Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки - Уругвай

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Постачальники керованого хостингу орендують комп’ютерні сервери, якими повністю керує та обслуговує постачальник послуг. Ці послуги спрямовані на передачу на аутсорсинг обов’язків, які зазвичай виконують адміністратори локальних серверів, наприклад налаштування апаратного забезпечення, встановлення програмного забезпечення та поточне обслуговування системи. Керований хостинг може обслуговувати як віртуальні приватні сервери (VPS), так і виділені сервери. Його в основному використовують організації, які прагнуть уникнути зобов’язань щодо внутрішнього керування серверами, оскільки ефективне адміністрування серверів потребує значного часу та ІТ-експерту. Вибираючи керований хостинг, організації можуть перенаправляти свої ресурси на інші пріоритети, зосереджуючись виключно на управлінні розміщеними веб-сайтами та обліковими записами електронної пошти. Крім того, провайдери керованого хостингу часто включають у свої пропозиції розширені функції безпеки, автоматичне резервне копіювання та виявлення шкідливих програм. Ці послуги часто перетинаються з традиційним хостингом веб-сайтів, де деякі постачальники спеціалізуються на керованому хостингу для певних систем керування вмістом.
Запит на новий застосунок
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодувальникам, так і програмістам відправляти та просувати веб-сайти всіх типів швидше, економічніше та з більшою спільністю. Webflow підтримує веб-сайти для таких інноваційних компаній, як Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork і Dell. Компанія Webflow, заснована в 2013 році в Сан-Франциско, підтримується Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator і Draper Associates.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer прагне запропонувати надійні, безпечні та доступні рішення для хостингу для професіоналів і підприємств. DomainRacer має наступні функції та переваги: • Необмежений дисковий простір SSD для швидкої та безперебійної роботи ваших веб-сайтів і програм. • Технологія LiteSpeed і платформа CloudLinux для 21-кратної швидкості та високої стабільності ваших послуг хостингу. • Безкоштовні сертифікати SSL і інструмент безпеки cPGuard для захисту даних вашого веб-сайту та відвідувачів від кіберзагроз. • Безкоштовне доменне ім’я (.in, .com) і інструмент SEO за замовчуванням для підвищення вашої присутності в Інтернеті та рейтингу. • Цілодобова технічна підтримка та служба підтримки клієнтів, яка готова допомогти вам у вирішенні будь-яких проблем або запитів. • Конкурентоспроможні ціни та плани, які відповідають вашому бюджету та потребам. • Всесвітні центри обробки даних, які забезпечують оптимальну швидкість і час безвідмовної роботи ваших послуг хостингу.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справами людей, які прагнуть надавати виняткові послуги хостингу нашим клієнтам. Ми зосереджені на наданні швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу, які відповідають унікальним потребам компаній і окремих осіб у всьому світі. У HostArmada ми розуміємо, що кожен бізнес індивідуальний, і тому ми пропонуємо широкий спектр рішень для хостингу, щоб задовольнити потреби компаній будь-якого розміру, від невеликих стартапів до великих підприємств. Наші послуги хостингу включають загальний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг і виділений CPU VPS, усі вони підтримуються надійною хмарною інфраструктурою, яка забезпечує високу продуктивність і безперебійну роботу вашого веб-сайту. За допомогою HostArmada ви можете вибрати план хостингу, який найкраще відповідає вашим потребам, і збільшити або зменшити його в міру розвитку вашого бізнесу. Наша панель керування спрощує керування обліковим записом хостингу та веб-сайтом, навіть якщо у вас немає технічних знань. Ви можете легко керувати файлами свого веб-сайту, базами даних, доменами та обліковими записами електронної пошти лише кількома клацаннями миші. Ми в HostArmada вважаємо, що підтримка клієнтів так само важлива, як і якість наших послуг хостингу. Ось чому у нас є спеціальна команда підтримки клієнтів, яка доступна цілодобово і без вихідних, щоб допомогти вам із будь-якими запитаннями або проблемами, пов’язаними з хостингом, з якими ви