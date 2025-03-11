Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керованого виявлення та реагування (MDR) пропонує компаніям комплексні послуги моніторингу та пом’якшення безпеки. Провайдери MDR активно наглядають за мережами, кінцевими точками та іншими ІТ-активами своїх клієнтів, виявляючи та усуваючи інциденти безпеки, щойно вони виникають. У разі виявлення загрози постачальник MDR досліджує та вирішує проблему, усуваючи необхідність безпосередньої участі клієнта. Компанії використовують послуги MDR для захисту від онлайн-загроз без потреби спеціального персоналу безпеки на місці. MDR має схожість із програмним забезпеченням реагування на інциденти та виявлення кінцевих точок і реагування, але вирішує ці проблеми за допомогою моделі керованого обслуговування. Такий підхід зменшує потребу в практичному залученні компаній і пропонує покращену безпеку без потреби в додатковому персоналі чи внутрішніх рішеннях безпеки.
Запит на новий застосунок
Cybereason
cybereason.com
Cybereason - платформа для захисту кінцевих точок, яка забезпечує виявлення та реагування на загрози, включаючи антивірусні функції та моніторинг.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell - це простий і доступний спосіб захистити малий бізнес від кіберзагроз за допомогою шифрування паролів, антивірусу, VPN і моніторингу темної мережі.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone – це рішення безпеки для бізнесу, що захищає кінцеві точки, віртуальні машини та електронну пошту від кіберзагроз.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant - платформа кібербезпеки, яка захищає організації від загроз через розвідку, реагування на інциденти та аналіз безпеки.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch - керована платформа безпеки, що забезпечує моніторинг загроз, управління вразливостями та реагування на інциденти для підприємств.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal – це застосунок для кібербезпеки, який виявляє зловмисне ПЗ, забезпечує веб-захист і захист від викупів, а також підтримує управління пристроями.
Rapid7
rapid7.com
Rapid7 - платформа кібербезпеки для управління ризиками, виявлення вразливостей і реагування на загрози в реальному часі.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber - це сервіс для виявлення та реагування на загрози, що аналізує дані з різних джерел для покращення кібербезпеки організацій.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.
UnderDefense
underdefense.com
Платформа автоматизації безпеки та відповідності для повного захисту бізнесу 24/7. - Відстежуйте та запобігайте загрозам 24/7 - Виявляйте, реагуйте та виправляйте - Відповідайте ISO 27001 і SOC 2 - Інтегруйте свій стек безпеки Чому саме UnderDefense є вашим постачальником? Повна інтеграція з вашим поточним стеком безпеки Не витрачайте гроші та час на перепланування або придбання нових інструментів безпеки, нав’язаних вам постачальниками послуг. Скористайтеся перевагами підходу, що не залежить від продукту, і найшвидшого часу оцінки. Виберіть технологію безпеки, і ми зробимо її краще для вашого бізнесу 24/7. Цілодобовий захист і проактивний пошук загроз Наш SOC ніколи не спить. Ми цілодобово шукаємо загрози та завчасно повідомляємо про необхідні заходи безпеки. Використовуйте розширені квитки про загрози та докладні часові рамки інцидентів, щоб знати, що і коли сталася атака, а також інтуїтивно зрозуміти, де та чому те, що може статися далі. Зменшення втоми від сповіщень і вигоряння співробітників. Збережіть час вашої команди, витрачений на помилкові сповіщення, і низькі ризики. Зменшіть шум сповіщень на 80% завдяки професійному тонкому налаштуванню програмного забезпечення, виконаному нашими експертами. Дозвольте вашим внутрішнім ресурсам безпеки зосередитися на профілактичних заходах безпеки та складних проблемах, які можуть вирішити лише люди. Ми робимо кібербезпеку простою, доступною та послідовною. Спробуйте UnderDefense MAXI безкоштовно сьогодні.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.
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