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Програмне забезпечення для керованих постачальників DNS
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Програмне забезпечення для керованих постачальників DNS - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Постачальники керованих DNS використовують обчислювальну потужність для ефективної обробки веб-трафіку клієнтів. Ці постачальники використовують об’єднані ресурси центру обробки даних для підтримки трафіку між різними веб-сайтами клієнтів, програмами та мережами. Користувачі можуть керувати DNS-трафіком через веб-панель інструментів або настільну програму, забезпечуючи такі функції, як запобігання відмовам, автентифікація відвідувачів і керування даними DNS. Крім того, деякі постачальники включають функції безпеки для захисту від атак розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS). На додаток до своїх служб DNS багато керованих постачальників також виконують функції реєстраторів доменів або пропонують послуги реєстрації доменів. Однак автономні служби реєстрації доменів зазвичай не мають розширених можливостей контролю мережевого трафіку, які є в інтегрованих керованих рішеннях DNS, натомість зосереджені на тому, щоб дозволити користувачам резервувати домени веб-сайтів.

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DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

DNS Made Easy - це додаток для управління DNS, який дозволяє легко налаштовувати і контролювати DNS-записи для оптимізації продуктивності та безпеки доменів.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath - це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги доставки вмісту та обробки даних ближче до користувача для підвищення продуктивності і безпеки.

Control D

Control D

controld.com

Control D - це платформа для налаштування DNS-фільтрації та перенаправлення трафіку, яка блокує небезпечний контент і забезпечує контроль над мережевим трафіком.

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

ClouDNS - додаток для управління DNS, що пропонує безкоштовний та преміум хостинг з глобальною мережею Anycast для підвищення продуктивності та безпеки.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia – це платформа для реєстрації доменів, веб-хостингу та управління цифровими послугами з високим рівнем підтримки.

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV - це платформа для управління кількома сайтами WordPress, що надає інструменти для оптимізації, хостингу та технічної підтримки.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer надає доступні рішення для веб-хостингу з безкоштовними доменами, SSL-сертифікатами та 24/7 підтримкою для ефективного управління онлайн-присутністю.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

MonoVM - це постачальник хостингу, що пропонує віртуальні сервера, реєстрацію доменів та підтримку для онлайн бізнесу та ідей.

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Програмне забезпечення для керованих постачальників DNS - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog