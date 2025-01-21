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Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Weberlo
weberlo.com
Weberlo.com — це онлайн-платформа, яка пропонує розширені маркетингові та рекламні інструменти, головним чином зосереджуючись на маркетингу в реальному часі та атрибуції Pay-Per-Click (PPC). Послуга розроблена, щоб забезпечити підприємства відстеженням без файлів cookie, забезпечуючи точність і дотримуючись сучасних стандартів конфіденційності. Він допомагає компаніям максимізувати рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) за допомогою точного відстеження реклами та пропонує статистику шляху клієнта від початкового інтересу до поведінки після покупки.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЗВІТ ЗРОБИТИ ЛЕГКО. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK у Google Sheets, Data Studio, платформи Business Intelligence (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) і BigQuery за лічені секунди. Найкраща альтернатива Supermetrics.
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші дані, які ви можете мати на своїх інформаційних панелях. І, перш за все, ми відомі своєю приголомшливою підтримкою клієнтів. Ви не залишитеся наодинці з інструментом і кількома статтями довідкового центру (хоча, якщо ви віддаєте перевагу цьому, це теж нормально!). Якщо вам потрібен відданий член нашої команди, який гарантує, що ви готові до роботи в найкоротші терміни, і завжди готовий відповісти на запитання, коли вам потрібно, це саме те, що ви отримаєте!
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізнес, прогнозувати результати будь-якого бюджетного сценарію та постійно досягати своїх ключових показників ефективності шляхом оптимізації розподілу бюджету на найефективніші канали. У сучасному гнучкому маркетинговому ландшафті маркетологи B2B стикаються з дедалі складнішими проблемами, оскільки вони намагаються зробити свій маркетинг більш передбачуваним, вимірним і орієнтованим на дохід. InfiniGrow автоматично консолідує та аналізує ваші маркетингові, продажі та фінансові дані в реальному часі, щоб виявити точний вплив вашої діяльності на бізнес, а також забезпечує чітку видимість і рекомендації на основі ШІ для кращого розподілу вашого бюджету, щоб ви могли постійно досягати своїх KPI.
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межах існуючих наборів технологій доходу. - Визначте вузькі місця між командами - Уніфікуйте шлях клієнта та продуктивність команди - Розкрийте новий потенціал прибутку - Максимізуйте наявну рентабельність інвестицій RevTech - Швидше реагуйте на запити клієнтів - Отримуйте кращу статистику, плавніше керування клієнтами та кращі кампанії - Масштабуйте операції для досягнення швидших результатів Узгодження та інтеграція ваших систем продажів, маркетингу та успіху клієнтів означає, що всі можуть працювати разом з однаковими даними. Чому, на землі, ви хочете мати незв’язані програми та процеси? Ви та ваші клієнти заслуговуєте на краще. Ви заслуговуєте на практичні дані, які дають командам напрямок, впевненість і спільне бачення. - Найкращий у своєму класі інтерфейс користувача, API та автоматизація робочого процесу - Перевірена здатність до масштабування - Надійне керування та безпека - Гнучка доставка в хмарі
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає комплексне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, електронної пошти, CRM, Інтернету та аналітики. Рішення забезпечує інтеграцію даних ETL на рівні підприємства, масштабоване сховище даних і узгоджену з бізнесом візуалізацію даних, призначену для будь-якого сценарію даних бізнесу або клієнта та конфігурації внутрішньої/зовнішньої звітності. Наші партнери почуваються спокійно завдяки спеціальним менеджерам облікових записів і експертам із конфігурації бізнес-аналізації за запитом, які працюють як партнерське аналітичне розширення своєї команди. Простіше кажучи, ми забезпечуємо постійне досягнення вашого ідеального бачення звітності. Arena Calibrate користується довірою брендів і агентств, зокрема Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap і Fourth. Дізнайтеся більше про Arena Calibrate нижче: - Комплексне повне програмне забезпечення BI забезпечує єдине джерело правдивих звітів про онлайн- та офлайн-рекламу, маркетинг електронною поштою, аналітику веб-сайтів, створення попиту, електронну комерцію, CRM/продажі та інші області даних. - Масштабоване сховище даних для вашого бізнесу або клієнтів. - 40+ роз'ємів Plug & Play + автоматизовані канали даних. - Легко інтегрує дані в автономному режимі або інші дані, які не мають доступного конектора. - Розширене міжплатформне змішування та вирівнювання даних із цінною підтримкою очищення та гігієни для забезпечення точності звітів. - Дозволяє швидко зрозуміти загальний стан вашої маркетингової воронки та впливати на формування потенційних клієнтів, MQL, SQL, CAC і ROAS. - Економні менеджери облікових записів та експерти з налаштування BI за запитом, які працюють як партнерське розширення BI для вашої команди чи агентства. Відвідайте веб-сайт: https://www.calibrate.thearena.ai
Fospha
fospha.com
Fospha — це провідне в галузі рішення, яке забезпечує прибуткове зростання електронної комерції. Погане маркетингове вимірювання становить проблему на суму 589 мільярдів доларів, причому 60% доходу помилково приписують погано підібрані платформи, такі як GA та менеджери реклами каналів. З Fospha витрачання вашого дорогоцінного бюджету на неправильну рекламу залишилося в минулому. Fospha вимірює все – кліки та покази по всій маркетинговій послідовності – за допомогою однієї суперточної моделі. Маркетологи, які використовують Fospha, точно знають, яка реклама дійсно працює. Бренди, які використовують Fospha, забезпечують швидке прибуткове зростання. Зробіть помилкові дані вчорашньою проблемою та запустіть Fospha лише за 15 хвилин.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, хмарна платформа гнучкого маркетингового вимірювання, яка вимірює міжканальну ефективність усіх ваших каналів і реклами – офлайн і онлайн.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставляться до вашого бренду, конкурентів і категорії. Штучний інтелект ProQuo аналізує дані кожної з цих взаємодій, генеруючи налаштований план дій, який гарантує досягнення мети вашого бренду – будь то звернення некористувачів, пошук вашого пробілу чи збільшення частки ринку. Сотні брендів, зокрема Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha та Keurig Dr Pepper, використовують ProQuo для впевненого зростання.
Upwave
upwave.com
Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що оновлюються щодня, для цифрового, лінійного, адресного та CTV.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані кампанії в різних каналах незалежно від розробників. Відстежуйте та об’єднуйте потрібні клієнтські дані з вашого веб-сайту, програми, CRM, електронної пошти, сервісів і офлайн-каналів. Завдяки розпізнаванню ідентифікаційних даних ви можете зіставляти анонімних користувачів і їхню діяльність на різних платформах і отримувати круговий огляд своїх клієнтів. Створюйте індивідуальні сегменти клієнтів, щоб ініціювати своєчасні повідомлення через канали. Ви можете інтегрувати та безперешкодно синхронізувати ці дані клієнтів із наявними маркетинговими інструментами, такими як Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook та понад 180 інструментами в режимі реального часу. Підтримуйте свої маркетингові рішення, збираючи точні дані клієнтів за допомогою CustomerLabs CDP.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Hubalz
hubalz.com
Отримайте повне розуміння своїх клієнтів на різних пристроях і платформах. Hubalz надає вам інструменти для розуміння шляху клієнта та підвищення рентабельності маркетингових інвестицій.
Roistat
roistat.com
Roistat — це система маркетингової аналітики на основі ШІ, яка аналізує всі ваші рекламні кампанії аж до прибутку. Roistat збирає дані з CRM-системи клієнтів, рекламних каналів і їхнього сайту. За лічені секунди Roistat створює звіти відповідно до 40+ бізнес-метрик, які забезпечують маркетингову аналітику від кожного ключового слова до кінцевого продажу. Roistat визначає, чи заробляє компанія гроші на своїх платних рекламних кампаніях, що в свою чергу допомагає компаніям, які використовують Roistat, ефективніше розподіляти свій рекламний бюджет і збільшувати свої доходи. Roistat дозволяє визначити: - з яких рекламних каналів приходять ваші клієнти; - повна статистика рекламних каналів до ключового слова; - як ефективно розподілити свій бюджет; - як заощадити на рекламі, отримуючи більше продажів; - всі етапи воронки продажів.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — це постачальник цифрових маркетингових технологій і послуг, що спеціалізується на фінансових послугах. StoneShot допомагає зайнятим командам маркетингу фінансових послуг підвищити залученість і підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізуючи операційну неефективність. Їхня технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронною поштою, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження фінансових документів. StoneShot співпрацює з роздрібними, інституційними та приватними банками, починаючи з фірм-бутіків, що швидко розвиваються, і закінчуючи провідними світовими брендами. Заснована в Лондоні в 2001 році, StoneShot має офіси в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платформи, дозволяючи їм отримувати цінну інформацію та перетворювати її на візуально привабливі інформаційні панелі, якими можна легко ділитися між командами. Перетворіть свої ідеї на дії та плавно узгоджуйте завдання з ключовими ініціативами за допомогою надійних можливостей керування проектами, гарантуючи, що кожен дотримується своїх термінів із прозорістю та ясністю. Slingshot надає доступ до великої бібліотеки з понад 75 попередньо створених, настроюваних шаблонів проектів, робочих областей і інформаційних панелей, призначених для команд будь-якого розміру, галузей і відділів, що оптимізує їхню повсякденну роботу. Почніть роботу з Slingshot сьогодні!
