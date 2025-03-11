Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для аналітики ринку збирає загальнодоступні та/або клієнтоорієнтовані ринкові дані для кращого розуміння поведінки клієнтів. Ці дані надходять із платформ, які спеціалізуються на виявленні загальних тенденцій або аналізу ринку чи споживчого сектору, а не на окремих підприємствах. Рішення для аналізу ринку, які зазвичай використовуються на різних посадах у сфері маркетингу чи продажів, збирають обширні набори даних і аналітичну інформацію, допомагаючи вдосконалювати стратегії компанії. Важливо розрізняти програмне забезпечення для аналізу ринку та програмне забезпечення для аналізу конкуренції. Ринкова розвідка зосереджується на поведінці споживачів, тоді як конкурентна розвідка адаптована до бізнес-аналізу, зосереджуючись на розумінні та оцінці конкурентів. Ці два типи програмного забезпечення для аналізу можуть доповнювати один одного, часто разом із програмним забезпеченням для аналізу продажів, яке допомагає в пошуках потенційних клієнтів і часто інтегрується з інструментами аналізу ринку чи конкуренції.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Nielsen
nielsen.com
Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy - інструмент для аналітики та оптимізації додатків, що дозволяє розробникам аналізувати конкурентів і покращувати видимість у магазинах додатків.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro - платформа для отримання інформації про приватні підприємства, інвесторів та інвестиційну активність, що поєднує технології та дослідження.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.
Klue
klue.com
Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI - платформа для моніторингу ринкової інформації в кредитуванні, що допомагає агрегації та організації даних про нерухомість.
Stackline
stackline.com
Stackline — платформа для аналітики електронної комерції, що аналізує поведінку покупців, маркетингові показники та оперативні дані для оптимізації продажів.
Hermix
hermix.com
Hermix - платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі, що допомагає компаніям вигравати тендери та аналізувати ринок.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти для споживачів за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання, аналізуючи тренди в реальному часі.
Cypris
cypris.ai
Cypris — платформа ринкової розвідки для команд НДДКР, яка аналізує та відстежує дані про інновації, патенти та стартапи в реальному часі.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS – платформа для фінансового аналізу, моніторингу продуктивності та конкурентної інформації за допомогою стратегічних даних.
Crayon
crayon.co
Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.
42matters
42matters.com
42matters - це платформа для аналізу мобільних додатків та телевізійних застосунків, що надає доступ до даних та інструментів для вивчення ринку додатків.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio — автоматизована платформа для аналізу реклами, яка дозволяє тестувати кампанії та приймати рішення на основі даних для оптимізації рекламних стратегій.
Native AI
gonative.ai
Native AI — це платформа для аналізу даних, що використовує штучний інтелект для оптимізації продуктів і поліпшення розуміння споживачів у реальному часі.
Fundz
fundz.net
Fundz - платформа для виявлення та підключення до потенційних клієнтів після важливих бізнес-подій, таких як нові інвестиції чи призначення керівництва.
EQI Data
eqidata.com
EQI Data - це програмне забезпечення, що аналізує дані з електронної комерції та соціальних медіа для надання аналітики в реальному часі для бізнесу в Китаї.
Resonate
resonate.com
Resonate - платформа, що надає аналітику споживчих даних, допомагаючи бізнесу зрозуміти та взаємодіяти з його аудиторією через прогнозовані інсайти.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer - це платформа на основі ШІ для B2B-придбання клієнтів та кандидатів, яка автоматизує процеси виявлення та управління контактами.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence — платформа штучного інтелекту для отримання сигналів про ріст доходів і моніторинг ризиків: клієнтська, продажна та ризик-інтелігенція.
Contify
contify.com
Contify - платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє збирати та аналізувати новини про конкурентів та галузі з різних джерел.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5 - це платформа для аналізу реклами, що допомагає рекламодавцям і агентствам оцінювати ризики, покращувати кампанії та забезпечувати безпеку бренду.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright - це платформа для управління бізнесом, що спрощує генерацію потенційних клієнтів, аналітику та оптимізацію процесів для підвищення доходу.
Ubico
ubico.io
Ubico - додаток для автоматизації залучення потенційних клієнтів, що використовує AI для персоналізації комунікацій у продажу та маркетингу.
