Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для аналітики ринку збирає загальнодоступні та/або клієнтоорієнтовані ринкові дані для кращого розуміння поведінки клієнтів. Ці дані надходять із платформ, які спеціалізуються на виявленні загальних тенденцій або аналізу ринку чи споживчого сектору, а не на окремих підприємствах. Рішення для аналізу ринку, які зазвичай використовуються на різних посадах у сфері маркетингу чи продажів, збирають обширні набори даних і аналітичну інформацію, допомагаючи вдосконалювати стратегії компанії. Важливо розрізняти програмне забезпечення для аналізу ринку та програмне забезпечення для аналізу конкуренції. Ринкова розвідка зосереджується на поведінці споживачів, тоді як конкурентна розвідка адаптована до бізнес-аналізу, зосереджуючись на розумінні та оцінці конкурентів. Ці два типи програмного забезпечення для аналізу можуть доповнювати один одного, часто разом із програмним забезпеченням для аналізу продажів, яке допомагає в пошуках потенційних клієнтів і часто інтегрується з інструментами аналізу ринку чи конкуренції.
Запит на новий застосунок
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжнародні дані (APAC, Японія, Індія та США). Ми відстежуємо понад 9000 технологій, 1000 тем намірів і понад 10 мільйонів компаній у всьому світі. OceanFrogs забезпечує пошук за командами, продуктами та послугами таким чином, щоб зосередити увагу на детальному списку компаній, які вам потрібні. Платформа OceanFrogs використовувалася для визначення потрібних клієнтів і (також) потрібних партнерів. Ви можете побудувати як партнерів, так і конвеєр клієнтів. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud – деякі з наших клієнтів. Ми працюємо як з великими підприємствами, так і з невеликими компаніями. Ми почали в 2017 році. Ми обслуговували маркетинг/продажі в багатьох сферах, таких як хмара, RPA, інформаційна безпека, управління талантами та аналітика. Наші клієнти зосереджені на продуктах і компаніях, що надають послуги. Наші основні клієнти – це ті, які націлені на міжнародних клієнтів, хочуть зосередитися на персоналізованому охопленні.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer — це платформа на основі штучного інтелекту, яка надає рішення для залучення клієнтів і кандидатів B2B. Він створює спеціальні моделі штучного інтелекту, адаптовані до цілей і стратегій вашого бізнесу, щоб визначити цільову аудиторію, перевірити дані в режимі реального часу та розробити персоналізоване наскрізне охоплення за лічені секунди. Платформа динамічно адаптується до кожної взаємодії, сприяючи швидкому переходу від стратегії до створення потенційних клієнтів, тим самим зменшуючи залежність від звичайних продажів або команд найму. ExactBuyer ідеально підходить для продажів, підбору персоналу, маркетингу та робочих процесів розробників, надаючи інструменти для пошуку потенційних клієнтів, виявлення кандидатів, створення аудиторії для платної реклами та інтеграції даних B2B у реальному часі в існуючі робочі процеси. Крім того, він пропонує пошук на основі ШІ та API для створення аудиторії в режимі реального часу та підтримки компаній і контактів, які відповідають певним критеріям. Щоб підтримувати актуальність вашої CRM, ExactBuyer автоматично заповнює її розширеними контактами та компаніями, таким чином усуваючи потребу шукати нових потенційних клієнтів. Платформа також надає персоналізовані електронні листи для кожного потенційного клієнта та вбудовану інтеграцію CRM і ATS для полегшення завдань із введення даних.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 мільйонів опублікованих і неопублікованих програм у 12 провідних магазинах програм, включаючи Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Програми Samsung Smart TV, LG Content Store і програми Vizio SmartCast. У 42matters ми пропонуємо широкий вибір інструментів для дослідження ринку додатків. Наші API, дампи файлів (набори даних) і набір веб-дослідницьких платформ, включаючи 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer і 42matters App Watchlist, дозволяють компаніям визначати ринкові тенденції, створювати продукти та послуги, що відповідають потребам галузі, впроваджувати ефективніші ділові практики та інше. Ми надаємо критично важливу розвідку компаніям, які працюють у багатьох галузях. Наприклад, ми допомагаємо… – Компанії рекламних технологій покращують націлювання реклами, максимізують покази реклами та борються з рекламним шахрайством. – Команди продажів і маркетингу розширюють свої канали, збагачують дані, що зберігаються в системах CRM, і підтримують існуючі облікові записи. – Розробники додатків, ігор і SDK проводять порівняння з конкурентами та створюють плани з урахуванням ринку. – Фахівці з кібербезпеки вдосконалюють практики MAM і MDM, оптимізують виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявляють шкідливі дозволи та інтегровані технології. Заснована в 2011 році, 42matters є приватною компанією зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія. Нас підтримують Gamma Capital Partners і Project A Ventures.
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу понад 14 000 власних ідей, орієнтованих на цінності, для 230 мільйонів окремих споживачів. Включайте власні дані, щоб краще зрозуміти своїх клієнтів. Швидко створюйте та аналізуйте гіперрелевантні цільові мікросегменти, щоб покращити свою стратегію сегментації. Ignite безпосередньо підключається до вашої маркетингової екосистеми, надаючи вам можливість діяти відповідно до мінливих ринкових умов.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ключ API та почніть збагачувати профілі безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Nexoya
nexoya.com
Більше ніякого статичного планування бюджету. Використовуйте можливості гнучкого управління портфелем. Ефективніше розподіляйте рекламний бюджет за допомогою технологій штучного інтелекту та підвищуйте рентабельність рекламних витрат на 70%.
Databook
databook.com
Databook — це перша в галузі платформа для управління стратегічними відносинами (SRM). Якщо ви ще не чули про SRM, не хвилюйтеся — це нове. SRM — це процес виходу на ринок для поглиблення та розширення зв’язків продавців із клієнтами шляхом узгодження навколо чіткого розуміння потреб клієнтів. Ось як Databook використовує SRM: • Databook постійно переглядає та фіксує динамічні сигнали даних від покупців, щоб виявити їхні поточні пріоритети та фінансові проблеми. • Фірмова програма платформи, Strategy Builder, потім використовує цю інформацію, щоб автоматично визначити найбільш відповідні стратегії виходу на ринок для кожного клієнта. • Дані про стратегії та покупців також містяться в екосистемі GTM, тому критично важливі процеси облікового запису та прогнозування завжди оновлюються актуальною інформацією. Найкраща частина? Платформа Databook робить SRM масштабованим, дозволяючи відкривати та керувати стратегічною історією продажів для кожного облікового запису. У результаті наша платформа допомагає командам GTM стати не лише ефективнішими, але й ефективнішими. Провідні корпоративні компанії, як-от Salesforce, Microsoft і Databricks, використовують платформу Databook SRM, щоб налагоджувати тісні зв’язки з клієнтами, які ведуть до більших і кращих угод.
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаційні багатоканальні ідеї, покращують ефективність реклами, що є лідером на ринку, і активують кожен крок шляху покупця. Лідери брендів, інноватори в продуктах і маркетологи довіряють Stackline забезпечувати прибуткове зростання екосистеми роздрібної торгівлі, що стає дедалі складнішою. У компанії Stackline, заснованій у 2014 році в Сіетлі, працюють понад 250 професіоналів у сфері підключеної торгівлі, які створюють цінність для 7000 світових брендів.
Gain.pro
gain.pro
Приблизно 75% значних компаній у світі є приватними, але отримати їх видимість нелегко. Gain.pro має на меті збільшити видимість на приватних ринках, використовуючи підхід «високих технологій і високого дотику». Ми досягаємо цього, поєднуючи передову технологію пошуку з найвищою якістю місцевих досліджень. Отримайте глибші відомості про компанії, інвесторів, галузі та інвестиційну діяльність, представлені вам через нашу зручну приватну ринкову аналітичну платформу. Серед наших клієнтів: - приватні інвестиційні компанії - венчурні компанії - фірми, що займаються корпоративною стратегією та M&A - консультанти з M&A - консалтингові компанії - юридичні фірми - торгові фірми B2B
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клієнти отримують безперервний потік найрелевантніших практичних відомостей про свою організацію. Вони використовують цю інформацію для перевірки та оптимізації стратегій, отримання конкурентної переваги, захисту та збільшення доходу.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів призначення, ефективністю маркетингу та нашою командою стратегічних консультантів понад 200 напрямків по всій країні довіряють Zartico надати чітку інформацію, що забезпечує кращі результати. Заснована в 2019 році, Zartico була створена для вирішення найскладніших світових проблем, що постають перед туризмом, щоб принести користь громадам шляхом покращення якості життя мешканців і досвіду відвідувачів, одночасно сприяючи організаційним змінам у туристичній індустрії. Наша місія полягає в тому, щоб надати організаціям змогу краще управляти світовими напрямками за допомогою вдосконаленого аналізу даних і процесу прийняття рішень. ZDOS® надає унікальну інформацію, базові показники, контрольні показники та індекси, за допомогою яких DMO можуть вимірювати свій успіх і забезпечувати результати, які принесуть користь їхнім зацікавленим сторонам і громадам. Щоб допомогти нашим партнерам успішно керувати своїми напрямками, ми запровадили П’ять основ сучасної організації напрямків, щоб виміряти та зрозуміти справжній вплив економіки відвідувачів поза межами застарілих KPI, орієнтованих на маркетинг. Понад 200+ партнерів Zartico наразі використовують цей інтегрований набір найкращих практик для покращення стратегічного планування, операційної досконалості, залучення зацікавлених сторін і узгодження та, зрештою, виведення своїх відвідувачів на більший рівень успіху.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — це програмна платформа, яка допомагає підприємствам процвітати на сучасних надзвичайно конкурентних ринках. Отримайте інформацію про своїх конкурентів, ділових партнерів і клієнтів у реальному часі, щоб отримати відчутну конкурентну перевагу в середовищі B2B
AppstoreSpy
appstorespy.com
Перетворюйте дані на статистичні дані кількома кліками — AppstoreSpy пропонує прості у використанні інструменти для складних завдань, які допоможуть вам зробити мобільний прорив. Наші інструменти надають інформацію, яка допомагає користувачам визначити, яка програма може стати наступною великою справою, перемогти конкурентів на ринку або знайти найкращі можливості для інвестицій. У нас є цілий ряд продуктів: від розширення Chrome, яке дозволяє контролювати та відстежувати дані програми безпосередньо в Play Store, до розширених функцій API. Виберіть те, що вам підходить, будь то класичний Market Explorer чи наш унікальний Niche Finder — AppstoreSpy зосереджено на настроюваних інструментах, які підійдуть будь-якому користувачеві. Перетворюйте дані на статистику кількома кліками — AppstoreSpy пропонує прості у використанні інструменти для складних завдань щоб допомогти вам зробити мобільний прорив. Наші інструменти надають інформацію, яка допомагає користувачам визначити, яка програма може стати наступною великою справою, перемогти конкурентів на ринку або знайти найкращі можливості для інвестицій. У нас є цілий ряд продуктів: від розширення Chrome, яке дозволяє контролювати та відстежувати дані додатків безпосередньо в Play Store, до розширених функцій API. Виберіть те, що вам підходить, будь то класичний Market Explorer чи наш унікальний Niche Finder — AppstoreSpy орієнтований на настроювані інструменти, які підійдуть будь-якому користувачеві.
BoardEx
boardex.com
BoardEx є провідним постачальником рішень для розвідки керівників і картографування відносин, що пропонує корпоративні рішення для розвитку бізнесу та покращення управління капіталом відносин. BoardEx, якому довіряють понад 350 000 користувачів, дає змогу відобразити ваші стосунки з 1,6 мільйонами керівників у 2,1 мільйонах профілів державних, приватних і некомерційних організацій. BoardEx дає вам змогу: - Укладати більше угод завдяки неперевершеній інформації для керівників. - Отримайте дані вищої якості, використовуючи практичний інтелект. - Підвищення продуктивності співробітників шляхом усунення ручного введення даних. BoardEx є компанією Altrata, частиною Euromoney PLC. Altrata складається з п’яти різних пропозицій: BoardEx, Boardroom Insiders, RelSci, WealthEngine і Wealth-X. Разом ми надаємо дані та розвідку про людей, які найбільше впливають на успіх наших клієнтів.
Cypris
cypris.ai
Cypris — це платформа аналізу ринку, створена для дослідницько-конструкторських та інноваційних команд. Щодня ми аналізуємо та відстежуємо понад 500 мільйонів точок даних із понад 150 країн, включаючи нових... Показати більше, патенти, дослідницькі статті, стартапи тощо. Ми підключаємо науково-дослідні команди до глобального інноваційного ландшафту, подібно до того, як Bloomberg Terminal зробив для світу фінансів і Pitchbook для венчурного капіталу.
EQI Data
eqidata.com
G-data — це пропрієтарне програмне забезпечення моделі бізнес-аналітики на основі штучного інтелекту, яке забезпечує інтегроване багатоплатформне розширене аналітичне рішення SaaS у реальному часі для онлайн-бізнесу в Китаї. G-data збирає дані з усіх платформ електронної комерції та соціальних медіа, sCRM, ринку та конкурентів, щоб запропонувати живий, динамічний, мультиплатформенний аналіз даних, прогнози та рекомендації.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизована аналітична платформа для креативної реклами, є цінним ресурсом для будь-якого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, дослідника чи генерального директора, який хоче приймати рішення на основі даних і оптимізувати свої рекламні кампанії для досягнення максимального ефекту. Веб-середовище дозволяє користувачам тестувати свої оголошення на будь-якій стадії розробки – готові кампанії, розкадровки, відео, зображення або навіть просто незавершені концепції. Користувачі можуть попередньо та після тестувати свої рекламні кампанії, щоб на основі даних приймати рішення щодо ефективності своїх повідомлень. Функції включають посекундний аналіз відео, порівняння концепцій, емоційні хмари слів і багато іншого. Результати доступні протягом п’яти днів.
Fundz
fundz.net
Fundz — це платформа для ініціювання продажів™, перше в своєму роді рішення, створене з нуля, щоб допомогти людям знаходити, підключати та закривати більше клієнтів після ключових подій, що ініціюють бізнес, таких як нові раунди фінансування, наймання нових керівників і придбання. Наші дані ліцензовані провідними галузевими платформами, і ми маємо честь допомагати клієнтам будь-якого розміру з усього світу розвивати свій бізнес за допомогою ефективнішої та дієвої платформи для пошуку та укладання угод.
Ubico
ubico.io
Ubico надає платформу для залучення потенційних клієнтів на базі штучного інтелекту для торгових і маркетингових організацій. Ubico співпрацює з провідними світовими компаніями, такими як Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Трансформуйте залучення лідерів за допомогою потужності автоматизації. Ubico робить кожного торгового представника більш продуктивним завдяки інтеграції з вашими існуючими системами для створення моделей машинного навчання, які створюють загальні електронні листи та автоматизують повторювані завдання.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в реальному часі, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепції продуктів, які відповідають незадоволеним потребам споживачів. Зараз Ai Palette тісно співпрацює з деякими з найбільших у світі харчових компаній, у тому числі з гігантами зі списку Fortune 500. Ai Palette було обрано серед 10 найкращих аналітичних компаній CPG за версією Tracxn, 5 найкращих стартапів AI FMCG за версією StartUs Ranking у 2021 році, 15 найкращих стартапів харчових технологій у світі на Slingshot 2019; 10 найкращих технологічних стартапів у сфері харчової та роздрібної торгівлі на Kickstart innovation Switzerland 2020.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — це рішення для аналізу ринку, яке використовує технологію штучного інтелекту, щоб надати B2B-компаніям поєднання статистичних даних, інформації та даних у реальному часі для прискорення процесу прийняття рішень.
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає рекрутерам визначити та залучити потрібних кандидатів; і економить час для тих, хто шукає надійну ринкову інформацію. Платформа бази даних Firmable, B2B включає: 👉Понад 1 мільйон австралійських B2B компаній і 10 мільйонів людей. 👉Точні та детальні профілі з локалізованою інформацією, включаючи ABN, галузеві сегменти, стеки технологій тощо. 👉Широке покриття мобільних пристроїв і електронної пошти 👉Місцева підтримка Firmable зосереджена на тому, щоб допомогти вам і вашій команді продажів досягти ваших цілей зростання на 2024 рік.
Hermix
hermix.com
Hermix — це перша платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі. Ми допомагаємо компаніям вигравати державні контракти за допомогою моніторингу тендерів і аналітики ринку. Великі дані вже активно використовуються в роздрібній торгівлі, споживачах, B2C/B2B. З Hermix сучасна аналітика також доступна для B2G – Business to government. Ми переносимо B2G у 21 століття. Ми підтримуємо щоденні продажі, ставки та попередні продажі: • Моніторинг тендерів, повідомлення електронною поштою. • Кваліфікація можливостей: бюджети, конкуренція, прогалини. • Глибока аналітика ринку: де гроші, хто купує та продає, що, коли, де, як. Ми допомагаємо вам розвивати свій бізнес на дивовижному, величезному, стабільному ринку: державному секторі. • Державний сектор становить 53% ВВП ЄС. • Державні тендери становлять 14% ВВП: 2 трильйони євро в ЄС, 14 трильйонів у всьому світі. www.hermix.com пропонує: • Детальний аналіз ринку B2G, сегментацію, прогнозування з використанням урядової графіки. • Розуміння ринку: майбутні можливості, партнерство. • Дієві дані та інфографіка. • Деталізація та деталізація. • Розумне спостереження за ринком. Безпосередні переваги: Вартість: оновіть свою команду від введення даних до аналізу даних. Оперативність, цілеспрямованість. Підвищити показник успішності пропозиції до 60-70%. Якість доставки: обирайте найкращі технології та партнерів. Стійкі, повторювані продажі. Ми є командою експертів зі значним досвідом у сфері ІТ, ШІ/ML, великих даних, глибинних технологій, розробки продуктів, державних закупівель та управління. Ми захоплені. Ми прагнемо змінити ситуацію. Ми зобов’язуємося підтримувати ваш бізнес і щоденні потреби з Hermix, а також надавати відповідні, індивідуальні послуги. Спілкуйтеся з нами в чаті програми, телефоном, електронною поштою чи WhatsApp. Підключіться до нас на LinkedIn. Ми розуміємо дані про продажі в державному секторі.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright’s LOOP — це безкодова платформа OBM (органічний маркетинг) для створення попиту на веб-сайті, конверсій і зростання прибутку. LOOP використовує великі дані, машинне навчання та штучний інтелект, щоб забезпечити бізнес-аналітику, щоб перевершити своїх конкурентів. Ми спрощуємо складні дані, заощаджуючи тижні ручної роботи. Це зменшує витрати та підвищує маркетинг. Наша платформа постійно адаптується та вчиться випереджати тенденції галузі. Ми збираємо понад 1 000 000 точок даних з вашого власного веб-сайту, а також від провідних конкурентів. Ми надійно аналізуємо це за частку часу. Спростіть генерацію потенційних клієнтів разом з нами.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — це платформа аналітики ринку в режимі реального часу, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти іпотечній індустрії збирати й упорядковувати статистику. TrustStar — це платформа, яка збирає підібрану та перевірену ринкову інформацію, розроблену спеціально для кредитних спеціалістів і менеджерів з продажу, які шукають практичне розуміння конкурентних можливостей нерухомості. TrustStar відстежує понад 40 точок даних, включаючи місцеві тенденції, останні продажі, незавершені продажі, цінову активність, іпотечні операції та кредитну діяльність.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ було засновано з метою забезпечити кращі та стійкіші відповідності між компаніями шляхом усунення обмежень ресурсів і даних, пов’язаних із проактивним аналізом ринку та технологій. Ми знаємо з особистого досвіду, що команди, відповідальні за ініціювання зовнішніх залучень, часто стикаються з обмеженнями ресурсів щодо даних, інструментів і часу, і, як наслідок, часто повертаються до реактивного підходу. Наявність хороших даних на ранніх стадіях процесу партнерства дає вам конкурентну перевагу та дозволяє швидше та краще приймати рішення. Venture IQ допоможе вам досягти цього.
Zulu5
zulu5.com
Досліджуйте свої рекламні ризики та можливості за допомогою інструментів рекламної аналітики Zulu5. Розроблена для рекламодавців, видавців і агентств, наша платформа дозволяє визначити минулі успіхи, адаптувати існуючі кампанії та відкрити нові можливості для досягнення успіху кампаній і залучення потенційних клієнтів. zBoost надає потужні інструменти пошуку та аналізу для рекламних кампаній, дозволяючи вам уточнювати комерційну стратегію вашої компанії та визначати нові ринкові можливості. zGuard займається забезпеченням безпеки брендів у цифровій рекламі. Наша платформа перевіряє ризики та швидко усуває шкідливий вплив, щоб захистити репутацію вашого бренду та створити позитивний досвід для споживачів. Безпека бренду має вирішальне значення для того, щоб оголошення розміщувалися у відповідних контекстах і відповідали галузевим нормам. Виберіть Zulu5, щоб отримати найкращий набір інструментів рекламної інформації, які допоможуть вам досягти своїх рекламних цілей.
Crayon
crayon.co
Відзначена нагородами платформа конкурентного аналізу Crayon допомагає вашій організації бачити й використовувати можливості, щоб ви могли створити стійку бізнес-перевагу. Десятки тисяч команд використовують програмне забезпечення Crayon для автоматичного збирання та аналізу повної конкурентної інформації – зовнішніх повідомлень і позиціонування, змін у продуктах і ціноутвореннях, планів найму, стратегій виходу на ринок тощо – отриманих із сотень мільйонів джерел. Дослідження вручну займає не лише багато часу, але й ризиковано. Коли ви покладаєтеся на людські зусилля, ви вразливі до втрачених можливостей і невиявлених загроз. За допомогою Crayon ви можете автоматично фіксувати рухи ваших конкурентів у реальному часі. Користуйтеся більш ніж сотнею різних типів даних у мільйонах джерел конкурентної інформації, щоб бути в курсі оновлень продуктів, основних повідомлень, змін у керівній команді тощо.
Contify
contify.com
Contify пропонує комплексну платформу аналізу ринку та конкурентної інформації та API новин, що дозволяє компаніям збирати, контролювати та ділитися корисною інформацією про конкурентів, клієнтів, галузі та ключові теми розвідки в усій організації.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантність у кожен етап купівлі B2B. Ви отримаєте єдине скло, яке об’єднує кожне джерело інформації та розуміння — і всі продажі та маркетинг — щоб ви раніше виявляли можливості, розумніше їх взаємодіяли та швидше укладали угоди. Створюйте точні аудиторії, використовуючи нашу аналітику облікового запису, дані CRM і MAP, сигнали намірів, технічні дані тощо. Потім скористайтеся додатковими можливостями для більшої точності та контролю: єдина B2B-рекламна платформа, оптимізована для охоплення цілих команд закупівель, збільшення конверсій на веб-сайті за допомогою персоналізації, координації значущої взаємодії з клієнтами у вашій екосистемі та каналах, а також вимірювання того, як діяльність у сфері маркетингу та продажів сприяє конвеєру та прибутку. Продавці можуть навіть використовувати свої CRM-додатки, щоб отримати інтелектуальну статистику щодо контактів і компаній і побачити активність і наміри Demandbase. За допомогою Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ви можете координувати всі дії GTM для купівлі з низьким рівнем тертя.
G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
Nielsen
nielsen.com
Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower – це дослідницька компанія, яка винайшла Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), нову різновиду ринкової інформації, яка допомагає організаціям залишатися в курсі ключових тактик і тенденцій. Наша платформа CLI показує брендам, як споживачі взаємодіють з компаніями в глобальній цифровій економіці, під час використання додатків, покупок, показів реклами тощо, включаючи мобільні програми, соціальні мережі, потокове медіа, веб-сайти, цифрові платежі тощо. Відповідально отримана інформація від Sensor Tower доповнює корпоративні дані перспективами «ззовні всередину» від реальних людей, відповідаючи на цінні запитання, на які корпоративні дані не можуть. Ці відомості допомагають формувати стратегії провідних компаній світу.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Intellizence
intellizence.com
Платформа Intellizence AI пропонує розвідувальні сигнали для зростання доходів і моніторингу ризиків - аналіз клієнтів, продажів і ризиків
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Diffbot Knowledge Graph Продукт Diffbot Knowledge Graph — це найбільша в світі контекстна база даних, яка складається з понад 10 мільярдів об’єктів, включаючи організації, продукти, статті, події тощо. Інноваційні технології NLP і аналізу фактів Knowledge Graph об’єднують сутності в контекстні бази даних, що включають понад 1 трлн.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи дослідження акцій, документи компаній, стенограми подій, дзвінки експертів, новини, торговельні журнали та власні дослідження клієнтів. Штаб-квартира компанії AlphaSense розташована в Нью-Йорку, налічує понад 1000 співробітників в офісах у США, Великобританії, Фінляндії, Індії та Сінгапурі.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker – це технологічна компанія, яка використовує штучний інтелект для надання ринкових даних і прогнозів, що допомагає дослідницьким командам, командам з розвитку бізнесу або маркетингу краще зрозуміти й проаналізувати сектор. Платформа компанії використовує машинне навчання та обробку природної мови (NLP), щоб надати своїм клієнтам ринкову аналітичну платформу на основі штучного інтелекту, яка прискорює їхній доступ до глобальної інформації про галузь.