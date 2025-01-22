Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнтів, вам спочатку потрібно зрозуміти всі їхні взаємодії. Озброївшись глибоким розумінням кожного з наших клієнтів, Sweet Analytics може допомогти вам ефективніше охопити їх за допомогою наших унікальних інструментів персоналізації. Single Customer View В основі Sweet Analytics лежить один із найдосконаліших Single Customer Views на ринку. Використовуючи всі доступні інтеграції, ми створюємо повний профіль клієнта для всіх взаємодій із вашим брендом, який легко доступний через наші інформаційні панелі. Sweet Tracker™ Наша власна технологія дозволяє нам уніфікувати поведінку веб-переглядача за допомогою Single Customer View, забезпечуючи неупереджене визначення авторства та зв’язуючи продажі з веб-взаємодією. Завдяки можливості втручання в режимі реального часу та відстеження різних пристроїв ми можемо забезпечити персоналізовані подорожі клієнтів. Атрибуція. Розглядаючи святий Грааль маркетингу. Sweet забезпечує єдину точку правди між реальністю продажів і брехливістю маркетингових платформ. Допомагає точніше оцінити рентабельність інвестицій у маркетинг.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи Facebook, Google, Quora, Linkedin і Adroll. Інтеграція конверсії з Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo тощо! Атрибуція на рівні користувача ТА атрибуція на основі облікового запису. Когортні звіти, які показують рентабельність інвестицій у рекламу за каналом за днями, тижнями чи місяцями для отримання корисної інформації. Це система, яку ви шукали.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Trackdesk
trackdesk.com
Безкоштовне програмне забезпечення для відстеження партнерів Збільште свій потік прибутку від філії за рахунок початкових інвестицій у 0 доларів США.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставляться до вашого бренду, конкурентів і категорії. Штучний інтелект ProQuo аналізує дані кожної з цих взаємодій, генеруючи налаштований план дій, який гарантує досягнення мети вашого бренду – будь то звернення некористувачів, пошук вашого пробілу чи збільшення частки ринку. Сотні брендів, зокрема Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha та Keurig Dr Pepper, використовують ProQuo для впевненого зростання.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Roistat
roistat.com
Roistat — це система маркетингової аналітики на основі ШІ, яка аналізує всі ваші рекламні кампанії аж до прибутку. Roistat збирає дані з CRM-системи клієнтів, рекламних каналів і їхнього сайту. За лічені секунди Roistat створює звіти відповідно до 40+ бізнес-метрик, які забезпечують маркетингову аналітику від кожного ключового слова до кінцевого продажу. Roistat визначає, чи заробляє компанія гроші на своїх платних рекламних кампаніях, що в свою чергу допомагає компаніям, які використовують Roistat, ефективніше розподіляти свій рекламний бюджет і збільшувати свої доходи. Roistat дозволяє визначити: - з яких рекламних каналів приходять ваші клієнти; - повна статистика рекламних каналів до ключового слова; - як ефективно розподілити свій бюджет; - як заощадити на рекламі, отримуючи більше продажів; - всі етапи воронки продажів.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стимулюють продажі, і на ті, які витрачають бюджет. Відстеження викликів допомагає оцінити канали та рекламу, які варто масштабувати, а інші – відключити. Ціни починаються від 60,00 доларів США на місяць Стандарт - Наскрізна аналітика для малого та середнього бізнесу - Динамічне та статичне відстеження дзвінків Журнал дзвінків Позначення дзвінків тегами - Специфікація ключових слів - Відстеження цілей веб-сайту та замовлень - Детальні звіти, воронка продажів і рентабельність інвестицій - Рекламні платформи та інтеграція систем CRM - Повна підтримка клієнтів
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це вдосконалена платформа аналітики та автоматизації для світу без файлів cookie. За допомогою RedTrack ви можете отримувати точні дані про конверсії в реальному часі з ваших маркетингових каналів. Як маркетолог або керівник, ви можете отримати неупереджену інформацію про ефективність, запобігти марнотратству реклами та збільшити дохід компанії. RedTrack створює рішення для афілійованих маркетологів, компаній електронної комерції, а також маркетингових агентств.
Paragone
paragone.ai
Paragone — це ефективна маркетингова платформа, яка зосереджена на постійно зростаючому просторі платних соціальних мереж. Прийняття й оптимізація справжньої міжканальної рекламної стратегії в компаніях B2C і B2B є ключем до успіху цифрових маркетологів нового покоління. Ми допомагаємо компаніям ефективно максимізувати охоплення та оптимізувати дохід за допомогою дієвої аналітики та інструментів автоматизації кампаній, які дозволяють користувачам: - Підключати та консолідувати всі соціальні рекламні мережі та інструменти атрибуції для уніфікованого перегляду в реальному часі - Аналізувати багатомережеві кампанії з високим трафіком без будь-яких зусиль торкаючись електронної таблиці - Відстежуйте ефективність кампанії та швидко виявляйте вузькі місця - Досліджуйте значущі мережі, аудиторію, оголошення та повідомлення, які мають значення - Розкрийте потужність свого CDP, маркетингу - Автоматизуйте дані CRM за допомогою соціальної реклами - Інформаційно використовуйте весь свій бюджет - Оптимізуйте дохід від електронної комерції на основі інтегрованих моделей атрибуції - Утримуйте команди в плані за допомогою спільного звітування про ефективність - Здивуйте своє керівництво та клієнтів із видатними результатами роботи
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб тримати кожну зацікавлену сторону в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і створює звіти та аналітику на основі ваших проектів і завдань. Це готова інформаційна панель із мінімальними налаштуваннями, необхідними від користувача. Завдяки інформаційним панелям Screenful користувачі можуть відстежувати такі речі, як швидкість роботи команди, тривалість і цикл виконання завдань/проблем, поточні вузькі місця та отримувати повний огляд усіх своїх проектів. Розглядайте це як панелі інструментів у стероїдах вашого улюбленого інструменту керування завданнями!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнайтеся, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, переглянувши відеозаписи їхніх сеансів. • Автоматично створюйте 6 типів теплових карт для всіх ваших сторінок, щоб зрозуміти, що привертає їх увагу. • Налаштуйте воронки, щоб спостерігати, куди та чому падають ваші відвідувачі. • Використовуйте аналітику форм, щоб покращити формування потенційних клієнтів. • Запустіть кампанії зворотного зв’язку, щоб дізнатися більше про своїх відвідувачів. • Аналізуйте свої дані будь-яким способом за допомогою потужних параметрів фільтрації, доступних у всіх планах. • Витратьте час на вирішення проблем із веб-сайтом, а не на їх пошук, фільтруючи відвідування за показником тертя, наш інструмент машинного навчання доступний безкоштовно та в усіх планах.
Singular
singular.net
Ключем до успіху для сучасних маркетологів є розуміння того, куди і як інвестувати свій наступний долар від реклами. Singular дозволяє маркетологам робити саме це, надаючи повне уявлення про рентабельність маркетингових інвестицій із атрибуцією наступного покоління, маркетинговими даними про повну послідовність і найкращим у своєму класі захистом від шахрайства. За допомогою Singular ви можете: Вимірювати та звітувати про всі канали, з якими ви працюєте: Вимірюйте кросплатформну продуктивність у додатках, Інтернеті, SMS, рефералах, електронній пошті та телебаченні за допомогою відкритої інтеграційної системи Singular. - Аналізуйте рентабельність інвестицій, поєднуючи атрибуцію з агрегацією передових витрат: потужні конектори даних поєднуються з атрибуцією, щоб розблокувати маркетингову ефективність для кожної кампанії, видавця, оголошення та ключового слова. - Відстежуйте та аналізуйте весь життєвий цикл користувача: фіксуйте весь свій шлях користувача, щоб звітувати про придбання та повторне залучення на різних платформах за допомогою глибоких посилань, атрибуції веб-програми та різних пристроїв. - Блокуйте більше шахрайства за допомогою найкращих у своєму класі засобів запобігання шахрайству: зосереджуйте ваші рекламні бюджети на реальних користувачах і уникайте неправдивих звітів за допомогою додаткових методів виявлення та відхилення шахрайства до атрибуції. - Відстежуйте єдиний керований конвеєр для готових до аналізу маркетингових даних: завантажуйте атрибуцію, витрати на рекламу, оголошення, ставки та дані монетизації реклами безпосередньо в Redshift, Snowflake, BigQuery тощо. Singular співпрацює з деякими з найбільших видавців мобільних додатків у світі, зокрема Lyft, Twitter, Rovio, King і LinkedIn.
