Програмне забезпечення керованого виявлення та реагування (MDR). - Найпопулярніші застосунки - Албанія

Lockwell

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Lockwell — це найпростіший і найдоступніший спосіб захистити свій малий бізнес від кіберзагроз. У епоху, коли кіберзагрози ховаються за кожним куточком цифрових технологій, компаніям потрібне надійне інтегроване рішення безпеки, яке захищає всі аспекти їх присутності в Інтернеті. Увійдіть у Lockwell, комплексний пакет засобів кібербезпеки, ретельно розроблений, щоб запропонувати неперевершений захист у цифровому середовищі, що швидко розвивається. Зашифроване сховище паролів: в основі кожної стратегії безпеки лежить безпека облікових записів. Наскрізне зашифроване сховище паролів Lockwell — це не просто безпечне рішення для зберігання; це цифрова фортеця. Незалежно від того, імпортуєте ви чи додаєте дані облікового запису вручну, кожна частина даних огортається шарами шифрування. Інтегрований 2FA забезпечує додатковий рівень безпеки, а користувацькі поля дозволяють зберігати дані на основі індивідуальних потреб. Крім того, вбудована функція командної співпраці гарантує безпроблемний і безпечний обмін робочими обліковими записами та конфіденційними даними компанії між членами команди. Захист пристрою за допомогою програми Anti-Malware: у сучасному світі загрози зловмисного програмного забезпечення розвиваються щодня. Інструмент Lockwell нового покоління для захисту від зловмисного програмного забезпечення завжди пильний, гарантуючи, що пристрої вашої компанії залишаються непроникними для програм-вимагачів, вірусів та інших шкідливих об’єктів. Захист у режимі реального часу означає, що в момент, коли користувач стикається з потенційно шкідливим файлом, наша система починає діяти, виявляючи та нейтралізуючи загрозу. Користувачі також можуть ініціювати ручне сканування, забезпечуючи спокій, що їхні пристрої залишаться безкомпромісними. VPN для безпечного перегляду: Інтернет, величезний і безцінний, також є царством прихованих загроз. Завдяки VPN від Lockwell ваша команда може безпечно перетинати цифрові магістралі. Кожен байт даних зашифровано, що забезпечує захист від незахищених мереж, атак типу "людина посередині" та настирливого перегляду даних. Незалежно від того, чи ви отримуєте доступ до конфіденційних даних компанії, чи просто переглядаєте веб-сайти, наш VPN забезпечує маску невидимості від сторонніх очей. Цілодобовий моніторинг темної мережі: дно Інтернету, темна мережа, є ринком зламаних облікових даних. Цілодобовий моніторинг Lockwell обстежує цю приховану сферу, гарантуючи, що якщо ваші дані коли-небудь тут знайдуть, ви першими дізнаєтеся про це. Миттєві сповіщення надсилаються в момент виявлення потенційного порушення, що дозволяє швидко вжити заходів для виправлення. Автоматизований центр безпеки. Можливо, перлина комплексу Локвелла, автоматизований центр безпеки, є свідченням нашої відданості проактивному захисту. Ця автономна організація постійно стежить за кіберсферою, виявляючи загрози ще до того, як вони матеріалізуються. Якщо виявлено вразливість, будь то слабкий пароль, наявність шкідливого програмного забезпечення чи будь-яка інша загроза, миттєві сповіщення надсилаються електронною поштою та сповіщеннями на робочому столі. Це гарантує, що ваша команда завжди буде на крок попереду потенційних порушень. Чому варто вибрати Lockwell? Автоматизовано за замовчуванням: кіберзагрози визначаються в режимі реального часу з узгодженими попередженнями, що забезпечують оперативні дії. Економія часу та витрат: регулярний моніторинг виявляє невикористане програмне забезпечення або пристрої, що призводить до відчутної економії часу та коштів. Автономна робота: автоматизований центр безпеки працює незалежно, бездоганно інтегруючись з усіма інструментами безпеки, мінімізуючи потреби нагляду. ІТ-спеціаліст не потрібен: насолоджуйтесь розкішшю захисту найвищого рівня без потреби в спеціалізованій ІТ-команді чи тривалому навчанні. Lockwell — це не просто кібербезпека; це обіцянка — обіцянка безкомпромісного захисту, повної інтеграції та душевного спокою, якого заслуговує кожен бізнес. Коли справа доходить до захисту від безжальних кібератак, Lock up. Локвелл.