Databook
databook.com
Databook - це платформа для управління стратегічними відносинами, яка допомагає продавцям глибше зрозуміти потреби клієнтів та визначити ефективні стратегії продажу.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker - платформа для доступу до звітів та аналітики ринку, що допомагає компаніям приймати обґрунтовані бізнес-рішення.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ було засновано з метою забезпечити кращі та стійкіші відповідності між компаніями шляхом усунення обмежень ресурсів і даних, пов’язаних із проактивним аналізом ринку та технологій. Ми знаємо з особистого досвіду, що команди, відповідальні за ініціювання зовнішніх залучень, часто стикаються з обмеженнями ресурсів щодо даних, інструментів і часу, і, як наслідок, часто повертаються до реактивного підходу. Наявність хороших даних на ранніх стадіях процесу партнерства дає вам конкурентну перевагу та дозволяє швидше та краще приймати рішення. Venture IQ допоможе вам досягти цього.
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає рекрутерам визначити та залучити потрібних кандидатів; і економить час для тих, хто шукає надійну ринкову інформацію. Платформа бази даних Firmable, B2B включає: 👉Понад 1 мільйон австралійських B2B компаній і 10 мільйонів людей. 👉Точні та детальні профілі з локалізованою інформацією, включаючи ABN, галузеві сегменти, стеки технологій тощо. 👉Широке покриття мобільних пристроїв і електронної пошти 👉Місцева підтримка Firmable зосереджена на тому, щоб допомогти вам і вашій команді продажів досягти ваших цілей зростання на 2024 рік.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — це рішення для аналізу ринку, яке використовує технологію штучного інтелекту, щоб надати B2B-компаніям поєднання статистичних даних, інформації та даних у реальному часі для прискорення процесу прийняття рішень.
BoardEx
boardex.com
BoardEx є провідним постачальником рішень для розвідки керівників і картографування відносин, що пропонує корпоративні рішення для розвитку бізнесу та покращення управління капіталом відносин. BoardEx, якому довіряють понад 350 000 користувачів, дає змогу відобразити ваші стосунки з 1,6 мільйонами керівників у 2,1 мільйонах профілів державних, приватних і некомерційних організацій. BoardEx дає вам змогу: - Укладати більше угод завдяки неперевершеній інформації для керівників. - Отримайте дані вищої якості, використовуючи практичний інтелект. - Підвищення продуктивності співробітників шляхом усунення ручного введення даних. BoardEx є компанією Altrata, частиною Euromoney PLC. Altrata складається з п’яти різних пропозицій: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine і Wealth-X. Разом ми надаємо дані та розвідку про людей, які найбільше впливають на успіх наших клієнтів.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — це програмна платформа, яка допомагає підприємствам процвітати на сучасних надзвичайно конкурентних ринках. Отримайте інформацію про своїх конкурентів, ділових партнерів і клієнтів у реальному часі, щоб отримати відчутну конкурентну перевагу в середовищі B2B
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів призначення, ефективністю маркетингу та нашою командою стратегічних консультантів понад 200 напрямків по всій країні довіряють Zartico надати чітку інформацію, що забезпечує кращі результати. Заснована в 2019 році, Zartico була створена для вирішення найскладніших світових проблем, що постають перед туризмом, щоб принести користь громадам шляхом покращення якості життя мешканців і досвіду відвідувачів, одночасно сприяючи організаційним змінам у туристичній індустрії. Наша місія полягає в тому, щоб надати організаціям змогу краще управляти світовими напрямками за допомогою вдосконаленого аналізу даних і процесу прийняття рішень. ZDOS® надає унікальну інформацію, базові показники, контрольні показники та індекси, за допомогою яких DMO можуть вимірювати свій успіх і забезпечувати результати, які принесуть користь їхнім зацікавленим сторонам і громадам. Щоб допомогти нашим партнерам успішно керувати своїми напрямками, ми запровадили П’ять основ сучасної організації напрямків, щоб виміряти та зрозуміти справжній вплив економіки відвідувачів поза межами застарілих KPI, орієнтованих на маркетинг. Понад 200+ партнерів Zartico наразі використовують цей інтегрований набір найкращих практик для покращення стратегічного планування, операційної досконалості, залучення зацікавлених сторін і узгодження та, зрештою, виведення своїх відвідувачів на більший рівень успіху.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клієнти отримують безперервний потік найрелевантніших практичних відомостей про свою організацію. Вони використовують цю інформацію для перевірки та оптимізації стратегій, отримання конкурентної переваги, захисту та збільшення доходу.
Nexoya
nexoya.com
Більше ніякого статичного планування бюджету. Використовуйте можливості гнучкого управління портфелем. Ефективніше розподіляйте рекламний бюджет за допомогою технологій штучного інтелекту та підвищуйте рентабельність рекламних витрат на 70%.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
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