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Постачальники керованого хостингу
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Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки

Постачальники керованого хостингу орендують комп’ютерні сервери, якими повністю керує та обслуговує постачальник послуг. Ці послуги спрямовані на передачу на аутсорсинг обов’язків, які зазвичай виконують адміністратори локальних серверів, наприклад налаштування апаратного забезпечення, встановлення програмного забезпечення та поточне обслуговування системи. Керований хостинг може обслуговувати як віртуальні приватні сервери (VPS), так і виділені сервери. Його в основному використовують організації, які прагнуть уникнути зобов’язань щодо внутрішнього керування серверами, оскільки ефективне адміністрування серверів потребує значного часу та ІТ-експерту. Вибираючи керований хостинг, організації можуть перенаправляти свої ресурси на інші пріоритети, зосереджуючись виключно на управлінні розміщеними веб-сайтами та обліковими записами електронної пошти. Крім того, провайдери керованого хостингу часто включають у свої пропозиції розширені функції безпеки, автоматичне резервне копіювання та виявлення шкідливих програм. Ці послуги часто перетинаються з традиційним хостингом веб-сайтів, де деякі постачальники спеціалізуються на керованому хостингу для певних систем керування вмістом.

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Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger - це мобільний додаток для управління веб-хостингом, пропонує хостинг, реєстрацію доменів та інструменти для створення сайтів.

10Web

10Web

10web.io

10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround - це платформа для веб-хостингу, що пропонує різні рішення, включаючи спільний та керований хостинг, з акцентом на швидкості, безпеці та підтримці клієнтів.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Ovhcloud – це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги інфраструктури, управління додатками та високопродуктивні рішення для бізнесу.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Cloudways - це керована хмарна хостинг-платформа, що спрощує запуск і управління веб-сайтами без потреби в технічних знаннях.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine — це керована хостингова платформа для WordPress, що забезпечує оптимізацію продуктивності, безпеки та підтримку для веб-сайтів.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon - платформа для управління веб-сайтами на Drupal та WordPress, що включає інструменти для розробників та маркетологів.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds пропонує надійні рішення для веб-хостингу з різними планами, підтримкою 24/7 та функціями безпеки.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.

MacStadium

MacStadium

macstadium.com

MacStadium — це платформа для віддаленого доступу до інфраструктури на базі macOS, що забезпечує розробникам безпечний доступ до MAC для програмування та тестування.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost - веб-хостинг-платформа, що пропонує VPS, виділені сервери та хостингові послуги для стабільної роботи сайтів та додатків.

Rackspace

Rackspace

rackspace.com

Rackspace - платформа для управління хмарними середовищами, що пропонує послуги IAAS, веб-хостинг та хмарні рішення з інноваційним підходом до інфраструктури.

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

Unlimited Hosting Hub пропонує якісні та керовані послуги веб-хостингу для особистих і малих бізнес-сайтів.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting - це веб-хостинг-сервіс, що пропонує різноманітні варіанти хостингу з акцентом на швидкість, безпеку та підтримку клієнтів.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV - це платформа для управління кількома сайтами WordPress, що надає інструменти для оптимізації, хостингу та технічної підтримки.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.

20i

20i

20i.com

20i - це управлінський хостинг для веб-сайтів з зручним інтерфейсом, що дозволяє легко управляти сайтами, доменами, SSL та електронною поштою. Екологічно чистий сервіс.

Hivelocity

Hivelocity

hivelocity.net

Hivelocity - це платформа для управління інфраструктурою хостингу, яка інтегрує різні системи для автоматизації та керування ресурсами.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer надає доступні рішення для веб-хостингу з безкоштовними доменами, SSL-сертифікатами та 24/7 підтримкою для ефективного управління онлайн-присутністю.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero - це компанія з веб-хостингу, яка пропонує різні послуги хостингу і управління доменами з підтримкою 24/7 та високою надійністю.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa - це платформа веб-хостингу, що пропонує рішення для малих і середніх бізнесів, включаючи управління сайтами, електронну комерцію та підтримку.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

Amazee.io - це платформа для розгортання та хостингу додатків на основі Kubernetes, що спрощує роботу розробників і автоматизує інфраструктурні задачі.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace - компанія з веб-хостингу, що спеціалізується на управляємому хостингу в хмарах, забезпечуючи налаштування, обслуговування та підтримку сайтів.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro - це додаток для управління веб-хостингом, що пропонує реєстрацію доменів, спільний хостинг і підтримку клієнтів через зручний інтерфейс.

Gate.com

Gate.com

gate.com

Gate.com - преміум хостинг WordPress з управлінням у віртуальному середовищі, забезпечує безпеку сайтів та інструменти для управління.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess — керована хостингова платформа для високопродуктивних сайтів на WordPress і WooCommerce з масштабованістю, безпекою та підтримкою.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ HOST - додаток для хостингу, який забезпечує управління доменами, веб-хостинг, інструменти управління серверами та підтримку клієнтів для бізнесу та користувачів.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net - це керована платформа хостингу WordPress, яка забезпечує високу продуктивність, безпеку та зручне управління веб-сайтами.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost пропонує послуги веб-хостингу на Linux та Windows, реєстрацію доменів, електронну пошту та інструменти для створення веб-сайтів.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting пропонує управління Linux VPS-хостингом з 2001 року, забезпечуючи надійність, продуктивність та підтримку для веб-сайтів і додатків.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale - це платформа для управління веб-інфраструктурою, яка забезпечує масштабованість, продуктивність та автоматизацію для електронної комерції.

ScalaHosting

ScalaHosting

scalahosting.com

Scalahosting - це хмарний хостинг, який спрощує управління серверами, пропонує безпечний доступ і резервне копіювання для оптимізації продуктивності веб-сайтів.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex - провайдер веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, конкурентні ціни та цілодобову технічну підтримку.

Pressable

Pressable

pressable.com

Pressable – це платформа для повністю керованого хостингу WordPress, яка забезпечує стабільність, інструменти та високу продуктивність.

Convesio

Convesio

convesio.com

Convesio - платформа для хостингу WordPress-сайтів, що забезпечує просте масштабування, швидке завантаження та автоматизоване резервне копіювання.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Pressidium пропонує керований хостинг для WordPress, орієнтуючись на швидкість, безпеку та масштабованість, забезпечуючи підтримку експертів цілодобово.

GrowLast

GrowLast

growlast.com

GrowLast - це провайдер веб-хостингу та доменів, що пропонує швидкі та надійні рішення для хостингу з безкоштовним доменом і SSL-сертифікатом.

Latitude.sh

Latitude.sh

latitude.sh

Latitude.sh — це глобальна платформа для розгортання та управління фізичними серверами через API та панель управління, призначена для розробників.

HostForWeb

HostForWeb

hostforweb.com

HostForWeb - веб-хостинг платформа для управління та розміщення веб-сайтів, що пропонує інструменти для створення, моніторингу та безпеки.

WPX Hosting

WPX Hosting

wpx.net

WPX Hosting - це хостинг для WordPress, який забезпечує швидку продуктивність, надійність та безпеку, а також 24/7 підтримку та безкоштовні міграції сайтів.

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Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog