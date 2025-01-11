Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
Albacross
albacross.com
Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити їх тим, що вони хочуть, і отримати сповіщення, коли вони будуть готові купити. Ось як: - Підвищте продуктивність продажів: визначте намір компаній, які відвідують ваш веб-сайт, купувати, і повідомте свою команду продажів, коли вони будуть готові купити. - Усуньте здогади з маркетингу: зрозумійте, які облікові записи взаємодіють із вашим вмістом і що їх найбільше цікавить. - Усі необхідні вам точки даних: ми щомісяця відстежуємо 3 мільярди подій у всьому світі й оновлюємо точки даних щотижня. - Легко інтегруйте в технічні інструменти, якими ви вже користуєтеся – це не ще один інструмент для вивчення.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric допомагає компаніям електронної комерції вирішувати маркетингову атрибуцію та приймати рішення на основі даних. Створений для розширення можливостей маркетологів електронної комерції, ThoughtMetric інтегрується з найбільшими платформами електронної комерції та маркетингу, щоб ви могли легко збирати дані, відстежувати рекламу та аналізувати ефективність. Відстежуйте ефективність усіх своїх маркетингових каналів і визначте, звідки насправді приходять ваші клієнти, за допомогою атрибуції ThoughtMetric на основі штучного інтелекту.
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd поєднує дані про пошук B2B, охоплення продажів і маркетинг на основі облікових записів разом із потужністю штучного інтелекту та машинного навчання. Все в одній платформі Unstoppable Growth.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний досвід веб-сайту. За допомогою наших послуг із створення потенційних клієнтів визначте імена, контактні дані та дані користувачів компаній, які відвідують ваш веб-сайт. Минули часи холодних дзвінків і здогадок, ми надаємо вашій команді продажів гарячі потенційні клієнти, які вже виявили інтерес до ваших продуктів і/або послуг. Оскільки 98% відвідувачів веб-сайту зникають з вашого веб-сайту безслідно, чи не час вам дізнатися, хто вони? Зробіть унікальне ставлення до відвідувачів свого веб-сайту за допомогою нашої нової функції персоналізації веб-сайту. Надайте відвідувачам власний вигляд вашого веб-сайту на основі фірмових даних, таких як географічне розташування, розмір компанії або навіть її назва. Покажіть їм відповідні тематичні дослідження, випадки використання та відгуки на основі їхніх якостей. Ми створили Visitor Queue, тому що ми на власні очі побачили чіткі області для вдосконалення серед поточного програмного забезпечення на ринку. Не вірте нам на слово, спробуйте безкоштовно сьогодні!
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі даних. CTM інтегрується з основними інструментами, які маркетологи використовують щодня, як-от Google Ads і Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom і Facebook. CTM був одним із перших постачальників послуг відстеження дзвінків і залишається власністю його чоловіка та дружини-засновників Тодда та Лор Фішер. З року в рік провідні видання програмного забезпечення, такі як G2 і Capterra, називають CallTrackingMetrics лідером галузі та регулярно визнають її зростання та інноваційну культуру.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — це аналітична платформа цифрового маркетингу на основі штучного інтелекту, яка допомагає маркетинговим командам приймати кращі рішення на основі даних. Наш простий у користуванні інтерфейс надає єдине джерело правди, надаючи маркетологам змогу в реальному часі бачити ефективність усіх кампаній і каналів. Використовуючи передове машинне навчання, ASK BOSCO® визначає нові можливості для отримання більшого доходу за наявними та новими каналами. Ми також надаємо можливості прогнозної аналітики, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані панелі звітів і прогнозувати майбутні кампанії з неперевершеною точністю. Наш унікальний індекс ASK BOSCO® оцінює ваш домен порівняно з найближчими конкурентами у вашій категорії. Цей індекс є показником вашого онлайн-сліду та ефективності ваших інвестицій у звичайні та платні медіа-канали. Як працює ASK BOSCO®? ASK BOSCO® працює, збираючи дані з різних джерел, включаючи ваш веб-сайт, соціальні мережі та рекламні кампанії. Потім ці дані аналізуються нашою системою штучного інтелекту, щоб визначити тенденції, закономірності та можливості. ASK BOSCO® також використовує машинне навчання для прогнозування майбутньої продуктивності. Це дозволяє приймати кращі рішення щодо маркетингового бюджету та кампаній. Які переваги використання ASK BOSCO®? Використання ASK BOSCO® має багато переваг. Ось кілька найважливіших з них: - Краще прийняття рішень: ASK BOSCO® надає вам дані та інформацію, необхідні для прийняття кращих, більш обґрунтованих рішень щодо ваших маркетингових кампаній. - Збільшення доходу: ASK BOSCO® допомагає вам визначити нові можливості для отримання більшого доходу від наявних і нових каналів. - Підвищена ефективність: ASK BOSCO® автоматизує багато завдань цифрового маркетингу, звільняючи ваш час, щоб ви могли зосередитися на більш стратегічних заходах. - Зниження витрат: ASK BOSCO® може допомогти вам заощадити гроші на ваших маркетингових кампаніях, оптимізувавши свій бюджет і більш ефективно націлюючи свої кампанії. Якщо ви шукаєте спосіб покращити ефективність цифрового маркетингу, ASK BOSCO® — ідеальне рішення для вас. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти вам досягти ваших маркетингових цілей.
