Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки

UnderDefense

underdefense.com

Платформа автоматизації безпеки та відповідності для повного захисту бізнесу 24/7. - Відстежуйте та запобігайте загрозам 24/7 - Виявляйте, реагуйте та виправляйте - Відповідайте ISO 27001 і SOC 2 - Інтегруйте свій стек безпеки Чому саме UnderDefense є вашим постачальником? Повна інтеграція з вашим поточним стеком безпеки Не витрачайте гроші та час на перепланування або придбання нових інструментів безпеки, нав’язаних вам постачальниками послуг. Скористайтеся перевагами підходу, що не залежить від продукту, і найшвидшого часу оцінки. Виберіть технологію безпеки, і ми зробимо її краще для вашого бізнесу 24/7. Цілодобовий захист і проактивний пошук загроз Наш SOC ніколи не спить. Ми цілодобово шукаємо загрози та завчасно повідомляємо про необхідні заходи безпеки. Використовуйте розширені квитки про загрози та докладні часові рамки інцидентів, щоб знати, що і коли сталася атака, а також інтуїтивно зрозуміти, де та чому те, що може статися далі. Зменшення втоми від сповіщень і вигоряння співробітників. Збережіть час вашої команди, витрачений на помилкові сповіщення, і низькі ризики. Зменшіть шум сповіщень на 80% завдяки професійному тонкому налаштуванню програмного забезпечення, виконаному нашими експертами. Дозвольте вашим внутрішнім ресурсам безпеки зосередитися на профілактичних заходах безпеки та складних проблемах, які можуть вирішити лише люди. Ми робимо кібербезпеку простою, доступною та послідовною. Спробуйте UnderDefense MAXI безкоштовно сьогодні.