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стимулюють продажі, і на ті, які витрачають бюджет. Відстеження викликів допомагає оцінити канали та рекламу, які варто масштабувати, а інші – відключити. Ціни починаються від 60,00 доларів США на місяць Стандарт - Наскрізна аналітика для малого та середнього бізнесу - Динамічне та статичне відстеження дзвінків Журнал дзвінків Позначення дзвінків тегами - Специфікація ключових слів - Відстеження цілей веб-сайту та замовлень - Детальні звіти, воронка продажів і рентабельність інвестицій - Рекламні платформи та інтеграція систем CRM - Повна підтримка клієнтів
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим компаніям контролювати та покращувати видимість своїх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцеві підприємства в широку мережу місцевих пошукових платформ.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових технологій, щоб зв’язуватися з клієнтами на місцевому рівні та зміцнювати лояльність до бренду. Завдяки великому досвіду роботи з виробниками та їхніми мережами з тисяч дилерів, PowerChord має інновації, рішення та підтримку, щоб оживити місцеві ринки. Команда PowerChord знає, що потрібно для досягнення максимального успіху: від інтеграції платформи та індивідуальних рішень до навчання та адаптації.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні структури роздрібної торгівлі (закупівлі, закупівлі, мерчандайзинг, маркетинг і дистрибуція) по-різному сприймають продукти та використовують різні показники для керування своєю діяльністю. Ми спостерігаємо найбільше протистояння між маркетингом та рештою організації, оскільки важко розбити маркетингові зусилля на рівень SKU, а також зробити дані на рівні SKU придатними для маркетингу. Це призводить до того, що справжня вартість просування не враховується в націнку продукту, що призводить до надмірних інвестицій у погані продукти та недостатніх інвестицій у потенційно хороші продукти. Управління ефективністю продукту долає труднощі, описані вище, поєднуючи дані про продукт через маркетингові канали з бізнес-даними про SKU, щоб створити комбіноване уявлення про справжню ефективність продукту. Це можна використовувати для стимулювання маркетингових зусиль або підтримки важливих бізнес-рішень (наприклад, ціноутворення або закупівля продуктів). Платформа PPM також підключається безпосередньо до рекламних мереж. За допомогою ROI Hunter маркетологи електронної комерції можуть створювати та запускати більш прибуткові кампанії на одній платформі.
Cervinodata
cervinodata.com
Завдяки Cervinodata онлайн-агентства та онлайн-команди економлять до одного дня на тиждень на підготовці даних і звітності. Cervinodata об’єднує всі ваші дані про ефективність реклами та Google Analytics в одній центральній базі даних і підтримує її в актуальному стані. Cervinodata обіцяє: 1. Більше ніяких неочікуваних перерв у доставці даних. Більше ніяких неповних даних 2. Найшвидший час відповіді та вирішення проблем на ринку 3. Дуже прості у використанні розширені функції Команди переходять на Cervinodata з 3 причин: 1. Перейдіть із Таблиць Google до центральної бази даних >> Для більших обсягів >> Для більшої кількості контроль даних >> Щоб отримати більше інформації про клієнтів, рекламну платформу та країну/бренд >> Щоб отримати більше інформації про ефективність міжплатформенної кампанії порівняно з бюджетом і цільовими показниками 2. Платіть менше >> Команди переходять від комісії на основі відсотка реклами витрачено на комісію залежно від кількості синхронізованих облікових записів 3. Отримайте кращі послуги та якість >> Команди вимагають чудової підтримки клієнтів. Ми пропонуємо чудову підтримку клієнтів і надзвичайно швидкий час відповіді. >> Командам потрібні точні повні дані. Наша система Cervinodata Engine створена для цього.
