Програмне забезпечення для керованих постачальників DNS - Найпопулярніші застосунки - Токелау

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Постачальники керованих DNS використовують обчислювальну потужність для ефективної обробки веб-трафіку клієнтів. Ці постачальники використовують об’єднані ресурси центру обробки даних для підтримки трафіку між різними веб-сайтами клієнтів, програмами та мережами. Користувачі можуть керувати DNS-трафіком через веб-панель інструментів або настільну програму, забезпечуючи такі функції, як запобігання відмовам, автентифікація відвідувачів і керування даними DNS. Крім того, деякі постачальники включають функції безпеки для захисту від атак розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS). На додаток до своїх служб DNS багато керованих постачальників також виконують функції реєстраторів доменів або пропонують послуги реєстрації доменів. Однак автономні служби реєстрації доменів зазвичай не мають розширених можливостей контролю мережевого трафіку, які є в інтегрованих керованих рішеннях DNS, натомість зосереджені на тому, щоб дозволити користувачам резервувати домени веб-сайтів.
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DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy пропонує доступні послуги керування DNS, якими легко керувати та надзвичайно швидко. Налаштуйтеся за лічені хвилини та насолоджуйтесь найшвидшим і найнадійнішим керованим DNS у галузі.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американський постачальник периферійних обчислювальних платформ зі штаб-квартирою в Далласі, штат Техас. Її команду засновників очолював Ленс Кросбі, який також був співзасновником компанії SoftLayer Technologies, придбаної IBM у 2013 році.
Control D
controld.com
Control D — це настроювана платформа фільтрації DNS і перенаправлення трафіку, яка використовує захищені протоколи DNS, як-от DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS і DNS-over-QUIC, із підтримкою Legacy DNS. - Блокуйте зловмисні загрози - Блокуйте небажані типи контентної мережі (реклама та трекери, телеметрія IoT, вміст для дорослих, соціальні мережі тощо) - Отримайте видимість мережевих подій і шаблонів використання з деталізацією на рівні клієнта - Перенаправляйте трафік через проксі ( через DNS) для покращеної конфіденційності та безпеки – насолоджуйтесь чудовим UX і простотою. Думайте про це як про свій особистий авторитетний DNS-розпізнавач для всього Інтернету, який дає вам детальний контроль над тим, які домени розпізнаються, перенаправляються чи блокуються.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS забезпечує швидкий і безпечний безкоштовний DNS-хостинг і преміальний DNS-хостинг із глобальною мережею DNS Anycast.
Loopia
loopia.com
Loopia є найбільшим і провідним хостинг-провайдером Швеції з 1999 року. Ми пропонуємо прості, безпечні та надійні послуги з найкращою підтримкою на ринку.
TierPoint
tierpoint.com
У TierPoint ми зустрічаємо наших клієнтів там, де вони знаходяться на шляху до цифрової та ІТ-трансформації, керуючись безпекою, не залежачи від хмари та завжди знаходячи рішення для бізнесу. TierPoint спирається на комплексний портфель послуг, від загальнодоступних до приватних і багатокористувацької хмари, від спільного розміщення до аварійного відновлення, безпеки тощо.
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша комплексна платформа WordPress. Оптимізуйте та керуйте кількома сайтами WP за допомогою наших відзначених нагородами плагінів, виділеного хостингу, потужних інструментів керування сайтом і 5-зіркової підтримки. З 2006 року WPMU DEV створює високоякісні рішення WordPress, допомагаючи більш ніж 900 000 розробникам, фрілансерам, власникам сайтів і агентствам розвивати свій бізнес WP.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer прагне запропонувати надійні, безпечні та доступні рішення для хостингу для професіоналів і підприємств. DomainRacer має наступні функції та переваги: • Необмежений дисковий простір SSD для швидкої та безперебійної роботи ваших веб-сайтів і програм. • Технологія LiteSpeed і платформа CloudLinux для 21-кратної швидкості та високої стабільності ваших послуг хостингу. • Безкоштовні сертифікати SSL і інструмент безпеки cPGuard для захисту даних вашого веб-сайту та відвідувачів від кіберзагроз. • Безкоштовне доменне ім’я (.in, .com) і інструмент SEO за замовчуванням для підвищення вашої присутності в Інтернеті та рейтингу. • Цілодобова технічна підтримка та служба підтримки клієнтів, яка готова допомогти вам у вирішенні будь-яких проблем або запитів. • Конкурентоспроможні ціни та плани, які відповідають вашому бюджету та потребам. • Всесвітні центри обробки даних, які забезпечують оптимальну швидкість і час безвідмовної роботи ваших послуг хостингу.
MonoVM
monovm.com
Надання платформи для створення ідей і бізнесу для присутності в Інтернеті – це те, про що Monovm. Втіливши це в реальність для понад 100 тисяч клієнтів протягом 9 років, ми розробили послуги, щоб надати кожному їх видимість в Інтернеті. Ми є постачальником послуг веб-хостингу, який надає всі послуги, пов’язані з хостингом, під одним дахом. Ми надаємо високоякісні виділені сервери, Windows VPS, Linux VPS, RDP, SSD VPS, реєстрацію домену, веб-хостинг WordPress, веб-хостинг Linux і SSL-сертифікати. Оскільки наші клієнти є нашим пріоритетом номер один, наші послуги є винятковими, а гарантія якості є основою всіх наших послуг. Ми тут, щоб прокласти людям шлях до початку, розвитку та створення іміджу в Інтернеті та поза ним!
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