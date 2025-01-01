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Програмне забезпечення для аналітики ринку збирає загальнодоступні та/або клієнтоорієнтовані ринкові дані для кращого розуміння поведінки клієнтів. Ці дані надходять із платформ, які спеціалізуються на виявленні загальних тенденцій або аналізу ринку чи споживчого сектору, а не на окремих підприємствах. Рішення для аналізу ринку, які зазвичай використовуються на різних посадах у сфері маркетингу чи продажів, збирають обширні набори даних і аналітичну інформацію, допомагаючи вдосконалювати стратегії компанії. Важливо розрізняти програмне забезпечення для аналізу ринку та програмне забезпечення для аналізу конкуренції. Ринкова розвідка зосереджується на поведінці споживачів, тоді як конкурентна розвідка адаптована до бізнес-аналізу, зосереджуючись на розумінні та оцінці конкурентів. Ці два типи програмного забезпечення для аналізу можуть доповнювати один одного, часто разом із програмним забезпеченням для аналізу продажів, яке допомагає в пошуках потенційних клієнтів і часто інтегрується з інструментами аналізу ринку чи конкуренції.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Nielsen
nielsen.com
Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy - інструмент для аналітики та оптимізації додатків, що дозволяє розробникам аналізувати конкурентів і покращувати видимість у магазинах додатків.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro - платформа для отримання інформації про приватні підприємства, інвесторів та інвестиційну активність, що поєднує технології та дослідження.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.
Klue
klue.com
Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI - платформа для моніторингу ринкової інформації в кредитуванні, що допомагає агрегації та організації даних про нерухомість.
Stackline
stackline.com
Stackline — платформа для аналітики електронної комерції, що аналізує поведінку покупців, маркетингові показники та оперативні дані для оптимізації продажів.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти для споживачів за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання, аналізуючи тренди в реальному часі.
Hermix
hermix.com
Hermix - платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі, що допомагає компаніям вигравати тендери та аналізувати ринок.
Cypris
cypris.ai
Cypris — платформа ринкової розвідки для команд НДДКР, яка аналізує та відстежує дані про інновації, патенти та стартапи в реальному часі.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS – платформа для фінансового аналізу, моніторингу продуктивності та конкурентної інформації за допомогою стратегічних даних.
Crayon
crayon.co
Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.
42matters
42matters.com
42matters - це платформа для аналізу мобільних додатків та телевізійних застосунків, що надає доступ до даних та інструментів для вивчення ринку додатків.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio — автоматизована платформа для аналізу реклами, яка дозволяє тестувати кампанії та приймати рішення на основі даних для оптимізації рекламних стратегій.
Native AI
gonative.ai
Native AI — це платформа для аналізу даних, що використовує штучний інтелект для оптимізації продуктів і поліпшення розуміння споживачів у реальному часі.
Fundz
fundz.net
Fundz - платформа для виявлення та підключення до потенційних клієнтів після важливих бізнес-подій, таких як нові інвестиції чи призначення керівництва.
EQI Data
eqidata.com
EQI Data - це програмне забезпечення, що аналізує дані з електронної комерції та соціальних медіа для надання аналітики в реальному часі для бізнесу в Китаї.
Resonate
resonate.com
Resonate - платформа, що надає аналітику споживчих даних, допомагаючи бізнесу зрозуміти та взаємодіяти з його аудиторією через прогнозовані інсайти.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer - це платформа на основі ШІ для B2B-придбання клієнтів та кандидатів, яка автоматизує процеси виявлення та управління контактами.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence — платформа штучного інтелекту для отримання сигналів про ріст доходів і моніторинг ризиків: клієнтська, продажна та ризик-інтелігенція.
Contify
contify.com
Contify - платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє збирати та аналізувати новини про конкурентів та галузі з різних джерел.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5 - це платформа для аналізу реклами, що допомагає рекламодавцям і агентствам оцінювати ризики, покращувати кампанії та забезпечувати безпеку бренду.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright - це платформа для управління бізнесом, що спрощує генерацію потенційних клієнтів, аналітику та оптимізацію процесів для підвищення доходу.
Ubico
ubico.io
Ubico - додаток для автоматизації залучення потенційних клієнтів, що використовує AI для персоналізації комунікацій у продажу та маркетингу.
Databook
databook.com
Databook - це платформа для управління стратегічними відносинами, яка допомагає продавцям глибше зрозуміти потреби клієнтів та визначити ефективні стратегії продажу.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker - платформа для доступу до звітів та аналітики ринку, що допомагає компаніям приймати обґрунтовані бізнес-рішення.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ - це платформа для венчурного капіталу, яка надає дані та аналітику для поліпшення процесів інвестування та прийняття рішень.
Firmable
firmable.com
Firmable - це B2B платформа в Австралії, яка надає дані про компанії та людей для покращення продажів, маркетингу та підбору кандидатів.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi - це рішення для ринкової аналітики на базі ШІ, яке надає B2B компаніям актуальну інформацію та дані для швидшого прийняття рішень.
BoardEx
boardex.com
BoardEx - це платформа для аналізу виконавчих профілів та побудови мережі, що допомагає у бізнес-розвитку та управлінні відносинами.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade - платформа для бізнесу, що допомагає оптимізувати управління партнерами, продажами та маркетингом, забезпечуючи дані та інтеграцію для підвищення ефективності.
Zartico
zartico.com
Zartico - це система управління даними для туристичної індустрії, яка аналізує витрати, геолокацію та події для покращення планування та маркетингу в напрямках.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor - це платформа для аналізу конкурентів, що дозволяє відстежувати стратегії та дані конкурентів у реальному часі для прийняття обґрунтованих рішень.
Nexoya
nexoya.com
Nexoya – це додаток для управління рекламним бюджетом за допомогою штучного інтелекту, що підвищує ефективність витрат на рекламу.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase - це платформа для управління і спрощення процесів купівлі-продажу послуг підключення в глобальній екосистемі мереж.
Event Registry
eventregistry.org
Event Registry - платформа новинної інтелігенції, що забезпечує організації відстеження світових подій та їх аналіз впливу.
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