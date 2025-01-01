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Картографічні служби
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Картографічні служби - Найпопулярніші застосунки

Картографічні послуги стосуються цифрових платформ або програм, які надають користувачам інтерактивні карти та геопросторову інформацію. Ці послуги пропонують такі функції, як навігація, планування маршруту, пошук місцезнаходження та оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, що покращує роботу користувачів у таких сферах, як подорожі, логістика та щоденна навігація.

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Google Maps

Google Maps

google.com

Google Maps - це додаток для навігації, що надає карти, маршрути, інформацію про трафік та місцеві бізнеси у режимі реального часу.

Waze

Waze

waze.com

Waze – це безкоштовний додаток для навігації, що надає голосові вказівки, оновлення трафіку та інформацію від користувачів для поліпшення маршрутизації.

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

openstreetmap.org

OpenStreetMaps - безкоштовна спільна система карт, що забезпечує точні та детальні карти світу з можливістю редагування даних користувачами.

百度地图

百度地图

map.baidu.com

Baidu Maps - це додаток для перегляду карт, пошуку місць, планування маршрутів і перевірки трафіку в реальному часі в регіоні Великого Китаю.

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

Yandex Maps - це навігаційний додаток, що допомагає знаходити маршрути на автомобілі, громадському транспорті або пішки, з офлайн-картами та інформацією про місця.

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

Naver Maps - це навігаційний додаток для пошуку місць, надання інформації про транспорт та маршрути в Південній Кореї.

HERE WeGo

HERE WeGo

here.com

HERE WeGo - навігаційний додаток для різних видів транспорту з офлайн-картами, голосовою навігацією та налаштуванням маршрутів у понад 100 країнах.

Petal Maps

Petal Maps

petalmaps.com

Petal Maps - навігаційний сервіс від Huawei, що надає карти, маршрутне планування та навігацію для пішоходів, автомобілістів, велосипедистів і користувачів громадського транспорту.

腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

腾讯地图 (Tencent Maps) - сервіс для навігації та картографії, що підтримує пошук адрес, обмін громадським транспортом і точками інтересу у Китаї.

Qwant Maps

Qwant Maps

qwant.com

Qwant Maps - сервіс карт, який допомагає знаходити правильні адреси та прокладати маршрути без стеження за вами.

Bing Maps

Bing Maps

bing.com

Bing Maps - це сервіс картографії, що надає маршрути, живі дані про трафік, зображення та можливості планування поїздок.

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Картографічні служби - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog