а також зробити дані на рівні SKU придатними для маркетингу. Це призводить до того, що справжня вартість просування не враховується в націнку продукту, що призводить до надмірних інвестицій у погані продукти та недостатніх інвестицій у потенційно хороші продукти. Управління ефективністю продукту долає труднощі, описані вище, поєднуючи дані про продукт через маркетингові канали з бізнес-даними про SKU, щоб створити комбіноване уявлення про справжню ефективність продукту. Це можна використовувати для стимулювання маркетингових зусиль або підтримки важливих бізнес-рішень (наприклад, ціноутворення або закупівля продуктів). Платформа PPM також підключається безпосередньо до рекламних мереж. За допомогою ROI Hunter маркетологи електронної комерції можуть створювати та запускати більш прибуткові кампанії на одній платформі.
EasyInsights
easyinsights.ai
Поєднайте витрати на рекламу та кліки, аналітику додатків, конверсії веб-сайтів і дані CRM, щоб отримати повну картину ефективності маркетингу. Лазерна зосередженість на отриманні прибутку та прибутковості шляхом автоматизації нудних завдань перетворення даних для отримання розуміння. Автоматизуйте надсилання даних до будь-якого інструменту BI, просто виберіть джерела даних і стовпці та створіть потік даних за дві хвилини. Це єдине джерело правди для всієї вашої команди цифрового маркетингу.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics — це доступний онлайн-інструмент для прослуховування та моніторингу, призначений для надання цінної та дієвої інформації для компаній усіх видів і розмірів. Система постійно відстежує мільйони каналів щодня та фіксує мільярди згадок з усіх континентів і мов за допомогою розширеного штучного інтелекту бізнес-аналітики. Mandala Analytics надає вам найважливіші та якісні дані, необхідні для прийняття ключових рішень для вашого бізнесу. Це допоможе вам визначити й проаналізувати прогалини в маркетингових зусиллях, майбутні бізнес-можливості, поведінку споживачів, аналіз конкурентів тощо.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Ми даємо маркетологам можливість діяти. Marketing Evolution допомагає вам інтегрувати та централізувати всі ваші маркетингові програми, дозволяючи відстежувати міжканальні маркетингові інвестиції від усвідомлення верхньої послідовності до конверсій у нижній послідовності, розуміти додаткову медіа-ефективність і відстежувати ваші KPI – усе на одній інформаційній панелі. Потім ми даємо вам змогу перейти від розуміння до дії. Запустіть експериментальні медіа-сценарії та дізнайтеся, як зміна інвестицій, типу медіа чи каналу може допомогти вам досягти бажаного результату та збільшити рентабельність інвестицій. Нарешті, запустіть свій медіа-план і відстежуйте ефективність, щоб побачити свій прогрес з часом.
Metrics Watch
metricswatch.com
Інструмент маркетингових звітів електронною поштою. Аналітика, SEO, PPC, SEM або звіти та інформаційні панелі соціальних мереж, які надсилаються вашим клієнтам електронною поштою. І це НЕ PDF або посилання!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Coupler.io
coupler.io
Універсальна платформа аналізу даних і автоматизації. Використовуйте поєднану потужність автоматизації та людського дотику, щоб отримати повний контроль над своїми даними та отримати ясність у своєму бізнесі. Легко отримуйте доступ до своїх даних, розумійте їх і реагуйте на них за допомогою повного набору інструментів і експертних послуг від Coupler.io.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи Facebook, Google, Quora, Linkedin і Adroll. Інтеграція конверсії з Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo тощо! Атрибуція на рівні користувача ТА атрибуція на основі облікового запису. Когортні звіти, які показують рентабельність інвестицій у рекламу за каналом за днями, тижнями чи місяцями для отримання корисної інформації. Це система, яку ви шукали.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — це найкраща платформа автоматизації маркетингу для агентств, медіакомпаній і брендів. Наш комплексний набір інструментів, включаючи керування даними, звітність, аналітику, керування робочим процесом, пошукову оптимізацію тощо, забезпечує кращу ефективність.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі даних. CTM інтегрується з основними інструментами, які маркетологи використовують щодня, як-от Google Ads і Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom і Facebook. CTM був одним із перших постачальників послуг відстеження дзвінків і залишається власністю його чоловіка та дружини-засновників Тодда та Лор Фішер. З року в рік провідні видання програмного забезпечення, такі як G2 і Capterra, називають CallTrackingMetrics лідером галузі та регулярно визнають її зростання та інноваційну культуру.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
