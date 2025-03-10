Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Convesio

convesio.com

Convesio — це не просто ще один хостинг-провайдер. Наша інфраструктура була розроблена з нуля для розміщення високопродуктивних, масштабованих сайтів WordPress. Простий, доступний і потужний Convesio робить складні налаштування серверів легкими. Ви можете розгорнути сайт WordPress із балансувальниками навантаження, кластером бази даних і резервною файловою системою менш ніж за хвилину! Домени та SSL. Додати свій домен з Convesio дуже просто. Просто додайте його на інформаційну панель сайту та виберіть, яка версія є основним доменом. Якщо ви хочете максимізувати свій пошуковий рейтинг і переконатися, що ваші відвідувачі знають, що їхня інформація безпечна та безпечна, вам потрібен SSL. Надання Convesio SSL за допомогою LetsEncrypt менш ніж за 1 хвилину та автоматично поновлюється до закінчення терміну дії. Автоматизоване резервне копіювання Convesio спрощує резервне копіювання, клонування або відновлення вашого сайту. Ви можете налаштувати розширені політики резервного копіювання та збереження, щоб визначити, як часто ви створюєте резервні копії та як довго їх зберігати. Усе лише кількома кліками. DB, PHP, FTP тощо. Convesio пропонує всі основні параметри, які можна очікувати від хосту WordPress, включаючи SFTP, PhpMyAdmin, версії PHP тощо. Швидке кешування без необхідності плагіна. Справді! Кешування Convesio повністю створено на замовлення та розроблено з нуля для WordPress. Плагіни не потрібні, вони на 100% вбудовані в платформу. Керуйте статичними та динамічними налаштуваннями часу життя та використовуйте регулярні вирази для керування кешуванням на рівні сторінки. Доступ до бази даних за допомогою phpMyAdmin Отримайте доступ до своєї бази даних за допомогою стандартних інструментів, таких як phpMyAdmin. Виконуйте імпорт, експорт, запити SQL тощо. Кожна база даних працює в кластері MySQL Percona, який може бути спільним або приватним.