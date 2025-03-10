Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Hermix

hermix.com

Hermix — це перша платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі. Ми допомагаємо компаніям вигравати державні контракти за допомогою моніторингу тендерів і аналітики ринку. Великі дані вже активно використовуються в роздрібній торгівлі, споживачах, B2C/B2B. З Hermix сучасна аналітика також доступна для B2G – Business to government. Ми переносимо B2G у 21 століття. Ми підтримуємо щоденні продажі, ставки та попередні продажі: • Моніторинг тендерів, повідомлення електронною поштою. • Кваліфікація можливостей: бюджети, конкуренція, прогалини. • Глибока аналітика ринку: де гроші, хто купує та продає, що, коли, де, як. Ми допомагаємо вам розвивати свій бізнес на дивовижному, величезному, стабільному ринку: державному секторі. • Державний сектор становить 53% ВВП ЄС. • Державні тендери становлять 14% ВВП: 2 трильйони євро в ЄС, 14 трильйонів у всьому світі. www.hermix.com пропонує: • Детальний аналіз ринку B2G, сегментацію, прогнозування з використанням урядової графіки. • Розуміння ринку: майбутні можливості, партнерство. • Дієві дані та інфографіка. • Деталізація та деталізація. • Розумне спостереження за ринком. Безпосередні переваги: ​​Вартість: оновіть свою команду від введення даних до аналізу даних. Оперативність, цілеспрямованість. Підвищити показник успішності пропозиції до 60-70%. Якість доставки: обирайте найкращі технології та партнерів. Стійкі, повторювані продажі. Ми є командою експертів зі значним досвідом у сфері ІТ, ШІ/ML, великих даних, глибинних технологій, розробки продуктів, державних закупівель та управління. Ми захоплені. Ми прагнемо змінити ситуацію. Ми зобов’язуємося підтримувати ваш бізнес і щоденні потреби з Hermix, а також надавати відповідні, індивідуальні послуги. Спілкуйтеся з нами в чаті програми, телефоном, електронною поштою чи WhatsApp. Підключіться до нас на LinkedIn. Ми розуміємо дані про продажі в державному секторі.