Paragone
paragone.ai
Paragone — це ефективна маркетингова платформа, яка зосереджена на постійно зростаючому просторі платних соціальних мереж. Прийняття й оптимізація справжньої міжканальної рекламної стратегії в компаніях B2C і B2B є ключем до успіху цифрових маркетологів нового покоління. Ми допомагаємо компаніям ефективно максимізувати охоплення та оптимізувати дохід за допомогою дієвої аналітики та інструментів автоматизації кампаній, які дозволяють користувачам: - Підключати та консолідувати всі соціальні рекламні мережі та інструменти атрибуції для уніфікованого перегляду в реальному часі - Аналізувати багатомережеві кампанії з високим трафіком без будь-яких зусиль торкаючись електронної таблиці - Відстежуйте ефективність кампанії та швидко виявляйте вузькі місця - Досліджуйте значущі мережі, аудиторію, оголошення та повідомлення, які мають значення - Розкрийте потужність свого CDP, маркетингу - Автоматизуйте дані CRM за допомогою соціальної реклами - Інформаційно використовуйте весь свій бюджет - Оптимізуйте дохід від електронної комерції на основі інтегрованих моделей атрибуції - Утримуйте команди в плані за допомогою спільного звітування про ефективність - Здивуйте своє керівництво та клієнтів із видатними результатами роботи
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy — це потужна платформа звітності для агентств цифрового маркетингу. Економте час за допомогою автоматизованих звітів, оцінюйте ефективність проекту та отримуйте доступ до детальної аналітики кампаній SEO, PPC і SMM завдяки інтеграції з Google Analytics, Facebook тощо.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — це рішення для автоматизації маркетингу, яке допомагає компаніям електронного бізнесу здійснювати персоналізовані дії для своїх клієнтів через різні канали, такі як електронна пошта, Інтернет, мобільні пристрої, соціальні мережі та дисплей.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — це рішення для створення звітів на основі SaaS, яке допомагає цифровим маркетологам створювати письмові звіти за допомогою АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ТА ДАННИХ ЕФЕКТИВНОСТІ, що допомагає маркетологам зрозуміти, що працює, а що ні. Маркетологи можуть заощадити час, витрачений на створення звітів і аналіз даних, і отримати звіти за кілька секунд. Зекономивши час, цифрові маркетологи можуть зосередитися на оптимізації та стратегії, а ми подбаємо про всі потреби у звітності. DataMyth ідеально підходить для малих і середніх цифрових агентств і брендів, які прагнуть заощадити час і гроші
Clickx
clickx.io
Clickx розкриває весь потенціал вашого бізнесу. Визначте, які маркетингові заходи ефективні, глибоко зрозумійте своїх конкурентів і демістифікуйте те, що спонукає вашу аудиторію переходити. Покращте трафік і потік потенційних клієнтів – усе з однієї платформи. Усуньте всі головні болі та здогади. Наше програмне забезпечення заощаджує час і клопоти, оптимізуючи вашу маркетингову інформацію. Зосередьтеся на тому, що ви вмієте найкраще: на веденні свого бізнесу.
Lunio
lunio.ai
Єдина платформа захисту від шахрайства, яка охоплює всі канали залучення. Зупиняйте складні дані про шахрайство кліків у режимі реального часу. Завдяки механізму кібербезпеки Lunio дозволяє використовувати дані про шахрайство з рекламою з усіх джерел для створення автоматичного рівня захисту для всіх каналів. Тисячі провідних брендів, як-от Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar і M&S, обирають Lunio, щоб допомогти їм у впевненій рекламі. • Автоматичний захист у режимі реального часу по всіх каналах • Найточніша технологія виявлення IVT • Конфіденційність у нашій основі — Повна сумісність із GDPR і CCPA • Швидке та просте впровадження за 5 хвилин Спробуйте безкоштовно зараз!
Swydo
swydo.com
Проста у використанні платформа звітності та моніторингу Swydo отримує дані з багатьох джерел і створює професійні маркетингові звіти, які можна налаштувати. Зручний інструмент дозволяє маркетологам створювати (клієнтські) звіти та інформаційні панелі, поєднуючи зовнішні джерела даних в одному звіті. Цифрові агентства, бренди та франчайзери економлять час, створюючи звіти професійного вигляду, одночасно додаючи більше цінності в аналізі даних і отримуючи практичну інформацію.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics допомагає агентствам економити час під час обміну даними. Зберіть усі свої маркетингові дані в одному місці та створюйте красиві звіти та інформаційні панелі, які автоматично оновлюються щогодини. GreyMetrics інтегрується з понад 20 платформами та має десятки вбудованих шаблонів, тож ваші звіти виглядають чудово з першого дня та повністю помічені білими мітками, щоб поділитися ними з клієнтами та зацікавленими сторонами.
