Картографічні служби - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Google Maps

google.com

Карти Google – це сервіс веб-карт, розроблений Google. Він пропонує супутникові зображення, аерофотозйомку, карти вулиць, 360° інтерактивні панорамні види вулиць (Street View), стан дорожнього руху в реальному часі та планування маршруту для подорожей пішки, автомобіля, велосипеда та повітря (бета-версія) або громадським транспортом . У 2020 році Google Maps щомісяця використовував понад 1 мільярд людей. Google Maps починався як програма C++ для настільних ПК у Where 2 Technologies. У жовтні 2004 року компанія була придбана Google, яка перетворила її на веб-додаток. Після додаткових придбань компанії з візуалізації геопросторових даних і аналізатора трафіку в реальному часі Google Maps було запущено в лютому 2005 року. Інтерфейс служби використовує JavaScript, XML і Ajax. Google Maps пропонує API, який дозволяє вставляти карти на веб-сайти третіх сторін, і пропонує локатор для компаній та інших організацій у багатьох країнах світу. Google Map Maker дозволяв користувачам спільно розширювати та оновлювати картографічний сервіс у всьому світі, але його роботу було припинено з березня 2017 року. Однак краудсорсингові внески в Google Maps не були припинені, оскільки компанія оголосила, що ці функції будуть передані в програму Google Local Guides. вид із супутника — «зверху вниз» або з висоти пташиного польоту; більшість зображень міст із високою роздільною здатністю – це аерофотознімки, зроблені з літака, що летить на висоті від 800 до 1500 футів (240–460 м), тоді як більшість інших зображень зроблено із супутників. Значна частина доступних супутникових знімків не старше трьох років і регулярно оновлюється. Google Maps використовував варіант проекції Меркатора, і тому не міг точно показати області навколо полюсів. У серпні 2018 року настільну версію Google Maps було оновлено, щоб показати 3D-глобус. У налаштуваннях все ще можна повернутися до 2D-карти. Карти Google для пристроїв Android та iOS були випущені у вересні 2008 року та містять GPS-навігацію від повороту до повороту разом із спеціальними функціями допомоги при паркуванні. У серпні 2013 року її було визначено як найпопулярнішу програму для смартфонів у світі: понад 54% власників смартфонів у всьому світі використовували її принаймні один раз. У 2012 році Google повідомила, що понад 7100 співробітників і підрядників безпосередньо працюють над картографуванням. У травні 2017 р. , додаток має 2 мільярди користувачів на Android, разом із кількома іншими службами Google, включаючи YouTube, Chrome, Gmail, Пошук і Google Play, Google Maps охопив понад 1 мільярд користувачів щомісяця.