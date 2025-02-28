Інструменти аналізу шкідливих програм - Найпопулярніші застосунки - Тонга

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard — це передове рішення для кібербезпеки, яке спеціалізується на виявленні та аналізі шкідливих документів. Використовуючи вдосконалені методи структурного аналізу, DOCGuard визначає загрози в документах Office, PDF-файлах та інших типах файлів, надаючи докладні звіти для посилення заходів безпеки. Наша інноваційна технологія забезпечує швидке виявлення з високою точністю, допомагаючи організаціям захищатися від нових кіберзагроз. Вбудована інтеграція SMTP: DOCGuard можна інтегрувати з системами електронної пошти для аналізу вхідних і вихідних електронних листів на наявність шкідливого вмісту. Додавши додатковий заголовок SMTP із вердиктом електронного листа, DOCGuard гарантує, що лише захищені електронні листи надходять до одержувачів, тоді як підозрілі електронні листи викликають сповіщення та блокуються, якщо необхідно. Інтеграція BCC: DOCGuard може використовувати BCC (Blind Carbon Copy) для аналізу електронних листів, не перериваючи звичайний потік електронної пошти. Це дозволяє постійно контролювати всі електронні листи, забезпечуючи додатковий рівень безпеки шляхом виявлення та блокування шкідливого вмісту до того, як він досягне одержувача. Інтеграція SOAR: платформи організації безпеки, автоматизації та реагування (SOAR) можуть використовувати API DOCGuard для перевірки сповіщень і покращення реагування на інциденти. DOCGuard може забезпечити детальний аналіз підозрілих файлів, допомагаючи командам безпеки ефективніше реагувати на загрози. Реагування на інциденти: під час цифрової експертизи та реагування на інциденти (DFIR) DOCGuard можна використовувати для аналізу скомпрометованих документів і визначення ознак компрометації (IOC). Це допомагає відстежити джерело атаки та зрозуміти тактику, яку використовують зловмисники. Інтеграція платформ обміну файлами: DOCGuard можна інтегрувати з платформами обміну файлами, щоб забезпечити спільні документи