Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки - Литва Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керованого виявлення та реагування (MDR) пропонує компаніям комплексні послуги моніторингу та пом’якшення безпеки. Провайдери MDR активно наглядають за мережами, кінцевими точками та іншими ІТ-активами своїх клієнтів, виявляючи та усуваючи інциденти безпеки, щойно вони виникають. У разі виявлення загрози постачальник MDR досліджує та вирішує проблему, усуваючи необхідність безпосередньої участі клієнта. Компанії використовують послуги MDR для захисту від онлайн-загроз без потреби спеціального персоналу безпеки на місці. MDR має схожість із програмним забезпеченням реагування на інциденти та виявлення кінцевих точок і реагування, але вирішує ці проблеми за допомогою моделі керованого обслуговування. Такий підхід зменшує потребу в практичному залученні компаній і пропонує покращену безпеку без потреби в додатковому персоналі чи внутрішніх рішеннях безпеки.