OWOX
owox.com
OWOX BI є провідною платформою для демократизації даних. * Демократизація — це нульова крива навчання: доступ з можливістю перевірки, відомий інтерфейс і культура прийняття рішень. Понад 150 тисяч цифрових аналітиків використовують OWOX BI, щоб знищити дані та надати бізнес-користувачам необхідні звіти. Наша власна технологія забезпечує безперебійний збір, підготовку та підтримку даних для брендів електронної комерції, SaaS, фінансів та інших ніш у США та ЄС. Веб-сайт компанії www.owox.com
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp та інші, звертаються до VWO для проведення та масштабування своїх цифрових експериментів. VWO є провідною у світі платформою веб-тестування та оптимізації конверсій, яка дає змогу зростаючим компаніям оптимізувати роботу в Інтернеті на настільних комп’ютерах, мобільних та інших пристроях, щоб забезпечити унікальний досвід. Збираючи інформацію про користувачів, розставляючи пріоритети гіпотезам, плануючи дорожню карту, проводячи тести, аналізуючи результати – VWO дозволяє охопити всі 9 ярдів. VWO продумано розроблено для зручності експериментів. Ви можете запустити тест за лічені хвилини без допомоги ІТ-спеціалістів. Завдяки сертифікатам, включаючи BS і ISO, VWO повністю відповідає GDPR і забезпечує надійну безпеку за проектом і за замовчуванням. Завдяки найкращій у галузі цілодобовій підтримці та рівню задоволеності клієнтів 98%, обслуговуючи мільярд запитів на день, забезпечуючи 100% безвідмовної роботи – VWO створено для підприємств! Глобальна клієнтська база VWO включає такі бренди, як Vodafone, Samsung, Toyota і eBay, і на сьогодні допомогла більш ніж 4500 брендам по всьому світу провести понад 600 000 експериментів.
Reeport
reeport.io
Reeport допомагає створювати розумні звіти з даними та ділитися ними через Excel, Power Point, PDF тощо.
Platformly
platform.ly
Platformly — це потужний, але простий у використанні інструмент управління бізнесом і автоматизації маркетингу для зайнятих власників бізнесу, які зосереджені на зростанні. Platformly полегшує маркетингову атрибуцію, точно відстежуючи взаємодію між різними кампаніями та каналами протягом усієї маркетингової послідовності. Це допоможе вам у безпрецедентних деталях зрозуміти, які маркетингові дії стимулюють найбільші продажі, хто є вашими найлояльнішими клієнтами та що стимулює зростання. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАНЕЛІ БІЗНЕСУ Інформаційні панелі надають найважливіші бізнес-метрики, об’єднані в одну повністю настроювану інформаційну панель. Вони пропонують у режимі реального часу огляд того, що відбувається у вашому бізнесі, з можливістю детального перегляду та отримання точних даних, які вам потрібні в будь-який момент часу. LINK TRACKING Platformly — це командний центр керування кампанією. Легко відстежуйте ефективність кампанії, взаємодію користувачів, продажі та все, що є між ними та поза ними. CRM Єдине центральне місце для управління та зміцнення відносин із клієнтами. Перегляньте огляд або виберіть контакт, щоб переглянути всі попередні взаємодії з вашим брендом. Усі дані автоматично оновлюються в режимі реального часу. LEAD CAPTURE Інтуїтивно зрозумілі інструменти залучення клієнтів, починаючи з орієнтованих на поведінку форм і закінчуючи повними піксельними цільовими сторінками. Усе завдяки зручному інтерфейсу перетягування, який допоможе вам швидко запускати ефективні кампанії.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
RescueMetrics
rescuemetrics.com
У середньому 16% інвестицій у цифрові медіа сьогодні не можуть конвертуватися через блокування маркетингових тегів і пікселів. Завдяки 2-етапній інсталяції RescueMetrics захистить усі отримані згодою маркетингові дані в безпечний для конфіденційності спосіб. Поверніться до повної видимості своїх конверсій, атрибуції та ефективності кампанії, одночасно надаючи рекламній техніці дані, необхідні для оптимізації для потрібного клієнта. Facebook і TikTok Conversion API можна ввімкнути через RescueMetrics безкоштовно!