deepdivr
deepdivr.io
Ми пропонуємо потужну, але бездоганну платформу маркетингової аналітики в соціальних мережах, яка спрощує складне. Створено досвідченими маркетологами, щоб задовольнити потреби сучасних маркетологів, орієнтованих на ефект. Наші клієнти використовують платформу, щоб отримати огляд усіх своїх кампаній у соціальних мережах на різних платформах, ринках і брендах. Огляд дає змогу користувачам відстежувати та оптимізувати кампанії та миттєво звітувати зацікавленим сторонам. Почекай, є ще. Усі дані чудово візуалізуються на настроюваних інформаційних панелях, щоб вони відповідали ВАШИМ потребам. Розробка не потрібна, інтегруйте з улюбленими платформами всього за кілька кліків. Доступні інтеграції: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat і Google Analytics. Незабаром інтеграція: Google Ads, Pinterst, TikTok і Twitter.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — це платформа для управління ефективністю цифрового маркетингу, яка допомагає маркетологам уніфікувати дані кампаній і автоматизувати звітність. Ми працюємо з агентствами, медіакомпаніями та брендами; будь-яка команда маркетингу, яка повинна створювати вичерпні та послідовні презентації звітів для клієнтів або зацікавлених сторін. NinjaCat інтегрується з понад 150 цифровими маркетинговими каналами, тож ви можете об’єднати показники з багатьох джерел даних у єдине джерело правди. З NinjaCat тепер можна приборкати хаос даних і відмовитися від технологічного Frankenstack. Основні функції включають: - Конвеєр даних до 150+ маркетингових каналів - Повністю кероване сховище даних - ETL - Автоматизовані шаблони звітів - Інформаційні панелі для інтерактивного обміну даними - Відстеження бюджетів, кампаній і KPI - Масштабованість і безпека на рівні підприємства. Якщо ви хочете дізнатися більше про NinjaCat, перейдіть на наш веб-сайт - ninjacat.io - щоб налаштувати демонстрацію.
Accutics
accutics.com
Що таке Accutics? Accutics — це платформа керування маркетинговими даними SaaS, яка допомагає організаціям оптимізувати відстеження кампаній, поєднувати дані кампаній і оцінювати ефективність кампаній у різних джерелах у Adobe Analytics і Google Analytics. Основні послуги: Accutics Standardize Стандартизуйте, керуйте та об’єднуйте метадані кампаній у кожній команді та каналі з однієї платформи. Accutics Connect Дізнайтеся про свою справжню маркетингову рентабельність інвестицій завдяки неперевершеній видимості витрат на кампанії та показів, які автоматично вилучаються, трансформуються та доставляються на вашу платформу для звітів, аналітики чи зберігання. Усі дані вашої кампанії автоматично класифікуються в Adobe Analytics для збагаченої статистики з розбивкою даних. Accutics Validate Перевірте всі ваші маркетингові кампанії на відповідність умовам і форматам, які ви визначили, щоб гарантувати, що вони завжди відстежуються відповідно до ваших вимог.
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics допомагає агентствам економити час під час обміну даними. Зберіть усі свої маркетингові дані в одному місці та створюйте красиві звіти та інформаційні панелі, які автоматично оновлюються щогодини. GreyMetrics інтегрується з понад 20 платформами та має десятки вбудованих шаблонів, тож ваші звіти виглядають чудово з першого дня та повністю помічені білими мітками, щоб поділитися ними з клієнтами та зацікавленими сторонами.
Swydo
swydo.com
Проста у використанні платформа звітності та моніторингу Swydo отримує дані з багатьох джерел і створює професійні маркетингові звіти, які можна налаштувати. Зручний інструмент дозволяє маркетологам створювати (клієнтські) звіти та інформаційні панелі, поєднуючи зовнішні джерела даних в одному звіті. Цифрові агентства, бренди та франчайзери економлять час, створюючи звіти професійного вигляду, одночасно додаючи більше цінності в аналізі даних і отримуючи практичну інформацію.
Lunio
lunio.ai
Єдина платформа захисту від шахрайства, яка охоплює всі канали залучення. Зупиняйте складні дані про шахрайство кліків у режимі реального часу. Завдяки механізму кібербезпеки Lunio дозволяє використовувати дані про шахрайство з рекламою з усіх джерел для створення автоматичного рівня захисту для всіх каналів. Тисячі провідних брендів, як-от Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar і M&S, обирають Lunio, щоб допомогти їм у впевненій рекламі. • Автоматичний захист у режимі реального часу по всіх каналах • Найточніша технологія виявлення IVT • Конфіденційність у нашій основі — Повна сумісність із GDPR і CCPA • Швидке та просте впровадження за 5 хвилин Спробуйте безкоштовно зараз!
