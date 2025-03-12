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Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR).
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Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керованого виявлення та реагування (MDR) пропонує компаніям комплексні послуги моніторингу та пом’якшення безпеки. Провайдери MDR активно наглядають за мережами, кінцевими точками та іншими ІТ-активами своїх клієнтів, виявляючи та усуваючи інциденти безпеки, щойно вони виникають. У разі виявлення загрози постачальник MDR досліджує та вирішує проблему, усуваючи необхідність безпосередньої участі клієнта. Компанії використовують послуги MDR для захисту від онлайн-загроз без потреби спеціального персоналу безпеки на місці. MDR має схожість із програмним забезпеченням реагування на інциденти та виявлення кінцевих точок і реагування, але вирішує ці проблеми за допомогою моделі керованого обслуговування. Такий підхід зменшує потребу в практичному залученні компаній і пропонує покращену безпеку без потреби в додатковому персоналі чи внутрішніх рішеннях безпеки.

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason - платформа для захисту кінцевих точок, яка забезпечує виявлення та реагування на загрози, включаючи антивірусні функції та моніторинг.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Lockwell

Lockwell

lockwell.co

Lockwell - це простий і доступний спосіб захистити малий бізнес від кіберзагроз за допомогою шифрування паролів, антивірусу, VPN і моніторингу темної мережі.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone – це рішення безпеки для бізнесу, що захищає кінцеві точки, віртуальні машини та електронну пошту від кіберзагроз.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant - платформа кібербезпеки, яка захищає організації від загроз через розвідку, реагування на інциденти та аналіз безпеки.

Deepwatch

Deepwatch

deepwatch.com

Deepwatch - керована платформа безпеки, що забезпечує моніторинг загроз, управління вразливостями та реагування на інциденти для підприємств.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal – це застосунок для кібербезпеки, який виявляє зловмисне ПЗ, забезпечує веб-захист і захист від викупів, а також підтримує управління пристроями.

Rapid7

Rapid7

rapid7.com

Rapid7 - платформа кібербезпеки для управління ризиками, виявлення вразливостей і реагування на загрози в реальному часі.

RocketCyber

RocketCyber

rocketcyber.com

RocketCyber - це сервіс для виявлення та реагування на загрози, що аналізує дані з різних джерел для покращення кібербезпеки організацій.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.

UnderDefense

UnderDefense

underdefense.com

UnderDefense - платформа автоматизації безпеки та відповідності, що забезпечує моніторинг загроз 24/7 та підтримує відповідність стандартам ISO 27001 і SOC 2.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO - це рішення для виявлення та реагування на кіберзагрози, що забезпечує моніторинг і аналіз безпеки через хмарну платформу.

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