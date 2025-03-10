Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Постачальники керованого хостингу орендують комп’ютерні сервери, якими повністю керує та обслуговує постачальник послуг. Ці послуги спрямовані на передачу на аутсорсинг обов’язків, які зазвичай виконують адміністратори локальних серверів, наприклад налаштування апаратного забезпечення, встановлення програмного забезпечення та поточне обслуговування системи. Керований хостинг може обслуговувати як віртуальні приватні сервери (VPS), так і виділені сервери. Його в основному використовують організації, які прагнуть уникнути зобов’язань щодо внутрішнього керування серверами, оскільки ефективне адміністрування серверів потребує значного часу та ІТ-експерту. Вибираючи керований хостинг, організації можуть перенаправляти свої ресурси на інші пріоритети, зосереджуючись виключно на управлінні розміщеними веб-сайтами та обліковими записами електронної пошти. Крім того, провайдери керованого хостингу часто включають у свої пропозиції розширені функції безпеки, автоматичне резервне копіювання та виявлення шкідливих програм. Ці послуги часто перетинаються з традиційним хостингом веб-сайтів, де деякі постачальники спеціалізуються на керованому хостингу для певних систем керування вмістом.
Запит на новий застосунок
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer надає доступні рішення для веб-хостингу з безкоштовними доменами, SSL-сертифікатами та 24/7 підтримкою для ефективного управління онлайн-присутністю.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting працює з 2001 року. Тоді RoseHosting була першою та єдиною компанією у світі, яка пропонувала комерційні Linux VPS. Тепер RoseHosting пропонує якісні, повністю керовані послуги хостингу Linux VPS з апаратним забезпеченням корпоративного рівня та максимальною продуктивністю.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace є провідною компанією веб-хостингу, що спеціалізується на послугах керованого хмарного хостингу. Завдяки нашій команді експертів і передовій інфраструктурі ми пропонуємо комплексне рішення для компаній, які шукають надійний і безпроблемний хостинг. Наша послуга керованого хмарного хостингу гарантує, що ваш веб-сайт розміщено в безпечній та високопродуктивній хмарній інфраструктурі. Ми беремо на себе всі технічні аспекти, включаючи налаштування сервера, технічне обслуговування, оновлення безпеки та резервне копіювання, що дозволяє вам зосередитися на своїй основній діяльності. Вибираючи ElySpace для своїх потреб у керованому хмарному хостингу, ви отримуєте доступ до масштабованого та гнучкого середовища хостингу, яке може повністю задовольнити потреби вашого бізнесу, що зростають. Наша команда досвідчених професіоналів цілодобово стежить за вашим веб-сайтом, забезпечуючи оптимальну продуктивність, безвідмовну роботу та високу швидкість завантаження. З ElySpace ви можете насолоджуватися перевагами хмарних технологій без складнощів, пов’язаних із керуванням і обслуговуванням серверів. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти вам із будь-якими запитами чи проблемами, пов’язаними з хостингом, забезпечуючи плавну та безперебійну присутність вашого бізнесу в Інтернеті. Відчуйте потужність керованого хмарного хостингу з ElySpace і розкрийте весь потенціал свого веб-сайту. Довірте нам вирішення технічних тонкощів, а ви зосередитесь на розвитку свого бізнесу.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги Linux, Windows, електронної пошти та керованого веб-хостингу, а також реєстрацію доменних імен.
