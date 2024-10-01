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Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки - Малайзія
Програмне забезпечення для керованого виявлення та реагування (MDR) пропонує компаніям комплексні послуги моніторингу та пом’якшення безпеки. Провайдери MDR активно наглядають за мережами, кінцевими точками та іншими ІТ-активами своїх клієнтів, виявляючи та усуваючи інциденти безпеки, щойно вони виникають. У разі виявлення загрози постачальник MDR досліджує та вирішує проблему, усуваючи необхідність безпосередньої участі клієнта. Компанії використовують послуги MDR для захисту від онлайн-загроз без потреби спеціального персоналу безпеки на місці. MDR має схожість із програмним забезпеченням реагування на інциденти та виявлення кінцевих точок і реагування, але вирішує ці проблеми за допомогою моделі керованого обслуговування. Такий підхід зменшує потребу в практичному залученні компаній і пропонує покращену безпеку без потреби в додатковому персоналі чи внутрішніх рішеннях безпеки.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — це рішення для безпеки бізнесу, створене з нуля для віртуалізації та хмари для надання послуг безпеки фізичним кінцевим точкам, мобільним пристроям, віртуальним машинам у публічній хмарі та поштових серверах xchange. GravityZone — це один продукт із уніфікованою консоллю керування, дос...
Cybereason
cybereason.com
Cybereason є лідером у сфері захисту кінцевих точок, пропонуючи виявлення кінцевих точок і реагування на них, антивірус наступного покоління, керований моніторинг і ІЧ-послуги.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell — це найпростіший і найдоступніший спосіб захистити свій малий бізнес від кіберзагроз. У епоху, коли кіберзагрози ховаються за кожним куточком цифрових технологій, компаніям потрібне надійне інтегроване рішення безпеки, яке захищає всі аспекти їх присутності в Інтернеті. Увійдіть у Lockwell...
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant надає рішення, які захищають організації від атак на кібербезпеку, використовуючи інноваційні технології та досвід на передовій.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаюче зростання завдяки проактивному створенню продуктів, які ...
Rapid7
rapid7.com
Пришвидште трансформацію хмари за допомогою рішень кібербезпеки для практиків. Підвищте рівень можливостей SecOps за допомогою MDR, XDR, SIEM, аналізу загроз і віртуальної машини.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® є провідною керованою платформою безпеки для кібервідмовостійкого підприємства. Керована платформа безпеки Deepwatch і експерти з безпеки забезпечують підприємства 24x7x365 кібервідмовостійкістю, швидким виявленням, високоточними сповіщеннями, скороченням помилкових спрацьовувань і автома...
RocketCyber
rocketcyber.com
Керований SOC (центр безпеки) RocketCyber – це керована служба виявлення та реагування, яка використовує платформу моніторингу загроз RocketCyber для виявлення зловмисної та підозрілої активності в трьох критичних векторах атак: кінцева точка | Мережа | Хмара. Ця служба складається з елітної ком...
UnderDefense
underdefense.com
Платформа автоматизації безпеки та відповідності для повного захисту бізнесу 24/7. - Відстежуйте та запобігайте загрозам 24/7 - Виявляйте, реагуйте та виправляйте - Відповідайте ISO 27001 і SOC 2 - Інтегруйте свій стек безпеки Чому саме UnderDefense є вашим постачальником? Повна інтеграція з вашим п...
Defendify
defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, пр...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцев...