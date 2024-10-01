Картографічні служби - Найпопулярніші застосунки - Малаві

Waze

waze.com

Waze (Іврит: ווייז‎, ; раніше FreeMap Israel) — програма GPS-навігації, що належить Google. Він працює на смартфонах і планшетах, які підтримують GPS. Він надає інформацію про навігацію від повороту до повороту та інформацію про час подорожі та маршрут, надані користувачем, одночасно завантажуючи ін...