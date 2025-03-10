Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для аналітики ринку збирає загальнодоступні та/або клієнтоорієнтовані ринкові дані для кращого розуміння поведінки клієнтів. Ці дані надходять із платформ, які спеціалізуються на виявленні загальних тенденцій або аналізу ринку чи споживчого сектору, а не на окремих підприємствах. Рішення для аналізу ринку, які зазвичай використовуються на різних посадах у сфері маркетингу чи продажів, збирають обширні набори даних і аналітичну інформацію, допомагаючи вдосконалювати стратегії компанії. Важливо розрізняти програмне забезпечення для аналізу ринку та програмне забезпечення для аналізу конкуренції. Ринкова розвідка зосереджується на поведінці споживачів, тоді як конкурентна розвідка адаптована до бізнес-аналізу, зосереджуючись на розумінні та оцінці конкурентів. Ці два типи програмного забезпечення для аналізу можуть доповнювати один одного, часто разом із програмним забезпеченням для аналізу продажів, яке допомагає в пошуках потенційних клієнтів і часто інтегрується з інструментами аналізу ринку чи конкуренції.
Запит на новий застосунок
Cypris
cypris.ai
Cypris — платформа ринкової розвідки для команд НДДКР, яка аналізує та відстежує дані про інновації, патенти та стартапи в реальному часі.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - це платформа продажів, яка надає дані про ринок, технології та оцінку лідів для бізнесу B2B, допомагаючи знаходити цільових клієнтів та партнерів.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer — це платформа на основі штучного інтелекту, яка надає рішення для залучення клієнтів і кандидатів B2B. Він створює спеціальні моделі штучного інтелекту, адаптовані до цілей і стратегій вашого бізнесу, щоб визначити цільову аудиторію, перевірити дані в режимі реального часу та розробити персоналізоване наскрізне охоплення за лічені секунди. Платформа динамічно адаптується до кожної взаємодії, сприяючи швидкому переходу від стратегії до створення потенційних клієнтів, тим самим зменшуючи залежність від звичайних продажів або команд найму. ExactBuyer ідеально підходить для продажів, підбору персоналу, маркетингу та робочих процесів розробників, надаючи інструменти для пошуку потенційних клієнтів, виявлення кандидатів, створення аудиторії для платної реклами та інтеграції даних B2B у реальному часі в існуючі робочі процеси. Крім того, він пропонує пошук на основі ШІ та API для створення аудиторії в режимі реального часу та підтримки компаній і контактів, які відповідають певним критеріям. Щоб підтримувати актуальність вашої CRM, ExactBuyer автоматично заповнює її розширеними контактами та компаніями, таким чином усуваючи потребу шукати нових потенційних клієнтів. Платформа також надає персоналізовані електронні листи для кожного потенційного клієнта та вбудовану інтеграцію CRM і ATS для полегшення завдань із введення даних.
42matters
42matters.com
42matters - це платформа для аналізу мобільних додатків та телевізійних застосунків, що надає доступ до даних та інструментів для вивчення ринку додатків.
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу понад 14 000 власних ідей, орієнтованих на цінності, для 230 мільйонів окремих споживачів. Включайте власні дані, щоб краще зрозуміти своїх клієнтів. Швидко створюйте та аналізуйте гіперрелевантні цільові мікросегменти, щоб покращити свою стратегію сегментації. Ignite безпосередньо підключається до вашої маркетингової екосистеми, надаючи вам можливість діяти відповідно до мінливих ринкових умов.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
Nexoya
nexoya.com
Більше ніякого статичного планування бюджету. Використовуйте можливості гнучкого управління портфелем. Ефективніше розподіляйте рекламний бюджет за допомогою технологій штучного інтелекту та підвищуйте рентабельність рекламних витрат на 70%.
Databook
databook.com
Databook — це перша в галузі платформа для управління стратегічними відносинами (SRM). Якщо ви ще не чули про SRM, не хвилюйтеся — це нове. SRM — це процес виходу на ринок для поглиблення та розширення зв’язків продавців із клієнтами шляхом узгодження навколо чіткого розуміння потреб клієнтів. Ось як Databook використовує SRM: • Databook постійно переглядає та фіксує динамічні сигнали даних від покупців, щоб виявити їхні поточні пріоритети та фінансові проблеми. • Фірмова програма платформи, Strategy Builder, потім використовує цю інформацію, щоб автоматично визначити найбільш відповідні стратегії виходу на ринок для кожного клієнта. • Дані про стратегії та покупців також містяться в екосистемі GTM, тому критично важливі процеси облікового запису та прогнозування завжди оновлюються актуальною інформацією. Найкраща частина? Платформа Databook робить SRM масштабованим, дозволяючи відкривати та керувати стратегічною історією продажів для кожного облікового запису. У результаті наша платформа допомагає командам GTM стати не лише ефективнішими, але й ефективнішими. Провідні корпоративні компанії, як-от Salesforce, Microsoft і Databricks, використовують платформу Databook SRM, щоб налагоджувати тісні зв’язки з клієнтами, які ведуть до більших і кращих угод.
Stackline
stackline.com
Stackline — платформа для аналітики електронної комерції, що аналізує поведінку покупців, маркетингові показники та оперативні дані для оптимізації продажів.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro - платформа для отримання інформації про приватні підприємства, інвесторів та інвестиційну активність, що поєднує технології та дослідження.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клієнти отримують безперервний потік найрелевантніших практичних відомостей про свою організацію. Вони використовують цю інформацію для перевірки та оптимізації стратегій, отримання конкурентної переваги, захисту та збільшення доходу.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів призначення, ефективністю маркетингу та нашою командою стратегічних консультантів понад 200 напрямків по всій країні довіряють Zartico надати чітку інформацію, що забезпечує кращі результати. Заснована в 2019 році, Zartico була створена для вирішення найскладніших світових проблем, що постають перед туризмом, щоб принести користь громадам шляхом покращення якості життя мешканців і досвіду відвідувачів, одночасно сприяючи організаційним змінам у туристичній індустрії. Наша місія полягає в тому, щоб надати організаціям змогу краще управляти світовими напрямками за допомогою вдосконаленого аналізу даних і процесу прийняття рішень. ZDOS® надає унікальну інформацію, базові показники, контрольні показники та індекси, за допомогою яких DMO можуть вимірювати свій успіх і забезпечувати результати, які принесуть користь їхнім зацікавленим сторонам і громадам. Щоб допомогти нашим партнерам успішно керувати своїми напрямками, ми запровадили П’ять основ сучасної організації напрямків, щоб виміряти та зрозуміти справжній вплив економіки відвідувачів поза межами застарілих KPI, орієнтованих на маркетинг. Понад 200+ партнерів Zartico наразі використовують цей інтегрований набір найкращих практик для покращення стратегічного планування, операційної досконалості, залучення зацікавлених сторін і узгодження та, зрештою, виведення своїх відвідувачів на більший рівень успіху.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — це програмна платформа, яка допомагає підприємствам процвітати на сучасних надзвичайно конкурентних ринках. Отримайте інформацію про своїх конкурентів, ділових партнерів і клієнтів у реальному часі, щоб отримати відчутну конкурентну перевагу в середовищі B2B
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy - інструмент для аналітики та оптимізації додатків, що дозволяє розробникам аналізувати конкурентів і покращувати видимість у магазинах додатків.
BoardEx
boardex.com
BoardEx є провідним постачальником рішень для розвідки керівників і картографування відносин, що пропонує корпоративні рішення для розвитку бізнесу та покращення управління капіталом відносин. BoardEx, якому довіряють понад 350 000 користувачів, дає змогу відобразити ваші стосунки з 1,6 мільйонами керівників у 2,1 мільйонах профілів державних, приватних і некомерційних організацій. BoardEx дає вам змогу: - Укладати більше угод завдяки неперевершеній інформації для керівників. - Отримайте дані вищої якості, використовуючи практичний інтелект. - Підвищення продуктивності співробітників шляхом усунення ручного введення даних. BoardEx є компанією Altrata, частиною Euromoney PLC. Altrata складається з п’яти різних пропозицій: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine і Wealth-X. Разом ми надаємо дані та розвідку про людей, які найбільше впливають на успіх наших клієнтів.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
EQI Data
eqidata.com
G-data — це пропрієтарне програмне забезпечення моделі бізнес-аналітики на основі штучного інтелекту, яке забезпечує інтегроване багатоплатформне розширене аналітичне рішення SaaS у реальному часі для онлайн-бізнесу в Китаї. G-data збирає дані з усіх платформ електронної комерції та соціальних медіа, sCRM, ринку та конкурентів, щоб запропонувати живий, динамічний, мультиплатформенний аналіз даних, прогнози та рекомендації.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизована аналітична платформа для креативної реклами, є цінним ресурсом для будь-якого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, дослідника чи генерального директора, який хоче приймати рішення на основі даних і оптимізувати свої рекламні кампанії для досягнення максимального ефекту. Веб-середовище дозволяє користувачам тестувати свої оголошення на будь-якій стадії розробки – готові кампанії, розкадровки, відео, зображення або навіть просто незавершені концепції. Користувачі можуть попередньо та після тестувати свої рекламні кампанії, щоб на основі даних приймати рішення щодо ефективності своїх повідомлень. Функції включають посекундний аналіз відео, порівняння концепцій, емоційні хмари слів і багато іншого. Результати доступні протягом п’яти днів.
Fundz
fundz.net
Fundz — це платформа для ініціювання продажів™, перше в своєму роді рішення, створене з нуля, щоб допомогти людям знаходити, підключати та закривати більше клієнтів після ключових подій, що ініціюють бізнес, таких як нові раунди фінансування, наймання нових керівників і придбання. Наші дані ліцензовані провідними галузевими платформами, і ми маємо честь допомагати клієнтам будь-якого розміру з усього світу розвивати свій бізнес за допомогою ефективнішої та дієвої платформи для пошуку та укладання угод.
Ubico
ubico.io
Ubico надає платформу для залучення потенційних клієнтів на базі штучного інтелекту для торгових і маркетингових організацій. Ubico співпрацює з провідними світовими компаніями, такими як Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Трансформуйте залучення лідерів за допомогою потужності автоматизації. Ubico робить кожного торгового представника більш продуктивним завдяки інтеграції з вашими існуючими системами для створення моделей машинного навчання, які створюють загальні електронні листи та автоматизують повторювані завдання.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в реальному часі, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепції продуктів, які відповідають незадоволеним потребам споживачів. Зараз Ai Palette тісно співпрацює з деякими з найбільших у світі харчових компаній, у тому числі з гігантами зі списку Fortune 500. Ai Palette було обрано серед 10 найкращих аналітичних компаній CPG за версією Tracxn, 5 найкращих стартапів AI FMCG за версією StartUs Ranking у 2021 році, 15 найкращих стартапів харчових технологій у світі на Slingshot 2019; 10 найкращих технологічних стартапів у сфері харчової та роздрібної торгівлі на Kickstart innovation Switzerland 2020.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — це рішення для аналізу ринку, яке використовує технологію штучного інтелекту, щоб надати B2B-компаніям поєднання статистичних даних, інформації та даних у реальному часі для прискорення процесу прийняття рішень.
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає рекрутерам визначити та залучити потрібних кандидатів; і економить час для тих, хто шукає надійну ринкову інформацію. Платформа бази даних Firmable, B2B включає: 👉Понад 1 мільйон австралійських B2B компаній і 10 мільйонів людей. 👉Точні та детальні профілі з локалізованою інформацією, включаючи ABN, галузеві сегменти, стеки технологій тощо. 👉Широке покриття мобільних пристроїв і електронної пошти 👉Місцева підтримка Firmable зосереджена на тому, щоб допомогти вам і вашій команді продажів досягти ваших цілей зростання на 2024 рік.
Hermix
hermix.com
Hermix — це перша платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі. Ми допомагаємо компаніям вигравати державні контракти за допомогою моніторингу тендерів і аналітики ринку. Великі дані вже активно використовуються в роздрібній торгівлі, споживачах, B2C/B2B. З Hermix сучасна аналітика також доступна для B2G – Business to government. Ми переносимо B2G у 21 століття. Ми підтримуємо щоденні продажі, ставки та попередні продажі: • Моніторинг тендерів, повідомлення електронною поштою. • Кваліфікація можливостей: бюджети, конкуренція, прогалини. • Глибока аналітика ринку: де гроші, хто купує та продає, що, коли, де, як. Ми допомагаємо вам розвивати свій бізнес на дивовижному, величезному, стабільному ринку: державному секторі. • Державний сектор становить 53% ВВП ЄС. • Державні тендери становлять 14% ВВП: 2 трильйони євро в ЄС, 14 трильйонів у всьому світі. www.hermix.com пропонує: • Детальний аналіз ринку B2G, сегментацію, прогнозування з використанням урядової графіки. • Розуміння ринку: майбутні можливості, партнерство. • Дієві дані та інфографіка. • Деталізація та деталізація. • Розумне спостереження за ринком. Безпосередні переваги: Вартість: оновіть свою команду від введення даних до аналізу даних. Оперативність, цілеспрямованість. Підвищити показник успішності пропозиції до 60-70%. Якість доставки: обирайте найкращі технології та партнерів. Стійкі, повторювані продажі. Ми є командою експертів зі значним досвідом у сфері ІТ, ШІ/ML, великих даних, глибинних технологій, розробки продуктів, державних закупівель та управління. Ми захоплені. Ми прагнемо змінити ситуацію. Ми зобов’язуємося підтримувати ваш бізнес і щоденні потреби з Hermix, а також надавати відповідні, індивідуальні послуги. Спілкуйтеся з нами в чаті програми, телефоном, електронною поштою чи WhatsApp. Підключіться до нас на LinkedIn. Ми розуміємо дані про продажі в державному секторі.