Verpex
verpex.com
Verpex — це постачальник послуг веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Чому Verpex? Різноманітність послуг хостингу: Verpex пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Ця різноманітність дозволяє вибрати послугу, яка найкраще відповідає вашим потребам. Доступні ціни: Verpex пропонує конкурентоспроможні ціни на свої послуги. Наприклад, наш веб-хостинг починається від 0,50 доларів США на місяць. Безкоштовні функції: Verpex пропонує кілька безкоштовних функцій, таких як реєстрація/перенесення домену, щоденне резервне копіювання та сертифікати SSL. Цілодобова технічна підтримка: Verpex надає цілодобову технічну підтримку. Це означає, що ви можете отримати допомогу, коли вона вам потрібна, що може мати вирішальне значення, якщо у вас виникнуть проблеми з вашим веб-сайтом. 45-денна гарантія повернення грошей: ми пропонуємо 45-денну гарантію повернення грошей. Це дозволить вам без ризику спробувати наші послуги. Глобальна мережа: Verpex має глобальну мережу, яка працює на основі 12 серверів на п’яти континентах. Це може допомогти забезпечити високу швидкість завантаження вашого веб-сайту, незалежно від місця розташування вашої аудиторії. Позитивні відгуки клієнтів: Verpex отримав позитивні відгуки користувачів із оцінкою TrustScore 4,7 із 5 на основі 204 відгуків користувачів. Це говорить про те, що багато їхніх клієнтів задоволені їхніми послугами. Безкоштовна міграція: якщо ви переходите від іншого постачальника, Verpex пропонує безкоштовну міграцію. Це може зробити процес переходу більш плавним і економічно ефективним.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — це комплексне рішення для керованого хостингу WordPress. Платформа Rocket.net була розроблена з нуля, щоб максимізувати продуктивність і безпеку веб-сайтів будь-якого розміру.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV - це платформа для управління кількома сайтами WordPress, що надає інструменти для оптимізації, хостингу та технічної підтримки.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - веб-хостинг-платформа, що пропонує VPS, виділені сервери та хостингові послуги для стабільної роботи сайтів та додатків.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds пропонує надійні рішення для веб-хостингу з різними планами, підтримкою 24/7 та функціями безпеки.
NameHero
namehero.com
NameHero - це компанія з веб-хостингу, яка пропонує різні послуги хостингу і управління доменами з підтримкою 24/7 та високою надійністю.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - це додаток для управління веб-хостингом, що пропонує реєстрацію доменів, спільний хостинг і підтримку клієнтів через зручний інтерфейс.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
GrowLast
growlast.com
GrowLast — це провідний постачальник веб-хостингу та доменів, який пропонує швидкі, надійні та безпечні рішення для хмарного хостингу для компаній і окремих осіб у всьому світі. Завдяки прагненню забезпечити неперевершену швидкість і час безвідмовної роботи хмарні послуги хостингу GrowLast оптимізовані для продуктивності, гарантуючи швидке завантаження та безперебійну роботу веб-сайтів. Окрім блискавичного хмарного хостингу, GrowLast також надає клієнтам безкоштовний домен і безкоштовний сертифікат SSL, щоб переконатися, що їх веб-сайт безпечний і доступний для відвідувачів. Крім того, завдяки цілодобовій підтримці від команди досвідчених і доброзичливих експертів клієнти можуть бути впевнені, що їхній веб-сайт у надійних руках. Незалежно від того, чи запускаєте ви новий веб-сайт чи плануєте перенести наявний сайт на більш надійне рішення хостингу, хмарні послуги хостингу GrowLast є ідеальним вибором. Завдяки найсучаснішій інфраструктурі, неперевершеним функціям безпеки та прагненню задовольнити клієнтів, GrowLast є ідеальним партнером для тих, хто хоче впевнено розмістити свій веб-сайт.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess допомагає сайтам і магазинам швидше виходити в Інтернет і розвиватися. Понад 23 роки ми обслуговуємо та підтримуємо малий бізнес, великі підприємства, а також дизайнерів, розробників і агентства, які створюють для них. Незалежно від того, інвестуємо ми в нові функції, функції, продукти чи купуємо портфоліо, ми завжди впроваджуємо інновації, щоб задовольнити потреби спільнот, які обслуговуємо. Користувачі довіряють Nexcess, оскільки ми керуємо сотнями тисяч сайтів і магазинів по всьому світу. Наші клієнти щодня розраховують на те, що ми забезпечимо високу швидкість, надійнішу безпеку, невід’ємну масштабованість і неперевершену підтримку. - 23 роки досвіду хостингу - 500 000 веб-сайтів під керуванням - 10 глобальних центрів обробки даних - Заслужена партнерська та партнерська програма - Inc. 5000 11 лауреатів - Платиновий партнер асоціації Magento - Підтримка 24/7/365 З повністю керованим хостингом від Nexcess краще вбудований. Ми готові допомогти.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub пропонує якісні та керовані послуги веб-хостингу для особистих і малих бізнес-сайтів.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity - це платформа для управління інфраструктурою хостингу, яка інтегрує різні системи для автоматизації та керування ресурсами.