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентної інформації, призначена для допомоги маркетологам у зборі, організації та розповсюдженні конкурентної інформації в різних відділах компанії. Платформа використовує аналітику, керовану штучним інтелектом, для агрегування та інтерпретації даних, що забезпечує глибоке розуміння ринкових тенденцій. Його основні функції включають здатність централізувати конкурентну інформацію, ефективно аналізувати дані, створювати конкурентоспроможний контент і поширювати його в організації. Крім того, це дозволяє користувачам вимірювати свій вплив у конкурентному бізнес-середовищі. Він також пропонує додаткові можливості штучного інтелекту, призначені для економії часу та покращення розуміння. Платформа розроблена для підтримки стратегії виходу на ринок усієї організації, надаючи доступ до ряду ресурсів, включаючи посібники, звіти, шаблони та вебінари, які спрямовані на надання користувачам конкурентної переваги. Окрім централізації розвідувальних даних і покращення розуміння, Klue також зосереджується на безпеці даних та інтеграції інструментів. Ключові аспекти користувальницького досвіду Klue включають можливість підключення існуючих інструментів до платформи, забезпечення захисту даних і економію часу завдяки аналізу за допомогою ШІ. Платформа також пропонує користувачам можливість включити голос своїх клієнтів у свою конкурентну розвідку, забезпечуючи тим самим більш повне розуміння ринкового середовища.
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизації конкурентного розвідки Kompyte — це єдине в галузі повністю засноване на штучному інтелекті рішення для вирішення проблем, з якими стикаються спеціалісти з маркетингу та продажів, відстежуючи конкурентний ландшафт. Kompyte автоматизує процес відстеження в найширшому спектрі цифрових каналів, глибоко занурюючись у збір конкурентної інформації та надання інформації, щоб допомогти клієнтам піднятися над шумом у переповнених галузях і отримати лідерство на ринку. Kompyte надає клієнтам інструменти для відстеження, компіляції, аналізу та надання ключових стратегічних ідей у реальному часі потрібним командам, таким чином забезпечуючи кращий обмін повідомленнями, позиціонування, розробку продукту та одержання прибутку.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення, утримання та залучення клієнтів. Це допомагає маркетологам і власникам додатків мобілізувати свої стратегії, узгодити свою дорожню карту, вийти на неосвоєні ринки та підвищити рентабельність інвестицій. Наше рішення дає змогу власникам додатків, менеджерам із залучення користувачів і професіоналам із розвитку додатків вирішувати складні проблеми мобільної індустрії, дозволяючи їм створювати виграшний наратив на ринку, що постійно розвивається. Отже, у двох словах, MobileAction допомагає мобільним маркетологам: збільшити кількість завантажень програм; розблокувати дані конкурентів; дізнатися про останні тенденції; домінувати на ринку; прийняти розумніші рішення. Компанію було засновано в 2013 році, її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, США. MobileAction є провідним у галузі постачальником мобільної рекламної аналітики з великою бібліотекою з понад 70 мільйонів оголошень, понад 100 тисяч видавців, понад 400 тисяч рекламодавців і містить дані з понад 55 DSP.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних джерел, очищаючи їх і збагачуючи додатковими джерелами, щоб надати вам історію, що виходить за межі цифр. Знайдіть усю важливу інформацію про конкурентоспроможність і готові до використання контрольні показники KPI для колег у галузі, постачальників і клієнтів на вашій спеціально створеній інформаційній панелі. Наша віддана команда експертів працює, щоб допомогти вам якнайкраще використати статистику, щоб ви завжди могли отримати потрібну резервну копію, коли вона вам потрібна.
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium забезпечує набір рішень, які допомагають маркетологам значно покращити охоплення в 5 разів. Власні активи даних Versium включають понад 2 мільярди контактних точок і понад 2 трильйони атрибутів аналітичних даних, що створює найбагатшу в галузі структуру ідентифікації B2B2C і платформу технологій даних, яка дає змогу маркетологам залучати клієнтів.
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти та краще розуміти споживачів.
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