Clickx
clickx.io
Clickx розкриває весь потенціал вашого бізнесу. Визначте, які маркетингові заходи ефективні, глибоко зрозумійте своїх конкурентів і демістифікуйте те, що спонукає вашу аудиторію переходити. Покращте трафік і потік потенційних клієнтів – усе з однієї платформи. Усуньте всі головні болі та здогади. Наше програмне забезпечення заощаджує час і клопоти, оптимізуючи вашу маркетингову інформацію. Зосередьтеся на тому, що ви вмієте найкраще: на веденні свого бізнесу.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — це рішення для створення звітів на основі SaaS, яке допомагає цифровим маркетологам створювати письмові звіти за допомогою АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ТА ДАННИХ ЕФЕКТИВНОСТІ, що допомагає маркетологам зрозуміти, що працює, а що ні. Маркетологи можуть заощадити час, витрачений на створення звітів і аналіз даних, і отримати звіти за кілька секунд. Зекономивши час, цифрові маркетологи можуть зосередитися на оптимізації та стратегії, а ми подбаємо про всі потреби у звітності. DataMyth ідеально підходить для малих і середніх цифрових агентств і брендів, які прагнуть заощадити час і гроші
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — це рішення для автоматизації маркетингу, яке допомагає компаніям електронного бізнесу здійснювати персоналізовані дії для своїх клієнтів через різні канали, такі як електронна пошта, Інтернет, мобільні пристрої, соціальні мережі та дисплей.
Paragone
paragone.ai
Paragone — це ефективна маркетингова платформа, яка зосереджена на постійно зростаючому просторі платних соціальних мереж. Прийняття й оптимізація справжньої міжканальної рекламної стратегії в компаніях B2C і B2B є ключем до успіху цифрових маркетологів нового покоління. Ми допомагаємо компаніям ефективно максимізувати охоплення та оптимізувати дохід за допомогою дієвої аналітики та інструментів автоматизації кампаній, які дозволяють користувачам: - Підключати та консолідувати всі соціальні рекламні мережі та інструменти атрибуції для уніфікованого перегляду в реальному часі - Аналізувати багатомережеві кампанії з високим трафіком без будь-яких зусиль торкаючись електронної таблиці - Відстежуйте ефективність кампанії та швидко виявляйте вузькі місця - Досліджуйте значущі мережі, аудиторію, оголошення та повідомлення, які мають значення - Розкрийте потужність свого CDP, маркетингу - Автоматизуйте дані CRM за допомогою соціальної реклами - Інформаційно використовуйте весь свій бюджет - Оптимізуйте дохід від електронної комерції на основі інтегрованих моделей атрибуції - Утримуйте команди в плані за допомогою спільного звітування про ефективність - Здивуйте своє керівництво та клієнтів із видатними результатами роботи
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel — це комплексний набір інструментів для автоматизації маркетингу, призначених для спрощення та покращення ваших зусиль з маркетингу та продажів. Наша платформа включає три основні інструменти: підрахунок джерела трафіку, підрахунок інтересу до продукту та вимірювання веб-послідовності. Оцінка джерела трафіку оцінює ефективність платних і звичайних джерел трафіку, що дає змогу ефективно розподіляти маркетинговий бюджет і максимізувати рентабельність інвестицій. Оцінка інтересів до продукту аналізує поведінку користувачів у вашому магазині електронної комерції, призначаючи рейтинги інтересів кожному продукту, щоб ви могли зосередитися на продуктах, які користуються найбільшим попитом. Нарешті, наш інструмент вимірювання веб-послідовності надає цінну інформацію про поведінку відвідувачів вашого веб-сайту та їхню позицію в послідовності продажів, що дає вам змогу приймати рішення на основі даних, які збільшують конверсії та дохід. Iron Funnel оптимізує процеси маркетингу та продажів, дозволяючи використовувати потужність автоматизації та повністю розкрити потенціал вашого бізнесу.
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO допомагає покупцям реклами краще зрозуміти, хто їхні клієнти та звідки вони приходять. Виберіть свою атрибуцію після iOS 14, створіть точніші персонажі та спонукайте до дій за допомогою наших попередньо створених шаблонів опитувань після покупки. Їй довіряють понад 1800 брендів, які витрачають 100 000 000 доларів на місяць на платну рекламу.