WPX Hosting
wpx.net
З WPX.net ви ОТРИМАЄТЕ НАЙШВИДШУ у світі послугу хостингу WordPress (незалежно перевірено): -> ПЕРЕМОЖЦЬ у всіх 3 категоріях незалежного 2021 року ReviewSignal.com WP Кевіна Охаші, що проводить глобальні тести середньої швидкості на wphostingbenchmarks.com (він використовував webpagetest.org для тестування) -> ПЕРЕМОЖЕЦЬ у нагородах найвищої швидкості Top Tier за останні 3 роки під час незалежного тестування ReviewSignal.com -> Провідна в галузі ШВИДКІСТЬ протягом 2 років поспіль відповідно до відомого блогера Метью Вудворда -> Підтверджена середня відповідь служби підтримки менше 30 СЕКУНД час у чаті -> БЕЗКОШТОВНА високошвидкісна спеціальна CDN (Мережа доставки вмісту), включена в усі плани WPX -> БЕЗКОШТОВНА оптимізація швидкості сайту за запитом для всіх клієнтів WPX -> БЕЗКОШТОВНЕ сканування та ВИДАЛЕННЯ зловмисного програмного забезпечення -> БЕЗКОШТОВНА міграція сайту на WPX протягом 24 години Не задоволені швидкістю, підтримкою чи безкоштовними включеннями вашого поточного хоста? Тоді спробуйте WPX.net.
Convesio
convesio.com
Convesio — це не просто ще один хостинг-провайдер. Наша інфраструктура була розроблена з нуля для розміщення високопродуктивних, масштабованих сайтів WordPress. Простий, доступний і потужний Convesio робить складні налаштування серверів легкими. Ви можете розгорнути сайт WordPress із балансувальниками навантаження, кластером бази даних і резервною файловою системою менш ніж за хвилину! Домени та SSL. Додати свій домен з Convesio дуже просто. Просто додайте його на інформаційну панель сайту та виберіть, яка версія є основним доменом. Якщо ви хочете максимізувати свій пошуковий рейтинг і переконатися, що ваші відвідувачі знають, що їхня інформація безпечна та безпечна, вам потрібен SSL. Надання Convesio SSL за допомогою LetsEncrypt менш ніж за 1 хвилину та автоматично поновлюється до закінчення терміну дії. Автоматизоване резервне копіювання Convesio спрощує резервне копіювання, клонування або відновлення вашого сайту. Ви можете налаштувати розширені політики резервного копіювання та збереження, щоб визначити, як часто ви створюєте резервні копії та як довго їх зберігати. Усе лише кількома кліками. DB, PHP, FTP тощо. Convesio пропонує всі основні параметри, які можна очікувати від хосту WordPress, включаючи SFTP, PhpMyAdmin, версії PHP тощо. Швидке кешування без необхідності плагіна. Справді! Кешування Convesio повністю створено на замовлення та розроблено з нуля для WordPress. Плагіни не потрібні, вони на 100% вбудовані в платформу. Керуйте статичними та динамічними налаштуваннями часу життя та використовуйте регулярні вирази для керування кешуванням на рівні сторінки. Доступ до бази даних за допомогою phpMyAdmin Отримайте доступ до своєї бази даних за допомогою стандартних інструментів, таких як phpMyAdmin. Виконуйте імпорт, експорт, запити SQL тощо. Кожна база даних працює в кластері MySQL Percona, який може бути спільним або приватним.
Gate.com
gate.com
Керований хостинг преміум-класу WordPress у спеціальному середовищі віртуальної машини з безпекою веб-сайту корпоративного рівня та комплексним набором інструментів керування веб-сайтом. Gate.com було започатковано групою ветеранів веб-хостингу, які виявили прогалину на ринку – надто багато малих і середніх підприємств із критично важливими веб-сайтами, які потребують комплексного рішення безпеки, але не мають ресурсів для його реалізації. Використовуючи найкращі у своєму класі послуги, ми створили унікальний керований хостинг WordPress, який задовольняє цю потребу – забезпечуючи безпеку веб-сайту преміум-класу в спеціальному середовищі віртуальної машини разом із потужним набором інструментів керування веб-сайтом. Як компанія, ми вважаємо за честь бути надійними постачальниками керованого хостингу WordPress і командою безпеки веб-сайтів для наших клієнтів.
