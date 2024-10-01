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Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки - Мартиніка
Програмне забезпечення для аналітики ринку збирає загальнодоступні та/або клієнтоорієнтовані ринкові дані для кращого розуміння поведінки клієнтів. Ці дані надходять із платформ, які спеціалізуються на виявленні загальних тенденцій або аналізу ринку чи споживчого сектору, а не на окремих підприємствах. Рішення для аналізу ринку, які зазвичай використовуються на різних посадах у сфері маркетингу чи продажів, збирають обширні набори даних і аналітичну інформацію, допомагаючи вдосконалювати стратегії компанії. Важливо розрізняти програмне забезпечення для аналізу ринку та програмне забезпечення для аналізу конкуренції. Ринкова розвідка зосереджується на поведінці споживачів, тоді як конкурентна розвідка адаптована до бізнес-аналізу, зосереджуючись на розумінні та оцінці конкурентів. Ці два типи програмного забезпечення для аналізу можуть доповнювати один одного, часто разом із програмним забезпеченням для аналізу продажів, яке допомагає в пошуках потенційних клієнтів і часто інтегрується з інструментами аналізу ринку чи конкуренції.
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SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаход...
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
G2
g2.com
G2 — найбільший у світі ринок програмного забезпечення, якому найбільше довіряють. Понад 90 мільйонів людей щороку — включно з працівниками всіх компаній зі списку Fortune 500 — використовують G2 для прийняття розумніших програмних рішень на основі автентичних експертних оцінок. Тисячі компаній, які...
Data.ai
data.ai
data.ai — це найбільш надійна мобільна аналітична платформа в галузі. Отримайте повне уявлення про мобільний ландшафт, який вам потрібен, щоб залучати, утримувати та залучати клієнтів, визначати пріоритети своєї дорожньої карти, виходити на нові ринки та оптимізувати рентабельність інвестицій. За до...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, я...
Bright Data
brightdata.com
Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки ...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів...
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower – це дослідницька компанія, яка винайшла Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), нову різновиду ринкової інформації, яка допомагає організаціям залишатися в курсі ключових тактик і тенденцій. Наша платформа CLI показує брендам, як споживачі взаємодіють з компаніями в глобальній цифровій ...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Перетворюйте дані на статистичні дані кількома кліками — AppstoreSpy пропонує прості у використанні інструменти для складних завдань, які допоможуть вам зробити мобільний прорив. Наші інструменти надають інформацію, яка допомагає користувачам визначити, яка програма може стати наступною великою спра...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи...
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантніст...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Di...
Gain.pro
gain.pro
Приблизно 75% значних компаній у світі є приватними, але отримати їх видимість нелегко. Gain.pro має на меті збільшити видимість на приватних ринках, використовуючи підхід «високих технологій і високого дотику». Ми досягаємо цього, поєднуючи передову технологію пошуку з найвищою якістю місцевих досл...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — це платформа аналітики ринку в режимі реального часу, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти іпотечній індустрії збирати й упорядковувати статистику. TrustStar — це платформа, яка збирає підібрану та перевірену ринкову інформацію, розроблену спеціально для кредитних спеціалі...
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампа...
Crayon
crayon.co
Відзначена нагородами платформа конкурентного аналізу Crayon допомагає вашій організації бачити й використовувати можливості, щоб ви могли створити стійку бізнес-перевагу. Десятки тисяч команд використовують програмне забезпечення Crayon для автоматичного збирання та аналізу повної конкурентної інфо...
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 ...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...
Contify
contify.com
Contify пропонує комплексну платформу аналізу ринку та конкурентної інформації та API новин, що дозволяє компаніям збирати, контролювати та ділитися корисною інформацією про конкурентів, клієнтів, галузі та ключові теми розвідки в усій організації.
Hermix
hermix.com
Hermix — це перша платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі. Ми допомагаємо компаніям вигравати державні контракти за допомогою моніторингу тендерів і аналітики ринку. Великі дані вже активно використовуються в роздрібній торгівлі, споживачах, B2C/B2B. З Hermix сучасна аналітика та...
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизована аналітична платформа для креативної реклами, є цінним ресурсом для будь-якого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, дослідника чи генерального директора, який хоче приймати рішення на основі даних і оптимізувати свої рекламні кампанії для досягнення максимального ефекту. Ве...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повнофункціональною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаці...
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам опти...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в реальному часі, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепції проду...
Fundz
fundz.net
Fundz — це платформа для ініціювання продажів™, перше в своєму роді рішення, створене з нуля, щоб допомогти людям знаходити, підключати та закривати більше клієнтів після ключових подій, що ініціюють бізнес, таких як нові раунди фінансування, наймання нових керівників і придбання. Наші дані ліцензов...
