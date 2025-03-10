Програмне забезпечення маркетингового аналізу облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення аналізу облікових записів для маркетингу збирає цінні дані про потенційних клієнтів, допомагаючи маркетологам у створенні цільового списку облікових записів, узгодженого з профілем ідеального клієнта користувача. Впровадження систем аналізу маркетингових облікових записів усуває недоліки традиційної маркетингової стратегії «розбризкуй і молися». Завдяки використанню цього програмного забезпечення маркетингові організації можуть оптимізувати свою увагу на облікових записах із значною ймовірністю конверсії, зменшуючи як час, так і фінансові ресурси, що виділяються потенційним клієнтам із меншим потенціалом конверсії. Крім того, ці інструменти підтримують команди продажів, надаючи глибоку інформацію, зокрема про роль потенційного клієнта в ієрархії компанії чи сегменті компанії потенційного клієнта.
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RelPro
relpro.com
RelPro забезпечує унікальне поєднання інтелектуального пошуку потенційних клієнтів, якісних потенційних клієнтів і цільової інформації для спеціалістів із продажу, маркетингу та розвитку бізнесу. Ми аналізуємо дані про понад 150 мільйонів осіб, які приймають рішення, і 7 мільйонів компаній з надійних джерел, соціальних мереж і Інтернету. Завдяки рішенням SaaS і Data Services RelPro дозволяє організаціям ефективно та систематично знаходити потенційних клієнтів і генерувати оперативну інформацію про відносини на рівні керівників. RelPro є надійним партнером провідних компаній, некомерційних організацій та університетів.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay допомагає GTM-командам знайти, вибрати та відстежувати цільові облікові записи, інтегрується з CRM та дозволяє оптимізувати маркетингові стратегії.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B-маркетингу на базі ШІ. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафіку на їхній веб-сайт, і визначити потенційних клієнтів, які вже висловили інтерес до їхніх продуктів або послуг. - Збагачення контактної інформації потенційних потенційних клієнтів: це може допомогти командам ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів і створювати більш персоналізовані маркетингові кампанії. - Налаштування параметрів профілю ідеального клієнта (ICP) і створення списку цільових облікових записів: це може допомогти командам зосередити свої зусилля на найперспективніших потенційних клієнтах і підвищити їхні коефіцієнти конверсії. - Створення списків і синхронізація облікових записів/контактів із CRM у реальному часі: це може допомогти командам підтримувати актуальність своїх даних CRM і гарантувати, що вони завжди працюють над найрелевантнішими потенційними клієнтами. - Надсилання гіперперсоналізованої електронної пошти за допомогою спеціального LLM: це може допомогти командам створювати більш привабливі та ефективні кампанії електронної пошти. - Налаштування сповіщень Slack, коли ключові облікові записи/контакти відвідують ваш веб-сайт: це може допомогти командам швидко відслідковувати потенційних клієнтів і збільшити їхні шанси на закриття угод. - Загалом Revmonk має низку функцій, які можуть допомогти командам автоматизувати робочі процеси, підвищити ефективність і збільшити кількість потенційних клієнтів і продажів.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — це передбачувана платформа штучного інтелекту, розроблена для відділів продажів і маркетингу. Платформа використовує дані клієнтів для побудови прогнозних моделей, які допомагають компаніям визначати потенційних клієнтів для нових клієнтів, розширювати продажі, перехресні продажі та виявляти клієнтів із ризиком. Основні функції включають підрахунок лідерів ШІ, підрахунок MQL у реальному часі, фільтри графів ідентичності та збагачення в реальному часі. Він також надає такі функції, як автоматичне зшивання даних клієнтів і механізми запобігання відтоку. Інтеграція Toplyne Sync і CRM Copilot забезпечує безперебійну синхронізацію даних із системами CRM, забезпечуючи включення ключових осіб, які приймають економічні рішення, до бази даних CRM. Прогнозні моделі Toplyne створені для встановлення за короткий проміжок часу, що забезпечує швидший вплив на бізнес порівняно з власними прогнозними моделями. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати взаємодію, автоматизуючи продажі та маркетингові робочі процеси. Крім прогнозування потенційних клієнтів і продажів, Toplyne також надає інформацію про моделі використання та сигнали, які стимулюють наміри клієнта, які можна ефективно використовувати в продажах і маркетингових кампаніях. Платформа знайшла застосування в різних галузях і командах, включаючи B2B SaaS, банківські та фінансові послуги, споживчий Інтернет, страхування, продажі, доходи, маркетинг, керування обліковими записами та успіх клієнтів.
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM наступного покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів у великих масштабах. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою маркетингову ефективність. Завдяки рекламному рішенню на основі облікового запису Recotap охоплює більше людей, які приймають рішення, і залишайтеся залученими, доки вони не перейдуть.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди точок даних у режимі реального часу, ми можемо точно підключити підтверджені офлайн-дані бізнесу до онлайн-світу та надати маркетологам рішення світового класу для націлювання B2B і маркетингу на основі облікових записів у їхніх цифрових рекламних зусиллях.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
Intentsify
intentsify.io
ЩО МИ РОБИМО Intentsify надає B2B-організаціям найточнішу, повну інформацію про наміри покупця на сучасному ринку, а також рішення для роботи на основі цієї інформації. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО Доставляючи та активуючи власні точні дані наступного покоління, платформа Intelligence Activation Platform від Intentsify виявляє компанії, які демонструють дослідницьку поведінку, безпосередньо пов’язану з вашими бізнес-рішеннями, точно визначає, де вони знаходяться в процесі купівлі, висвітлює проблеми, які їх найбільше хвилюють, і дає змогу швидко й ефективно залучати визначені компанії. ЧОМУ МИ ЦЕ РОБИМО Щоб змінити спосіб, у який B2B-організації споживають, інтерпретують і активують наміри, забезпечуючи виняткову повну послідовність покупок, що сприяє прибутку.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - це програма для виявлення потенційних клієнтів, яка надає інформацію про відвідувачів веб-сайту та допомагає персоналізувати їх досвід.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Owler
owler.com
Owler – платформа бізнес-аналітики, що надає інформацію про компанії, конкурентів та ринкові тенденції для підтримки прийняття рішень у бізнесі.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу в різних типах медіа.
xiQ
xiqinc.com
xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence від MadKudu зосереджує увагу на командах доходів, прогнозуючи та встановлюючи пріоритети правильних дій для отримання прибутку. Завдяки автоматизації ключових робочих процесів, визначаючи пріоритети сигналів, що дають змогу діяти, і працюючи там, де вже є ваші команди, ви можете розблокувати свої команди з доходів, щоб повністю зосередитися на роботі та закритті конвеєра.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com - це B2B платформа для отримання контактної інформації на основі намірів, яка використовує штучний інтелект для точного зв'язку з потенційними клієнтами.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert – це незалежне агентство, що займається бізнес-даними, кредитними довідками та покращеною платформою протидії відмиванню коштів, яка надає оперативні дані для бізнес-ризиків, що дозволяє приймати рішення в реальному часі. Red Flag Alert була створена в рамках найбільшої банкрутської фірми Великобританії Begbies Traynor. Він був розроблений Begbies для визначення ризику неплатоспроможності в бізнесі до того, як у 2012 році відокремився від нього в абсолютно окремий продукт. Red Flag Alert має понад 25 років досвіду виявлення ранніх ознак краху бізнесу та використовує цей досвід, щоб запропонувати унікальний підхід до даних про бізнес і кредит. У цьому підході закладено переконання, що в сучасному діловому світі для прийняття обґрунтованих рішень потрібні дані в реальному часі. Наші дані оперативні та точні, що є іноземною концепцією в порівнянні з традиційними кредитними довідковими агентствами. З цією метою Red Flag Alert надає найактуальніші дані в галузі, включно з реальними даними з багатьох джерел. Red Flag Alert також розуміє, що традиційні кредитні агенції мають надзвичайно недосконалу систему, і ми приймаємо іншу точку зору на неплатоспроможність, тепер є системою оцінки неплатоспроможності номер один у Великобританії. Використовуючи наше глибоке розуміння невдач бізнесу, ми розробили алгоритм номер один для прогнозування невдач бізнесу та кредитоспроможності, що дозволило нам першими передбачити такі невдачі, як Carillion, The Arcadia Group і Silicon Valley Bank.
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам знаходити і взаємодіяти з потенційними клієнтами. Експерти проводять дослідження та знайомлять з ними вашу команду продажів.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
WASK
wask.co
WASK - це програмне забезпечення на базі ШІ для управління цифровою рекламою, оптимізації кампаній та аналізу поведінки відвідувачів без використання сторонніх кукі.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius допомагає командам B2B у генерації потенційних клієнтів, збагаченні бази даних та управлінні email-розсилками за допомогою AI та людських дослідників.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld допомагає компаніям прискорити доходи та зменшити витрати на залучення клієнтів, забезпечуючи швидший доступ до цільових потенційних клієнтів завдяки теплому знайомству.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B розвідки, що надає перевірені дані про контакти з можливістю інтеграції з CRM для покращення продажів та маркетингу.
Common Room
commonroom.io
Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
FullContact
fullcontact.com
FullContact - це додаток для організації та управління контактною інформацією, що дозволяє зберігати та синхронізувати дані з різних джерел.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights – це платформа, що надає дані про технології для бізнесу, дозволяючи аналізувати ринки та цілитися на правильні компанії.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics - це ПЗ для B2B, яке ідентифікує анонімних відвідувачів веб-сайтів та надає контактні дані для покращення продажів.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання ABM, дає змогу маркетологам у корпоративних організаціях використовувати унікальні власні дані для визначення облікових записів, які, швидше за все, купуватимуть, максимізувати взаємодію в кількох каналах і прискорити цикли продажів, щоб позитивно вплинути на рентабельність інвестицій.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel - платформа, що забезпечує розвідку даних для команд з продажу та маркетингу, допомагаючи покращити ефективність трубопроводу завдяки аналізу даних про клієнтів.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
Influ2
influ2.com
Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетинговим впливом в одному місці. Знаходьте впливових людей, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
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