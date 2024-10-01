Найпопулярніші Нещодавно додані Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки - Нідерланди

Постачальники керованого хостингу орендують комп’ютерні сервери, якими повністю керує та обслуговує постачальник послуг. Ці послуги спрямовані на передачу на аутсорсинг обов’язків, які зазвичай виконують адміністратори локальних серверів, наприклад налаштування апаратного забезпечення, встановлення програмного забезпечення та поточне обслуговування системи. Керований хостинг може обслуговувати як віртуальні приватні сервери (VPS), так і виділені сервери. Його в основному використовують організації, які прагнуть уникнути зобов’язань щодо внутрішнього керування серверами, оскільки ефективне адміністрування серверів потребує значного часу та ІТ-експерту. Вибираючи керований хостинг, організації можуть перенаправляти свої ресурси на інші пріоритети, зосереджуючись виключно на управлінні розміщеними веб-сайтами та обліковими записами електронної пошти. Крім того, провайдери керованого хостингу часто включають у свої пропозиції розширені функції безпеки, автоматичне резервне копіювання та виявлення шкідливих програм. Ці послуги часто перетинаються з традиційним хостингом веб-сайтів, де деякі постачальники спеціалізуються на керованому хостингу для певних систем керування вмістом.