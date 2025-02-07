Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки - Йорданія

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Програмне забезпечення для керованого виявлення та реагування (MDR) пропонує компаніям комплексні послуги моніторингу та пом’якшення безпеки. Провайдери MDR активно наглядають за мережами, кінцевими точками та іншими ІТ-активами своїх клієнтів, виявляючи та усуваючи інциденти безпеки, щойно вони виникають. У разі виявлення загрози постачальник MDR досліджує та вирішує проблему, усуваючи необхідність безпосередньої участі клієнта. Компанії використовують послуги MDR для захисту від онлайн-загроз без потреби спеціального персоналу безпеки на місці. MDR має схожість із програмним забезпеченням реагування на інциденти та виявлення кінцевих точок і реагування, але вирішує ці проблеми за допомогою моделі керованого обслуговування. Такий підхід зменшує потребу в практичному залученні компаній і пропонує покращену безпеку без потреби в додатковому персоналі чи внутрішніх рішеннях безпеки.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — це рішення для безпеки бізнесу, створене з нуля для віртуалізації та хмари для надання послуг безпеки фізичним кінцевим точкам, мобільним пристроям, віртуальним машинам у публічній хмарі та поштових серверах xchange. GravityZone — це один продукт із уніфікованою консоллю керування, доступною в хмарі, розміщеній у Bitdefender, або як один віртуальний пристрій для встановлення на території компанії, який забезпечує єдину точку для розгортання, застосування та керування політиками безпеки для будь-якої кількості кінцевих точок і будь-якого типу, у будь-якому місці. GravityZone забезпечує кілька рівнів безпеки для кінцевих точок і поштових серверів Microsoft Exchange: антишкідливе програмне забезпечення з моніторингом поведінки, захист від загроз нульового дня, контроль програм і ізольоване програмне середовище, брандмауер, контроль пристроїв, контроль вмісту, антифішинг і антиспам.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason є лідером у сфері захисту кінцевих точок, пропонуючи виявлення кінцевих точок і реагування на них, антивірус наступного покоління, керований моніторинг і ІЧ-послуги.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant надає рішення, які захищають організації від атак на кібербезпеку, використовуючи інноваційні технології та досвід на передовій.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Rapid7
rapid7.com
Пришвидште трансформацію хмари за допомогою рішень кібербезпеки для практиків. Підвищте рівень можливостей SecOps за допомогою MDR, XDR, SIEM, аналізу загроз і віртуальної машини. Впевнено дійте, щоб запобігти порушенням з провідним партнером MDR. Організації по всьому світу покладаються на технології, послуги та дослідження Rapid7 для безпечного просування. Видимість, аналітика та автоматизація, які надаються через нашу хмару Insight, спрощують комплекс і допомагають командам безпеки зменшувати вразливості, відстежувати зловмисну поведінку, досліджувати та припиняти атаки, а також автоматизувати рутинні завдання.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару. Ви ведете свій бізнес.
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою даних і ризиками для користувачів. Наша технологія оптимізує кібербезпеку, автоматизуючи процес виявлення та реагування в даних користувачів, пристроях, електронних листах і хмарних каталогах, усе в одній скляній панелі. У Guardz ми дбаємо про ваш спокій і безперервність бізнесу. Інтеграція передової технології кібербезпеки з глибоким досвідом страхування гарантує, що ваші заходи безпеки постійно контролюються, керуються та оптимізуються.
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцевих точок і автоматизовану відповідь, щоб зменшити складність, забезпечити широку видимість і прискорити наш час для відповіді. Наша автоматизована платформа виявляє та негайно локалізує загрози, зменшуючи навантаження на ІТ-команди, які не можуть працювати цілодобово. Платформа включає: - Кероване виявлення для автоматизованого пошуку загроз для раннього виявлення атак - Автоматизоване реагування для негайного стримування та блокування загроз - Один рік зберігання даних і можливість подовження для забезпечення відповідності - Розширені звіти та інформаційні панелі для криміналістики та легкого розслідування - Легкий агент для видимості кінцевої точки та реагування - підтримка 24/7 Security Operations (SecOps) для критично пріоритетних проблем
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.
Defendify
defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, призначену для постійного посилення кібербезпеки людей, процесів і технологій. За допомогою Defendify організації оптимізують оцінювання кібербезпеки, тестування, політики, навчання, виявлення, реагування та стримування в одному консолідованому та економічно ефективному рішенні кібербезпеки. 3 рівні, 13 рішень, 1 платформа, включаючи: • Кероване виявлення та реагування • План реагування на кіберінциденти • Сповіщення про кібербезпеку • Симуляції фішингу • Навчання з кібербезпеки • Відео з кібербезпеки • Постери та графіка з кібербезпекою • Політика прийнятного використання технологій • Ризик кібербезпеки Оцінки • Проникнення Тестування • Сканування вразливостей • Сканування зламаних паролів • Сканування безпеки веб-сайту Див. Defendify у дії на www.defendify.com.