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright’s LOOP — це безкодова платформа OBM (органічний маркетинг) для створення попиту на веб-сайті, конверсій і зростання прибутку. LOOP використовує великі дані, машинне навчання та штучний інтелект, щоб забезпечити бізнес-аналітику, щоб перевершити своїх конкурентів. Ми спрощуємо складні дані, заощаджуючи тижні ручної роботи. Це зменшує витрати та підвищує маркетинг. Наша платформа постійно адаптується та вчиться випереджати тенденції галузі. Ми збираємо понад 1 000 000 точок даних з вашого власного веб-сайту, а також від провідних конкурентів. Ми надійно аналізуємо це за частку часу. Спростіть генерацію потенційних клієнтів разом з нами.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — це платформа аналітики ринку в режимі реального часу, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти іпотечній індустрії збирати й упорядковувати статистику. TrustStar — це платформа, яка збирає підібрану та перевірену ринкову інформацію, розроблену спеціально для кредитних спеціалістів і менеджерів з продажу, які шукають практичне розуміння конкурентних можливостей нерухомості. TrustStar відстежує понад 40 точок даних, включаючи місцеві тенденції, останні продажі, незавершені продажі, цінову активність, іпотечні операції та кредитну діяльність.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ було засновано з метою забезпечити кращі та стійкіші відповідності між компаніями шляхом усунення обмежень ресурсів і даних, пов’язаних із проактивним аналізом ринку та технологій. Ми знаємо з особистого досвіду, що команди, відповідальні за ініціювання зовнішніх залучень, часто стикаються з обмеженнями ресурсів щодо даних, інструментів і часу, і, як наслідок, часто повертаються до реактивного підходу. Наявність хороших даних на ранніх стадіях процесу партнерства дає вам конкурентну перевагу та дозволяє швидше та краще приймати рішення. Venture IQ допоможе вам досягти цього.
Zulu5
zulu5.com
Досліджуйте свої рекламні ризики та можливості за допомогою інструментів рекламної аналітики Zulu5. Розроблена для рекламодавців, видавців і агентств, наша платформа дозволяє визначити минулі успіхи, адаптувати існуючі кампанії та відкрити нові можливості для досягнення успіху кампаній і залучення потенційних клієнтів. zBoost надає потужні інструменти пошуку та аналізу для рекламних кампаній, дозволяючи вам уточнювати комерційну стратегію вашої компанії та визначати нові ринкові можливості. zGuard займається забезпеченням безпеки брендів у цифровій рекламі. Наша платформа перевіряє ризики та швидко усуває шкідливий вплив, щоб захистити репутацію вашого бренду та створити позитивний досвід для споживачів. Безпека бренду має вирішальне значення для того, щоб оголошення розміщувалися у відповідних контекстах і відповідали галузевим нормам. Виберіть Zulu5, щоб отримати найкращий набір інструментів рекламної інформації, які допоможуть вам досягти своїх рекламних цілей.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
Crayon
crayon.co
Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.
Contify
contify.com
Contify - платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє збирати та аналізувати новини про конкурентів та галузі з різних джерел.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
Nielsen
nielsen.com
Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Intellizence
intellizence.com
Платформа Intellizence AI пропонує розвідувальні сигнали для зростання доходів і моніторингу ризиків - аналіз клієнтів, продажів і ризиків
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - інструмент для перетворення неструктурованих веб-даних у структуровані бази даних за допомогою AI та машинного навчання.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker – це технологічна компанія, яка використовує штучний інтелект для надання ринкових даних і прогнозів, що допомагає дослідницьким командам, командам з розвитку бізнесу або маркетингу краще зрозуміти й проаналізувати сектор. Платформа компанії використовує машинне навчання та обробку природної мови (NLP), щоб надати своїм клієнтам ринкову аналітичну платформу на основі штучного інтелекту, яка прискорює їхній доступ до глобальної інформації про галузь.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Klue
klue.com
Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS – платформа для фінансового аналізу, моніторингу продуктивності та конкурентної інформації за допомогою стратегічних даних.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти та краще розуміти споживачів.
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