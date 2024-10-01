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Інструменти аналізу шкідливих програм - Найпопулярніші застосунки - Мексика
Інструменти аналізу зловмисного програмного забезпечення необхідні для ізоляції та дослідження зловмисного програмного забезпечення, виявленого в ІТ-ресурсах, кінцевих точках і програмах компанії. Ці інструменти зазвичай ідентифікують зловмисне програмне забезпечення, а потім переміщують заражені ресурси в безпечне ізольоване середовище. У цьому пісочному програмному середовищі фахівці з безпеки аналізують код і поведінку зловмисного програмного забезпечення, щоб зрозуміти його функціональність, оцінити шкоду, яку воно могло завдати, і розробити стратегії захисту від майбутніх атак. Ці інструменти використовуються групами безпеки та ІТ-спеціалістами, які беруть участь у реагуванні на інциденти, аналізі ризиків і операціях безпеки. Збираючи дані з виявлених зловмисних програм, вони посилюють заходи безпеки та запобігають скомпрометації системи подібними загрозами. Ця інформація часто інтегрується з існуючими системами аналізу загроз і використовується для дослідження ширших сегментів ІТ-інфраструктури, щоб переконатися, що зловмисне програмне забезпечення не проникло в інші області.
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VirusTotal
virustotal.com
Аналізуйте підозрілі файли та URL-адреси, щоб виявити типи зловмисного програмного забезпечення, автоматично надсилаючи їх спільноті безпеки.
ANY.RUN
any.run
Хмарна служба аналізу шкідливих програм. Виведіть вашу інформаційну безпеку на новий рівень. Аналізуйте підозрілі та шкідливі дії за допомогою наших інноваційних інструментів.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
Надішліть зловмисне програмне забезпечення для безкоштовного аналізу за допомогою технології Falcon Sandbox і Hybrid Analysis. Hybrid Analysis розробляє та ліцензує інструменти аналізу для боротьби зі зловмисним програмним забезпеченням.
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone — це автоматизований та інтерактивний інструмент на основі гіпервізора для аналізу зловмисного програмного забезпечення, який дозволяє боротися зі зловмисним програмним забезпеченням нового покоління.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard — це передове рішення для кібербезпеки, яке спеціалізується на виявленні та аналізі шкідливих документів. Використовуючи вдосконалені методи структурного аналізу, DOCGuard визначає загрози в документах Office, PDF-файлах та інших типах файлів, надаючи докладні звіти для посилення заходів бе...
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька х...