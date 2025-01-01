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Програмне забезпечення для аналізу ринку
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Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналітики ринку збирає загальнодоступні та/або клієнтоорієнтовані ринкові дані для кращого розуміння поведінки клієнтів. Ці дані надходять із платформ, які спеціалізуються на виявленні загальних тенденцій або аналізу ринку чи споживчого сектору, а не на окремих підприємствах. Рішення для аналізу ринку, які зазвичай використовуються на різних посадах у сфері маркетингу чи продажів, збирають обширні набори даних і аналітичну інформацію, допомагаючи вдосконалювати стратегії компанії. Важливо розрізняти програмне забезпечення для аналізу ринку та програмне забезпечення для аналізу конкуренції. Ринкова розвідка зосереджується на поведінці споживачів, тоді як конкурентна розвідка адаптована до бізнес-аналізу, зосереджуючись на розумінні та оцінці конкурентів. Ці два типи програмного забезпечення для аналізу можуть доповнювати один одного, часто разом із програмним забезпеченням для аналізу продажів, яке допомагає в пошуках потенційних клієнтів і часто інтегрується з інструментами аналізу ринку чи конкуренції.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.

G2

G2

g2.com

G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.

AppstoreSpy

AppstoreSpy

appstorespy.com

AppstoreSpy - інструмент для аналітики та оптимізації додатків, що дозволяє розробникам аналізувати конкурентів і покращувати видимість у магазинах додатків.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro - платформа для отримання інформації про приватні підприємства, інвесторів та інвестиційну активність, що поєднує технології та дослідження.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.

Klue

Klue

klue.com

Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.

Draup

Draup

draup.com

Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

TrustStar

TrustStar

truststar.ai

TrustStar AI - платформа для моніторингу ринкової інформації в кредитуванні, що допомагає агрегації та організації даних про нерухомість.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline — платформа для аналітики електронної комерції, що аналізує поведінку покупців, маркетингові показники та оперативні дані для оптимізації продажів.

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти для споживачів за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання, аналізуючи тренди в реальному часі.

Hermix

Hermix

hermix.com

Hermix - платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі, що допомагає компаніям вигравати тендери та аналізувати ринок.

Cypris

Cypris

cypris.ai

Cypris — платформа ринкової розвідки для команд НДДКР, яка аналізує та відстежує дані про інновації, патенти та стартапи в реальному часі.

Versium

Versium

versium.com

Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS – платформа для фінансового аналізу, моніторингу продуктивності та конкурентної інформації за допомогою стратегічних даних.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.

42matters

42matters

42matters.com

42matters - це платформа для аналізу мобільних додатків та телевізійних застосунків, що надає доступ до даних та інструментів для вивчення ринку додатків.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.

Behavio

Behavio

behaviolabs.com

Behavio — автоматизована платформа для аналізу реклами, яка дозволяє тестувати кампанії та приймати рішення на основі даних для оптимізації рекламних стратегій.

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native AI — це платформа для аналізу даних, що використовує штучний інтелект для оптимізації продуктів і поліпшення розуміння споживачів у реальному часі.

Fundz

Fundz

fundz.net

Fundz - платформа для виявлення та підключення до потенційних клієнтів після важливих бізнес-подій, таких як нові інвестиції чи призначення керівництва.

EQI Data

EQI Data

eqidata.com

EQI Data - це програмне забезпечення, що аналізує дані з електронної комерції та соціальних медіа для надання аналітики в реальному часі для бізнесу в Китаї.

Resonate

Resonate

resonate.com

Resonate - платформа, що надає аналітику споживчих даних, допомагаючи бізнесу зрозуміти та взаємодіяти з його аудиторією через прогнозовані інсайти.

ExactBuyer

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer - це платформа на основі ШІ для B2B-придбання клієнтів та кандидатів, яка автоматизує процеси виявлення та управління контактами.

Intellizence

Intellizence

intellizence.com

Intellizence — платформа штучного інтелекту для отримання сигналів про ріст доходів і моніторинг ризиків: клієнтська, продажна та ризик-інтелігенція.

Contify

Contify

contify.com

Contify - платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє збирати та аналізувати новини про конкурентів та галузі з різних джерел.

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

Zulu5 - це платформа для аналізу реклами, що допомагає рекламодавцям і агентствам оцінювати ризики, покращувати кампанії та забезпечувати безпеку бренду.

Leadbright

Leadbright

leadbright.com

Leadbright - це платформа для управління бізнесом, що спрощує генерацію потенційних клієнтів, аналітику та оптимізацію процесів для підвищення доходу.

Ubico

Ubico

ubico.io

Ubico - додаток для автоматизації залучення потенційних клієнтів, що використовує AI для персоналізації комунікацій у продажу та маркетингу.

Databook

Databook

databook.com

Databook - це платформа для управління стратегічними відносинами, яка допомагає продавцям глибше зрозуміти потреби клієнтів та визначити ефективні стратегії продажу.

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

ReportLinker - платформа для доступу до звітів та аналітики ринку, що допомагає компаніям приймати обґрунтовані бізнес-рішення.

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

Venture IQ - це платформа для венчурного капіталу, яка надає дані та аналітику для поліпшення процесів інвестування та прийняття рішень.

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable - це B2B платформа в Австралії, яка надає дані про компанії та людей для покращення продажів, маркетингу та підбору кандидатів.

Cikisi

Cikisi

en.cikisi.com

Cikisi - це рішення для ринкової аналітики на базі ШІ, яке надає B2B компаніям актуальну інформацію та дані для швидшого прийняття рішень.

BoardEx

BoardEx

boardex.com

BoardEx - це платформа для аналізу виконавчих профілів та побудови мережі, що допомагає у бізнес-розвитку та управлінні відносинами.

IQBlade

IQBlade

iqblade.com

IQBlade - платформа для бізнесу, що допомагає оптимізувати управління партнерами, продажами та маркетингом, забезпечуючи дані та інтеграцію для підвищення ефективності.

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico - це система управління даними для туристичної індустрії, яка аналізує витрати, геолокацію та події для покращення планування та маркетингу в напрямках.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor - це платформа для аналізу конкурентів, що дозволяє відстежувати стратегії та дані конкурентів у реальному часі для прийняття обґрунтованих рішень.

Nexoya

Nexoya

nexoya.com

Nexoya – це додаток для управління рекламним бюджетом за допомогою штучного інтелекту, що підвищує ефективність витрат на рекламу.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase - це платформа для управління і спрощення процесів купівлі-продажу послуг підключення в глобальній екосистемі мереж.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Event Registry - платформа новинної інтелігенції, що забезпечує організації відстеження світових подій та їх аналіз впливу.

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