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Інструменти аналізу шкідливих програм
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Інструменти аналізу шкідливих програм - Найпопулярніші застосунки

Інструменти аналізу зловмисного програмного забезпечення необхідні для ізоляції та дослідження зловмисного програмного забезпечення, виявленого в ІТ-ресурсах, кінцевих точках і програмах компанії. Ці інструменти зазвичай ідентифікують зловмисне програмне забезпечення, а потім переміщують заражені ресурси в безпечне ізольоване середовище. У цьому пісочному програмному середовищі фахівці з безпеки аналізують код і поведінку зловмисного програмного забезпечення, щоб зрозуміти його функціональність, оцінити шкоду, яку воно могло завдати, і розробити стратегії захисту від майбутніх атак. Ці інструменти використовуються групами безпеки та ІТ-спеціалістами, які беруть участь у реагуванні на інциденти, аналізі ризиків і операціях безпеки. Збираючи дані з виявленого шкідливого програмного забезпечення, вони посилюють заходи безпеки та запобігають скомпрометації системи подібними загрозами. Ця інформація часто інтегрується з існуючими системами аналізу загроз і використовується для дослідження ширших сегментів ІТ-інфраструктури, щоб переконатися, що зловмисне програмне забезпечення не проникло в інші області.

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VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

Virustotal – це онлайн-платформа для аналізу файлів та URL для виявлення шкідливих програм за допомогою різних антивірусних двигунів.

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

ANY.RUN - це хмарний сервіс для аналізу шкідливого ПЗ, що дозволяє безпечно досліджувати підозрілі файли та URL-адреси.

Hybrid Analysis

Hybrid Analysis

hybrid-analysis.com

Гібридний аналіз дозволяє безкоштовно подавати файли для аналізу на зловмисне ПЗ, надаючи детальні звіти про їх поведінку і ризики.

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

Зона загрози - це автоматизований інструмент для аналізу шкідливого ПЗ, що допомагає користувачам ідентифікувати та управляти кіберзагрозами.

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard — рішення для кібербезпеки, що виявляє та аналізує шкідливі документи, забезпечуючи безпеку email-ів та файлів в організаціях.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

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