EQI Data
eqidata.com
G-data — це пропрієтарне програмне забезпечення моделі бізнес-аналітики на основі штучного інтелекту, яке забезпечує інтегроване багатоплатформне розширене аналітичне рішення SaaS у реальному часі для онлайн-бізнесу в Китаї. G-data збирає дані з усіх платформ електронної комерції та соціальних медіа...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу ...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer — це платформа на основі штучного інтелекту, яка надає рішення для залучення клієнтів і кандидатів B2B. Він створює спеціальні моделі штучного інтелекту, адаптовані до цілей і стратегій вашого бізнесу, щоб визначити цільову аудиторію, перевірити дані в режимі реального часу та розробити п...
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизації конкурентного розвідки Kompyte — це єдине в галузі повністю засноване на штучному інтелекті рішення для вирішення проблем, з якими стикаються спеціалісти з маркетингу та продажів, відстежуючи конкурентний ландшафт. Kompyte автоматизує процес відстеження в найширшому спектрі ц...
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентної інформації, призначена для допомоги маркетологам у зборі, організації та розповсюдженні конкурентної інформації в різних відділах компанії. Платформа використовує аналітику, керовану штучним інтелектом, для агрегування та інтерпретації даних, що забезпечує глибоке р...
Intellizence
intellizence.com
Платформа Intellizence AI пропонує розвідувальні сигнали для зростання доходів і моніторингу ризиків - аналіз клієнтів, продажів і ризиків
Zulu5
zulu5.com
Досліджуйте свої рекламні ризики та можливості за допомогою інструментів рекламної аналітики Zulu5. Розроблена для рекламодавців, видавців і агентств, наша платформа дозволяє визначити минулі успіхи, адаптувати існуючі кампанії та відкрити нові можливості для досягнення успіху кампаній і залучення п...
Ubico
ubico.io
Ubico надає платформу для залучення потенційних клієнтів на базі штучного інтелекту для торгових і маркетингових організацій. Ubico співпрацює з провідними світовими компаніями, такими як Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Трансформуйте залучення лідерів за допомогою потужності автоматизації. Ub...
Cypris
cypris.ai
Cypris — це платформа аналізу ринку, створена для дослідницько-конструкторських та інноваційних команд. Щодня ми аналізуємо та відстежуємо понад 500 мільйонів точок даних із понад 150 країн, включаючи нових... Показати більше, патенти, дослідницькі статті, стартапи тощо. Ми підключаємо науково-дослі...
Databook
databook.com
Databook — це перша в галузі платформа для управління стратегічними відносинами (SRM). Якщо ви ще не чули про SRM, не хвилюйтеся — це нове. SRM — це процес виходу на ринок для поглиблення та розширення зв’язків продавців із клієнтами шляхом узгодження навколо чіткого розуміння потреб клієнтів. Ось я...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker – це технологічна компанія, яка використовує штучний інтелект для надання ринкових даних і прогнозів, що допомагає дослідницьким командам, командам з розвитку бізнесу або маркетингу краще зрозуміти й проаналізувати сектор. Платформа компанії використовує машинне навчання та обробку прир...
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ було засновано з метою забезпечити кращі та стійкіші відповідності між компаніями шляхом усунення обмежень ресурсів і даних, пов’язаних із проактивним аналізом ринку та технологій. Ми знаємо з особистого досвіду, що команди, відповідальні за ініціювання зовнішніх залучень, часто стикаютьс...
Leadbright
leadbright.com
Leadbright’s LOOP — це безкодова платформа OBM (органічний маркетинг) для створення попиту на веб-сайті, конверсій і зростання прибутку. LOOP використовує великі дані, машинне навчання та штучний інтелект, щоб забезпечити бізнес-аналітику, щоб перевершити своїх конкурентів. Ми спрощуємо складні дані...
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає р...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — це рішення для аналізу ринку, яке використовує технологію штучного інтелекту, щоб надати B2B-компаніям поєднання статистичних даних, інформації та даних у реальному часі для прискорення процесу прийняття рішень.
BoardEx
boardex.com
BoardEx є провідним постачальником рішень для розвідки керівників і картографування відносин, що пропонує корпоративні рішення для розвитку бізнесу та покращення управління капіталом відносин. BoardEx, якому довіряють понад 350 000 користувачів, дає змогу відобразити ваші стосунки з 1,6 мільйонами к...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — це програмна платформа, яка допомагає підприємствам процвітати на сучасних надзвичайно конкурентних ринках. Отримайте інформацію про своїх конкурентів, ділових партнерів і клієнтів у реальному часі, щоб отримати відчутну конкурентну перевагу в середовищі B2B
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів пр...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клі...
Nexoya
nexoya.com
Більше ніякого статичного планування бюджету. Використовуйте можливості гнучкого управління портфелем. Ефективніше розподіляйте рекламний бюджет за допомогою технологій штучного інтелекту та підвищуйте рентабельність рекламних витрат на 70%.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 ...
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.