Supermetrics
supermetrics.com
Усі ваші маркетингові дані, де б вони вам не потрібні. Supermetrics оптимізує передачу даних із понад 100 платформ продажів і маркетингу в інструменти аналітики та звітності, які використовують маркетологи для прийняття кращих рішень. За допомогою Supermetrics компанії можуть агрегувати окремі дані з маркетингових і торгових платформ, таких як Facebook Ads, Google Analytics і Instagram, у свою стандартну платформу звітності, аналітики та зберігання — чи то інструмент BI, електронна таблиця чи візуалізація даних. інструмент, озеро даних або сховище даних. Результатом є краще розуміння ваших маркетингових даних, значна економія часу та коштів завдяки виключенню копіювання/вставлення вручну та покращена ефективність маркетингу на основі рішень, що базуються на даних. Supermetrics дозволяє маркетологам, а також аналітикам та інженерам, які їх підтримують, витрачати більше часу на використання даних і менше часу на переміщення даних. Supermetrics використовують понад 700 тисяч маркетологів у понад 120 країнах, і 15% усіх глобальних витрат на рекламу реєструється через Supermetrics.
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим універсальним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви можете справді зрозуміти та залучити клієнтів для стимулювання прибуткового зростання. Послуги Lexer з підготовки, впровадження та стратегічного консультування допоможуть заповнити будь-які прогалини в ресурсах вашої команди, щоб забезпечити плавне та успішне впровадження CDXP. ПЛАТФОРМА КЛІЄНТСЬКИХ ДАНИХ > Завдяки одній із найпростіших інтеграцій у галузі, CDP від Lexer легко об’єднає, очистить, стандартизує та збагатить ваші дані, створивши ефективне єдине уявлення про клієнта. Наші інструменти та команда допоможуть підвищити IQ вашого клієнта за допомогою прогнозної аналітики на основі ШІ, збагачення даних сторонніх розробників і цільових опитувань клієнтів. МАРКЕТИНГ > Маркетингове рішення Lexer дозволяє швидко визначати потрібних клієнтів, повідомлення, рекламу та канали для ваших маркетингових кампаній. Наші прості у використанні інструменти, створені для бізнес-користувачів, а не для спеціалістів із обробки даних, дозволяють вам організовувати чітко націлені кампанії в кожному каналі, зменшуючи відходи та покращуючи залучення. За допомогою ефективних інструментів для відстеження змін і кількісної оцінки впливу ви можете легко продемонструвати цінність своєї маркетингової діяльності. РОЗДРІБНИЙ РІШЕННЯ > Рішення Lexer для роздрібної торгівлі допомагає торговим партнерам взаємодіяти з кожним клієнтом, щоб підвищити релевантність і вплив досвіду роботи в магазині. Повні профілі клієнтів дозволяють будувати автентичні відносини в масштабі. Маючи доступ до детальної історії покупок і інформації про вподобання, ви можете адаптувати взаємодію з клієнтами, отримувати дані, які традиційно втрачаються, надавати обґрунтовані рекомендації щодо продуктів і налаштовувати наступні найкращі дії для незмінно високої якості взаємодії. ОБСЛУГОВУВАННЯ > Сервісне рішення Lexer об’єднує всі дані клієнтів, папки «Вхідні», робочі процеси та форми зворотнього зв’язку, щоб забезпечити обґрунтовану, повністю контекстну взаємодію з послугами. Маючи доступ до детальної інформації про людину, яка стоїть за кожним запитом на послугу, ваша команда може входити в кожну розмову з повним контекстом, необхідним для надання послідовних високоякісних послуг. Попередньо налаштовані наступні найкращі дії для поширених запитів дозволяють керувати відповідями агентів і досягати персоналізації в масштабі. Ми є приватною австралійською компанією, яка складається з понад 100 співробітників і працює з понад 150 брендами в Австралії, Азії та США.
