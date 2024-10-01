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Постачальники керованого хостингу - Найпопулярніші застосунки - Нігерія
Постачальники керованого хостингу орендують комп’ютерні сервери, якими повністю керує та обслуговує постачальник послуг. Ці послуги спрямовані на передачу на аутсорсинг обов’язків, які зазвичай виконують адміністратори локальних серверів, наприклад налаштування апаратного забезпечення, встановлення програмного забезпечення та поточне обслуговування системи. Керований хостинг може обслуговувати як віртуальні приватні сервери (VPS), так і виділені сервери. Його в основному використовують організації, які прагнуть уникнути зобов’язань щодо внутрішнього керування серверами, оскільки ефективне адміністрування серверів потребує значного часу та ІТ-експерту. Вибираючи керований хостинг, організації можуть перенаправляти свої ресурси на інші пріоритети, зосереджуючись виключно на управлінні розміщеними веб-сайтами та обліковими записами електронної пошти. Крім того, провайдери керованого хостингу часто включають у свої пропозиції розширені функції безпеки, автоматичне резервне копіювання та виявлення шкідливих програм. Ці послуги часто перетинаються з традиційним хостингом веб-сайтів, де деякі постачальники спеціалізуються на керованому хостингу для певних систем керування вмістом.
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Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодува...
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
10Web
10web.io
10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder с...
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + легкість конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування перетягуванням і скиданням у поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для дос...
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні р...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — це платформа для роботи з веб-сайтами (WebOps), яку найкращі розробники, маркетологи та ІТ використовують для створення, запуску та запуску своїх веб-сайтів Drupal і WordPress. Pantheon містить усі інструменти, необхідні професійним розробникам для створення передових сайтів, як-от проміж...
MacStadium
macstadium.com
MacStadium є постачальником приватних хмарних послуг і лідером у сфері програмного забезпечення як послуги, що надає масштабовані та безпечні корпоративні хмарні рішення виключно для macOS. Набір вдосконаленої програмної інфраструктури компанії в поєднанні з її інноваційними технологіями забезпечує ...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...
WP Engine
wpengine.com
WP Engine допомагає понад 1,5 мільйонам компаній, брендів і агентств будь-якого розміру працювати на WordPress. Ми прагнемо забезпечити свободу творчості, надаючи преміум-рішення, послуги, підтримку та інструменти для розширення онлайн-маркетингу, медіа чи торгової присутності наших клієнтів за доп...
Cloudways
cloudways.com
Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить C...
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. — це американська керована компанія хмарних обчислень, розташована у Віндкресті, штат Техас, у внутрішньому передмісті Сан-Антоніо, штат Техас.
Kinsta
kinsta.com
Розширюйте свої веб-проекти за допомогою Kinsta. Найшвидший і надійний хостинг для сайтів, програм, баз даних і статичних сайтів WordPress. Нам довіряють понад 120 000 користувачів, від малих компаній до Fortune 500. Наші сайти побудовано на найшвидших серверах Google Cloud Platform у мережі Premium...
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds надає надійні хмарні рішення за конкурентоспроможною ціною. З моменту заснування в 2010 році нашим головним завданням є надання найкращого сервісу та продуктів клієнтам хостингу з усього світу. Наша професійна підтримка залишається доступною для наших клієнтів 24/7 і може похвалитися гаран...
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — це ваш потужний постачальник веб-хостингу. Розмістіть свій сайт на їхній добре налаштованій платформі SwiftServer із опцією Turbo Server для завантаження сторінок у 20 разів швидше порівняно з конкуруючими рішеннями. У A2 Hosting є рішення для ваших потреб, незалежно від того, чи потріб...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost є лідером у розробці рішень для швидкого хостингу для критично важливих сайтів і додатків. Володійте своїм стабільним VPS або виділеним хостингом для безперебійної роботи. UltaHost — це високопродуктивна платформа веб-хостингу, яка допоможе вам отримувати швидкі, стабільні та безпечні веб-с...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні Acc...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub пропонує високоякісні, повністю керовані та преміальні послуги веб-хостингу, щоб ваш новий веб-сайт був онлайн. Гарантовано найкращий і найнадійніший необмежений веб-хостинг для особистих і малих компаній.
Platform.sh
platform.sh
Ефективно, надійно та безпечно. Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) усуває складності керування хмарною інфраструктурою та оптимізує робочі процеси від розробки до виробництва, скорочуючи час, необхідний для створення та розгортання програм. Забезпечуючи ефективність, надійність і безпеку, нада...
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity була заснована в 2002 році кількома хлопцями з місією: створити виняткову компанію з єдиним фокусом на спрощенні хостингу. Почавши з єдиної стійки серверів, розташованої в типовому підвалі, наше бачення полягало в тому, щоб побудувати хостингову компанію, яка не тільки підтримувала б зрос...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справ...
20i
20i.com
Високопродуктивний керований хостинг на будь-який випадок. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона агентств, фрілансерів, компаній і помічників, щоб отримати неперевершену швидкість і надійність. Швидко та легко керуйте всіма своїми веб-сайтами/додатками, доменними іменами, CDN, SSL-сертифікатами, електрон...
