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Програмне забезпечення маркетингового аналізу облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення аналізу облікових записів для маркетингу збирає цінні дані про потенційних клієнтів, допомагаючи маркетологам у створенні цільового списку облікових записів, узгодженого з профілем ідеального клієнта користувача. Впровадження систем аналізу маркетингових облікових записів усуває недоліки традиційної маркетингової стратегії «розбризкуй і молися». Завдяки використанню цього програмного забезпечення маркетингові організації можуть оптимізувати свою увагу на облікових записах із значною ймовірністю конверсії, зменшуючи як час, так і фінансові ресурси, що виділяються потенційним клієнтам із меншим потенціалом конверсії. Крім того, ці інструменти підтримують команди продажів, надаючи глибоку інформацію, зокрема про роль потенційного клієнта в ієрархії компанії чи сегменті компанії потенційного клієнта.
Запит на новий застосунок
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment миттєво додає понад 100 точок даних про компанію, її технології та її співробітників до кожного вашого запису, щоб ви могли швидше перетворити потенційних клієнтів на клієнтів. Ось як: • Бездоганно інтегрується з Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment тощо для автоматизації та оптимізації робочих процесів. • Не пропустіть цінні потенційні клієнти — за допомогою негайного контексту вам потрібно оцінити, визначити маршрут і пришвидшити шлях покупця. • Скоротіть форми: приховайте або автоматично заповнюйте відомі поля, щоб збільшити кількість переходів. • Використовуйте надійне та точне джерело: використовуйте свіжі бізнес-дані — оптимізовані за допомогою алгоритмів машинного навчання та висококваліфікованого контролю якості — не лише для набору Fortune 500, але й для кожної компанії, яка має веб-сайт.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створений для відстеження стартапів, містить інформацію про державні та приватні компанії в глобальному масштабі. Crunchbase отримує свої дані чотирма способами: венчурна програма, машинне навчання, власна команда обробки даних і спільнота Crunchbase. Представники громадськості можуть надсилати інформацію до бази даних Crunchbase. Ці матеріали підлягають реєстрації, соціальній перевірці та часто переглядаються модератором перед тим, як їх прийняти до публікації. У березні 2019 року спільнота Вікіпедії відмовилася від її використання як джерела.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — це передбачувана платформа штучного інтелекту, розроблена для відділів продажів і маркетингу. Платформа використовує дані клієнтів для побудови прогнозних моделей, які допомагають компаніям визначати потенційних клієнтів для нових клієнтів, розширювати продажі, перехресні продажі та виявляти клієнтів із ризиком. Основні функції включають підрахунок лідерів ШІ, підрахунок MQL у реальному часі, фільтри графів ідентичності та збагачення в реальному часі. Він також надає такі функції, як автоматичне зшивання даних клієнтів і механізми запобігання відтоку. Інтеграція Toplyne Sync і CRM Copilot забезпечує безперебійну синхронізацію даних із системами CRM, забезпечуючи включення ключових осіб, які приймають економічні рішення, до бази даних CRM. Прогнозні моделі Toplyne створені для встановлення за короткий проміжок часу, що забезпечує швидший вплив на бізнес порівняно з власними прогнозними моделями. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати взаємодію, автоматизуючи продажі та маркетингові робочі процеси. Крім прогнозування потенційних клієнтів і продажів, Toplyne також надає інформацію про моделі використання та сигнали, які стимулюють наміри клієнта, які можна ефективно використовувати в продажах і маркетингових кампаніях. Платформа знайшла застосування в різних галузях і командах, включаючи B2B SaaS, банківські та фінансові послуги, споживчий Інтернет, страхування, продажі, доходи, маркетинг, керування обліковими записами та успіх клієнтів.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM наступного покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів у великих масштабах. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою маркетингову ефективність. Завдяки рекламному рішенню на основі облікового запису Recotap охоплює більше людей, які приймають рішення, і залишайтеся залученими, доки вони не перейдуть.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди точок даних у режимі реального часу, ми можемо точно підключити підтверджені офлайн-дані бізнесу до онлайн-світу та надати маркетологам рішення світового класу для націлювання B2B і маркетингу на основі облікових записів у їхніх цифрових рекламних зусиллях.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
Intentsify
intentsify.io
ЩО МИ РОБИМО Intentsify надає B2B-організаціям найточнішу, повну інформацію про наміри покупця на сучасному ринку, а також рішення для роботи на основі цієї інформації. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО Доставляючи та активуючи власні точні дані наступного покоління, платформа Intelligence Activation Platform від Intentsify виявляє компанії, які демонструють дослідницьку поведінку, безпосередньо пов’язану з вашими бізнес-рішеннями, точно визначає, де вони знаходяться в процесі купівлі, висвітлює проблеми, які їх найбільше хвилюють, і дає змогу швидко й ефективно залучати визначені компанії. ЧОМУ МИ ЦЕ РОБИМО Щоб змінити спосіб, у який B2B-організації споживають, інтерпретують і активують наміри, забезпечуючи виняткову повну послідовність покупок, що сприяє прибутку.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний досвід веб-сайту. За допомогою наших послуг із створення потенційних клієнтів визначте імена, контактні дані та дані користувачів компаній, які відвідують ваш веб-сайт. Минули часи холодних дзвінків і здогадок, ми надаємо вашій команді продажів гарячі потенційні клієнти, які вже виявили інтерес до ваших продуктів і/або послуг. Оскільки 98% відвідувачів веб-сайту зникають з вашого веб-сайту безслідно, чи не час вам дізнатися, хто вони? Зробіть унікальне ставлення до відвідувачів свого веб-сайту за допомогою нашої нової функції персоналізації веб-сайту. Надайте відвідувачам власний вигляд вашого веб-сайту на основі фірмових даних, таких як географічне розташування, розмір компанії або навіть її назва. Покажіть їм відповідні тематичні дослідження, випадки використання та відгуки на основі їхніх якостей. Ми створили Visitor Queue, тому що ми на власні очі побачили чіткі області для вдосконалення серед поточного програмного забезпечення на ринку. Не вірте нам на слово, спробуйте безкоштовно сьогодні!
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб ви випереджали конкурентів завдяки миттєвим оновленням даних про компанії в усіх галузях! Owler Max надає вам статистичні дані на рівні облікового запису, контактні дані та ініціатори продажів, необхідні для прискорення та оптимізації процесу продажів і отримання більшого доходу – все на одній платформі.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу в різних типах медіа.
RelPro
relpro.com
RelPro забезпечує унікальне поєднання інтелектуального пошуку потенційних клієнтів, якісних потенційних клієнтів і цільової інформації для спеціалістів із продажу, маркетингу та розвитку бізнесу. Ми аналізуємо дані про понад 150 мільйонів осіб, які приймають рішення, і 7 мільйонів компаній з надійних джерел, соціальних мереж і Інтернету. Завдяки рішенням SaaS і Data Services RelPro дозволяє організаціям ефективно та систематично знаходити потенційних клієнтів і генерувати оперативну інформацію про відносини на рівні керівників. RelPro є надійним партнером провідних компаній, некомерційних організацій та університетів.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence від MadKudu зосереджує увагу на командах доходів, прогнозуючи та встановлюючи пріоритети правильних дій для отримання прибутку. Завдяки автоматизації ключових робочих процесів, визначаючи пріоритети сигналів, що дають змогу діяти, і працюючи там, де вже є ваші команди, ви можете розблокувати свої команди з доходів, щоб повністю зосередитися на роботі та закритті конвеєра.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent — це B2B-платформа інтелектуального аналізу контактів, заснована на машинному навчанні та ШІ. Ми підтримуємо маркетингові та продажні канали за допомогою сигналів намірів із кількох джерел, точних даних про мобільні телефони, перевірених контактів у реальному часі, моделювання Look-Alike за допомогою штучного інтелекту, неперевершеної фірмової та технологічної інформації про 35 мільйонів осіб, які приймають рішення. Infotelligent допомагає компаніям знаходити облікові записи, які мають більшу схильність до покупок, і збільшувати кількість бронювань за допомогою точної контактної інформації та блискавичної обробки даних.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert – це незалежне агентство, що займається бізнес-даними, кредитними довідками та покращеною платформою протидії відмиванню коштів, яка надає оперативні дані для бізнес-ризиків, що дозволяє приймати рішення в реальному часі. Red Flag Alert була створена в рамках найбільшої банкрутської фірми Великобританії Begbies Traynor. Він був розроблений Begbies для визначення ризику неплатоспроможності в бізнесі до того, як у 2012 році відокремився від нього в абсолютно окремий продукт. Red Flag Alert має понад 25 років досвіду виявлення ранніх ознак краху бізнесу та використовує цей досвід, щоб запропонувати унікальний підхід до даних про бізнес і кредит. У цьому підході закладено переконання, що в сучасному діловому світі для прийняття обґрунтованих рішень потрібні дані в реальному часі. Наші дані оперативні та точні, що є іноземною концепцією в порівнянні з традиційними кредитними довідковими агентствами. З цією метою Red Flag Alert надає найактуальніші дані в галузі, включно з реальними даними з багатьох джерел. Red Flag Alert також розуміє, що традиційні кредитні агенції мають надзвичайно недосконалу систему, і ми приймаємо іншу точку зору на неплатоспроможність, тепер є системою оцінки неплатоспроможності номер один у Великобританії. Використовуючи наше глибоке розуміння невдач бізнесу, ми розробили алгоритм номер один для прогнозування невдач бізнесу та кредитоспроможності, що дозволило нам першими передбачити такі невдачі, як Carillion, The Arcadia Group і Silicon Valley Bank.
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким чином, щоб вони природно влилися у ваш канал продажів. Ми надійні, бюджетні та масштабовані. Ласкаво просимо в майбутнє продажів B2B.
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium забезпечує набір рішень, які допомагають маркетологам значно покращити охоплення в 5 разів. Власні активи даних Versium включають понад 2 мільярди контактних точок і понад 2 трильйони атрибутів аналітичних даних, що створює найбагатшу в галузі структуру ідентифікації B2B2C і платформу технологій даних, яка дає змогу маркетологам залучати клієнтів.
Ramper
ramper.com.br
Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення списків ви зможете отримати доступ контактну інформацію (робочу електронну пошту та мобільний телефон) ключових осіб, які приймають рішення в цих компаніях, у масштабі та без проблем.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
WASK
wask.co
WASK; Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, розроблене для підвищення якості ваших цифрових оголошень. WASK — це продукт SaaS, який зосереджується на допомозі цифровим рекламодавцям успішніше керувати своїми кампаніями та отримувати кращі результати без технічних знань. WASK допомагає рекламодавцям автоматично оптимізувати свої кампанії, щоб отримати більше клієнтів і користувачів, вимірювання відвідувачів і клієнтів на веб-сайтах/веб-додатках без сторонніх технологій cookie, моделювання поведінки відвідувачів на основі даних про відвідувачів і клієнтів і створення цільової аудиторії з цих моделей. Водночас WASK підтримує рекламодавців у звітності, розумних пропозиціях, створенні тексту кампанії на основі штучного інтелекту, щоб допомогти рекламодавцям у процесах керування кампаніями та заощадити час.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 основні послуги для відділів продажів і маркетингу B2B, які можна використовувати окремо або як одне наскрізне рішення: спеціальна генерація потенційних клієнтів, збагачення потенційних клієнтів і керована електронна пошта. За допомогою LeadGenius компанії можуть ідентифікувати нових клієнтів, оновлювати та покращувати існуючу базу даних потенційних клієнтів і виключати трудомісткі кроки з вихідної електронної пошти.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld допомагає компаніям прискорити доходи та зменшити витрати на залучення клієнтів, забезпечуючи швидший доступ до цільових потенційних клієнтів завдяки теплому знайомству.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжнародні дані (APAC, Японія, Індія та США). Ми відстежуємо понад 9000 технологій, 1000 тем намірів і понад 10 мільйонів компаній у всьому світі. OceanFrogs забезпечує пошук за командами, продуктами та послугами таким чином, щоб зосередити увагу на детальному списку компаній, які вам потрібні. Платформа OceanFrogs використовувалася для визначення потрібних клієнтів і (також) потрібних партнерів. Ви можете побудувати як партнерів, так і конвеєр клієнтів. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud – деякі з наших клієнтів. Ми працюємо як з великими підприємствами, так і з невеликими компаніями. Ми почали в 2017 році. Ми обслуговували маркетинг/продажі в багатьох сферах, таких як хмара, RPA, інформаційна безпека, управління талантами та аналітика. Наші клієнти зосереджені на продуктах і компаніях, що надають послуги. Наші основні клієнти – це ті, які націлені на міжнародних клієнтів, хочуть зосередитися на персоналізованому охопленні.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга, яка архівує дані соціальних медіа, щоб надати компаніям інформацію та засоби відстеження певних сегментів для аналізу присутності їхніх брендів в Інтернеті. Інструмент охоплює блоги, сайти новин, форуми, відео, огляди, зображення та соціальні мережі, включаючи Twitter, Facebook, Instagram і Reddit. Користувачі можуть шукати дані за допомогою пошуку тексту та зображень, а також використовувати діаграми, категоризацію, аналіз настроїв та інші функції для надання додаткової інформації та аналізу. Brandwatch має доступ до понад 80 мільйонів джерел.
Cognism
cognism.com
Cognism є лідером у сфері міжнародної аналітики продажів, що встановлює новий стандарт якості та відповідності даних, якому довіряють понад 1000 команд відділу доходів у всьому світі. Cognism допомагає компаніям зв’язатися з потенційними клієнтами, надаючи преміум-контакти, інформацію про компанії та події, включаючи фірмову графіку, технічні дані, події, що викликають продажі, дані про наміри, перевірені ділові електронні адреси та підтверджені номери мобільних телефонів. Наступний рівень відповідності вимогам GDPR і CCPA в поєднанні з інноваційними технологіями та інтеграцією з провідними партнерами з CRM і продажів робить Cognism вибором номер один для компаній, які прагнуть створити передбачуваний конвеєр, знайти свою наступну найкращу можливість для бізнесу та подолати глобальні бар’єри відповідності. Забронюйте демонстрацію сьогодні, щоб дізнатися більше про інтуїтивно зрозумілу платформу аналізу продажів Cognism, яка базується на провідних світових даних, відповідності та націлюванні.
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантність у кожен етап купівлі B2B. Ви отримаєте єдине скло, яке об’єднує кожне джерело інформації та розуміння — і всі продажі та маркетинг — щоб ви раніше виявляли можливості, розумніше їх взаємодіяли та швидше укладали угоди. Створюйте точні аудиторії, використовуючи нашу аналітику облікового запису, дані CRM і MAP, сигнали намірів, технічні дані тощо. Потім скористайтеся додатковими можливостями для більшої точності та контролю: єдина B2B-рекламна платформа, оптимізована для охоплення цілих команд закупівель, збільшення конверсій на веб-сайті за допомогою персоналізації, координації значущої взаємодії з клієнтами у вашій екосистемі та каналах, а також вимірювання того, як діяльність у сфері маркетингу та продажів сприяє конвеєру та прибутку. Продавці можуть навіть використовувати свої CRM-додатки, щоб отримати інтелектуальну статистику щодо контактів і компаній і побачити активність і наміри Demandbase. За допомогою Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ви можете координувати всі дії GTM для купівлі з низьким рівнем тертя.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у режимі реального часу. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який використовує технологію для збільшення даних про клієнтів. Штаб-квартира FullContact розташована в Денвері, штат Колорадо, США, і має офіси в Далласі (США) та Кочі (Індія).
HG Insights
hginsights.com
HG Insights є авторитетом у сфері технологічного аналізу, який надає інформацію про вихід на ринок на основі даних для 90% технологічних компаній зі списку Fortune 100 B2B. Наша запатентована технологія Intelligence – детальна інформація про ІТ-інсталяції, витрати, контракти та наміри в поєднанні з використанням, впровадженням і витратами хмарних продуктів – забезпечує підвищену продуктивність, дозволяючи глобальним компаніям аналізувати ринки та орієнтуватися на потенційних клієнтів з точністю та впевненістю. Використовуючи наші провідні ринкові рішення, зокрема HG Platform, Market Intelligence, Contextual Intent, Functional Area Intelligence, Cloud Dynamics, HG Salesforce Connector, HG for Capital Markets і LinkedIn Connector; Клієнти HG досягають безпрецедентних результатів у своїх програмах маркетингу та продажів.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — це B2B програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів із турбонаддувом. Ідентифікуйте анонімних відвідувачів веб-сайту, контактні дані та збільште обсяг продажів».
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання ABM, дає змогу маркетологам у корпоративних організаціях використовувати унікальні власні дані для визначення облікових записів, які, швидше за все, купуватимуть, максимізувати взаємодію в кількох каналах і прискорити цикли продажів, щоб позитивно вплинути на рентабельність інвестицій.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B-маркетингу на базі ШІ. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафіку на їхній веб-сайт, і визначити потенційних клієнтів, які вже висловили інтерес до їхніх продуктів або послуг. - Збагачення контактної інформації потенційних потенційних клієнтів: це може допомогти командам ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів і створювати більш персоналізовані маркетингові кампанії. - Налаштування параметрів профілю ідеального клієнта (ICP) і створення списку цільових облікових записів: це може допомогти командам зосередити свої зусилля на найперспективніших потенційних клієнтах і підвищити їхні коефіцієнти конверсії. - Створення списків і синхронізація облікових записів/контактів із CRM у реальному часі: це може допомогти командам підтримувати актуальність своїх даних CRM і гарантувати, що вони завжди працюють над найрелевантнішими потенційними клієнтами. - Надсилання гіперперсоналізованої електронної пошти за допомогою спеціального LLM: це може допомогти командам створювати більш привабливі та ефективні кампанії електронної пошти. - Налаштування сповіщень Slack, коли ключові облікові записи/контакти відвідують ваш веб-сайт: це може допомогти командам швидко відслідковувати потенційних клієнтів і збільшити їхні шанси на закриття угод. - Загалом Revmonk має низку функцій, які можуть допомогти командам автоматизувати робочі процеси, підвищити ефективність і збільшити кількість потенційних клієнтів і продажів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мільйонів унікальних технологій. встановити точки даних. - Виявлення облікових записів, які активно купують ваш продукт або послугу, використовуючи найкращі у своєму класі наміри, новини компанії та дані веб-відвідувачів. - Надання підтвердженої контактної інформації особам, які приймають рішення, з нашої бази даних із понад 100 млн контактів із електронними адресами та номерами мобільних телефонів - Діючи як продовження вашої команди, щоб заповнити будь-які прогалини в контактних даних або даних облікового запису, використовуючи нашу дослідницьку команду з понад 2000 осіб - І все це, надаючи необмежений кредит Ціноутворення підтримується обслуговуванням клієнтів світового класу. Наші клієнти – це досвідчені команди доходів від провідних компаній, таких як ServiceTitan, ProGlove, Openprise та Veranex, які розуміють, що підвищення ефективності трубопроводів у складній сучасній економіці є ключовим фактором зростання доходів. Ми надаємо якісні дані галузі протягом понад 15 років і лише нещодавно зробили їх доступними для наших понад 800 клієнтів.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри на рівні контактів і надавайте продажам необхідний контекст для залучення цінних облікових записів. Завдяки рекламі Influ2, орієнтованій на людей, ви можете залучити в 2,26 рази більше конвеєра, залучаючи людей, які приймають рішення, протягом усього їхнього шляху.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетинговим впливом в одному місці. Знаходьте впливових людей, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
Keyplay
keyplay.io
Вибір облікового запису для амбітних команд GTM. Якщо ви робите щось на основі облікових записів, вам потрібні правильні облікові записи. Keyplay допомагає вам з точністю знаходити, вибирати та відстежувати ідеальні облікові записи. На відміну від складних і дорогих платформ ABM, ви можете почати роботу з Keyplay безкоштовно та інтегруватися з Salesforce або HubSpot CRM за лічені хвилини. Keyplay допомагає вам упорядкувати 3 основні завдання вибору облікових записів: 1.) ЗНАЙТИ нові облікові записи. Картуйте свій ринок за допомогою точних даних. Один робочий процес для виявлення, збереження та сегментування всього ринку. 2.) ВИБЕРІТЬ облікові записи для територій і ігор. Змоделюйте свій ICP за допомогою аналогів і сигналів. Автоматично оцінюйте та збагачуйте кожен обліковий запис. 3.) ТРЕК рахунків. Двостороння синхронізація з HubSpot або Salesforce CRM. 90-секундне налаштування з автоматичним створенням полів і постійною синхронізацією. Ваш ідеальний список облікових записів нарешті можливий.