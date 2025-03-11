Програмне забезпечення маркетингового аналізу облікових записів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення аналізу облікових записів для маркетингу збирає цінні дані про потенційних клієнтів, допомагаючи маркетологам у створенні цільового списку облікових записів, узгодженого з профілем ідеального клієнта користувача. Впровадження систем аналізу маркетингових облікових записів усуває недоліки традиційної маркетингової стратегії «розбризкуй і молися». Завдяки використанню цього програмного забезпечення маркетингові організації можуть оптимізувати свою увагу на облікових записах із значною ймовірністю конверсії, зменшуючи як час, так і фінансові ресурси, що виділяються потенційним клієнтам із меншим потенціалом конверсії. Крім того, ці інструменти підтримують команди продажів, надаючи глибоку інформацію, зокрема про роль потенційного клієнта в ієрархії компанії чи сегменті компанії потенційного клієнта.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.
WASK
wask.co
WASK - це програмне забезпечення на базі ШІ для управління цифровою рекламою, оптимізації кампаній та аналізу поведінки відвідувачів без використання сторонніх кукі.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com - це B2B платформа для отримання контактної інформації на основі намірів, яка використовує штучний інтелект для точного зв'язку з потенційними клієнтами.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
Owler
owler.com
Owler – платформа бізнес-аналітики, що надає інформацію про компанії, конкурентів та ринкові тенденції для підтримки прийняття рішень у бізнесі.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
Common Room
commonroom.io
Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.
xiQ
xiqinc.com
xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам знаходити і взаємодіяти з потенційними клієнтами. Експерти проводять дослідження та знайомлять з ними вашу команду продажів.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay допомагає GTM-командам знайти, вибрати та відстежувати цільові облікові записи, інтегрується з CRM та дозволяє оптимізувати маркетингові стратегії.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.
Influ2
influ2.com
Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.
FullContact
fullcontact.com
FullContact - це додаток для організації та управління контактною інформацією, що дозволяє зберігати та синхронізувати дані з різних джерел.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics - це ПЗ для B2B, яке ідентифікує анонімних відвідувачів веб-сайтів та надає контактні дані для покращення продажів.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert — це платформа для аналізу ризиків бізнесу, що надає актуальні дані для прийняття рішень у режимі реального часу.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io - платформа для збору даних, яка надає командам B2B електронні адреси та номери телефонів ключових контактів у компаніях.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.
Ramper
ramper.com.br
Ramper – це повноцінна платформа для B2B-маркетингу та продажів, яка допомагає генерувати потенційних клієнтів, залучати їх і конвертувати у продажі.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам продажів автоматизувати процеси, знаходячи найбільш ймовірних покупців та підвищуючи ефективність маркетингових кампаній.
Bombora
bombora.com
Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.
Bookyourdata
bookyourdata.com
BookyourData - це платформа для B2B-потенційних клієнтів, що надає доступ до 100+ мільйонів контактів з високою точністю.
Intentsify
intentsify.io
Intentsify надає B2B-компаніям точну аналітику покупницького наміру та рішення для активації цієї інформації.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — платформа ШІ для прогнозування, що допомагає командам з продажу та маркетингу ідентифікувати потенційних клієнтів та покращувати продажі.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Influence - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, де можна знаходити, комунікувати та керувати кампаніями в одному місці.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights – це платформа, що надає дані про технології для бізнесу, дозволяючи аналізувати ринки та цілитися на правильні компанії.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld допомагає компаніям збільшити прибутки та зменшити витрати на залучення клієнтів, надаючи швидкий доступ до потенційних клієнтів через теплі знайомства.
MadKudu
madkudu.com
Мадкуду - це інструмент для автоматизації оцінки свинців у B2B, який аналізує дані та допомагає оптимізувати стратегії продажу, підтримуючи інтеграцію з CRM.
RelPro
relpro.com
RelPro – це платформа для ефективного пошуку клієнтів та управління діловими відносинами, що надає доступ до даних про керівників і компанії.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard - це платформа, яка допомагає торговим представникам покращити продажі через персоналізований контент і аналіз потенційних клієнтів.
Recotap
recotap.com
Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk - платформа автоматизації B2B-маркетингу з функціями для аналізу трафіку, управління контактами та стимулювання продажів.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.
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