Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert – це незалежне агентство, що займається бізнес-даними, кредитними довідками та покращеною платформою протидії відмиванню коштів, яка надає оперативні дані для бізнес-ризиків, що дозволяє приймати рішення в реальному часі. Red Flag Alert була створена в рамках найбільшої банкрутської фірми Великобританії Begbies Traynor. Він був розроблений Begbies для визначення ризику неплатоспроможності в бізнесі до того, як у 2012 році відокремився від нього в абсолютно окремий продукт. Red Flag Alert має понад 25 років досвіду виявлення ранніх ознак краху бізнесу та використовує цей досвід, щоб запропонувати унікальний підхід до даних про бізнес і кредит. У цьому підході закладено переконання, що в сучасному діловому світі для прийняття обґрунтованих рішень потрібні дані в реальному часі. Наші дані оперативні та точні, що є іноземною концепцією в порівнянні з традиційними кредитними довідковими агентствами. З цією метою Red Flag Alert надає найактуальніші дані в галузі, включно з реальними даними з багатьох джерел. Red Flag Alert також розуміє, що традиційні кредитні агенції мають надзвичайно недосконалу систему, і ми приймаємо іншу точку зору на неплатоспроможність, тепер є системою оцінки неплатоспроможності номер один у Великобританії. Використовуючи наше глибоке розуміння невдач бізнесу, ми розробили алгоритм номер один для прогнозування невдач бізнесу та кредитоспроможності, що дозволило нам першими передбачити такі невдачі, як Carillion, The Arcadia Group і Silicon Valley Bank.