можете зіткнутися. Наша команда добре навчена та обізнана, і ми пишаємося тим, що надаємо швидку та надійну допомогу через різні канали, такі як чат, електронна пошта та телефон. Ми розуміємо, що ціна є вирішальним фактором, коли справа доходить до вибору постачальника веб-хостингу. Тому ми пропонуємо доступні ціни та прозорі рахунки. Ви можете бути впевнені, що немає жодних прихованих комісій чи сюрпризів, коли йдеться про ваш рахунок за хостинг. Крім того, ми пропонуємо безпроблемну 45-денну гарантію повернення грошей, що демонструє наше прагнення задовольнити клієнтів. HostArmada — це надійна та орієнтована на клієнтів веб-хостингова компанія, яка пропонує першокласні послуги веб-хостингу компаніям і окремим особам у всьому світі. Завдяки широкому асортименту рішень для хостингу, зручній панелі керування та винятковій підтримці клієнтів ви можете бути впевнені, що ваш веб-сайт у надійних руках. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти задоволених клієнтів і відчути різницю на собі.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting працює з 2001 року. Тоді RoseHosting була першою та єдиною компанією у світі, яка пропонувала комерційні Linux VPS. Тепер RoseHosting пропонує якісні, повністю керовані послуги хостингу Linux VPS з апаратним забезпеченням корпоративного рівня та максимальною продуктивністю.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні AccuWeb Hosting обслуговує понад 101 025 задоволених клієнтів і збільшується. Онлайн-служба підтримки AccuWeb Hosting працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. Для вашої зручності ви можете підняти запит на підтримку або взяти участь у онлайн-чаті. На всі квитки та запити в чаті задовільно відповідають висококваліфіковані спеціалісти з хостингу рівня 3. Більшість запитів у службу підтримки розглядаються менше ніж за 30 хвилин. Сервери AccuWebHosting розміщені в сучасному центрі обробки даних, розташованому в США, Австралії, Канаді, Франції, Сінгапурі та Індії. Ці ультрасучасні центри обробки даних обладнані персоналом, який працює цілодобово без вихідних, мають кілька підключень до Інтернету, цілодобовий моніторинг об’єктів, систему пожежогасіння, резервний генератор електроенергії, безперервне відеоспостереження та захищені входи з паспортними картками. Більшість серверів оснащено процесорами серії Dual Xeon E5 із 64–512 ГБ оперативної пам’яті, високошвидкісними накопичувачами корпоративного рівня з налаштуванням RAID10. Крім того, усі пакети веб-хостингу мають гарантію повернення грошей, винятковий стандарт безвідмовної роботи 99,99% і цілодобову підтримку.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace є провідною компанією веб-хостингу, що спеціалізується на послугах керованого хмарного хостингу. Завдяки нашій команді експертів і передовій інфраструктурі ми пропонуємо комплексне рішення для компаній, які шукають надійний і безпроблемний хостинг. Наша послуга керованого хмарного хостингу гарантує, що ваш веб-сайт розміщено в безпечній та високопродуктивній хмарній інфраструктурі. Ми беремо на себе всі технічні аспекти, включаючи налаштування сервера, технічне обслуговування, оновлення безпеки та резервне копіювання, що дозволяє вам зосередитися на своїй основній діяльності. Вибираючи ElySpace для своїх потреб у керованому хмарному хостингу, ви отримуєте доступ до масштабованого та гнучкого середовища хостингу, яке може повністю задовольнити потреби вашого бізнесу, що зростають. Наша команда досвідчених професіоналів цілодобово стежить за вашим веб-сайтом, забезпечуючи оптимальну продуктивність, безвідмовну роботу та високу швидкість завантаження. З ElySpace ви можете насолоджуватися перевагами хмарних технологій без складнощів, пов’язаних із керуванням і обслуговуванням серверів. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти вам із будь-якими запитами чи проблемами, пов’язаними з хостингом, забезпечуючи плавну та безперебійну присутність вашого бізнесу в Інтернеті. Відчуйте потужність керованого хмарного хостингу з ElySpace і розкрийте весь потенціал свого веб-сайту. Довірте нам вирішення технічних тонкощів, а ви зосередитесь на розвитку свого бізнесу.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги Linux, Windows, електронної пошти та керованого веб-хостингу, а також реєстрацію доменних імен.
