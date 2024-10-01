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Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки - Естонія

Програмне забезпечення для керованого виявлення та реагування (MDR) пропонує компаніям комплексні послуги моніторингу та пом’якшення безпеки. Провайдери MDR активно наглядають за мережами, кінцевими точками та іншими ІТ-активами своїх клієнтів, виявляючи та усуваючи інциденти безпеки, щойно вони виникають. У разі виявлення загрози постачальник MDR досліджує та вирішує проблему, усуваючи необхідність безпосередньої участі клієнта. Компанії використовують послуги MDR для захисту від онлайн-загроз без потреби спеціального персоналу безпеки на місці. MDR має схожість із програмним забезпеченням реагування на інциденти та виявлення кінцевих точок і реагування, але вирішує ці проблеми за допомогою моделі керованого обслуговування. Такий підхід зменшує потребу в практичному залученні компаній і пропонує покращену безпеку без потреби в додатковому персоналі чи внутрішніх рішеннях безпеки.

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason є лідером у сфері захисту кінцевих точок, пропонуючи виявлення кінцевих точок і реагування на них, антивірус наступного покоління, керований моніторинг і ІЧ-послуги.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

GravityZone — це рішення для безпеки бізнесу, створене з нуля для віртуалізації та хмари для надання послуг безпеки фізичним кінцевим точкам, мобільним пристроям, віртуальним машинам у публічній хмарі та поштових серверах xchange. GravityZone — це один продукт із уніфікованою консоллю керування, дос...

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.

Lockwell

Lockwell

lockwell.co

Lockwell — це найпростіший і найдоступніший спосіб захистити свій малий бізнес від кіберзагроз. У епоху, коли кіберзагрози ховаються за кожним куточком цифрових технологій, компаніям потрібне надійне інтегроване рішення безпеки, яке захищає всі аспекти їх присутності в Інтернеті. Увійдіть у Lockwell...

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant надає рішення, які захищають організації від атак на кібербезпеку, використовуючи інноваційні технології та досвід на передовій.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаюче зростання завдяки проактивному створенню продуктів, які ...

Deepwatch

Deepwatch

deepwatch.com

Deepwatch® є провідною керованою платформою безпеки для кібервідмовостійкого підприємства. Керована платформа безпеки Deepwatch і експерти з безпеки забезпечують підприємства 24x7x365 кібервідмовостійкістю, швидким виявленням, високоточними сповіщеннями, скороченням помилкових спрацьовувань і автома...

Rapid7

Rapid7

rapid7.com

Пришвидште трансформацію хмари за допомогою рішень кібербезпеки для практиків. Підвищте рівень можливостей SecOps за допомогою MDR, XDR, SIEM, аналізу загроз і віртуальної машини.

RocketCyber

RocketCyber

rocketcyber.com

Керований SOC (центр безпеки) RocketCyber ​​– це керована служба виявлення та реагування, яка використовує платформу моніторингу загроз RocketCyber ​​для виявлення зловмисної та підозрілої активності в трьох критичних векторах атак: кінцева точка | Мережа | Хмара. Ця служба складається з елітної ком...

UnderDefense

UnderDefense

underdefense.com

Платформа автоматизації безпеки та відповідності для повного захисту бізнесу 24/7. - Відстежуйте та запобігайте загрозам 24/7 - Виявляйте, реагуйте та виправляйте - Відповідайте ISO 27001 і SOC 2 - Інтегруйте свій стек безпеки Чому саме UnderDefense є вашим постачальником? Повна інтеграція з вашим п...

Defendify

Defendify

defendify.com

Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, пр...

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцев...

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