NameHero
namehero.com
NameHero — це компанія з веб-хостингу та керування доменами, яка пропонує найкращий у своєму класі веб-хостинг, VPS-хостинг, WordPress-хостинг, хостинг торгових посередників і корпоративний хостинг із підтримкою 24/7/365 і безвідмовною роботою 99,9%.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Берлінгтоні, Онтаріо. HostPapa також має офіси в 11 інших країнах світу. У HostPapa ми вважаємо кожного нашого клієнта частиною нашої родини. Тому наш девіз: «Нехай тато піклується про тебе!» Ми розуміємо, що веб-сайти наших клієнтів є важливими,...
amazee.io
amazee.io
amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io ...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer прагне запропонувати надійні, безпечні та доступні рішення для хостингу для професіоналів і підприємств. DomainRacer має наступні функції та переваги: • Необмежений дисковий простір SSD для швидкої та безперебійної роботи ваших веб-сайтів і програм. • Технологія LiteSpeed і платформа...
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша комплексна платформа WordPress. Оптимізуйте та керуйте кількома сайтами WP за допомогою наших відзначених нагородами плагінів, виділеного хостингу, потужних інструментів керування сайтом і 5-зіркової підтримки. З 2006 року WPMU DEV створює високоякісні рішення WordPress, допомагаючи більш ніж ...
ElySpace
elyspace.com
ElySpace є провідною компанією веб-хостингу, що спеціалізується на послугах керованого хмарного хостингу. Завдяки нашій команді експертів і передовій інфраструктурі ми пропонуємо комплексне рішення для компаній, які шукають надійний і безпроблемний хостинг. Наша послуга керованого хмарного хостингу ...
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в ба...
Pressable
pressable.com
Керований хостинг WordPress, оновлений. Настав час підняти свої стандарти. Наша платформа, повністю керована зверху вниз, забезпечує стабільність, інструменти та продуктивність, на які ви заслуговуєте. Ласкаво просимо до вищої ліги.
Gate.com
gate.com
Керований хостинг преміум-класу WordPress у спеціальному середовищі віртуальної машини з безпекою веб-сайту корпоративного рівня та комплексним набором інструментів керування веб-сайтом. Gate.com було започатковано групою ветеранів веб-хостингу, які виявили прогалину на ринку – надто багато малих і ...
GrowLast
growlast.com
GrowLast — це провідний постачальник веб-хостингу та доменів, який пропонує швидкі, надійні та безпечні рішення для хмарного хостингу для компаній і окремих осіб у всьому світі. Завдяки прагненню забезпечити неперевершену швидкість і час безвідмовної роботи хмарні послуги хостингу GrowLast оптимізов...
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
Hostitbro
hostitbro.com
Розпочніть свою онлайн-мандрівку зі швидким і безпечним веб-хостингом, який дозволить вам захопити Інтернет як штурм. У HostItBro ви можете вибрати з різноманітних послуг, пов’язаних із веб-хостингом, зокрема реєстрацію домену, спільний хостинг із серверами LiteSpeed. Виберіть HostItBro, якщо ви шук...
Verpex
verpex.com
Verpex — це постачальник послуг веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Чому Verpex? Різноманітність послуг хостингу: Verpex пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових пос...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги Linux, Windows, електронної пошти та керованого веб-хостингу, а також реєстрацію доменних імен.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting працює з 2001 року. Тоді RoseHosting була першою та єдиною компанією у світі, яка пропонувала комерційні Linux VPS. Тепер RoseHosting пропонує якісні, повністю керовані послуги хостингу Linux VPS з апаратним забезпеченням корпоративного рівня та максимальною продуктивністю.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium пропонує швидкий, надійний, масштабований і безпечний преміальний керований хостинг WordPress. Наша платформа створена спеціально для розміщення професійних сайтів WordPress за допомогою технологій і систем веб-масштабу, спеціально оптимізованих для забезпечення неймовірної швидкості, неп...
HostForWeb
hostforweb.com
Головний постачальник послуг веб-хостингу в Чикаго, який з 2001 року надає надійні масштабовані рішення для клієнтів будь-якого розміру та послуг.
Convesio
convesio.com
Convesio — це не просто ще один хостинг-провайдер. Наша інфраструктура була розроблена з нуля для розміщення високопродуктивних, масштабованих сайтів WordPress. Простий, доступний і потужний Convesio робить складні налаштування серверів легкими. Ви можете розгорнути сайт WordPress із балансувальника...
WPX Hosting
wpx.net
З WPX.net ви ОТРИМАЄТЕ НАЙШВИДШУ у світі послугу хостингу WordPress (незалежно перевірено): -> ПЕРЕМОЖЦЬ у всіх 3 категоріях незалежного 2021 року ReviewSignal.com WP Кевіна Охаші, що проводить глобальні тести середньої швидкості на wphostingbenchmarks.com (він використовував webpagetest.org для тес...
Nexcess
nexcess.net
Nexcess допомагає сайтам і магазинам швидше виходити в Інтернет і розвиватися. Понад 23 роки ми обслуговуємо та підтримуємо малий бізнес, великі підприємства, а також дизайнерів, розробників і агентства, які створюють для них. Незалежно від того, інвестуємо ми в нові функції, функції, продукти чи ку...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — це комплексне рішення для керованого хостингу WordPress. Платформа Rocket.net була розроблена з нуля, щоб максимізувати продуктивність і безпеку веб-сайтів будь-якого розміру.
ScalaHosting
scalahosting.com
Наступний крок в еволюції хостингу. Допоможіть своєму сайту процвітати, розмістивши його в хмарі, що забезпечує масштабованість, високу швидкість і безпеку 24/7/365.