Bing Maps

bing.com

Нанесіть на карту кілька місць, отримуйте маршрути громадського транспорту/пішоходів/автомобіля, переглядайте транспортні умови в реальному часі, плануйте поїздки, переглядайте супутникові, повітряні та вуличні зображення. Bing Maps (раніше Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local і MSN Virtual Earth) — це веб-картографічна служба, яка надається як частина набору пошукових систем Microsoft Bing і працює на основі платформи Bing Maps Platform, яка також підтримує Bing Maps. для корпоративних API та API карт Azure. З 2020 року картографічні дані надають TomTom, OpenStreetMap та інші.