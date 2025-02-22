Картографічні служби - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Google Maps

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Google Maps - це сервіс веб -картографування, розроблене Google. Він пропонує супутникові знімки, аерофотозйомку, вуличні карти, 360 ° інтерактивні панорамні види на вулиці (вид на вулицю), умови руху в режимі реального часу та планування маршруту для подорожей пішки, автомобіля, велосипеда та повітря (у бета-версії) або громадського транспорту . У 2020 році Google Maps використовували понад 1 мільярд людей щомісяця. Карти Google розпочалися як настільна програма C ++, де 2 технології. У жовтні 2004 року компанія була придбана Google, яка перетворила її на веб -додаток. Після додаткових придбань компанії з візуалізації геопросторових даних та аналізатора трафіку в реальному часі, Google Maps був запущений у лютому 2005 року. Передній кінець служби використовує JavaScript, XML та Ajax. Google Maps пропонує API, який дозволяє вбудувати карти на сторонніх веб-сайтах, і пропонує локатор для підприємств та інших організацій у численних країнах світу. Google Maper Maker дозволив користувачам спільно розширити та оновлювати картографування служби у всьому світі, але було припинено з березня 2017 року. Однак, внески на карт у картах Google не були припинені, оскільки компанія оголосила, що ці функції будуть передані в програму Google Local Guides.google Maps ' Супутниковий вид-це "зверху вниз" або вид пташиного польоту; Більшість зображень міст з високою роздільною здатністю-це аерофотозйомка, взята з літаків, що літають на від 800 до 1500 футів (240 до 460 м), а більшість інших зображень-із супутників. Значна частина доступних супутникових знімків не більше трьох років і регулярно оновлюється. Google Maps використовував варіант проекції Mercator, а тому не міг точно показувати області навколо полюсів. У серпні 2018 року настільна версія Google Maps була оновлена, щоб показати 3D Globe. Досі можна перейти на 2D карту в налаштуваннях. Карти Google для пристроїв Android та iOS були випущені у вересні 2008 року та мають навігацію GPS-повороту, а також спеціальні функції допомоги на паркування. У серпні 2013 року він був визнаний найпопулярнішим додатком у світі для смартфонів, причому понад 54% глобальних власників смартфонів використовують його хоча б один раз. , додаток повідомив, що на Android є 2 мільярди користувачів, а також кілька інших служб Google, включаючи YouTube, Chrome, Gmail, Search та Google Play, Google Maps досягали понад 1 мільярд користувачів щомісяця.