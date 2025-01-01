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Програмне забезпечення для маркетингової аналітики
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Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам персоналізувати комунікацію з клієнтами через електронну пошту, SMS та інші канали.

Looker

Looker

looker.com

Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - це платформа для звітності про маркетинг, що дозволяє агентствам інтегрувати та контролювати дані з різних маркетингових каналів у зручному форматі.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає управляти кампаніями, залучати клієнтів і аналізувати їхню поведінку.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа управління ефективністю продуктів, яка допомагає ритейлерам аналізувати продуктивність товарів для покращення рішень.

Funnel

Funnel

funnel.io

Funnel – центр маркетингових даних, що дозволяє збирати, зберігати та організувати дані з понад 500 платформ без кодування.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph - платформа для автоматизації збору та візуалізації маркетингових даних з різних каналів в одному місці, спрощуючи звітність і аналіз.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

Dataslayer - інструмент для автоматизації збору та аналізу маркетингових даних з різних джерел у Google Sheets та інші платформи.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei - це додаток для швидкого створення звітів та інформаційних панелей з різних платформ цифрового маркетингу.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis - це інструмент для звітності в digital-маркетингу, який інтегрується з понад 30 джерелами даних та дозволяє створювати інформаційні панелі без коду.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - платформа для аналітики маркетингу, яка допомагає візуалізувати дані з соціальних медіа та реклами, полегшуючи прийняття рішень для маркетологів.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer - це платформа управління даними про клієнтів, яка покращує маркетинг, продажі та обслуговування клієнтів через інтеграцію та аналіз даних.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful - це інструмент для автоматизації звітності та візуалізації статусу проектів, що інтегрується з популярними платформами управління, такими як Jira та Trello.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics об'єднує дані з маркетингових платформ для аналізу взаємодії з клієнтами та оцінки ефективності інвестицій у маркетинг.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

EasyInsights об'єднує витрати на рекламу, аналітику додатків, конверсії сайтів та дані CRM для оцінки маркетингової ефективності.

Oviond

Oviond

oviond.com

Oviond - платформа для автоматизації звітності та аналітики цифрового маркетингу, що інтегрує різні джерела даних та полегшує управління кампаніями.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - програмне забезпечення для управління запуском, яке дозволяє керувати контактами, подіями, показами мод та електронними кампаніями.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish — це простий спосіб створення та запуску реклами в Facebook та Instagram, спеціально для малих і середніх підприємств.

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

Засіб для звітності в електронному маркетингу, що надсилає аналітику та звіти безпосередньо на електронну пошту клієнтів.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala AI — онлайн-інструмент для моніторингу, що аналізує мільйони каналів і згадок, надаючи важливі дані для ухвалення бізнес-рішень.

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

Маркетингова еволюція допомагає об'єднати маркетингові програми, відстежувати ефективність кампаній і впроваджувати дані для покращення результатів.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

Databox

Databox

databox.com

Databox - це платформа для аналітики бізнесу, яка об'єднує дані з різних джерел і дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі та моніторити продуктивність.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.

Newzoo

Newzoo

newzoo.com

Newzoo - платформа для аналітики ігор, яка відстежує дані про гравців, доходи та перегляди понад 10000 ігор на різних пристроях.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Supermetrics автоматизує перенесення маркетингових даних з різних платформ у звітні та аналітичні інструменти, спрощуючи процес звітності.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

GAannotations автоматизує анотації в Google Analytics, дозволяючи додавати ручні або масові анотації через API, CSV та автоматизацію.

Reeport

Reeport

reeport.io

Reeport допомагає створювати та обмінюватись звітами у форматах Excel, Power Point, PDF і інших, спрощуючи процес звітування для різних сферах.

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Airbridge - платформа для вимірювання ефективності маркетингу, що об'єднує аналітику, атрибуцію та захист від шахрайства для оптимізації зростання додатків.

Roistat

Roistat

roistat.com

Roistat - це система аналітики маркетингу, яка аналізує рекламні кампанії, збирає дані з CRM та сайтів, формує звіти про ефективність витрат.

iSpot.tv

iSpot.tv

ispot.tv

iSpot.tv допомагає рекламодавцям вимірювати ефективність телевізійної та потокової реклами в реальному часі, оптимізуючи кампанії та атрибуцію результатів.

Shopstory

Shopstory

shopstory.ai

Shopstory допомагає онлайн-магазинам підвищити прибутковість, взявши на себе маркетинг, знижує витрати та автоматизує дослідження ключових слів.

Swydo

Swydo

swydo.com

Swydo - платформа для створення звітів та моніторингу, яка об'єднує дані з різних джерел для формування професійних маркетингових звітів.

Gamesight

Gamesight

gamesight.io

Gamesight - платформа для аналізу та оптимізації маркетингових стратегій у ігровій індустрії, що допомагає залучати спільноти та покращувати ефективність.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs - це безкодова платформа для управління даними про клієнтів, яка дозволяє маркетологам відслідковувати, аналізувати та сегментувати клієнтські дані.

Coupler.io

Coupler.io

coupler.io

CUFLER.IO - це платформа для інтеграції, аналітики та автоматизації даних з можливістю підключення понад 60 джерел даних без коду.

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