Accutics
accutics.com
Що таке Accutics? Accutics — це платформа керування маркетинговими даними SaaS, яка допомагає організаціям оптимізувати відстеження кампаній, поєднувати дані кампаній і оцінювати ефективність кампаній у різних джерелах у Adobe Analytics і Google Analytics. Основні послуги: Accutics Standardize Стандартизуйте, керуйте та об’єднуйте метадані кампаній у кожній команді та каналі з однієї платформи. Accutics Connect Дізнайтеся про свою справжню маркетингову рентабельність інвестицій завдяки неперевершеній видимості витрат на кампанії та показів, які автоматично вилучаються, трансформуються та доставляються на вашу платформу для звітів, аналітики чи зберігання. Усі дані вашої кампанії автоматично класифікуються в Adobe Analytics для збагаченої статистики з розбивкою даних. Accutics Validate Перевірте всі ваші маркетингові кампанії на відповідність умовам і форматам, які ви визначили, щоб гарантувати, що вони завжди відстежуються відповідно до ваших вимог.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — це платформа для управління ефективністю цифрового маркетингу, яка допомагає маркетологам уніфікувати дані кампаній і автоматизувати звітність. Ми працюємо з агентствами, медіакомпаніями та брендами; будь-яка команда маркетингу, яка повинна створювати вичерпні та послідовні презентації звітів для клієнтів або зацікавлених сторін. NinjaCat інтегрується з понад 150 цифровими маркетинговими каналами, тож ви можете об’єднати показники з багатьох джерел даних у єдине джерело правди. З NinjaCat тепер можна приборкати хаос даних і відмовитися від технологічного Frankenstack. Основні функції включають: - Конвеєр даних до 150+ маркетингових каналів - Повністю кероване сховище даних - ETL - Автоматизовані шаблони звітів - Інформаційні панелі для інтерактивного обміну даними - Відстеження бюджетів, кампаній і KPI - Масштабованість і безпека на рівні підприємства. Якщо ви хочете дізнатися більше про NinjaCat, перейдіть на наш веб-сайт - ninjacat.io - щоб налаштувати демонстрацію.
deepdivr
deepdivr.io
Ми пропонуємо потужну, але бездоганну платформу маркетингової аналітики в соціальних мережах, яка спрощує складне. Створено досвідченими маркетологами, щоб задовольнити потреби сучасних маркетологів, орієнтованих на ефект. Наші клієнти використовують платформу, щоб отримати огляд усіх своїх кампаній у соціальних мережах на різних платформах, ринках і брендах. Огляд дає змогу користувачам відстежувати та оптимізувати кампанії та миттєво звітувати зацікавленим сторонам. Почекай, є ще. Усі дані чудово візуалізуються на настроюваних інформаційних панелях, щоб вони відповідали ВАШИМ потребам. Розробка не потрібна, інтегруйте з улюбленими платформами всього за кілька кліків. Доступні інтеграції: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat і Google Analytics. Незабаром інтеграція: Google Ads, Pinterst, TikTok і Twitter.
Cervinodata
cervinodata.com
Маркетинг Cervino вважає, що маркетологи та агенції можуть значно покращити свої результати, як тільки вони поєднують почуття кишечника з правильними номерами. Cervinodata робить дуже просто представити дані про ефективність вашої кампанії в Klipfolio, Google Data Studio та інших. Безкоштовний план доступний. З онлайн -агенціями Cervinodata та онлайн -командами заощаджують до одного дня на тиждень на підготовці даних та звітності. Cervinodata об'єднує всі ваші дані про продуктивність реклами + Google Analytics разом в одній центральній базі даних та постійно оновлює її. Cervinodata обіцяє: 1. Більше несподіваних перебоїв надання даних. Більше немає неповних даних 2. Ступіння часу реагування та вирішення проблем на ринку 3. Дуже прості у використанні розширені функції Команди переїжджають до Cervinodata з 3 причин: 1. Перемістіть з аркушів Google до центральної бази даних >> для великих обсягів, >> для отримання додаткового контролю даних >>, щоб отримати більше розуміння клієнтів, рекламної платформи та країни/бренду >>, щоб отримати більше уявлень про ефективність роботи кампанії проти бюджету та цілей 2. Платіть менше >> Команди переходять з плати за відсотком від витраченої реклами до плати за кількістю синхронізованих рахунків 3. Отримайте кращу послугу та якість >> Команди вимагають великої підтримки клієнтів. Cervinodata пропонує видатну підтримку клієнтів та супер швидкий час реагування. >> Команди потребують точних, повних даних. Для цього побудований його двигун Cervinodata.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, хмарна платформа гнучкого маркетингового вимірювання, яка вимірює міжканальну ефективність усіх ваших каналів і реклами – офлайн і онлайн.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставляться до вашого бренду, конкурентів і категорії. Штучний інтелект ProQuo аналізує дані кожної з цих взаємодій, генеруючи налаштований план дій, який гарантує досягнення мети вашого бренду – будь то звернення некористувачів, пошук вашого пробілу чи збільшення частки ринку. Сотні брендів, зокрема Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha та Keurig Dr Pepper, використовують ProQuo для впевненого зростання.
