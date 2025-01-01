Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки

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Постачальники керованого хостингу орендують комп’ютерні сервери, якими повністю керує та обслуговує постачальник послуг. Ці послуги спрямовані на передачу на аутсорсинг обов’язків, які зазвичай виконують адміністратори локальних серверів, наприклад налаштування апаратного забезпечення, встановлення програмного забезпечення та поточне обслуговування системи. Керований хостинг може обслуговувати як віртуальні приватні сервери (VPS), так і виділені сервери. Його в основному використовують організації, які прагнуть уникнути зобов’язань щодо внутрішнього керування серверами, оскільки ефективне адміністрування серверів потребує значного часу та ІТ-експерту. Вибираючи керований хостинг, організації можуть перенаправляти свої ресурси на інші пріоритети, зосереджуючись виключно на управлінні розміщеними веб-сайтами та обліковими записами електронної пошти. Крім того, провайдери керованого хостингу часто включають у свої пропозиції розширені функції безпеки, автоматичне резервне копіювання та виявлення шкідливих програм. Ці послуги часто перетинаються з традиційним хостингом веб-сайтів, де деякі постачальники спеціалізуються на керованому хостингу для певних систем керування вмістом.
Запит на новий застосунок
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - це мобільний додаток для управління веб-хостингом, пропонує хостинг, реєстрацію доменів та інструменти для створення сайтів.
10Web
10web.io
10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.
SiteGround
siteground.com
SiteGround - це платформа для веб-хостингу, що пропонує різні рішення, включаючи спільний та керований хостинг, з акцентом на швидкості, безпеці та підтримці клієнтів.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud – це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги інфраструктури, управління додатками та високопродуктивні рішення для бізнесу.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways - це керована хмарна хостинг-платформа, що спрощує запуск і управління веб-сайтами без потреби в технічних знаннях.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine — це керована хостингова платформа для WordPress, що забезпечує оптимізацію продуктивності, безпеки та підтримку для веб-сайтів.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon - платформа для управління веб-сайтами на Drupal та WordPress, що включає інструменти для розробників та маркетологів.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds пропонує надійні рішення для веб-хостингу з різними планами, підтримкою 24/7 та функціями безпеки.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium — це платформа для віддаленого доступу до інфраструктури на базі macOS, що забезпечує розробникам безпечний доступ до MAC для програмування та тестування.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - веб-хостинг-платформа, що пропонує VPS, виділені сервери та хостингові послуги для стабільної роботи сайтів та додатків.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace - платформа для управління хмарними середовищами, що пропонує послуги IAAS, веб-хостинг та хмарні рішення з інноваційним підходом до інфраструктури.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub пропонує якісні та керовані послуги веб-хостингу для особистих і малих бізнес-сайтів.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - це веб-хостинг-сервіс, що пропонує різноманітні варіанти хостингу з акцентом на швидкість, безпеку та підтримку клієнтів.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV - це платформа для управління кількома сайтами WordPress, що надає інструменти для оптимізації, хостингу та технічної підтримки.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
20i
20i.com
20i - це управлінський хостинг для веб-сайтів з зручним інтерфейсом, що дозволяє легко управляти сайтами, доменами, SSL та електронною поштою. Екологічно чистий сервіс.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity - це платформа для управління інфраструктурою хостингу, яка інтегрує різні системи для автоматизації та керування ресурсами.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer надає доступні рішення для веб-хостингу з безкоштовними доменами, SSL-сертифікатами та 24/7 підтримкою для ефективного управління онлайн-присутністю.
NameHero
namehero.com
NameHero - це компанія з веб-хостингу, яка пропонує різні послуги хостингу і управління доменами з підтримкою 24/7 та високою надійністю.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa - це платформа веб-хостингу, що пропонує рішення для малих і середніх бізнесів, включаючи управління сайтами, електронну комерцію та підтримку.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io - це платформа для розгортання та хостингу додатків на основі Kubernetes, що спрощує роботу розробників і автоматизує інфраструктурні задачі.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace - компанія з веб-хостингу, що спеціалізується на управляємому хостингу в хмарах, забезпечуючи налаштування, обслуговування та підтримку сайтів.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - це додаток для управління веб-хостингом, що пропонує реєстрацію доменів, спільний хостинг і підтримку клієнтів через зручний інтерфейс.
Gate.com
gate.com
Gate.com - преміум хостинг WordPress з управлінням у віртуальному середовищі, забезпечує безпеку сайтів та інструменти для управління.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess — керована хостингова платформа для високопродуктивних сайтів на WordPress і WooCommerce з масштабованістю, безпекою та підтримкою.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net - це керована платформа хостингу WordPress, яка забезпечує високу продуктивність, безпеку та зручне управління веб-сайтами.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST - додаток для хостингу, який забезпечує управління доменами, веб-хостинг, інструменти управління серверами та підтримку клієнтів для бізнесу та користувачів.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги веб-хостингу на Linux та Windows, реєстрацію доменів, електронну пошту та інструменти для створення веб-сайтів.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting пропонує управління Linux VPS-хостингом з 2001 року, забезпечуючи надійність, продуктивність та підтримку для веб-сайтів і додатків.
Webscale
webscale.com
Webscale - це платформа для управління веб-інфраструктурою, яка забезпечує масштабованість, продуктивність та автоматизацію для електронної комерції.
ScalaHosting
scalahosting.com
Scalahosting - це хмарний хостинг, який спрощує управління серверами, пропонує безпечний доступ і резервне копіювання для оптимізації продуктивності веб-сайтів.
Verpex
verpex.com
Verpex - провайдер веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, конкурентні ціни та цілодобову технічну підтримку.
Pressable
pressable.com
Pressable – це платформа для повністю керованого хостингу WordPress, яка забезпечує стабільність, інструменти та високу продуктивність.
Convesio
convesio.com
Convesio - платформа для хостингу WordPress-сайтів, що забезпечує просте масштабування, швидке завантаження та автоматизоване резервне копіювання.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium пропонує керований хостинг для WordPress, орієнтуючись на швидкість, безпеку та масштабованість, забезпечуючи підтримку експертів цілодобово.
GrowLast
growlast.com
GrowLast - це провайдер веб-хостингу та доменів, що пропонує швидкі та надійні рішення для хостингу з безкоштовним доменом і SSL-сертифікатом.
Latitude.sh
latitude.sh
Latitude.sh — це глобальна платформа для розгортання та управління фізичними серверами через API та панель управління, призначена для розробників.
HostForWeb
hostforweb.com
HostForWeb - веб-хостинг платформа для управління та розміщення веб-сайтів, що пропонує інструменти для створення, моніторингу та безпеки.
WPX Hosting
wpx.net
WPX Hosting - це хостинг для WordPress, який забезпечує швидку продуктивність, надійність та безпеку, а також 24/7 підтримку та безкоштовні міграції сайтів.
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