Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки - Катар

Deepwatch® є провідною керованою платформою безпеки для кібервідмовостійкого підприємства. Керована платформа безпеки Deepwatch і експерти з безпеки забезпечують підприємства 24x7x365 кібервідмовостійкістю, швидким виявленням, високоточними сповіщеннями, скороченням помилкових спрацьовувань і автоматизованими діями. Ми працюємо як продовження команд з кібербезпеки, надаючи неперевершений досвід у сфері безпеки, неперевершену видимість вашої поверхні атаки, точну реакцію на загрози та найкращу віддачу від ваших інвестицій у безпеку. Багато провідних світових брендів довіряють керованій безпековій платформі Deepwatch для покращення рівня безпеки, кібервідмовостійкості та душевного спокою. Deepwatch: - Splunk AMER Marketing Partner of the Year 2023 - CRN Tech Innovators Winner 2023 - Great Place to Work® Certified 2020-2023 - Forbes 2023 Best Startup Employers - Інвестиції в акції та стратегічне фінансування від Springcoast Capital Partners, Splunk Ventures і Vista Credit Партнери: 180 мільйонів доларів у 2023 році – Портфельна компанія Goldman Sachs: інвестиції серії B у розмірі 53 мільйонів доларів 2020 Що ми робимо Керована платформа безпеки Deepwatch поєднує в собі найповніші розширені можливості виявлення загроз і реагування за підтримкою експертів із безпеки. Експерти Deepwatch включають підрозділи Deepwatch для цілодобового моніторингу та підтримки, а також нашу команду Deepwatch ATI (тактики та розвідки противника), яка постійно шукає тактику змагання та дієву інформацію про загрози. Завдяки нашій платформі ви отримуєте більше переваг від наявних інструментів, покращуєте видимість поверхні атаки, зменшуєте кількість сповіщень і помилкових спрацьовувань, а також постійно покращуєте стан безпеки, щоб максимізувати вашу кіберстійкість.