Upwave
upwave.com
Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що оновлюються щодня, для цифрового, лінійного, адресного та CTV.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
Roistat
roistat.com
Roistat — це система маркетингової аналітики на основі ШІ, яка аналізує всі ваші рекламні кампанії аж до прибутку. Roistat збирає дані з CRM-системи клієнтів, рекламних каналів і їхнього сайту. За лічені секунди Roistat створює звіти відповідно до 40+ бізнес-метрик, які забезпечують маркетингову аналітику від кожного ключового слова до кінцевого продажу. Roistat визначає, чи заробляє компанія гроші на своїх платних рекламних кампаніях, що в свою чергу допомагає компаніям, які використовують Roistat, ефективніше розподіляти свій рекламний бюджет і збільшувати свої доходи. Roistat дозволяє визначити: - з яких рекламних каналів приходять ваші клієнти; - повна статистика рекламних каналів до ключового слова; - як ефективно розподілити свій бюджет; - як заощадити на рекламі, отримуючи більше продажів; - всі етапи воронки продажів.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим компаніям контролювати та покращувати видимість своїх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцеві підприємства в широку мережу місцевих пошукових платформ.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стимулюють продажі, і на ті, які витрачають бюджет. Відстеження викликів допомагає оцінити канали та рекламу, які варто масштабувати, а інші – відключити. Ціни починаються від 60,00 доларів США на місяць Стандарт - Наскрізна аналітика для малого та середнього бізнесу - Динамічне та статичне відстеження дзвінків Журнал дзвінків Позначення дзвінків тегами - Специфікація ключових слів - Відстеження цілей веб-сайту та замовлень - Детальні звіти, воронка продажів і рентабельність інвестицій - Рекламні платформи та інтеграція систем CRM - Повна підтримка клієнтів
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платформи, дозволяючи їм отримувати цінну інформацію та перетворювати її на візуально привабливі інформаційні панелі, якими можна легко ділитися між командами. Перетворіть свої ідеї на дії та плавно узгоджуйте завдання з ключовими ініціативами за допомогою надійних можливостей керування проектами, гарантуючи, що кожен дотримується своїх термінів із прозорістю та ясністю. Slingshot надає доступ до великої бібліотеки з понад 75 попередньо створених, настроюваних шаблонів проектів, робочих областей і інформаційних панелей, призначених для команд будь-якого розміру, галузей і відділів, що оптимізує їхню повсякденну роботу. Почніть роботу з Slingshot сьогодні!
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — це постачальник цифрових маркетингових технологій і послуг, що спеціалізується на фінансових послугах. StoneShot допомагає зайнятим командам маркетингу фінансових послуг підвищити залученість і підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізуючи операційну неефективність. Їхня технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронною поштою, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження фінансових документів. StoneShot співпрацює з роздрібними, інституційними та приватними банками, починаючи з фірм-бутіків, що швидко розвиваються, і закінчуючи провідними світовими брендами. Заснована в Лондоні в 2001 році, StoneShot має офіси в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані кампанії в різних каналах незалежно від розробників. Відстежуйте та об’єднуйте потрібні клієнтські дані з вашого веб-сайту, програми, CRM, електронної пошти, сервісів і офлайн-каналів. Завдяки розпізнаванню ідентифікаційних даних ви можете зіставляти анонімних користувачів і їхню діяльність на різних платформах і отримувати круговий огляд своїх клієнтів. Створюйте індивідуальні сегменти клієнтів, щоб ініціювати своєчасні повідомлення через канали. Ви можете інтегрувати та безперешкодно синхронізувати ці дані клієнтів із наявними маркетинговими інструментами, такими як Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook та понад 180 інструментами в режимі реального часу. Підтримуйте свої маркетингові рішення, збираючи точні дані клієнтів за допомогою CustomerLabs CDP.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових технологій, щоб зв’язуватися з клієнтами на місцевому рівні та зміцнювати лояльність до бренду. Завдяки великому досвіду роботи з виробниками та їхніми мережами з тисяч дилерів, PowerChord має інновації, рішення та підтримку, щоб оживити місцеві ринки. Команда PowerChord знає, що потрібно для досягнення максимального успіху: від інтеграції платформи та індивідуальних рішень до навчання та адаптації.
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