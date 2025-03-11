Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки

Zartico

zartico.com

Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів призначення, ефективністю маркетингу та нашою командою стратегічних консультантів понад 200 напрямків по всій країні довіряють Zartico надати чітку інформацію, що забезпечує кращі результати. Заснована в 2019 році, Zartico була створена для вирішення найскладніших світових проблем, що постають перед туризмом, щоб принести користь громадам шляхом покращення якості життя мешканців і досвіду відвідувачів, одночасно сприяючи організаційним змінам у туристичній індустрії. Наша місія полягає в тому, щоб надати організаціям змогу краще управляти світовими напрямками за допомогою вдосконаленого аналізу даних і процесу прийняття рішень. ZDOS® надає унікальну інформацію, базові показники, контрольні показники та індекси, за допомогою яких DMO можуть вимірювати свій успіх і забезпечувати результати, які принесуть користь їхнім зацікавленим сторонам і громадам. Щоб допомогти нашим партнерам успішно керувати своїми напрямками, ми запровадили П’ять основ сучасної організації напрямків, щоб виміряти та зрозуміти справжній вплив економіки відвідувачів поза межами застарілих KPI, орієнтованих на маркетинг. Понад 200+ партнерів Zartico наразі використовують цей інтегрований набір найкращих практик для покращення стратегічного планування, операційної досконалості, залучення зацікавлених сторін і узгодження та, зрештою, виведення своїх відвідувачів на більший рівень успіху.