Verpex
verpex.com
Verpex — це постачальник послуг веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Чому Verpex? Різноманітність послуг хостингу: Verpex пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Ця різноманітність дозволяє вибрати послугу, яка найкраще відповідає вашим потребам. Доступні ціни: Verpex пропонує конкурентоспроможні ціни на свої послуги. Наприклад, наш веб-хостинг починається від 0,50 доларів США на місяць. Безкоштовні функції: Verpex пропонує кілька безкоштовних функцій, таких як реєстрація/перенесення домену, щоденне резервне копіювання та сертифікати SSL. Цілодобова технічна підтримка: Verpex надає цілодобову технічну підтримку. Це означає, що ви можете отримати допомогу, коли вона вам потрібна, що може мати вирішальне значення, якщо у вас виникнуть проблеми з вашим веб-сайтом. 45-денна гарантія повернення грошей: ми пропонуємо 45-денну гарантію повернення грошей. Це дозволить вам без ризику спробувати наші послуги. Глобальна мережа: Verpex має глобальну мережу, яка працює на основі 12 серверів на п’яти континентах. Це може допомогти забезпечити високу швидкість завантаження вашого веб-сайту, незалежно від місця розташування вашої аудиторії. Позитивні відгуки клієнтів: Verpex отримав позитивні відгуки користувачів із оцінкою TrustScore 4,7 із 5 на основі 204 відгуків користувачів. Це говорить про те, що багато їхніх клієнтів задоволені їхніми послугами. Безкоштовна міграція: якщо ви переходите від іншого постачальника, Verpex пропонує безкоштовну міграцію. Це може зробити процес переходу більш плавним і економічно ефективним.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — це комплексне рішення для керованого хостингу WordPress. Платформа Rocket.net була розроблена з нуля, щоб максимізувати продуктивність і безпеку веб-сайтів будь-якого розміру.
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша комплексна платформа WordPress. Оптимізуйте та керуйте кількома сайтами WP за допомогою наших відзначених нагородами плагінів, виділеного хостингу, потужних інструментів керування сайтом і 5-зіркової підтримки. З 2006 року WPMU DEV створює високоякісні рішення WordPress, допомагаючи більш ніж 900 000 розробникам, фрілансерам, власникам сайтів і агентствам розвивати свій бізнес WP.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost є лідером у розробці рішень для швидкого хостингу для критично важливих сайтів і додатків. Володійте своїм стабільним VPS або виділеним хостингом для безперебійної роботи. UltaHost — це високопродуктивна платформа веб-хостингу, яка допоможе вам отримувати швидкі, стабільні та безпечні веб-сайти для будь-якого типу цифрових проектів, будь то магазин електронної комерції, блог, портфоліо компанії, маркетингове агентство, медіа та публікація контенту, соціальні мережі або малий або середній бізнес. Він надає спільні недорогі VPS (віртуальний приватний сервер), VDS (віртуальний виділений сервер) і дешеві виділені рішення для хостингу для компаній, компаній і окремих осіб, щоб зробити їхні проекти успішними.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds надає надійні хмарні рішення за конкурентоспроможною ціною. З моменту заснування в 2010 році нашим головним завданням є надання найкращого сервісу та продуктів клієнтам хостингу з усього світу. Наша професійна підтримка залишається доступною для наших клієнтів 24/7 і може похвалитися гарантією безвідмовної роботи на 99,9999%. Клієнти Hostwinds можуть бути впевнені, знаючи, що їхній хостинг залишається в надійних руках.
NameHero
namehero.com
NameHero — це компанія з веб-хостингу та керування доменами, яка пропонує найкращий у своєму класі веб-хостинг, VPS-хостинг, WordPress-хостинг, хостинг торгових посередників і корпоративний хостинг із підтримкою 24/7/365 і безвідмовною роботою 99,9%.
