Програмне забезпечення для керованих постачальників DNS - Найпопулярніші застосунки

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Постачальники керованих DNS використовують обчислювальну потужність для ефективної обробки веб-трафіку клієнтів. Ці постачальники використовують об’єднані ресурси центру обробки даних для підтримки трафіку між різними веб-сайтами клієнтів, програмами та мережами. Користувачі можуть керувати DNS-трафіком через веб-панель інструментів або настільну програму, забезпечуючи такі функції, як запобігання відмовам, автентифікація відвідувачів і керування даними DNS. Крім того, деякі постачальники включають функції безпеки для захисту від атак розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS). На додаток до своїх служб DNS багато керованих постачальників також виконують функції реєстраторів доменів або пропонують послуги реєстрації доменів. Однак автономні служби реєстрації доменів зазвичай не мають розширених можливостей контролю мережевого трафіку, які є в інтегрованих керованих рішеннях DNS, натомість зосереджені на тому, щоб дозволити користувачам резервувати домени веб-сайтів.
Запит на новий застосунок
Control D
controld.com
Control D - це платформа для налаштування DNS-фільтрації та перенаправлення трафіку, яка блокує небезпечний контент і забезпечує контроль над мережевим трафіком.
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy - це додаток для управління DNS, який дозволяє легко налаштовувати і контролювати DNS-записи для оптимізації продуктивності та безпеки доменів.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS - додаток для управління DNS, що пропонує безкоштовний та преміум хостинг з глобальною мережею Anycast для підвищення продуктивності та безпеки.
StackPath
stackpath.com
StackPath - це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги доставки вмісту та обробки даних ближче до користувача для підвищення продуктивності і безпеки.
Loopia
loopia.com
Loopia – це платформа для реєстрації доменів, веб-хостингу та управління цифровими послугами з високим рівнем підтримки.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV - це платформа для управління кількома сайтами WordPress, що надає інструменти для оптимізації, хостингу та технічної підтримки.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer надає доступні рішення для веб-хостингу з безкоштовними доменами, SSL-сертифікатами та 24/7 підтримкою для ефективного управління онлайн-присутністю.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.
MonoVM
monovm.com
MonoVM - це постачальник хостингу, що пропонує віртуальні сервера, реєстрацію доменів та підтримку для онлайн бізнесу та ідей.
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