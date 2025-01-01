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Програмне забезпечення для керованого виявлення та реагування (MDR) пропонує компаніям комплексні послуги моніторингу та пом’якшення безпеки. Провайдери MDR активно наглядають за мережами, кінцевими точками та іншими ІТ-активами своїх клієнтів, виявляючи та усуваючи інциденти безпеки, щойно вони виникають. У разі виявлення загрози постачальник MDR досліджує та вирішує проблему, усуваючи необхідність безпосередньої участі клієнта. Компанії використовують послуги MDR для захисту від онлайн-загроз без потреби спеціального персоналу безпеки на місці. MDR має схожість із програмним забезпеченням реагування на інциденти та виявлення кінцевих точок і реагування, але вирішує ці проблеми за допомогою моделі керованого обслуговування. Такий підхід зменшує потребу в практичному залученні компаній і пропонує покращену безпеку без потреби в додатковому персоналі чи внутрішніх рішеннях безпеки.
Запит на новий застосунок
Cybereason
cybereason.com
Cybereason - платформа для захисту кінцевих точок, яка забезпечує виявлення та реагування на загрози, включаючи антивірусні функції та моніторинг.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell - це простий і доступний спосіб захистити малий бізнес від кіберзагроз за допомогою шифрування паролів, антивірусу, VPN і моніторингу темної мережі.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone – це рішення безпеки для бізнесу, що захищає кінцеві точки, віртуальні машини та електронну пошту від кіберзагроз.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch - керована платформа безпеки, що забезпечує моніторинг загроз, управління вразливостями та реагування на інциденти для підприємств.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal – це застосунок для кібербезпеки, який виявляє зловмисне ПЗ, забезпечує веб-захист і захист від викупів, а також підтримує управління пристроями.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant - платформа кібербезпеки, яка захищає організації від загроз через розвідку, реагування на інциденти та аналіз безпеки.
Rapid7
rapid7.com
Rapid7 - платформа кібербезпеки для управління ризиками, виявлення вразливостей і реагування на загрози в реальному часі.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber - це сервіс для виявлення та реагування на загрози, що аналізує дані з різних джерел для покращення кібербезпеки організацій.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.
UnderDefense
underdefense.com
UnderDefense - платформа автоматизації безпеки та відповідності, що забезпечує моніторинг загроз 24/7 та підтримує відповідність стандартам ISO 27001 і SOC 2.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO - це рішення для виявлення та реагування на кіберзагрози, що забезпечує моніторинг і аналіз безпеки через хмарну платформу.
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