Hostitbro
hostitbro.com
Розпочніть свою онлайн-мандрівку зі швидким і безпечним веб-хостингом, який дозволить вам захопити Інтернет як штурм. У HostItBro ви можете вибрати з різноманітних послуг, пов’язаних із веб-хостингом, зокрема реєстрацію домену, спільний хостинг із серверами LiteSpeed. Виберіть HostItBro, якщо ви шукаєте: ✅ Просту у використанні cPanel ✅ Цілодобову професійну підтримку в чаті ✅ У 8 разів швидший хостинг WordPress ✅ Гарантія безвідмовної роботи на 99,9% ✅ Доступні ціни
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
GrowLast
growlast.com
GrowLast — це провідний постачальник веб-хостингу та доменів, який пропонує швидкі, надійні та безпечні рішення для хмарного хостингу для компаній і окремих осіб у всьому світі. Завдяки прагненню забезпечити неперевершену швидкість і час безвідмовної роботи хмарні послуги хостингу GrowLast оптимізовані для продуктивності, гарантуючи швидке завантаження та безперебійну роботу веб-сайтів. Окрім блискавичного хмарного хостингу, GrowLast також надає клієнтам безкоштовний домен і безкоштовний сертифікат SSL, щоб переконатися, що їх веб-сайт безпечний і доступний для відвідувачів. Крім того, завдяки цілодобовій підтримці від команди досвідчених і доброзичливих експертів клієнти можуть бути впевнені, що їхній веб-сайт у надійних руках. Незалежно від того, чи запускаєте ви новий веб-сайт чи плануєте перенести наявний сайт на більш надійне рішення хостингу, хмарні послуги хостингу GrowLast є ідеальним вибором. Завдяки найсучаснішій інфраструктурі, неперевершеним функціям безпеки та прагненню задовольнити клієнтів, GrowLast є ідеальним партнером для тих, хто хоче впевнено розмістити свій веб-сайт.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess допомагає сайтам і магазинам швидше виходити в Інтернет і розвиватися. Понад 23 роки ми обслуговуємо та підтримуємо малий бізнес, великі підприємства, а також дизайнерів, розробників і агентства, які створюють для них. Незалежно від того, інвестуємо ми в нові функції, функції, продукти чи купуємо портфоліо, ми завжди впроваджуємо інновації, щоб задовольнити потреби спільнот, які обслуговуємо. Користувачі довіряють Nexcess, оскільки ми керуємо сотнями тисяч сайтів і магазинів по всьому світу. Наші клієнти щодня розраховують на те, що ми забезпечимо високу швидкість, надійнішу безпеку, невід’ємну масштабованість і неперевершену підтримку. - 23 роки досвіду хостингу - 500 000 веб-сайтів під керуванням - 10 глобальних центрів обробки даних - Заслужена партнерська та партнерська програма - Inc. 5000 11 лауреатів - Платиновий партнер асоціації Magento - Підтримка 24/7/365 З повністю керованим хостингом від Nexcess краще вбудований. Ми готові допомогти.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub пропонує високоякісні, повністю керовані та преміальні послуги веб-хостингу, щоб ваш новий веб-сайт був онлайн. Гарантовано найкращий і найнадійніший необмежений веб-хостинг для особистих і малих компаній.
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity була заснована в 2002 році кількома хлопцями з місією: створити виняткову компанію з єдиним фокусом на спрощенні хостингу. Почавши з єдиної стійки серверів, розташованої в типовому підвалі, наше бачення полягало в тому, щоб побудувати хостингову компанію, яка не тільки підтримувала б зростання клієнтів, але й сприяла цьому. Зосередивши наші зусилля на потребах і успіху наших клієнтів, Hivelocity виріс із однієї стійки серверів у підвалі до 38 центрів обробки даних світового класу в 36 містах на 4 континентах. Сьогодні ми підтримуємо та керуємо десятками тисяч виділених серверів, віртуалізованих серверів і приватних хмарних рішень. Кожен із наших центрів обробки даних сертифіковано SSAE-16 SOC1 і SOC2, а також доступні послуги, сумісні з HIPAA та PCI. Hivelocity є приватною компанією, і наразі в ній працює понад 100 найталановитіших техніків, інженерів і програмістів у бізнесі.
WPX Hosting
wpx.net
З WPX.net ви ОТРИМАЄТЕ НАЙШВИДШУ у світі послугу хостингу WordPress (незалежно перевірено): -> ПЕРЕМОЖЦЬ у всіх 3 категоріях незалежного 2021 року ReviewSignal.com WP Кевіна Охаші, що проводить глобальні тести середньої швидкості на wphostingbenchmarks.com (він використовував webpagetest.org для тестування) -> ПЕРЕМОЖЕЦЬ у нагородах найвищої швидкості Top Tier за останні 3 роки під час незалежного тестування ReviewSignal.com -> Провідна в галузі ШВИДКІСТЬ протягом 2 років поспіль відповідно до відомого блогера Метью Вудворда -> Підтверджена середня відповідь служби підтримки менше 30 СЕКУНД час у чаті -> БЕЗКОШТОВНА високошвидкісна спеціальна CDN (Мережа доставки вмісту), включена в усі плани WPX -> БЕЗКОШТОВНА оптимізація швидкості сайту за запитом для всіх клієнтів WPX -> БЕЗКОШТОВНЕ сканування та ВИДАЛЕННЯ зловмисного програмного забезпечення -> БЕЗКОШТОВНА міграція сайту на WPX протягом 24 години Не задоволені швидкістю, підтримкою чи безкоштовними включеннями вашого поточного хоста? Тоді спробуйте WPX.net.
Convesio
convesio.com
Convesio — це не просто ще один хостинг-провайдер. Наша інфраструктура була розроблена з нуля для розміщення високопродуктивних, масштабованих сайтів WordPress. Простий, доступний і потужний Convesio робить складні налаштування серверів легкими. Ви можете розгорнути сайт WordPress із балансувальниками навантаження, кластером бази даних і резервною файловою системою менш ніж за хвилину! Домени та SSL. Додати свій домен з Convesio дуже просто. Просто додайте його на інформаційну панель сайту та виберіть, яка версія є основним доменом. Якщо ви хочете максимізувати свій пошуковий рейтинг і переконатися, що ваші відвідувачі знають, що їхня інформація безпечна та безпечна, вам потрібен SSL. Надання Convesio SSL за допомогою LetsEncrypt менш ніж за 1 хвилину та автоматично поновлюється до закінчення терміну дії. Автоматизоване резервне копіювання Convesio спрощує резервне копіювання, клонування або відновлення вашого сайту. Ви можете налаштувати розширені політики резервного копіювання та збереження, щоб визначити, як часто ви створюєте резервні копії та як довго їх зберігати. Усе лише кількома кліками. DB, PHP, FTP тощо. Convesio пропонує всі основні параметри, які можна очікувати від хосту WordPress, включаючи SFTP, PhpMyAdmin, версії PHP тощо. Швидке кешування без необхідності плагіна. Справді! Кешування Convesio повністю створено на замовлення та розроблено з нуля для WordPress. Плагіни не потрібні, вони на 100% вбудовані в платформу. Керуйте статичними та динамічними налаштуваннями часу життя та використовуйте регулярні вирази для керування кешуванням на рівні сторінки. Доступ до бази даних за допомогою phpMyAdmin Отримайте доступ до своєї бази даних за допомогою стандартних інструментів, таких як phpMyAdmin. Виконуйте імпорт, експорт, запити SQL тощо. Кожна база даних працює в кластері MySQL Percona, який може бути спільним або приватним.
Gate.com
gate.com
Керований хостинг преміум-класу WordPress у спеціальному середовищі віртуальної машини з безпекою веб-сайту корпоративного рівня та комплексним набором інструментів керування веб-сайтом. Gate.com було започатковано групою ветеранів веб-хостингу, які виявили прогалину на ринку – надто багато малих і середніх підприємств із критично важливими веб-сайтами, які потребують комплексного рішення безпеки, але не мають ресурсів для його реалізації. Використовуючи найкращі у своєму класі послуги, ми створили унікальний керований хостинг WordPress, який задовольняє цю потребу – забезпечуючи безпеку веб-сайту преміум-класу в спеціальному середовищі віртуальної машини разом із потужним набором інструментів керування веб-сайтом. Як компанія, ми вважаємо за честь бути надійними постачальниками керованого хостингу WordPress і командою безпеки веб-сайтів для наших клієнтів.
HostForWeb
hostforweb.com
Головний постачальник послуг веб-хостингу в Чикаго, який з 2001 року надає надійні масштабовані рішення для клієнтів будь-якого розміру та послуг.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
Cloudways
cloudways.com
Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить Cloudways найкращим вибором для зростаючих агентств і компаній електронної комерції.
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + простота конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування за допомогою перетягування в поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для досвідчених професіоналів, щоб перетворити ваші ідеї на щось реальне без будь-якої додаткової роботи. Функції DreamHost WP Website Builder включають: — Майстер швидкого запуску - 200+ сайтів для початківців на вибір - Конструктор веб-сайтів із функцією перетягування - Рекомендації щодо SEO в реальному часі
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
Kinsta
kinsta.com
Розширюйте свої веб-проекти за допомогою Kinsta. Найшвидший і надійний хостинг для сайтів, програм, баз даних і статичних сайтів WordPress. Нам довіряють понад 120 000 користувачів, від малих компаній до Fortune 500. Наші сайти побудовано на найшвидших серверах Google Cloud Platform у мережі Premium Tier Network із 36+ центрами обробки даних. Крім того, отримайте надійну безпеку сайту завдяки інтеграції Cloudflare із брандмауером корпоративного рівня, захистом від DDoS, технологією ізольованого контейнера та повною сумісністю SOC 2 для душевного спокою. Насолоджуйтеся підтримкою в режимі 24/7/365 у прямому чаті із середнім часом першої відповіді менше двох хвилин. Ми полегшуємо вам керування сайтами та їх оптимізацію за допомогою вбудованої інформаційної панелі MyKinsta, Kinsta APM і DevKinsta. Безкоштовні інструменти, які оптимізують ваш робочий процес, щоб ви могли зосередитися на найважливішому. Почніть роботу на kinsta.com із 30-денною гарантією повернення грошей.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium є постачальником приватних хмарних послуг і лідером у сфері програмного забезпечення як послуги, що надає масштабовані та безпечні корпоративні хмарні рішення виключно для macOS. Набір вдосконаленої програмної інфраструктури компанії в поєднанні з її інноваційними технологіями забезпечує безпеку, продуктивність, надійність і гнучкість, необхідні клієнтам DevOps для успішної розробки програм на пристроях Apple. Платформа Orka® (Orchestration with Kubernetes on Apple) на базі MacStadium — це єдиний рівень віртуалізації Kubernetes, доступний для інфраструктури збірки Mac. MacStadium — це портфельна компанія Summit Partners, яка працює на кількох майданчиках у США та ЄС.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на основі фізичних серверів.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — це платформа для роботи з веб-сайтами (WebOps), яку найкращі розробники, маркетологи та ІТ використовують для створення, запуску та запуску своїх веб-сайтів Drupal і WordPress. Pantheon містить усі інструменти, необхідні професійним розробникам для створення передових сайтів, як-от проміжні середовища, контроль версій, резервне копіювання та робочий процес. Завдяки більш ніж 700 000 сайтів із понад 17 мільярдами переглядів сторінок інфраструктура Pantheon на основі контейнерів дозволяє запускати веб-сайти швидше, не турбуючись про стрибки трафіку, безпеку чи продуктивність. Розробка безкоштовна. Ви можете масштабувати програмне забезпечення на тій самій інфраструктурі з першого дня і більше ніколи не торкатися сервера. Створіть безкоштовний обліковий запис зараз!
