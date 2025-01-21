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Картографічні служби - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Картографічні послуги стосуються цифрових платформ або програм, які надають користувачам інтерактивні карти та геопросторову інформацію. Ці послуги пропонують такі функції, як навігація, планування маршруту, пошук місцезнаходження та оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, що покращує роботу користувачів у таких сферах, як подорожі, логістика та щоденна навігація.
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Google Maps
google.com
Карти Google – це сервіс веб-карт, розроблений Google. Він пропонує супутникові зображення, аерофотозйомку, карти вулиць, 360° інтерактивні панорамні види вулиць (Street View), стан дорожнього руху в реальному часі та планування маршруту для подорожей пішки, автомобіля, велосипеда та повітря (бета-версія) або громадським транспортом . У 2020 році Google Maps щомісяця використовував понад 1 мільярд людей. Google Maps починався як програма C++ для настільних ПК у Where 2 Technologies. У жовтні 2004 року компанія була придбана Google, яка перетворила її на веб-додаток. Після додаткових придбань компанії з візуалізації геопросторових даних і аналізатора трафіку в реальному часі Google Maps було запущено в лютому 2005 року. Інтерфейс служби використовує JavaScript, XML і Ajax. Google Maps пропонує API, який дозволяє вставляти карти на веб-сайти третіх сторін, і пропонує локатор для компаній та інших організацій у багатьох країнах світу. Google Map Maker дозволяв користувачам спільно розширювати та оновлювати картографічний сервіс у всьому світі, але його роботу було припинено з березня 2017 року. Однак краудсорсингові внески в Google Maps не були припинені, оскільки компанія оголосила, що ці функції будуть передані в програму Google Local Guides. вид із супутника — «зверху вниз» або з висоти пташиного польоту; більшість зображень міст із високою роздільною здатністю – це аерофотознімки, зроблені з літака, що летить на висоті від 800 до 1500 футів (240–460 м), тоді як більшість інших зображень зроблено із супутників. Значна частина доступних супутникових знімків не старше трьох років і регулярно оновлюється. Google Maps використовував варіант проекції Меркатора, і тому не міг точно показати області навколо полюсів. У серпні 2018 року настільну версію Google Maps було оновлено, щоб показати 3D-глобус. У налаштуваннях все ще можна повернутися до 2D-карти. Карти Google для пристроїв Android та iOS були випущені у вересні 2008 року та містять GPS-навігацію від повороту до повороту разом із спеціальними функціями допомоги при паркуванні. У серпні 2013 року її було визначено як найпопулярнішу програму для смартфонів у світі: понад 54% власників смартфонів у всьому світі використовували її принаймні один раз. У 2012 році Google повідомила, що понад 7100 співробітників і підрядників безпосередньо працюють над картографуванням. У травні 2017 р. , додаток має 2 мільярди користувачів на Android, разом із кількома іншими службами Google, включаючи YouTube, Chrome, Gmail, Пошук і Google Play, Google Maps охопив понад 1 мільярд користувачів щомісяця.
HERE WeGo
here.com
ТУТ WeGo - Карти - Маршрути - Напрямки - Усі шляхи від A до B в одному
Yandex Maps
yandex.com
Яндекс.Карти допоможуть вам знайти пункт призначення, навіть якщо ви не знаєте точної адреси — прокладіть маршрут громадським транспортом, автомобілем або пішки.
Waze
waze.com
Waze (Іврит: ווייז, ; раніше FreeMap Israel) — програма GPS-навігації, що належить Google. Він працює на смартфонах і планшетах, які підтримують GPS. Він надає інформацію про навігацію від повороту до повороту та інформацію про час подорожі та маршрут, надані користувачем, одночасно завантажуючи інформацію, що залежить від місця розташування, через мережу мобільного телефону. Waze описує свою програму як програму GPS-навігації, яку можна завантажити та використовувати безкоштовно. Ізраїльська компанія Waze Mobile розробила програмне забезпечення Waze. Ехуд Шабтай, Амір Шинар і Урі Левін заснували компанію. Дві ізраїльські фірми венчурного капіталу, Magma і Vertex Ventures Israel, і американська фірма венчурного капіталу на ранній стадії, Bluerun Ventures, надали фінансування. Компанія Waze Mobile була придбана Google у червні 2013 року. Додаток приносить дохід від гіперлокальної реклами приблизно 130 мільйонам користувачів щомісяця.
百度地图
map.baidu.com
Переглядайте карти, шукайте місця, перевіряйте маршрути руху автобусів, перевіряйте стан дорожнього руху в реальному часі, свій путівник і помічника. Забезпечує перегляд карти ліній метро, запит щодо розкладу автобусів і точну інформацію про вартість проїзду та час. Baidu Maps (Baidu Maps) — це рішення для настільних і мобільних карт, подібне до Google Maps, але охоплює лише регіон Великого Китаю.
네이버 지도
map.naver.com
Пошук простору. Поєднання життя. Відкрийте для себе нову карту, яка об’єднує інформацію про всі простори, включаючи місцезнаходження, автобуси, метро та дороги, за допомогою єдиного пошуку. Карти Naver
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap — це безкоштовна вікі-карта світу.
腾讯地图
map.qq.com
Він надає численні послуги, такі як перегляд карт, запит адреси, пошук об’єктів інтересу, трансфер автобусом, навігація за кермом, автобусний маршрут і запит на сайт у понад 400 містах по всій країні. Tencent Maps — це додаток і технологія картографічного сервісу для настільних комп’ютерів і веб-сайтів, надані Tencent, які пропонують супутникові зображення, карти вулиць, перегляд вулиць і історичні перспективи, а також такі функції, як планування маршруту для подорожей пішки, автомобілем або громадським транспортом. .
Qwant Maps
qwant.com
Картографічний сервіс, який знаходить правильні адреси та веде вас, не відстежуючи вас.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps — це картографічний сервіс на базі TomTom, який Huawei надає для пристроїв з операційною системою HarmonyOS, Android та iOS. Він пропонує супутникові зображення, аерофотозйомку, 3D-перегляд навколишнього середовища, покрокову навігацію, проекційний дисплей і планування маршруту для подорожей пішки, на автомобілі, велосипеді та громадському транспорті.
Bing Maps
bing.com
Нанесіть на карту кілька місць, отримуйте маршрути громадського транспорту/пішоходів/автомобіля, переглядайте транспортні умови в реальному часі, плануйте поїздки, переглядайте супутникові, повітряні та вуличні зображення. Bing Maps (раніше Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local і MSN Virtual Earth) — це веб-картографічна служба, яка надається як частина набору пошукових систем Microsoft Bing і працює на основі платформи Bing Maps Platform, яка також підтримує Bing Maps. для корпоративних API та API карт Azure. З 2020 року картографічні дані надають TomTom, OpenStreetMap та інші.