UnderDefense
underdefense.com
Платформа автоматизації безпеки та відповідності для повного захисту бізнесу 24/7. - Відстежуйте та запобігайте загрозам 24/7 - Виявляйте, реагуйте та виправляйте - Відповідайте ISO 27001 і SOC 2 - Інтегруйте свій стек безпеки Чому саме UnderDefense є вашим постачальником? Повна інтеграція з вашим поточним стеком безпеки Не витрачайте гроші та час на перепланування або придбання нових інструментів безпеки, нав’язаних вам постачальниками послуг. Скористайтеся перевагами підходу, що не залежить від продукту, і найшвидшого часу оцінки. Виберіть технологію безпеки, і ми зробимо її краще для вашого бізнесу 24/7. Цілодобовий захист і проактивний пошук загроз Наш SOC ніколи не спить. Ми цілодобово шукаємо загрози та завчасно повідомляємо про необхідні заходи безпеки. Використовуйте розширені квитки про загрози та докладні часові рамки інцидентів, щоб знати, що і коли сталася атака, а також інтуїтивно зрозуміти, де та чому те, що може статися далі. Зменшення втоми від сповіщень і вигоряння співробітників. Збережіть час вашої команди, витрачений на помилкові сповіщення, і низькі ризики. Зменшіть шум сповіщень на 80% завдяки професійному тонкому налаштуванню програмного забезпечення, виконаному нашими експертами. Дозвольте вашим внутрішнім ресурсам безпеки зосередитися на профілактичних заходах безпеки та складних проблемах, які можуть вирішити лише люди. Ми робимо кібербезпеку простою, доступною та послідовною. Спробуйте UnderDefense MAXI безкоштовно сьогодні.
RocketCyber
rocketcyber.com
Керований SOC (центр безпеки) RocketCyber – це керована служба виявлення та реагування, яка використовує платформу моніторингу загроз RocketCyber для виявлення зловмисної та підозрілої активності в трьох критичних векторах атак: кінцева точка | Мережа | Хмара. Ця служба складається з елітної команди ветеранів безпеки та експертів, які проактивно шукають і досліджують дії загроз, виконують сортування виявлень і працюють з вашою командою над виправленням у разі виявлення загрози, яка діє.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаючий ріст, активно створюючи продукти, які передбачають тенденції загроз. Компанія пропонує багаторівневий пакет безпеки, який поєднує в собі запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування правами кінцевих точок, а також антивірусну та поштову безпеку, які разом захищають клієнтів від кібератак і забезпечують безпеку важливої інформації та інтелектуальної власності. Heimdal був визнаний лідером індустрії та отримав численні міжнародні нагороди як за свої рішення, так і за створення освітнього контенту. Лінійка продуктів Heimdal на даний момент складається з 10 продуктів і 2 послуг. Перша категорія охоплює кінцеву точку запобігання загрозам, мережу запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування привілейованим доступом, контроль програм, антивірус кінцевої точки нового покоління, захист від шифрування програм-вимагачів, безпеку електронної пошти, запобігання шахрайству електронною поштою та віддалений робочий стіл. Останній представлений Endpoint Detection & Response, а також eXtended Detection & Response, або скорочено EDR і XDR. Наразі рішення Heimdal із кібербезпеки розгорнуті в більш ніж 45 країнах і підтримуються на регіональному рівні з офісів у 15+ країнах 175+ висококваліфікованими спеціалістами. Heimdal має сертифікат ISAE 3000 і забезпечує захист понад 2 мільйонів кінцевих точок для понад 10 000 компаній. Компанія підтримує своїх партнерів без поблажок на основі передбачуваності та масштабованості. Спільна мета – створити стійку екосистему та стратегічне партнерство.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® є провідною керованою платформою безпеки для кібервідмовостійкого підприємства. Керована платформа безпеки Deepwatch і експерти з безпеки забезпечують підприємства 24x7x365 кібервідмовостійкістю, швидким виявленням, високоточними сповіщеннями, скороченням помилкових спрацьовувань і автоматизованими діями. Ми працюємо як продовження команд з кібербезпеки, надаючи неперевершений досвід у сфері безпеки, неперевершену видимість вашої поверхні атаки, точну реакцію на загрози та найкращу віддачу від ваших інвестицій у безпеку. Багато провідних світових брендів довіряють керованій безпековій платформі Deepwatch для покращення рівня безпеки, кібервідмовостійкості та душевного спокою. Deepwatch: - Splunk AMER Marketing Partner of the Year 2023 - CRN Tech Innovators Winner 2023 - Great Place to Work® Certified 2020-2023 - Forbes 2023 Best Startup Employers - Інвестиції в акції та стратегічне фінансування від Springcoast Capital Partners, Splunk Ventures і Vista Credit Партнери: 180 мільйонів доларів у 2023 році – Портфельна компанія Goldman Sachs: інвестиції серії B у розмірі 53 мільйонів доларів 2020 Що ми робимо Керована платформа безпеки Deepwatch поєднує в собі найповніші розширені можливості виявлення загроз і реагування за підтримкою експертів із безпеки. Експерти Deepwatch включають підрозділи Deepwatch для цілодобового моніторингу та підтримки, а також нашу команду Deepwatch ATI (тактики та розвідки противника), яка постійно шукає тактику змагання та дієву інформацію про загрози. Завдяки нашій платформі ви отримуєте більше переваг від наявних інструментів, покращуєте видимість поверхні атаки, зменшуєте кількість сповіщень і помилкових спрацьовувань, а також постійно покращуєте стан безпеки, щоб максимізувати вашу кіберстійкість.