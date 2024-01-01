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Програмне забезпечення для аналізу ринку - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для аналітики ринку збирає загальнодоступні та/або клієнтоорієнтовані ринкові дані для кращого розуміння поведінки клієнтів. Ці дані надходять із платформ, які спеціалізуються на виявленні загальних тенденцій або аналізу ринку чи споживчого сектору, а не на окремих підприємствах. Рішення для аналізу ринку, які зазвичай використовуються різними службами маркетингу чи продажів, збирають обширні набори даних і аналітичну інформацію, допомагаючи вдосконалювати стратегії компанії. Важливо розрізняти програмне забезпечення для аналізу ринку та програмне забезпечення для аналізу конкуренції. Ринкова розвідка зосереджується на поведінці споживачів, тоді як конкурентна розвідка адаптована до бізнес-аналізу, зосереджуючись на розумінні та оцінці конкурентів. Ці два типи програмного забезпечення для аналізу можуть доповнювати один одного, часто разом із програмним забезпеченням для аналізу продажів, яке допомагає в пошуках потенційних клієнтів і часто інтегрується з інструментами аналізу ринку чи конкуренції.
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SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Data.ai
data.ai
data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
AroundDeal
arounddeal.com
Працюйте менше, досягайте більшого, продажі вищі. Знаходьте більше B2B контактів, збагачуйте та перевіряйте записи, використовуйте автоматичні робочі процеси та укладайте більше угод на платформі AroundDeal. Стимулюйте розвиток вашого бізнесу в усьому світі.
Sensor Tower
sensortower.com
Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних...
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Перетворюйте дані на статистичні дані кількома кліками — AppstoreSpy пропонує прості у використанні інструменти для складних завдань, які допоможуть вам зробити мобільний прорив. Наші інструменти надають інформацію, яка допомагає користувачам визначити, яка програма може стати наступною великою спра...
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують всебічне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад ...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
Hermix
hermix.com
Hermix — це перша платформа аналітики ринку для продажів у державному секторі. Ми допомагаємо компаніям вигравати державні контракти за допомогою моніторингу тендерів і аналітики ринку. Великі дані вже активно використовуються в роздрібній торгівлі, споживачах, B2C/B2B. Завдяки Hermix сучасна аналіт...
Draup
draup.com
Платформа на основі штучного інтелекту для лідерів талантів і програмне забезпечення для пошуку продажів B2B. Draup — це платформа штучного інтелекту, яку вибирають керівники відділів продажів і талантів.
Gain.pro
gain.pro
Приблизно 75% значних компаній у світі є приватними, але отримати їх видимість нелегко. Gain.pro має на меті збільшити видимість на приватних ринках, використовуючи підхід «високих технологій і високого дотику». Ми досягаємо цього, поєднуючи передову технологію пошуку з найвищою якістю місцевих досл...
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP і AI, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти...
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентного аналізу на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти маркетологам продуктів і командам CI збирати, курувати та надавати практичну інформацію про конкурентів, щоб розширити можливості відділу продажів для збільшення бізнесу. Klue дозволяє корпоратив...
Foundry
foundryco.com
Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.
Crayon
crayon.co
Набір програмних інструментів для аналізу конкурентоспроможності Crayon допоможе вам побачити й скористатися можливостями, щоб створити стійку бізнес-перевагу.
Intellizence
intellizence.com
Платформа Intellizence AI пропонує розвідувальні сигнали для зростання доходів і моніторингу ризиків - аналіз клієнтів, продажів і ризиків
Zulu5
zulu5.com
Досліджуйте свої рекламні ризики та можливості за допомогою інструментів рекламної аналітики Zulu5. Розроблена для рекламодавців, видавців і агентств, наша платформа дозволяє визначити минулі успіхи, адаптувати існуючі кампанії та відкрити нові можливості для досягнення успіху кампаній і залучення п...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI — це платформа аналітики ринку в режимі реального часу, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти іпотечній індустрії збирати й упорядковувати статистику. TrustStar — це платформа, яка збирає підібрану та перевірену ринкову інформацію, розроблену спеціально для кредитних спеціалі...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в режимі реального часу, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепці...
Ubico
ubico.io
Ubico надає платформу для залучення потенційних клієнтів на базі штучного інтелекту для організацій з продажу та маркетингу. Ubico співпрацює з провідними світовими компаніями, такими як Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Трансформуйте залучення лідерів за допомогою потужності автоматизації. Ubi...