Orphex
orphex.co
Orphex — це інноваційна платформа для цифрового маркетингу та аналітики поведінки користувачів, розроблена для того, щоб надати компаніям інформацію, що базується на даних, і дієві рекомендації в різних маркетингових каналах і платформах даних. Наша місія в Orphex полягає в тому, щоб надати підприємствам ясність, необхідну для впевненого орієнтування в цифровому ландшафті. Завдяки плавній інтеграції та інтерпретації складних даних із різних платформ ми пропонуємо чітку та практичну інформацію. Це гарантує, що кожне прийняте рішення є обдуманим і ефективним.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — це рішення для автоматизації маркетингу, яке допомагає компаніям електронного бізнесу здійснювати персоналізовані дії для своїх клієнтів через різні канали, такі як електронна пошта, Інтернет, мобільні пристрої, соціальні мережі та дисплей.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — це рішення для створення звітів на основі SaaS, яке допомагає цифровим маркетологам створювати письмові звіти за допомогою АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ТА ДАННИХ ЕФЕКТИВНОСТІ, що допомагає маркетологам зрозуміти, що працює, а що ні. Маркетологи можуть заощадити час, витрачений на створення звітів і аналіз даних, і отримати звіти за кілька секунд. Зекономивши час, цифрові маркетологи можуть зосередитися на оптимізації та стратегії, а ми подбаємо про всі потреби у звітності. DataMyth ідеально підходить для малих і середніх цифрових агентств і брендів, які прагнуть заощадити час і гроші
Clickx
clickx.io
Clickx розкриває весь потенціал вашого бізнесу. Визначте, які маркетингові заходи ефективні, глибоко зрозумійте своїх конкурентів і демістифікуйте те, що спонукає вашу аудиторію переходити. Покращте трафік і потік потенційних клієнтів – усе з однієї платформи. Усуньте всі головні болі та здогади. Наше програмне забезпечення заощаджує час і клопоти, оптимізуючи вашу маркетингову інформацію. Зосередьтеся на тому, що ви вмієте найкраще: на веденні свого бізнесу.
Lunio
lunio.ai
Єдина платформа захисту від шахрайства, яка охоплює всі канали залучення. Зупиняйте складні дані про шахрайство кліків у режимі реального часу. Завдяки механізму кібербезпеки Lunio дозволяє використовувати дані про шахрайство з рекламою з усіх джерел для створення автоматичного рівня захисту для всіх каналів. Тисячі провідних брендів, як-от Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar і M&S, обирають Lunio, щоб допомогти їм у впевненій рекламі. • Автоматичний захист у режимі реального часу по всіх каналах • Найточніша технологія виявлення IVT • Конфіденційність у нашій основі — Повна сумісність із GDPR і CCPA • Швидке та просте впровадження за 5 хвилин Спробуйте безкоштовно зараз!
Swydo
swydo.com
Проста у використанні платформа звітності та моніторингу Swydo отримує дані з багатьох джерел і створює професійні маркетингові звіти, які можна налаштувати. Зручний інструмент дозволяє маркетологам створювати (клієнтські) звіти та інформаційні панелі, поєднуючи зовнішні джерела даних в одному звіті. Цифрові агентства, бренди та франчайзери економлять час, створюючи звіти професійного вигляду, одночасно додаючи більше цінності в аналізі даних і отримуючи практичну інформацію.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics допомагає агентствам економити час під час обміну даними. Зберіть усі свої маркетингові дані в одному місці та створюйте красиві звіти та інформаційні панелі, які автоматично оновлюються щогодини. GreyMetrics інтегрується з понад 20 платформами та має десятки вбудованих шаблонів, тож ваші звіти виглядають чудово з першого дня та повністю помічені білими мітками, щоб поділитися ними з клієнтами та зацікавленими сторонами.
Accutics
accutics.com
Що таке Accutics? Accutics — це платформа керування маркетинговими даними SaaS, яка допомагає організаціям оптимізувати відстеження кампаній, поєднувати дані кампаній і оцінювати ефективність кампаній у різних джерелах у Adobe Analytics і Google Analytics. Основні послуги: Accutics Standardize Стандартизуйте, керуйте та об’єднуйте метадані кампаній у кожній команді та каналі з однієї платформи. Accutics Connect Дізнайтеся про свою справжню маркетингову рентабельність інвестицій завдяки неперевершеній видимості витрат на кампанії та показів, які автоматично вилучаються, трансформуються та доставляються на вашу платформу для звітів, аналітики чи зберігання. Усі дані вашої кампанії автоматично класифікуються в Adobe Analytics для збагаченої статистики з розбивкою даних. Accutics Validate Перевірте всі ваші маркетингові кампанії на відповідність умовам і форматам, які ви визначили, щоб гарантувати, що вони завжди відстежуються відповідно до ваших вимог.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — це платформа для управління ефективністю цифрового маркетингу, яка допомагає маркетологам уніфікувати дані кампаній і автоматизувати звітність. Ми працюємо з агентствами, медіакомпаніями та брендами; будь-яка команда маркетингу, яка повинна створювати вичерпні та послідовні презентації звітів для клієнтів або зацікавлених сторін. NinjaCat інтегрується з понад 150 цифровими маркетинговими каналами, тож ви можете об’єднати показники з багатьох джерел даних у єдине джерело правди. З NinjaCat тепер можна приборкати хаос даних і відмовитися від технологічного Frankenstack. Основні функції включають: - Конвеєр даних до 150+ маркетингових каналів - Повністю кероване сховище даних - ETL - Автоматизовані шаблони звітів - Інформаційні панелі для інтерактивного обміну даними - Відстеження бюджетів, кампаній і KPI - Масштабованість і безпека на рівні підприємства. Якщо ви хочете дізнатися більше про NinjaCat, перейдіть на наш веб-сайт - ninjacat.io - щоб налаштувати демонстрацію.
deepdivr
deepdivr.io
Ми пропонуємо потужну, але бездоганну платформу маркетингової аналітики в соціальних мережах, яка спрощує складне. Створено досвідченими маркетологами, щоб задовольнити потреби сучасних маркетологів, орієнтованих на ефект. Наші клієнти використовують платформу, щоб отримати огляд усіх своїх кампаній у соціальних мережах на різних платформах, ринках і брендах. Огляд дає змогу користувачам відстежувати та оптимізувати кампанії та миттєво звітувати зацікавленим сторонам. Почекай, є ще. Усі дані чудово візуалізуються на настроюваних інформаційних панелях, щоб вони відповідали ВАШИМ потребам. Розробка не потрібна, інтегруйте з улюбленими платформами всього за кілька кліків. Доступні інтеграції: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat і Google Analytics. Незабаром інтеграція: Google Ads, Pinterst, TikTok і Twitter.
Cervinodata
cervinodata.com
Завдяки Cervinodata онлайн-агентства та онлайн-команди економлять до одного дня на тиждень на підготовці даних і звітності. Cervinodata об’єднує всі ваші дані про ефективність реклами та Google Analytics в одній центральній базі даних і підтримує її в актуальному стані. Cervinodata обіцяє: 1. Більше ніяких неочікуваних перерв у доставці даних. Більше ніяких неповних даних 2. Найшвидший час відповіді та вирішення проблем на ринку 3. Дуже прості у використанні розширені функції Команди переходять на Cervinodata з 3 причин: 1. Перейдіть із Таблиць Google до центральної бази даних >> Для більших обсягів >> Для більшої кількості контроль даних >> Щоб отримати більше інформації про клієнтів, рекламну платформу та країну/бренд >> Щоб отримати більше інформації про ефективність міжплатформенної кампанії порівняно з бюджетом і цільовими показниками 2. Платіть менше >> Команди переходять від комісії на основі відсотка реклами витрачено на комісію залежно від кількості синхронізованих облікових записів 3. Отримайте кращі послуги та якість >> Команди вимагають чудової підтримки клієнтів. Ми пропонуємо чудову підтримку клієнтів і надзвичайно швидкий час відповіді. >> Командам потрібні точні повні дані. Наша система Cervinodata Engine створена для цього.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні структури роздрібної торгівлі (закупівлі, закупівлі, мерчандайзинг, маркетинг і дистрибуція) по-різному сприймають продукти та використовують різні показники для керування своєю діяльністю. Ми спостерігаємо найбільше протистояння між маркетингом та рештою організації, оскільки важко розбити маркетингові зусилля на рівень SKU, а також зробити дані на рівні SKU придатними для маркетингу. Це призводить до того, що справжня вартість просування не враховується в націнку продукту, що призводить до надмірних інвестицій у погані продукти та недостатніх інвестицій у потенційно хороші продукти. Управління ефективністю продукту долає труднощі, описані вище, поєднуючи дані про продукт через маркетингові канали з бізнес-даними про SKU, щоб створити комбіноване уявлення про справжню ефективність продукту. Це можна використовувати для стимулювання маркетингових зусиль або підтримки важливих бізнес-рішень (наприклад, ціноутворення або закупівля продуктів). Платформа PPM також підключається безпосередньо до рекламних мереж. За допомогою ROI Hunter маркетологи електронної комерції можуть створювати та запускати більш прибуткові кампанії на одній платформі.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових технологій, щоб зв’язуватися з клієнтами на місцевому рівні та зміцнювати лояльність до бренду. Завдяки великому досвіду роботи з виробниками та їхніми мережами з тисяч дилерів, PowerChord має інновації, рішення та підтримку, щоб оживити місцеві ринки. Команда PowerChord знає, що потрібно для досягнення максимального успіху: від інтеграції платформи та індивідуальних рішень до навчання та адаптації.
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
Tactycs
tactycs.io
Програмне забезпечення віртуального директора з маркетингу, яке допоможе вам залишатися на випередженні. Надайте Tactycs деяку основну інформацію про свою команду, організацію, цілі та ресурси та отримайте повний маркетинговий план і безперервний маркетинговий календар. Які саме платформи вам слід використовувати та як часто ними користуватися. Потім отримайте доступ до повного планувальника соціальних мереж, вмісту AI та аналітики, щоб постійно покращувати свою маркетингову ефективність. Спробуйте безкоштовно сьогодні!
fullthrottle.ai
fullthrottle.ai
ShopperSuite перетворює недоступних відвідувачів веб-сайту на адресну домашню аудиторію. Більшість аналітичних програм лише здогадуються, звідки надходить ваш веб-трафік. ShopperSuite використовує технологію без використання файлів cookie на основі патентованої технології для повного цифрового профілю. Це постійно ввімкнена миттєва маркетингова система для домогосподарств, яка занурює домогосподарство у значущі маркетингові повідомлення, щоб підтягнути їх до ділової операції. ShopperSuite — це справді повне циклічне рішення для вимірювання «все» — від ділових транзакцій і додаткової вартості.
Upwave
upwave.com
Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що оновлюються щодня, для цифрового, лінійного, адресного та CTV.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Seenka
seenka.com
Набори даних з Мексики, Колумбії, Бразилії, Еквадору, Перу, Чилі, Аргентини та Уругваю. Отримуйте відповідні медіа-дані в режимі реального часу для аудиторії ваших клієнтів за допомогою наших комплексних наборів даних для маркетингових і дослідницьких груп. Ми аналізуємо та інтегруємо міжмедійну видимість брендів і ключових слів у релевантному вмісті та рекламі на телебаченні, радіо, у впливових і онлайн-медіа, дозволяючи виявляти можливості та створювати автоматизовані засоби, які забезпечують більшу ефективність кампанії, заощаджуючи кошти та час.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платформи, дозволяючи їм отримувати цінну інформацію та перетворювати її на візуально привабливі інформаційні панелі, якими можна легко ділитися між командами. Перетворіть свої ідеї на дії та плавно узгоджуйте завдання з ключовими ініціативами за допомогою надійних можливостей керування проектами, гарантуючи, що кожен дотримується своїх термінів із прозорістю та ясністю. Slingshot надає доступ до великої бібліотеки з понад 75 попередньо створених, настроюваних шаблонів проектів, робочих областей і інформаційних панелей, призначених для команд будь-якого розміру, галузей і відділів, що оптимізує їхню повсякденну роботу. Почніть роботу з Slingshot сьогодні!
Hubalz
hubalz.com
Отримайте повне розуміння своїх клієнтів на різних пристроях і платформах. Hubalz надає вам інструменти для розуміння шляху клієнта та підвищення рентабельності маркетингових інвестицій.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — це постачальник цифрових маркетингових технологій і послуг, що спеціалізується на фінансових послугах. StoneShot допомагає зайнятим командам маркетингу фінансових послуг підвищити залученість і підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізуючи операційну неефективність. Їхня технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронною поштою, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження фінансових документів. StoneShot співпрацює з роздрібними, інституційними та приватними банками, починаючи з фірм-бутіків, що швидко розвиваються, і закінчуючи провідними світовими брендами. Заснована в Лондоні в 2001 році, StoneShot має офіси в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
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