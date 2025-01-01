Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo - платформа автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам персоналізувати комунікацію з клієнтами через електронну пошту, SMS та інші канали.
Looker
looker.com
Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics - це платформа для звітності про маркетинг, що дозволяє агентствам інтегрувати та контролювати дані з різних маркетингових каналів у зручному форматі.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Marketing Automation - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає управляти кампаніями, залучати клієнтів і аналізувати їхню поведінку.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа управління ефективністю продуктів, яка допомагає ритейлерам аналізувати продуктивність товарів для покращення рішень.
Funnel
funnel.io
Funnel – центр маркетингових даних, що дозволяє збирати, зберігати та організувати дані з понад 500 платформ без кодування.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph - платформа для автоматизації збору та візуалізації маркетингових даних з різних каналів в одному місці, спрощуючи звітність і аналіз.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
Dataslayer
dataslayer.ai
Dataslayer - інструмент для автоматизації збору та аналізу маркетингових даних з різних джерел у Google Sheets та інші платформи.
Reportei
reportei.com
Reportei - це додаток для швидкого створення звітів та інформаційних панелей з різних платформ цифрового маркетингу.
DashThis
dashthis.com
DashThis - це інструмент для звітності в digital-маркетингу, який інтегрується з понад 30 джерелами даних та дозволяє створювати інформаційні панелі без коду.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle - платформа для аналітики маркетингу, яка допомагає візуалізувати дані з соціальних медіа та реклами, полегшуючи прийняття рішень для маркетологів.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
Lexer
lexer.io
Lexer - це платформа управління даними про клієнтів, яка покращує маркетинг, продажі та обслуговування клієнтів через інтеграцію та аналіз даних.
Screenful
screenful.com
Screenful - це інструмент для автоматизації звітності та візуалізації статусу проектів, що інтегрується з популярними платформами управління, такими як Jira та Trello.
VWO
vwo.com
VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics об'єднує дані з маркетингових платформ для аналізу взаємодії з клієнтами та оцінки ефективності інвестицій у маркетинг.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
Nielsen
nielsen.com
Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.
EasyInsights
easyinsights.ai
EasyInsights об'єднує витрати на рекламу, аналітику додатків, конверсії сайтів та дані CRM для оцінки маркетингової ефективності.
Oviond
oviond.com
Oviond - платформа для автоматизації звітності та аналітики цифрового маркетингу, що інтегрує різні джерела даних та полегшує управління кампаніями.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - програмне забезпечення для управління запуском, яке дозволяє керувати контактами, подіями, показами мод та електронними кампаніями.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish — це простий спосіб створення та запуску реклами в Facebook та Instagram, спеціально для малих і середніх підприємств.
Metrics Watch
metricswatch.com
Засіб для звітності в електронному маркетингу, що надсилає аналітику та звіти безпосередньо на електронну пошту клієнтів.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala AI — онлайн-інструмент для моніторингу, що аналізує мільйони каналів і згадок, надаючи важливі дані для ухвалення бізнес-рішень.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Маркетингова еволюція допомагає об'єднати маркетингові програми, відстежувати ефективність кампаній і впроваджувати дані для покращення результатів.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
Databox
databox.com
Databox - це платформа для аналітики бізнесу, яка об'єднує дані з різних джерел і дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі та моніторити продуктивність.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.
Newzoo
newzoo.com
Newzoo - платформа для аналітики ігор, яка відстежує дані про гравців, доходи та перегляди понад 10000 ігор на різних пристроях.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics автоматизує перенесення маркетингових даних з різних платформ у звітні та аналітичні інструменти, спрощуючи процес звітності.
Xeno
getxeno.com
Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.
GAannotations
gaannotations.com
GAannotations автоматизує анотації в Google Analytics, дозволяючи додавати ручні або масові анотації через API, CSV та автоматизацію.
Reeport
reeport.io
Reeport допомагає створювати та обмінюватись звітами у форматах Excel, Power Point, PDF і інших, спрощуючи процес звітування для різних сферах.
Airbridge
airbridge.io
Airbridge - платформа для вимірювання ефективності маркетингу, що об'єднує аналітику, атрибуцію та захист від шахрайства для оптимізації зростання додатків.
Roistat
roistat.com
Roistat - це система аналітики маркетингу, яка аналізує рекламні кампанії, збирає дані з CRM та сайтів, формує звіти про ефективність витрат.
iSpot.tv
ispot.tv
iSpot.tv допомагає рекламодавцям вимірювати ефективність телевізійної та потокової реклами в реальному часі, оптимізуючи кампанії та атрибуцію результатів.
Shopstory
shopstory.ai
Shopstory допомагає онлайн-магазинам підвищити прибутковість, взявши на себе маркетинг, знижує витрати та автоматизує дослідження ключових слів.
Swydo
swydo.com
Swydo - платформа для створення звітів та моніторингу, яка об'єднує дані з різних джерел для формування професійних маркетингових звітів.
Gamesight
gamesight.io
Gamesight - платформа для аналізу та оптимізації маркетингових стратегій у ігровій індустрії, що допомагає залучати спільноти та покращувати ефективність.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs - це безкодова платформа для управління даними про клієнтів, яка дозволяє маркетологам відслідковувати, аналізувати та сегментувати клієнтські дані.
Coupler.io
coupler.io
CUFLER.IO - це платформа для інтеграції, аналітики та автоматизації даних з можливістю підключення понад 60 джерел даних без коду.
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