Roistat
roistat.com
Roistat — це система маркетингової аналітики на основі ШІ, яка аналізує всі ваші рекламні кампанії аж до прибутку. Roistat збирає дані з CRM-системи клієнтів, рекламних каналів і їхнього сайту. За лічені секунди Roistat створює звіти відповідно до 40+ бізнес-метрик, які забезпечують маркетингову аналітику від кожного ключового слова до кінцевого продажу. Roistat визначає, чи заробляє компанія гроші на своїх платних рекламних кампаніях, що в свою чергу допомагає компаніям, які використовують Roistat, ефективніше розподіляти свій рекламний бюджет і збільшувати свої доходи. Roistat дозволяє визначити: - з яких рекламних каналів приходять ваші клієнти; - повна статистика рекламних каналів до ключового слова; - як ефективно розподілити свій бюджет; - як заощадити на рекламі, отримуючи більше продажів; - всі етапи воронки продажів.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані кампанії в різних каналах незалежно від розробників. Відстежуйте та об’єднуйте потрібні клієнтські дані з вашого веб-сайту, програми, CRM, електронної пошти, сервісів і офлайн-каналів. Завдяки розпізнаванню ідентифікаційних даних ви можете зіставляти анонімних користувачів і їхню діяльність на різних платформах і отримувати круговий огляд своїх клієнтів. Створюйте індивідуальні сегменти клієнтів, щоб ініціювати своєчасні повідомлення через канали. Ви можете інтегрувати та безперешкодно синхронізувати ці дані клієнтів із наявними маркетинговими інструментами, такими як Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook та понад 180 інструментами в режимі реального часу. Підтримуйте свої маркетингові рішення, збираючи точні дані клієнтів за допомогою CustomerLabs CDP.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel — це комплексний набір інструментів для автоматизації маркетингу, призначених для спрощення та покращення ваших зусиль з маркетингу та продажів. Наша платформа включає три основні інструменти: підрахунок джерела трафіку, підрахунок інтересу до продукту та вимірювання веб-послідовності. Оцінка джерела трафіку оцінює ефективність платних і звичайних джерел трафіку, що дає змогу ефективно розподіляти маркетинговий бюджет і максимізувати рентабельність інвестицій. Оцінка інтересів до продукту аналізує поведінку користувачів у вашому магазині електронної комерції, призначаючи рейтинги інтересів кожному продукту, щоб ви могли зосередитися на продуктах, які користуються найбільшим попитом. Нарешті, наш інструмент вимірювання веб-послідовності надає цінну інформацію про поведінку відвідувачів вашого веб-сайту та їхню позицію в послідовності продажів, що дає вам змогу приймати рішення на основі даних, які збільшують конверсії та дохід. Iron Funnel оптимізує процеси маркетингу та продажів, дозволяючи використовувати потужність автоматизації та повністю розкрити потенціал вашого бізнесу.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає комплексне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, електронної пошти, CRM, Інтернету та аналітики. Рішення забезпечує інтеграцію даних ETL на рівні підприємства, масштабоване сховище даних і узгоджену з бізнесом візуалізацію даних, призначену для будь-якого сценарію даних бізнесу або клієнта та конфігурації внутрішньої/зовнішньої звітності. Наші партнери почуваються спокійно завдяки спеціальним менеджерам облікових записів і експертам із конфігурації бізнес-аналізації за запитом, які працюють як партнерське аналітичне розширення своєї команди. Простіше кажучи, ми забезпечуємо постійне досягнення вашого ідеального бачення звітності. Arena Calibrate користується довірою брендів і агентств, зокрема Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap і Fourth. Дізнайтеся більше про Arena Calibrate нижче: - Комплексне повне програмне забезпечення BI забезпечує єдине джерело правдивих звітів про онлайн- та офлайн-рекламу, маркетинг електронною поштою, аналітику веб-сайтів, створення попиту, електронну комерцію, CRM/продажі та інші області даних. - Масштабоване сховище даних для вашого бізнесу або клієнтів. - 40+ роз'ємів Plug & Play + автоматизовані канали даних. - Легко інтегрує дані в автономному режимі або інші дані, які не мають доступного конектора. - Розширене міжплатформне змішування та вирівнювання даних із цінною підтримкою очищення та гігієни для забезпечення точності звітів. - Дозволяє швидко зрозуміти загальний стан вашої маркетингової воронки та впливати на формування потенційних клієнтів, MQL, SQL, CAC і ROAS. - Економні менеджери облікових записів та експерти з налаштування BI за запитом, які працюють як партнерське розширення BI для вашої команди чи агентства. Відвідайте веб-сайт: https://www.calibrate.thearena.ai
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізнес, прогнозувати результати будь-якого бюджетного сценарію та постійно досягати своїх ключових показників ефективності шляхом оптимізації розподілу бюджету на найефективніші канали. У сучасному гнучкому маркетинговому ландшафті маркетологи B2B стикаються з дедалі складнішими проблемами, оскільки вони намагаються зробити свій маркетинг більш передбачуваним, вимірним і орієнтованим на дохід. InfiniGrow автоматично консолідує та аналізує ваші маркетингові, продажі та фінансові дані в реальному часі, щоб виявити точний вплив вашої діяльності на бізнес, а також забезпечує чітку видимість і рекомендації на основі ШІ для кращого розподілу вашого бюджету, щоб ви могли постійно досягати своїх KPI.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Accutics
accutics.com
Що таке Accutics? Accutics — це платформа керування маркетинговими даними SaaS, яка допомагає організаціям оптимізувати відстеження кампаній, поєднувати дані кампаній і оцінювати ефективність кампаній у різних джерелах у Adobe Analytics і Google Analytics. Основні послуги: Accutics Standardize Стандартизуйте, керуйте та об’єднуйте метадані кампаній у кожній команді та каналі з однієї платформи. Accutics Connect Дізнайтеся про свою справжню маркетингову рентабельність інвестицій завдяки неперевершеній видимості витрат на кампанії та показів, які автоматично вилучаються, трансформуються та доставляються на вашу платформу для звітів, аналітики чи зберігання. Усі дані вашої кампанії автоматично класифікуються в Adobe Analytics для збагаченої статистики з розбивкою даних. Accutics Validate Перевірте всі ваші маркетингові кампанії на відповідність умовам і форматам, які ви визначили, щоб гарантувати, що вони завжди відстежуються відповідно до ваших вимог.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб тримати кожну зацікавлену сторону в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і створює звіти та аналітику на основі ваших проектів і завдань. Це готова інформаційна панель із мінімальними налаштуваннями, необхідними від користувача. Завдяки інформаційним панелям Screenful користувачі можуть відстежувати такі речі, як швидкість роботи команди, тривалість і цикл виконання завдань/проблем, поточні вузькі місця та отримувати повний огляд усіх своїх проектів. Розглядайте це як панелі інструментів у стероїдах вашого улюбленого інструменту керування завданнями!
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
Paragone
paragone.ai
Paragone — це ефективна маркетингова платформа, яка зосереджена на постійно зростаючому просторі платних соціальних мереж. Прийняття й оптимізація справжньої міжканальної рекламної стратегії в компаніях B2C і B2B є ключем до успіху цифрових маркетологів нового покоління. Ми допомагаємо компаніям ефективно максимізувати охоплення та оптимізувати дохід за допомогою дієвої аналітики та інструментів автоматизації кампаній, які дозволяють користувачам: - Підключати та консолідувати всі соціальні рекламні мережі та інструменти атрибуції для уніфікованого перегляду в реальному часі - Аналізувати багатомережеві кампанії з високим трафіком без будь-яких зусиль торкаючись електронної таблиці - Відстежуйте ефективність кампанії та швидко виявляйте вузькі місця - Досліджуйте значущі мережі, аудиторію, оголошення та повідомлення, які мають значення - Розкрийте потужність свого CDP, маркетингу - Автоматизуйте дані CRM за допомогою соціальної реклами - Інформаційно використовуйте весь свій бюджет - Оптимізуйте дохід від електронної комерції на основі інтегрованих моделей атрибуції - Утримуйте команди в плані за допомогою спільного звітування про ефективність - Здивуйте своє керівництво та клієнтів із видатними результатами роботи
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — це рішення для автоматизації маркетингу, яке допомагає компаніям електронного бізнесу здійснювати персоналізовані дії для своїх клієнтів через різні канали, такі як електронна пошта, Інтернет, мобільні пристрої, соціальні мережі та дисплей.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth — це рішення для створення звітів на основі SaaS, яке допомагає цифровим маркетологам створювати письмові звіти за допомогою АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ТА ДАННИХ ЕФЕКТИВНОСТІ, що допомагає маркетологам зрозуміти, що працює, а що ні. Маркетологи можуть заощадити час, витрачений на створення звітів і аналіз даних, і отримати звіти за кілька секунд. Зекономивши час, цифрові маркетологи можуть зосередитися на оптимізації та стратегії, а ми подбаємо про всі потреби у звітності. DataMyth ідеально підходить для малих і середніх цифрових агентств і брендів, які прагнуть заощадити час і гроші
Clickx
clickx.io
Clickx розкриває весь потенціал вашого бізнесу. Визначте, які маркетингові заходи ефективні, глибоко зрозумійте своїх конкурентів і демістифікуйте те, що спонукає вашу аудиторію переходити. Покращте трафік і потік потенційних клієнтів – усе з однієї платформи. Усуньте всі головні болі та здогади. Наше програмне забезпечення заощаджує час і клопоти, оптимізуючи вашу маркетингову інформацію. Зосередьтеся на тому, що ви вмієте найкраще: на веденні свого бізнесу.
Lunio
lunio.ai
Єдина платформа захисту від шахрайства, яка охоплює всі канали залучення. Зупиняйте складні дані про шахрайство кліків у режимі реального часу. Завдяки механізму кібербезпеки Lunio дозволяє використовувати дані про шахрайство з рекламою з усіх джерел для створення автоматичного рівня захисту для всіх каналів. Тисячі провідних брендів, як-от Nike, eBay, Hugo Boss, Europcar і M&S, обирають Lunio, щоб допомогти їм у впевненій рекламі. • Автоматичний захист у режимі реального часу по всіх каналах • Найточніша технологія виявлення IVT • Конфіденційність у нашій основі — Повна сумісність із GDPR і CCPA • Швидке та просте впровадження за 5 хвилин Спробуйте безкоштовно зараз!
Swydo
swydo.com
Проста у використанні платформа звітності та моніторингу Swydo отримує дані з багатьох джерел і створює професійні маркетингові звіти, які можна налаштувати. Зручний інструмент дозволяє маркетологам створювати (клієнтські) звіти та інформаційні панелі, поєднуючи зовнішні джерела даних в одному звіті. Цифрові агентства, бренди та франчайзери економлять час, створюючи звіти професійного вигляду, одночасно додаючи більше цінності в аналізі даних і отримуючи практичну інформацію.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — це постачальник цифрових маркетингових технологій і послуг, що спеціалізується на фінансових послугах. StoneShot допомагає зайнятим командам маркетингу фінансових послуг підвищити залученість і підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізуючи операційну неефективність. Їхня технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронною поштою, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження фінансових документів. StoneShot співпрацює з роздрібними, інституційними та приватними банками, починаючи з фірм-бутіків, що швидко розвиваються, і закінчуючи провідними світовими брендами. Заснована в Лондоні в 2001 році, StoneShot має офіси в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платформи, дозволяючи їм отримувати цінну інформацію та перетворювати її на візуально привабливі інформаційні панелі, якими можна легко ділитися між командами. Перетворіть свої ідеї на дії та плавно узгоджуйте завдання з ключовими ініціативами за допомогою надійних можливостей керування проектами, гарантуючи, що кожен дотримується своїх термінів із прозорістю та ясністю. Slingshot надає доступ до великої бібліотеки з понад 75 попередньо створених, настроюваних шаблонів проектів, робочих областей і інформаційних панелей, призначених для команд будь-якого розміру, галузей і відділів, що оптимізує їхню повсякденну роботу. Почніть роботу з Slingshot сьогодні!
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy — це потужна платформа звітності для агентств цифрового маркетингу. Економте час за допомогою автоматизованих звітів, оцінюйте ефективність проекту та отримуйте доступ до детальної аналітики кампаній SEO, PPC і SMM завдяки інтеграції з Google Analytics, Facebook тощо.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стимулюють продажі, і на ті, які витрачають бюджет. Відстеження викликів допомагає оцінити канали та рекламу, які варто масштабувати, а інші – відключити. Ціни починаються від 60,00 доларів США на місяць Стандарт - Наскрізна аналітика для малого та середнього бізнесу - Динамічне та статичне відстеження дзвінків Журнал дзвінків Позначення дзвінків тегами - Специфікація ключових слів - Відстеження цілей веб-сайту та замовлень - Детальні звіти, воронка продажів і рентабельність інвестицій - Рекламні платформи та інтеграція систем CRM - Повна підтримка клієнтів
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим компаніям контролювати та покращувати видимість своїх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцеві підприємства в широку мережу місцевих пошукових платформ.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових технологій, щоб зв’язуватися з клієнтами на місцевому рівні та зміцнювати лояльність до бренду. Завдяки великому досвіду роботи з виробниками та їхніми мережами з тисяч дилерів, PowerChord має інновації, рішення та підтримку, щоб оживити місцеві ринки. Команда PowerChord знає, що потрібно для досягнення максимального успіху: від інтеграції платформи та індивідуальних рішень до навчання та адаптації.
deepdivr
deepdivr.io
Ми пропонуємо потужну, але бездоганну платформу маркетингової аналітики в соціальних мережах, яка спрощує складне. Створено досвідченими маркетологами, щоб задовольнити потреби сучасних маркетологів, орієнтованих на ефект. Наші клієнти використовують платформу, щоб отримати огляд усіх своїх кампаній у соціальних мережах на різних платформах, ринках і брендах. Огляд дає змогу користувачам відстежувати та оптимізувати кампанії та миттєво звітувати зацікавленим сторонам. Почекай, є ще. Усі дані чудово візуалізуються на настроюваних інформаційних панелях, щоб вони відповідали ВАШИМ потребам. Розробка не потрібна, інтегруйте з улюбленими платформами всього за кілька кліків. Доступні інтеграції: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat і Google Analytics. Незабаром інтеграція: Google Ads, Pinterst, TikTok і Twitter.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Hubalz
hubalz.com
Отримайте повне розуміння своїх клієнтів на різних пристроях і платформах. Hubalz надає вам інструменти для розуміння шляху клієнта та підвищення рентабельності маркетингових інвестицій.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat — це платформа для управління ефективністю цифрового маркетингу, яка допомагає маркетологам уніфікувати дані кампаній і автоматизувати звітність. Ми працюємо з агентствами, медіакомпаніями та брендами; будь-яка команда маркетингу, яка повинна створювати вичерпні та послідовні презентації звітів для клієнтів або зацікавлених сторін. NinjaCat інтегрується з понад 150 цифровими маркетинговими каналами, тож ви можете об’єднати показники з багатьох джерел даних у єдине джерело правди. З NinjaCat тепер можна приборкати хаос даних і відмовитися від технологічного Frankenstack. Основні функції включають: - Конвеєр даних до 150+ маркетингових каналів - Повністю кероване сховище даних - ETL - Автоматизовані шаблони звітів - Інформаційні панелі для інтерактивного обміну даними - Відстеження бюджетів, кампаній і KPI - Масштабованість і безпека на рівні підприємства. Якщо ви хочете дізнатися більше про NinjaCat, перейдіть на наш веб-сайт - ninjacat.io - щоб налаштувати демонстрацію.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні структури роздрібної торгівлі (закупівлі, закупівлі, мерчандайзинг, маркетинг і дистрибуція) по-різному сприймають продукти та використовують різні показники для керування своєю діяльністю. Ми спостерігаємо найбільше протистояння між маркетингом та рештою організації, оскільки важко розбити маркетингові зусилля на рівень SKU, а також зробити дані на рівні SKU придатними для маркетингу. Це призводить до того, що справжня вартість просування не враховується в націнку продукту, що призводить до надмірних інвестицій у погані продукти та недостатніх інвестицій у потенційно хороші продукти. Управління ефективністю продукту долає труднощі, описані вище, поєднуючи дані про продукт через маркетингові канали з бізнес-даними про SKU, щоб створити комбіноване уявлення про справжню ефективність продукту. Це можна використовувати для стимулювання маркетингових зусиль або підтримки важливих бізнес-рішень (наприклад, ціноутворення або закупівля продуктів). Платформа PPM також підключається безпосередньо до рекламних мереж. За допомогою ROI Hunter маркетологи електронної комерції можуть створювати та запускати більш прибуткові кампанії на одній платформі.