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Картографічні служби - Найпопулярніші застосунки - Перу

Картографічні послуги стосуються цифрових платформ або програм, які надають користувачам інтерактивні карти та геопросторову інформацію. Ці послуги пропонують такі функції, як навігація, планування маршруту, пошук місцезнаходження та оновлення дорожнього руху в режимі реального часу, що покращує роботу користувачів у таких сферах, як подорожі, логістика та щоденна навігація.

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Google Maps

Google Maps

google.com

Карти Google – це сервіс веб-карт, розроблений Google. Він пропонує супутникові зображення, аерофотозйомку, карти вулиць, 360° інтерактивні панорамні види вулиць (Street View), стан дорожнього руху в реальному часі та планування маршруту для подорожей пішки, автомобіля, велосипеда та повітря (бета-в...

Waze

Waze

waze.com

Waze (Іврит: ווייז‎, ; раніше FreeMap Israel) — програма GPS-навігації, що належить Google. Він працює на смартфонах і планшетах, які підтримують GPS. Він надає інформацію про навігацію від повороту до повороту та інформацію про час подорожі та маршрут, надані користувачем, одночасно завантажуючи ін...

Petal Maps

Petal Maps

petalmaps.com

Petal Maps — це картографічний сервіс на базі TomTom, який Huawei надає для пристроїв з операційною системою HarmonyOS, Android та iOS. Він пропонує супутникові зображення, аерофотозйомку, 3D-перегляд навколишнього середовища, покрокову навігацію, проекційний дисплей і планування маршруту для подоро...

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

openstreetmap.org

OpenStreetMap — це безкоштовна вікі-карта світу.

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

Яндекс.Карти допоможуть вам знайти пункт призначення, навіть якщо ви не знаєте точної адреси — прокладіть маршрут громадським транспортом, автомобілем або пішки.

HERE WeGo

HERE WeGo

here.com

ТУТ WeGo - Карти - Маршрути - Напрямки - Усі шляхи від A до B в одному

百度地图

百度地图

map.baidu.com

Переглядайте карти, шукайте місця, перевіряйте маршрути руху автобусів, перевіряйте стан дорожнього руху в реальному часі, свій путівник і помічника. Забезпечує перегляд карти ліній метро, ​​запит щодо розкладу автобусів і точну інформацію про вартість проїзду та час. Baidu Maps (Baidu Maps) — це р...

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

Пошук простору. Поєднання життя. Відкрийте для себе нову карту, яка об’єднує інформацію про всі простори, включаючи місцезнаходження, автобуси, метро та дороги, за допомогою єдиного пошуку. Карти Naver

腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

Він надає численні послуги, такі як перегляд карт, запит адреси, пошук об’єктів інтересу, трансфер автобусом, навігація за кермом, автобусний маршрут і запит на сайт у понад 400 містах по всій країні. Tencent Maps — це додаток і технологія картографічного сервісу для настільних комп’ютерів і веб-са...

Qwant Maps

Qwant Maps

qwant.com

Картографічний сервіс, який знаходить правильні адреси та веде вас, не відстежуючи вас.

Bing Maps

Bing Maps

bing.com

Нанесіть на карту кілька місць, отримуйте маршрути громадського транспорту/пішоходів/автомобіля, переглядайте транспортні умови в реальному часі, плануйте поїздки, переглядайте супутникові, повітряні та вуличні зображення. Bing Maps (раніше Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local і ...

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