Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для керованих постачальників DNS - Найпопулярніші застосунки - Нова Зеландія

Постачальники керованих DNS використовують обчислювальну потужність для ефективної обробки веб-трафіку клієнтів. Ці постачальники використовують об’єднані ресурси центру обробки даних для підтримки трафіку між різними веб-сайтами клієнтів, програмами та мережами. Користувачі можуть керувати DNS-трафіком через веб-панель інструментів або настільну програму, забезпечуючи такі функції, як запобігання відмовам, автентифікація відвідувачів і керування даними DNS. Крім того, деякі постачальники включають функції безпеки для захисту від атак розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS). На додаток до своїх служб DNS багато керованих постачальників також виконують функції реєстраторів доменів або пропонують послуги реєстрації доменів. Однак автономні служби реєстрації доменів зазвичай не мають розширених можливостей контролю мережевого трафіку, які є в інтегрованих керованих рішеннях DNS, натомість зосереджені на тому, щоб дозволити користувачам резервувати домени веб-сайтів.