Measureful
measureful.com
Measureful пропонує рішення для настроюваних маркетингових звітів для агентств, фрілансерів і маркетологів.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI — це розширене рішення для моделювання комплексу маркетингу (МММ), яке використовує ШІ для багатоканальних брендів. Скористайтеся міжканальним розподілом доходів і оптимізацією бюджету, спеціально адаптованими до вашого бренду, поєднуючи ваші унікальні дані та наші десятиліття досвіду машинного навчання та статистики. Ми є командою досвідчених інженерів, дослідників і маркетологів електронної комерції, які зосереджені на забезпеченні впевненості та спритності брендів під час прийняття бюджетних рішень. Prescient AI дає змогу маркетологам: - впевнено працювати з вимірюванням медіа, яке захищене від подальших обмежень щодо даних у майбутньому - пікселі чи файли cookie не потрібні. - Отримайте доступ до створеної з нуля маркетингової платформи, щоб уникнути головного болю інтеграції. - Використовуйте готові API для підключення всіх медіа-каналів за лічені хвилини, а не за дні. - Отримайте ефективну статистику менш ніж за 36 годин. - Переглядайте всі історичні дані в одному місці з новою інформацією. Симулюйте та виконуйте свої плани розвитку з упевненістю та оптимізуйте прибутковість за допомогою Prescient AI.
Reeport
reeport.io
Reeport допомагає створювати розумні звіти з даними та ділитися ними через Excel, Power Point, PDF тощо.
Shopstory
shopstory.ai
Shopstory робить онлайн-магазини більш прибутковими, беручи на себе маркетинг за вас. Це знижує ваші витрати, підвищує ефективність SEA та SEO вашого онлайн-магазину та автоматизує дослідження ключових слів.
Adzviser
adzviser.com
Adzviser — це інтуїтивно зрозумілий, гнучкий і економічно ефективний з’єднувач даних. Заощаджуйте свій час і гроші та легко отримуйте статистику за допомогою кросплатформенності, як-от Google Ads, дані Facebook Ads до ChatGPT і Google Sheets.
Datapoem
datapoem.com
DataPOEM — це перша в світі платформа для вимірювання рентабельності інвестицій у гнучкий маркетинг (на основі штучного інтелекту) і планування. Ця платформа допомагає маркетологам вимірювати маркетингові інвестиції в офлайн-медіа, онлайн-медіа, рекламні акції, PR, розповсюдження та заходи для максимізації KPI бізнесу.
DiGGrowth
diggrowth.com
DiGGrowth — це маркетингова аналітична платформа без програмного коду, що керується штучним інтелектом і надає директорам з маркетингу, маркетологам, що займаються ефективним маркетингом, і всій маркетинговій команді суперздатність вирішувати проблеми цілісності даних, гігієни та управління. Аналітика та атрибуція DiGGrowths дають змогу маркетологам збільшувати продажі та доходи шляхом глибокого занурення в маркетингові показники, які спрощують і роблять прогнозування доходу точнішим.
Growify
growify.ai
Функція автоматизації маркетингу Growify розроблена, щоб трансформувати вашу маркетингову стратегію, пропонуючи набір передових інструментів, які спрощують керування кампаніями. Завдяки інтуїтивно зрозумілим можливостям автоматизації Growify дозволяє компаніям ефективно планувати та розгортати маркетингові кампанії, забезпечуючи своєчасне та актуальне залучення клієнтів. Ця функція спрощує складні маркетингові завдання, від маркетингу електронною поштою до публікацій у соціальних мережах, забезпечуючи послідовне та персоналізоване спілкування з вашою аудиторією. Автоматизація повторюваних завдань не тільки економить дорогоцінний час, але й забезпечує точність і послідовність ваших маркетингових зусиль. Крім того, інструменти автоматизації Growify надають корисну інформацію за допомогою аналітики даних, допомагаючи вам вдосконалити свою стратегію для досягнення максимального ефекту. Це комплексне рішення для автоматизації дає компаніям змогу покращити взаємодію з клієнтами, покращити взаємодію та, зрештою, підвищити рентабельність інвестицій, і все це з меншими ручними зусиллями.
heyBooster
heybooster.ai
heybooster — це служба аналізу даних як послуга для компаній електронної комерції від магазинів Shopify до відомих брендів електронної комерції. heybooster визначає можливості зростання доходів для маркетингових команд електронної комерції. Удосконалена технологія heybooster на базі штучного інтелекту дозволяє менеджерам електронної комерції виявляти маркетингові проблеми та визначати можливості для зростання доходів і оптимізації витрат. Використання heybooster дає вам доступ до повного набору маркетингових рішень на основі даних, адаптованих до унікальних потреб вашого бізнесу. Почніть аналізувати і більше ніколи не залишайте гроші на столі!