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell — це найпростіший і найдоступніший спосіб захистити свій малий бізнес від кіберзагроз. У епоху, коли кіберзагрози ховаються за кожним куточком цифрових технологій, компаніям потрібне надійне інтегроване рішення безпеки, яке захищає всі аспекти їх присутності в Інтернеті. Увійдіть у Lockwell, комплексний пакет засобів кібербезпеки, ретельно розроблений, щоб запропонувати неперевершений захист у цифровому середовищі, що швидко розвивається. Зашифроване сховище паролів: в основі кожної стратегії безпеки лежить безпека облікових записів. Наскрізне зашифроване сховище паролів Lockwell — це не просто безпечне рішення для зберігання; це цифрова фортеця. Незалежно від того, імпортуєте ви чи додаєте дані облікового запису вручну, кожна частина даних огортається шарами шифрування. Інтегрований 2FA забезпечує додатковий рівень безпеки, а користувацькі поля дозволяють зберігати дані на основі індивідуальних потреб. Крім того, вбудована функція командної співпраці гарантує безпроблемний і безпечний обмін робочими обліковими записами та конфіденційними даними компанії між членами команди. Захист пристрою за допомогою програми Anti-Malware: у сучасному світі загрози зловмисного програмного забезпечення розвиваються щодня. Інструмент Lockwell нового покоління для захисту від зловмисного програмного забезпечення завжди пильний, гарантуючи, що пристрої вашої компанії залишаються непроникними для програм-вимагачів, вірусів та інших шкідливих об’єктів. Захист у режимі реального часу означає, що в момент, коли користувач стикається з потенційно шкідливим файлом, наша система починає діяти, виявляючи та нейтралізуючи загрозу. Користувачі також можуть ініціювати ручне сканування, забезпечуючи спокій, що їхні пристрої залишаться безкомпромісними. VPN для безпечного перегляду: Інтернет, величезний і безцінний, також є царством прихованих загроз. Завдяки VPN від Lockwell ваша команда може безпечно перетинати цифрові магістралі. Кожен байт даних зашифровано, що забезпечує захист від незахищених мереж, атак типу "людина посередині" та настирливого перегляду даних. Незалежно від того, чи ви отримуєте доступ до конфіденційних даних компанії, чи просто переглядаєте веб-сайти, наш VPN забезпечує маску невидимості від сторонніх очей. Цілодобовий моніторинг темної мережі: дно Інтернету, темна мережа, є ринком зламаних облікових даних. Цілодобовий моніторинг Lockwell обстежує цю приховану сферу, гарантуючи, що якщо ваші дані коли-небудь тут знайдуть, ви першими дізнаєтеся про це. Миттєві сповіщення надсилаються в момент виявлення потенційного порушення, що дозволяє швидко вжити заходів для виправлення. Автоматизований центр безпеки. Можливо, перлина комплексу Локвелла, автоматизований центр безпеки, є свідченням нашої відданості проактивному захисту. Ця автономна організація постійно стежить за кіберсферою, виявляючи загрози ще до того, як вони матеріалізуються. Якщо виявлено вразливість, будь то слабкий пароль, наявність шкідливого програмного забезпечення чи будь-яка інша загроза, миттєві сповіщення надсилаються електронною поштою та сповіщеннями на робочому столі. Це гарантує, що ваша команда завжди буде на крок попереду потенційних порушень. Чому варто вибрати Lockwell? Автоматизовано за замовчуванням: кіберзагрози визначаються в режимі реального часу з узгодженими попередженнями, що забезпечують оперативні дії. Економія часу та витрат: регулярний моніторинг виявляє невикористане програмне забезпечення або пристрої, що призводить до відчутної економії часу та коштів. Автономна робота: автоматизований центр безпеки працює незалежно, бездоганно інтегруючись з усіма інструментами безпеки, мінімізуючи потреби нагляду. ІТ-спеціаліст не потрібен: насолоджуйтесь розкішшю захисту найвищого рівня без потреби в спеціалізованій ІТ-команді чи тривалому навчанні. Lockwell — це не просто кібербезпека; це обіцянка — обіцянка безкомпромісного захисту, повної інтеграції та душевного спокою, якого заслуговує кожен бізнес. Коли справа доходить до захисту від безжальних кібератак, Lock up. Локвелл.
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