Platform.sh
platform.sh
Ефективно, надійно та безпечно. Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) усуває складності керування хмарною інфраструктурою та оптимізує робочі процеси від розробки до виробництва, скорочуючи час, необхідний для створення та розгортання програм. Забезпечуючи ефективність, надійність і безпеку, надаючи командам розробників як контроль, так і спокій. Створено розробниками для розробників. Platform.sh, яку прийняли та полюбили понад 16 000 розробників, 7 000 клієнтів і перевірили за останні 8 років, надають готові можливості, які служать стартовою площадкою для нестандартного мислення творчих команд розробників. Ми надаємо цілодобову підтримку без вихідних, керовану хмарну інфраструктуру, автоматизовану безпеку та відповідність вимогам за допомогою комплексного PaaS. Ми надаємо нашим клієнтам повний контроль над їхніми даними, зберігаючи додатки безпечними та доступними цілодобово. Платформери — це віддалена глобальна робоча сила, і ми процвітаємо в мультикультурній команді. Ми прагнемо відкритого коду та відкритого, гостинного середовища. Наша команда охоплює весь світ і спектр досвіду. У чому наша спільність, наша культурна структура? Допитливий дух і жага до знань; прагнення до інноваційних ідей і культур. Ми віримо, що можемо створювати будь-що разом у середовищі, яке звільняє вас виконувати свою роботу якнайкраще.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. — це американська керована компанія хмарних обчислень, розташована у Віндкресті, штат Техас, у внутрішньому передмісті Сан-Антоніо, штат Техас.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні рішення, які роблять веб-сайти швидшими та безпечнішими. У поєднанні з найкращим у галузі обслуговуванням клієнтів це робить SiteGround кращим постачальником веб-хостингу для фрілансерів, малого бізнесу та веб-майстрів. Користувачі WordPress на SiteGround користуються керованим сервісом зі спеціалізованими інструментами для чудової продуктивності веб-сайту та легкого керування.
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в багатохмарних середовищах, включаючи Amazon Web Services, Google Cloud Platform і Microsoft Azure. Webscale підтримує тисячі вітрин електронної комерції B2C, B2B та B2E у дванадцяти країнах і восьми компаніях зі списку Fortune 1000. Webscale має офіси в Санта-Кларі, Каліфорнія, Боулдері, Сан-Антоніо, Техас, Бангалорі, Індія та Лондоні, Великобританія.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine допомагає понад 1,5 мільйонам компаній, брендів і агентств будь-якого розміру працювати на WordPress. Ми прагнемо забезпечити свободу творчості, надаючи преміум-рішення, послуги, підтримку та інструменти для розширення онлайн-маркетингу, медіа чи торгової присутності наших клієнтів за допомогою WordPress. Наші рішення дозволяють брендам і агентствам створювати, підтримувати та керувати традиційними сайтами WordPress®, WooCommerce® і Headless за допомогою інструментів, якими користуються мільйони, як-от Local WP, Advanced Custom Fields, WP Migrate тощо.
10Web
10web.io
10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder спрощує створення, керування та масштабування вашої присутності в Інтернеті. Тим часом 10Web Hosting забезпечує максимальну продуктивність, надійність і швидкість для вашого веб-сайту, демократизуючи передові технології для всіх. З 10Web ви можете зосередитися на своїх захопленнях, а ми керуємо технічними деталями.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — це ваш потужний постачальник веб-хостингу. Розмістіть свій сайт на їхній добре налаштованій платформі SwiftServer із опцією Turbo Server для завантаження сторінок у 20 разів швидше порівняно з конкуруючими рішеннями. У A2 Hosting є рішення для ваших потреб, незалежно від того, чи потрібен вам спільний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг або виділений хостинг. Насолоджуйтеся наднадійним обслуговуванням, яке підтримується гарантією безвідмовної роботи на 99,9% і експертною підтримкою цілодобової служби підтримки Guru Crew Support, яка працює цілодобово і без вихідних.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Берлінгтоні, Онтаріо. HostPapa також має офіси в 11 інших країнах світу. У HostPapa ми вважаємо кожного нашого клієнта частиною нашої родини. Тому наш девіз: «Нехай тато піклується про тебе!» Ми розуміємо, що веб-сайти наших клієнтів є важливими, і що вони повинні мати можливість розраховувати на нас, щоб гарантувати, що їх обслуговування не буде перервано. Ми створили міцну основу, щоб пропонувати рішення для хостингу та хмарні послуги для малого та середнього бізнесу, які є надійними, простими у використанні та орієнтованими на обслуговування клієнтів, і все це за низькою ціною. У HostPapa ми цінуємо наших клієнтів і розуміємо, що вони потребують високого рівня обслуговування. Ми не задоволені, поки не задоволені наші клієнти! З HostPapa ви отримуєте: * Багатофункціональні пакети хостингу * Гарантія повернення грошей * БЕЗКОШТОВНА реєстрація домену * Гарантії безвідмовної роботи * Інтернет-база знань / підтримка * Допомога з використанням інструментів / налаштуванням * Можливості електронної комерції * Безкоштовні програми З HostPapa ви можете покластися на: * Спеціальне обслуговування клієнтів * Якісне обладнання * Максимальний гарантований час безвідмовної роботи * Високофункціональні інструменти для адміністрування * Доступний провідний набір функцій * Безпечне та надійне резервне копіювання * Солідний і чесний діловий партнер
20i
20i.com
Високопродуктивний керований хостинг на будь-який випадок. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона агентств, фрілансерів, компаній і помічників, щоб отримати неперевершену швидкість і надійність. Швидко та легко керуйте всіма своїми веб-сайтами/додатками, доменними іменами, CDN, SSL-сертифікатами, електронною поштою тощо за допомогою My20i, нашої спеціально створеної та інтуїтивно зрозумілої панелі керування. Спеціаліст WordPress? Отримайте проміжну підготовку WordPress, клонування, резервне копіювання, кеш, повнофункціональний менеджер WordPress і багато іншого — все це вбудовано (не потрібно роздутих плагінів) для вас і сайтів ваших клієнтів. Перехід на 20i простий, і ви можете безкоштовно передавати необмежену кількість сайтів з інших хостів одним клацанням миші, коли завгодно. Наша експертна команда підтримки — це ентузіасти веб-хостингу, які мають схвальні відгуки. Отримайте допомогу від справжніх людей, які люблять те, що вони роблять, а не шаблонних відповідей. Якщо ваші веб-сайти важливі, ваш хостинг теж; у 20i ми пропонуємо хостинг преміум-класу, на якому ви зможете створити свою репутацію. Весь наш хостинг працює на 100% відновлюваних джерелах енергії.
Pressable
pressable.com
Керований хостинг WordPress, оновлений. Настав час підняти свої стандарти. Наша платформа, повністю керована зверху вниз, забезпечує стабільність, інструменти та продуктивність, на які ви заслуговуєте. Ласкаво просимо до вищої ліги.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium пропонує швидкий, надійний, масштабований і безпечний преміальний керований хостинг WordPress. Наша платформа створена спеціально для розміщення професійних сайтів WordPress за допомогою технологій і систем веб-масштабу, спеціально оптимізованих для забезпечення неймовірної швидкості, неперевершеної доступності та часу безвідмовної роботи. Використовуйте корпоративний хостинг WordPress промислового класу з передовими технологіями та спеціалізованою цілодобовою командою підтримки DevOps, укомплектованою виключно експертами WordPress і досвідченими системними інженерами. Ви можете випробувати наш відзначений нагородами хостинг та інформаційну панель WordPress, скориставшись нашими повнофункціональними пробними версіями абсолютно безкоштовно.
ScalaHosting
scalahosting.com
Наступний крок в еволюції хостингу. Допоможіть своєму сайту процвітати, розмістивши його в хмарі, що забезпечує масштабованість, високу швидкість і безпеку 24/7/365.
amazee.io
amazee.io
amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io підтримує організації в прискоренні впровадження хмари та контейнерів і надає легко керований Kubernetes для команд розробників. amazee.io працює в будь-якій точці світу з підтримкою 24/7/365.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.