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Картографічні послуги стосуються цифрових платформ або програм, які надають користувачам інтерактивні карти та геопросторову інформацію. Ці послуги пропонують такі функції, як навігація, планування маршруту, пошук місцезнаходження та оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, що покращує роботу користувачів у таких сферах, як подорожі, логістика та щоденна навігація.
Запит на новий застосунок
Google Maps
google.com
Google Maps - це додаток для навігації, що надає карти, маршрути, інформацію про трафік та місцеві бізнеси у режимі реального часу.
Waze
waze.com
Waze – це безкоштовний додаток для навігації, що надає голосові вказівки, оновлення трафіку та інформацію від користувачів для поліпшення маршрутизації.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMaps - безкоштовна спільна система карт, що забезпечує точні та детальні карти світу з можливістю редагування даних користувачами.
百度地图
map.baidu.com
Baidu Maps - це додаток для перегляду карт, пошуку місць, планування маршрутів і перевірки трафіку в реальному часі в регіоні Великого Китаю.
Yandex Maps
yandex.com
Yandex Maps - це навігаційний додаток, що допомагає знаходити маршрути на автомобілі, громадському транспорті або пішки, з офлайн-картами та інформацією про місця.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - навігаційний додаток для різних видів транспорту з офлайн-картами, голосовою навігацією та налаштуванням маршрутів у понад 100 країнах.
네이버 지도
map.naver.com
Naver Maps - це навігаційний додаток для пошуку місць, надання інформації про транспорт та маршрути в Південній Кореї.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps - навігаційний сервіс від Huawei, що надає карти, маршрутне планування та навігацію для пішоходів, автомобілістів, велосипедистів і користувачів громадського транспорту.
腾讯地图
map.qq.com
腾讯地图 (Tencent Maps) - сервіс для навігації та картографії, що підтримує пошук адрес, обмін громадським транспортом і точками інтересу у Китаї.
Qwant Maps
qwant.com
Qwant Maps - сервіс карт, який допомагає знаходити правильні адреси та прокладати маршрути без стеження за вами.
Bing Maps
bing.com
Bing Maps - це сервіс картографії, що надає маршрути, живі дані про трафік, зображення та можливості планування поїздок.
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