Fundz
fundz.net
Fundz — це платформа для ініціювання продажів™, перше у своєму роді рішення, створене з нуля, щоб допомогти людям знаходити, підключати та закривати більше клієнтів після ключових подій, що ініціюють бізнес, таких як нові раунди фінансування, наймання нових керівників і придбання. Наші дані ліцензов...
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, автоматизована аналітична платформа для креативної реклами, є цінним ресурсом для будь-якого бренд-менеджера, маркетолога, стратега, дослідника чи генерального директора, який хоче приймати рішення на основі даних і оптимізувати свої рекламні кампанії для досягнення максимального ефекту. Ве...
Cypris
cypris.ai
Cypris — це платформа аналізу ринку, створена для дослідницько-конструкторських та інноваційних команд. Щодня ми аналізуємо та відстежуємо понад 500 мільйонів точок даних із понад 150 країн, включаючи нових... Показати більше, патенти, дослідницькі статті, стартапи тощо. Ми підключаємо науково-дослі...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повною платформою підключеної комерції для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаційну ...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу ...
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ було засновано з метою забезпечення кращого та стабільнішого співробітництва між компаніями шляхом усунення обмежень щодо ресурсів і даних, пов’язаних із проактивним аналізом ринку та технологій. Ми знаємо з особистого досвіду, що команди, відповідальні за ініціювання зовнішніх залучень, ...
Leadbright
leadbright.com
Leadbright’s LOOP — це безкодова платформа OBM (органічний маркетинг) для створення попиту на веб-сайті, конверсій і зростання доходу. LOOP використовує великі дані, машинне навчання та штучний інтелект, щоб забезпечити бізнес-аналітику, щоб перевершити своїх конкурентів. Ми спрощуємо складні дані, ...
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли раніше. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залученість; до...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi — це рішення для аналізу ринку, що використовує технологію штучного інтелекту, щоб надати B2B-компаніям поєднання статистичних даних, інформації та даних у реальному часі для прискорення процесу прийняття рішень.
EQI Data
eqidata.com
G-data — це запатентована модель бізнес-аналітики на основі штучного інтелекту, яка надає багатоплатформне інтегроване розширене аналітичне рішення SaaS у реальному часі для онлайн-бізнесу в Китаї. G-data збирає дані з усіх платформ електронної комерції та соціальних медіа, sCRM, ринку та конкуренті...
BoardEx
boardex.com
BoardEx є провідним постачальником рішень для розвідки керівників і картографування відносин, що пропонує корпоративні рішення для розвитку бізнесу та покращення управління капіталом відносин. BoardEx, якому довіряють понад 350 000 користувачів, дає змогу відобразити ваші стосунки з 1,6 мільйонами к...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade — це програмна платформа, яка допомагає підприємствам процвітати на сучасних надконкурентних ринках. Отримайте інформацію про своїх конкурентів, ділових партнерів і клієнтів у реальному часі, щоб отримати відчутну конкурентну перевагу в середовищі B2B
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, що містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів при...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клі...
Databook
databook.com
Databook — це перша в галузі платформа для управління стратегічними відносинами (SRM). Якщо ви ще не чули про SRM, не хвилюйтеся — це нове. SRM — це процес виходу на ринок для поглиблення та розширення зв’язків продавців із клієнтами шляхом узгодження навколо чіткого розуміння потреб клієнтів. Ось я...
Nexoya
nexoya.com
Більше ніякого статичного планування бюджету. Використовуйте можливості гнучкого управління портфелем. Ефективніше розподіляйте рекламний бюджет за допомогою технологій штучного інтелекту та підвищуйте рентабельність рекламних витрат на 70%.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer надає в реальному часі контакти, дані компанії та рішення для аналізу аудиторії, які допомагають вам створити більш цільову аудиторію. Знайдіть нових облікових записів на вашій території, свого наступного найкращого інженера чи продавця, ідеального гостя подкасту чи навіть н...
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизації конкурентної розвідки Kompyte — це єдине в галузі повністю засноване на штучному інтелекті рішення для вирішення проблем, з якими стикаються спеціалісти з маркетингу та продажів, відстежуючи конкурентний ландшафт. Kompyte автоматизує процес відстеження в найширшому спектрі ци...
ReportLinker
reportlinker.com
А.І. який створює результати розвідки за лічені секунди. Швидко проникайте в складне середовище за допомогою аналізу та представлення. ReportLinker — це платформа аналізу ринку на основі штучного інтелекту, яка прискорює доступ до глобальної інформації про галузь.