HostForWeb
hostforweb.com
Головний постачальник послуг веб-хостингу в Чикаго, який з 2001 року надає надійні масштабовані рішення для клієнтів будь-якого розміру та послуг.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways - це керована хмарна хостинг-платформа, що спрощує запуск і управління веб-сайтами без потреби в технічних знаннях.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - це мобільний додаток для управління веб-хостингом, пропонує хостинг, реєстрацію доменів та інструменти для створення сайтів.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium — це платформа для віддаленого доступу до інфраструктури на базі macOS, що забезпечує розробникам безпечний доступ до MAC для програмування та тестування.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud – це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги інфраструктури, управління додатками та високопродуктивні рішення для бізнесу.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon - платформа для управління веб-сайтами на Drupal та WordPress, що включає інструменти для розробників та маркетологів.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace - платформа для управління хмарними середовищами, що пропонує послуги IAAS, веб-хостинг та хмарні рішення з інноваційним підходом до інфраструктури.
SiteGround
siteground.com
SiteGround - це платформа для веб-хостингу, що пропонує різні рішення, включаючи спільний та керований хостинг, з акцентом на швидкості, безпеці та підтримці клієнтів.
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine — це керована хостингова платформа для WordPress, що забезпечує оптимізацію продуктивності, безпеки та підтримку для веб-сайтів.
10Web
10web.io
10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - це веб-хостинг-сервіс, що пропонує різноманітні варіанти хостингу з акцентом на швидкість, безпеку та підтримку клієнтів.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa - це платформа веб-хостингу, що пропонує рішення для малих і середніх бізнесів, включаючи управління сайтами, електронну комерцію та підтримку.
20i
20i.com
20i - це управлінський хостинг для веб-сайтів з зручним інтерфейсом, що дозволяє легко управляти сайтами, доменами, SSL та електронною поштою. Екологічно чистий сервіс.
Pressable
pressable.com
Керований хостинг WordPress, оновлений. Настав час підняти свої стандарти. Наша платформа, повністю керована зверху вниз, забезпечує стабільність, інструменти та продуктивність, на які ви заслуговуєте. Ласкаво просимо до вищої ліги.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium пропонує швидкий, надійний, масштабований і безпечний преміальний керований хостинг WordPress. Наша платформа створена спеціально для розміщення професійних сайтів WordPress за допомогою технологій і систем веб-масштабу, спеціально оптимізованих для забезпечення неймовірної швидкості, неперевершеної доступності та часу безвідмовної роботи. Використовуйте корпоративний хостинг WordPress промислового класу з передовими технологіями та спеціалізованою цілодобовою командою підтримки DevOps, укомплектованою виключно експертами WordPress і досвідченими системними інженерами. Ви можете випробувати наш відзначений нагородами хостинг та інформаційну панель WordPress, скориставшись нашими повнофункціональними пробними версіями абсолютно безкоштовно.
ScalaHosting
scalahosting.com
Наступний крок в еволюції хостингу. Допоможіть своєму сайту процвітати, розмістивши його в хмарі, що забезпечує масштабованість, високу швидкість і безпеку 24/7/365.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io - це платформа для розгортання та хостингу додатків на основі Kubernetes, що спрощує роботу розробників і автоматизує інфраструктурні задачі.
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в багатохмарних середовищах, включаючи Amazon Web Services, Google Cloud Platform і Microsoft Azure. Webscale підтримує тисячі вітрин електронної комерції B2C, B2B та B2E у дванадцяти країнах і восьми компаніях зі списку Fortune 1000. Webscale має офіси в Санта-Кларі, Каліфорнія, Боулдері, Сан-Антоніо, Техас, Бангалорі, Індія та Лондоні, Великобританія.
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