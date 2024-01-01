Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і вдосконалюють маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх...
Funnel
funnel.io
Підтримує збір даних з будь-якого джерела маркетингових або рекламних даних і перетворює маркетингові дані в автоматизовані маркетингові звіти.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Supermetrics
supermetrics.com
Перемістіть свої маркетингові дані в Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake тощо за допомогою Supermetrics.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish — це найпростіший спосіб створити та запустити рекламу у Facebook та Instagram. Ми створили його спеціально для малих і середніх підприємств, яким важко знайти час або навички для цифрового маркетингу, Otterfish робить так, що будь-хто у вашій команді може запускати високоефективну рекламу...
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим комплексним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви мо...
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics — це доступний онлайн-інструмент для прослуховування та моніторингу, призначений для надання цінної та дієвої інформації для компаній усіх видів і розмірів. Система постійно відстежує мільйони каналів щодня та фіксує мільярди згадок з усіх континентів і мов за допомогою розширеного...
EasyInsights
easyinsights.ai
Поєднайте витрати на рекламу та кліки, аналітику додатків, конверсії веб-сайтів і дані CRM, щоб отримати повну картину ефективності маркетингу. Лазерна зосередженість на отриманні прибутку та прибутковості шляхом автоматизації нудних завдань перетворення даних для отримання розуміння. Автоматизуйте ...
Metrics Watch
metricswatch.com
Інструмент маркетингових звітів електронною поштою. Аналітика, SEO, PPC, SEM або звіти та інформаційні панелі соціальних мереж, які надсилаються вашим клієнтам електронною поштою. І це НЕ PDF або посилання!
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Ми даємо маркетологам можливість діяти. Marketing Evolution допомагає вам інтегрувати та централізувати всі ваші маркетингові програми, дозволяючи відстежувати міжканальні маркетингові інвестиції від усвідомлення верхньої послідовності до конверсій у нижній послідовності, розуміти додаткову медіа-еф...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЗВІТ ЗРОБИТИ ЛЕГКО. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK у Google Sheets, Data Studio, платформи Business Intelligence (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) і BigQuery за лічені секунди. Найкраща альтернатива Supermetrics.
Oviond
oviond.com
Панелі цифрового маркетингу та звітність Ваші клієнти сподобаються менш ніж за 5 хвилин. Продемонструйте цінність свого маркетингового агентства, одночасно оптимізуючи рентабельність інвестицій клієнтів за допомогою автоматизованих, повністю настроюваних міжканальних панелей цифрового маркетингу та...
GAannotations
gaannotations.com
Автоматизуйте свої анотації Google Analytics за допомогою GAannotations і додайте відсутні частини до головоломки за допомогою анотацій вручну або завантажте масові анотації через API, CSV і автоматизацію. Підтримуються анотації для GA4 і Universal Analytics!
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, з...
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
Nugit
nugit.co
Nugit — це автоматизована платформа для оповідання даних, що виходить за рамки інформаційної панелі, допомагаючи людям переглядати переважну кількість складних даних, щоб знаходити в них ідеї та можливості. Nugit може надати цю інформацію через оповідання даних у масштабі, тому це відразу можна зроз...
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
xiQ
xiqinc.com
Орієнтована на особистість платформа продажів і маркетингу xiQ дає продавцям змогу зрозуміти мислення покупців за допомогою аналізу особистості на основі ШІ.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим командам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ...
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Improvado
improvado.io
Improvado.io об’єднує всі рекламні дані в будь-який інструмент візуалізації за лічені хвилини!
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.
Platformly
platform.ly
Platformly – це платформа автоматизації маркетингу, розроблена, щоб допомогти вам керувати, автоматизувати та масштабувати свій онлайн-бізнес.
Keen
keen.io
Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.