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Програмне забезпечення маркетингового аналізу облікових записів
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Програмне забезпечення маркетингового аналізу облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення аналізу облікових записів для маркетингу збирає цінні дані про потенційних клієнтів, допомагаючи маркетологам у створенні цільового списку облікових записів, узгодженого з профілем ідеального клієнта користувача. Впровадження систем аналізу маркетингових облікових записів усуває недоліки традиційної маркетингової стратегії «розбризкуй і молися». Завдяки використанню цього програмного забезпечення маркетингові організації можуть оптимізувати свою увагу на облікових записах із значною ймовірністю конверсії, зменшуючи як час, так і фінансові ресурси, що виділяються потенційним клієнтам із меншим потенціалом конверсії. Крім того, ці інструменти підтримують команди продажів, надаючи глибоку інформацію, зокрема про роль потенційного клієнта в ієрархії компанії чи сегменті компанії потенційного клієнта.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.

WASK

WASK

wask.co

WASK - це програмне забезпечення на базі ШІ для управління цифровою рекламою, оптимізації кампаній та аналізу поведінки відвідувачів без використання сторонніх кукі.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

Selling.com - це B2B платформа для отримання контактної інформації на основі намірів, яка використовує штучний інтелект для точного зв'язку з потенційними клієнтами.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.

Owler

Owler

owler.com

Owler – платформа бізнес-аналітики, що надає інформацію про компанії, конкурентів та ринкові тенденції для підтримки прийняття рішень у бізнесі.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.

Sopro

Sopro

sopro.io

Sopro допомагає підприємствам знаходити і взаємодіяти з потенційними клієнтами. Експерти проводять дослідження та знайомлять з ними вашу команду продажів.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay допомагає GTM-командам знайти, вибрати та відстежувати цільові облікові записи, інтегрується з CRM та дозволяє оптимізувати маркетингові стратегії.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact - це додаток для організації та управління контактною інформацією, що дозволяє зберігати та синхронізувати дані з різних джерел.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics - це ПЗ для B2B, яке ідентифікує анонімних відвідувачів веб-сайтів та надає контактні дані для покращення продажів.

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert — це платформа для аналізу ризиків бізнесу, що надає актуальні дані для прийняття рішень у режимі реального часу.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io - платформа для збору даних, яка надає командам B2B електронні адреси та номери телефонів ключових контактів у компаніях.

Versium

Versium

versium.com

Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.

Ramper

Ramper

ramper.com.br

Ramper – це повноцінна платформа для B2B-маркетингу та продажів, яка допомагає генерувати потенційних клієнтів, залучати їх і конвертувати у продажі.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale допомагає командам продажів автоматизувати процеси, знаходячи найбільш ймовірних покупців та підвищуючи ефективність маркетингових кампаній.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

BookyourData - це платформа для B2B-потенційних клієнтів, що надає доступ до 100+ мільйонів контактів з високою точністю.

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

Intentsify надає B2B-компаніям точну аналітику покупницького наміру та рішення для активації цієї інформації.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — платформа ШІ для прогнозування, що допомагає командам з продажу та маркетингу ідентифікувати потенційних клієнтів та покращувати продажі.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch Influence - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, де можна знаходити, комунікувати та керувати кампаніями в одному місці.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

HG Insights – це платформа, що надає дані про технології для бізнесу, дозволяючи аналізувати ринки та цілитися на правильні компанії.

SmallWorld

SmallWorld

smallworld.ai

SmallWorld допомагає компаніям збільшити прибутки та зменшити витрати на залучення клієнтів, надаючи швидкий доступ до потенційних клієнтів через теплі знайомства.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

Мадкуду - це інструмент для автоматизації оцінки свинців у B2B, який аналізує дані та допомагає оптимізувати стратегії продажу, підтримуючи інтеграцію з CRM.

RelPro

RelPro

relpro.com

RelPro – це платформа для ефективного пошуку клієнтів та управління діловими відносинами, що надає доступ до даних про керівників і компанії.

BuzzBoard

BuzzBoard

buzzboard.ai

BuzzBoard - це платформа, яка допомагає торговим представникам покращити продажі через персоналізований контент і аналіз потенційних клієнтів.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk - платформа автоматизації B2B-маркетингу з функціями для аналізу трафіку, управління контактами та стимулювання продажів.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.

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